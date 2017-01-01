В освобожденный от оккупантов Джоджуг Мерджанлы решили возвратиться около двухсот семей
Джоджуг
Мерджанлы — единственный освобожденный от оккупации населенный пункт
Джебраильского района. Село, захваченное армянскими агрессорами в
октябре 1993 года, в ходе успешной горадизской операции, проведенной
нашей армией под руководством общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, 5
января 1994 года было освобождено от врага вместе с 22 населенными
пунктами Физулинского района.
Представитель
прославленного рода Ашурбековых, сын известного ракетостроителя,
длительные годы возглавлявшего российское НПО «Алмаз», Игоря Ашурбейли, и
сам вполне состоявшийся человек. О себе и своих планах гендиректор
московского холдинга «Социум-А», кандидат технических наук Руслан
АШУРБЕЙЛИ рассказал в интервью vzglyad.az.
Премьера документального фильма про редчайшую
дикую кошку на планете и ее поиски в нашей стране состоялась в Лондоне.
Автор ленты «Самый редкий леопард» — известный фотограф-натуралист и
режиссер из ЮАР Адриан Стейрн. Показ фильма посетила глава экологической
организации IDEA, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва.
В своем давно ожидавшемся выступлении
британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила решение о «жестком»
Брексите. Она представила план осуществления Брексита, то есть «развода»
Великобритании с Европейским союзом. И выбрала так называемое «жесткое»
решение, hard Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка.