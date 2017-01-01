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Главная Большой потенциал малой энергетики
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Новая гидроэлектростанция на реке Араз повысит
энергетическую безопасность Нахчывана
В
минувшую среду состоялась церемония закладки новой гидроэлектростанции
деривационного типа на реке Араз в Ордубадском районе Нахчыванской
Автономной Республики. В ней принял участие президент Ильxам Aлиeв.
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Главная Адиля ЮСИФОВА, профессор БМА:«Каждое из моих сочинений автобиографично»
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Профессор
Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова, член Союза
композиторов, директор школы искусств №6 имени Фикрета Амирова Адиля
Юсифова — не только известный музыкант и педагог, но и заботливая мать,
бабушка, супруга и, конечно, преданная дочь. Отец Адили ханым, Ниязи
Керимов, — один из первых военных дирижеров нашей страны, в течение
сорока лет возглавлял отделение духовых и ударных инструментов
Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный
колледж при Национальной консерватории). В семье отец был лидером,
образцом для подражания, по своему духу это был борец. Книгу об отце
Адиля ханым так и назвала — «Я пришел в этот мир для борьбы». Об этом и
многом другом — в ее беседе с корреспондентом «Азербайджанских
известий», доктором философии по искусствоведению Айтен ИБРАГИМОВОЙ.
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Главная К очередному экзамену в ПАСЕ
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Сегодня завершается трехдневный визит в
Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефана
Шеннака и Цезаря Флорина Преды. Его цель — оценка выполнения нашей
страной обязательств, взятых перед этой международной организацией.
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