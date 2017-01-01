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Главная Источник нашей силы и гордости


Мы, как народ, сумели сохранить свое достоинство потому,
что смогли сберечь и бережем свои культуру, язык, литературу



2 февраля состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся азербайджанскому дирижеру, народному артисту СССР маэстро Ниязи. «Азербайджанский народ гордится своими видными представителями. Мы гордимся тем, что они смогли занять свое место в мировом масштабе. Это, конечно, демонстрирует талант нашего народа и говорит о том, что мы внесли очень большой и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры», — заявил президент Ильxам Aлиeв, выступая на церемонии по этому случаю.
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Главная Пеллумб АГАЛЛЫЯЙ, хореограф:«Азербайджан и Албания занимают одинаковые места в моем сердце»


Уже почти четверть века в Баку живет и работает известный албанский хореограф, дважды лауреат Государственной премии Албании Пеллумб Мустафа оглу Агаллыяй. За эти годы, работая в Бакинском хореографическом училище (ныне Азербайджанская академия балета), он воспитал не одно поколение азербайджанских танцовщиков, удостоившись почетного звания заслуженного педагога Азербайджана, стал постановщиком ряда успешных спектаклей в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Правда, и со своей исторической родиной связи не теряет. Об этом и многом другом он рассказал в интервью vesti.az.
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Главная Справедливость для Ходжалы


Со дня кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества как Ходжалинский геноцид, истекло 25 лет. Об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильxама Aлиeва о проведении очередной годовщины Ходжалинского геноцида. За эти годы сделано немало: широкий размах получила кампания «Справедливость для Ходжалы», в ряде стран мира официально признали эту трагедию геноцидом против азербайджанского народа.
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Главная Европейские лидеры ищут поддержки Анкары


Вслед за британским премьером Терезой Мэй в Турции с рабочим визитом на этой неделе впервые после попытки государственного переворота в Анкаре побывала канцлер Германии Ангела Меркель. И такая повышенная активность европейских лидеров на турецком направлении отнюдь не случайна. Поддержка Анкары им нужна для решения собственных внутриполитических проблем.
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