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Главная Цель — устойчивое развитие





Региональные госпрограммы — важнейшее условие поступательного движения социально-экономического комплекса страны







В Баку состоялась конференция, посвященная итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2017-18 годах. Перед участниками мероприятия с развернутой речью выступил президент Азербайджана Ильxам Aлиeв.

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Главная Читая между строк



Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров побывал на прошедшей неделе в Москве и провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Скудность официальных протокольных формулировок иногда надежно скрывает суть и атмосферу встречи.

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Главная Василий ШОВА, советник президента Молдовы:«Это факт, что Азербайджан лишился части своей территории в результате армянской агрессии»

Развитие двусторонних отношений на постсоветском пространстве — одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Это касается и Молдовы, с которой нас, помимо прочего, связывает и борьба с сепаратизмом. Об этом и многом другом в интервью советника президента Молдовы по реинтеграции Василия Шовы агентству АПА.

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