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Главная Большой потенциал малой энергетики


Новая гидроэлектростанция на реке Араз повысит
энергетическую безопасность Нахчывана



В минувшую среду состоялась церемония закладки новой гидроэлектростанции деривационного типа на реке Араз в Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики. В ней принял участие президент Ильxам Aлиeв.
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Главная Адиля ЮСИФОВА, профессор БМА:«Каждое из моих сочинений автобиографично»


Профессор Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова, член Союза композиторов, директор школы искусств №6 имени Фикрета Амирова Адиля Юсифова — не только известный музыкант и педагог, но и заботливая мать, бабушка, супруга и, конечно, преданная дочь. Отец Адили ханым, Ниязи Керимов, — один из первых военных дирижеров нашей страны, в течение сорока лет возглавлял отделение духовых и ударных инструментов Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный колледж при Национальной консерватории). В семье отец был лидером, образцом для подражания, по своему духу это был борец. Книгу об отце Адиля ханым так и назвала — «Я пришел в этот мир для борьбы». Об этом и многом другом — в ее беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий», доктором философии по искусствоведению Айтен ИБРАГИМОВОЙ.
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Главная К очередному экзамену в ПАСЕ


Сегодня завершается трехдневный визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефана Шеннака и Цезаря Флорина Преды. Его цель — оценка выполнения нашей страной обязательств, взятых перед этой международной организацией.
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