Региональные госпрограммы — важнейшее условие поступательного движения социально-экономического комплекса страны
В
Баку состоялась конференция, посвященная итогам третьего года
реализации Государственной программы социально-экономического развития
регионов Азербайджана в 2017-18 годах. Перед участниками мероприятия с
развернутой речью выступил президент Азербайджана Ильxам Aлиeв.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар
Мамедъяров побывал на прошедшей неделе в Москве и провел переговоры со
своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Скудность официальных
протокольных формулировок иногда надежно скрывает суть и атмосферу
встречи.
Развитие
двусторонних отношений на постсоветском пространстве — одно из
приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Это касается и
Молдовы, с которой нас, помимо прочего, связывает и борьба с
сепаратизмом. Об этом и многом другом в интервью советника президента
Молдовы по реинтеграции Василия Шовы агентству АПА.
Во всемирно известном лондонском музее Виктории и
Альберта состоялась презентация Британского фонда по изучению
Азербайджана и Кавказа, учрежденного 27 сентября 2016 года. Фонд создан
для поддержки всех работ, проводимых в Соединенном Королевстве в сферах
науки и культуры, связанных с Азербайджаном и Кавказом.