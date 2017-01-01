Главная Адиля ЮСИФОВА, профессор БМА:«Каждое из моих сочинений автобиографично»



Профессор Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова, член Союза композиторов, директор школы искусств №6 имени Фикрета Амирова Адиля Юсифова — не только известный музыкант и педагог, но и заботливая мать, бабушка, супруга и, конечно, преданная дочь. Отец Адили ханым, Ниязи Керимов, — один из первых военных дирижеров нашей страны, в течение сорока лет возглавлял отделение духовых и ударных инструментов Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный колледж при Национальной консерватории). В семье отец был лидером, образцом для подражания, по своему духу это был борец. Книгу об отце Адиля ханым так и назвала — «Я пришел в этот мир для борьбы». Об этом и многом другом — в ее беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий», доктором философии по искусствоведению Айтен ИБРАГИМОВОЙ.

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