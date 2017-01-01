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RSS / РСС
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Главное в номере :
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Главная Первая ласточка «Большого возвращения»
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2017 год начался для беженцев и вынужденных
переселенцев с обнадеживающих новостей
Президент
Азербайджана Ильxам Aлиeв подписал распоряжение о мерах по
восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы
Джебраильского района. На первоначальном этапе из госбюджета Госкомитету
по делам беженцев и вынужденных переселенцев будут выделены 4 млн
манатов.
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Главная Шанс на мир в Сирии
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В столице Казахстана Астане завершились
переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей
официального Дамаска и вооруженной оппозиции. Пожалуй, впервые за время
многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии появился реальный шанс на
обеспечение устойчивого политического диалога о будущем устройстве
страны.
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Главная Наветы не помогли
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В проекте резолюции, вынесенной на рассмотрение
зимней сессии ПАСЕ, одним из пунктов выражалась обеспокоенность тем,
что свобода СМИ отсутствует на тех территориях стран-членов, которые
де-факто контролируются сепаратистским режимом, в частности в
Азербайджане — Нагорном Карабахе, Грузии — Абхазии и Южной Осетии,
Молдове — Приднестровье. Эта формулировка, несмотря на бурные протесты
армянской делегации, осталась без изменений и в окончательном документе.
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