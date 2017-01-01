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В освобожденный от оккупантов Джоджуг Мерджанлы

решили возвратиться около двухсот семей







Джоджуг Мерджанлы — единственный освобожденный от оккупации населенный пункт Джебраильского района. Село, захваченное армянскими агрессорами в октябре 1993 года, в ходе успешной горадизской операции, проведенной нашей армией под руководством общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, 5 января 1994 года было освобождено от врага вместе с 22 населенными пунктами Физулинского района.

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Главная Самый редкий леопард

Премьера документального фильма про редчайшую дикую кошку на планете и ее поиски в нашей стране состоялась в Лондоне. Автор ленты «Самый редкий леопард» — известный фотограф-натуралист и режиссер из ЮАР Адриан Стейрн. Показ фильма посетила глава экологической организации IDEA, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва.

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