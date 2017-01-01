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Главная День доблести и скорби



20 Января 1990 года стало поворотным моментом в формировании новейшей истории независимого Азербайджана







Азербайджанским детям, родившимся в кровавую ночь с 19 на 20 января 1990 года под канонады входящей в Баку для расправы над мирными жителями советской армии, исполняется 27 лет. За прошедшее с той горькой даты время в Азербайджане выросло целое поколение — почти четверть всего населения страны, обретшей независимость. И именно им, молодым, в первую очередь адресован наш рассказ о том, сколь дорога была цена нашей независимости, нашей свободы.

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Главная Четверть века сотрудничества



Исполнилось 25 лет установлению дипломатических

отношений между Азербайджаном и Турцией







Прошло 25 лет со дня подписания Соглашения об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией 14 января 1992 года. На протяжении четверти века особое внимание уделялось обеспечению региональной безопасности и установлению социально-экономических, научных и культурных связей.

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