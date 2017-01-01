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Главная Фундамент новых успехов


Первые плоды инициированных главой государства реформ
станут видны уже в наступающем году



Уходящий год среди прожитых в новом столетии лет оказался самым тяжелым. Оправдывая свой статус високосного, он принес миру немало бед и испытаний. Войны, конфликты, разгул терроризма, нарастающий поток миграции, природные катаклизмы в разных точках земли, наконец, глобальный кризис, поставивший под угрозу благополучие многих стран, — таким он войдет в историю человечества. И все же, как ни прискорбны многие из событий, сотрясавших планету в завершающемся году, мы провожаем его не только с облегчением, но и с благодарностью, ибо и это — год нашей жизни, где невзгоды непременно соседствуют с радостью и удачами.
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Главная Праздник единения


Благодаря добрым делам нашей диаспоры ширится по миру правда об Азербайджане



Завершающийся 2016 год — особенный. Он знаменует собой одну из важнейших дат в новейшей истории нашей страны — 25-летие государственной независимости Азербайджана. Этот юбилей важен не только для нас, граждан Азербайджана, но и для всех тех, кто, живя за пределами Родины, готов вслед за общенациональным лидером Гeйдapом Aлиeвым повторить: «Я горжусь тем, что я азербайджанец!».
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Культура Праздник к нам приходит



Новый год, как правило, щедр на приятные сюрпризы
не только детям, но и взрослым



В долгие каникулы так и тянет впасть в спячку и протоптать дорожку к холодильнику. То есть с чистой совестью выпасть из жизни как минимум на несколько дней. Но самые долгожданные и долгоиграющие выходные года достойны лучшего. Итак, где и как можно отдохнуть в новогодние каникулы взрослым и детям?
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