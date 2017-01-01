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Главная День доблести и скорби


20 Января 1990 года стало поворотным моментом в формировании новейшей истории независимого Азербайджана



Азербайджанским детям, родившимся в кровавую ночь с 19 на 20 января 1990 года под канонады входящей в Баку для расправы над мирными жителями советской армии, исполняется 27 лет. За прошедшее с той горькой даты время в Азербайджане выросло целое поколение — почти четверть всего населения страны, обретшей независимость. И именно им, молодым, в первую очередь адресован наш рассказ о том, сколь дорога была цена нашей независимости, нашей свободы.
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Главная Четверть века сотрудничества


Исполнилось 25 лет установлению дипломатических
отношений между Азербайджаном и Турцией



Прошло 25 лет со дня подписания Соглашения об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией 14 января 1992 года. На протяжении четверти века особое внимание уделялось обеспечению региональной безопасности и установлению социально-экономических, научных и культурных связей.
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Главная Расим МУСАБЕКОВ, депутат Милли меджлиса:«События 20 Января — пример высокого национального духа и самопожертвования в борьбе за независимость Азербайджана»



Сегодня с раннего утра тянется бесконечный людской поток к Аллее шехидов, всех тех, кто считает своим долгом и важнейшей обязанностью почтить память ставших жертвой одного из самых кровавых преступлений советской власти против собственного народа. Тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Но до тех пор, пока азербайджанские земли не будут освобождены от армянских оккупантов до последней пяди, эта борьба не может считаться завершенной. Об этом и многом другом — в интервью депутата Милли меджлиса, политолога Расима МУСАБЕКОВА интернет-изданию Day.аz.
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