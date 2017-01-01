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Главное в номере :
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Главная Источник нашей силы и гордости
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Мы, как народ, сумели сохранить свое достоинство потому,
что смогли сберечь и бережем свои культуру, язык, литературу
2
февраля состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся
азербайджанскому дирижеру, народному артисту СССР маэстро Ниязи.
«Азербайджанский народ гордится своими видными представителями. Мы
гордимся тем, что они смогли занять свое место в мировом масштабе. Это,
конечно, демонстрирует талант нашего народа и говорит о том, что мы
внесли очень большой и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры», —
заявил президент Ильxам Aлиeв, выступая на церемонии по этому случаю.
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Главная Пеллумб АГАЛЛЫЯЙ, хореограф:«Азербайджан и Албания занимают одинаковые места в моем сердце»
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Уже
почти четверть века в Баку живет и работает известный албанский
хореограф, дважды лауреат Государственной премии Албании Пеллумб Мустафа
оглу Агаллыяй. За эти годы, работая в Бакинском хореографическом
училище (ныне Азербайджанская академия балета), он воспитал не одно
поколение азербайджанских танцовщиков, удостоившись почетного звания
заслуженного педагога Азербайджана, стал постановщиком ряда успешных
спектаклей в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.
Правда, и со своей исторической родиной связи не теряет. Об этом и
многом другом он рассказал в интервью vesti.az.
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Главная Справедливость для Ходжалы
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Со дня кровавой трагедии, вошедшей в
историю человечества как Ходжалинский геноцид, истекло 25 лет. Об этом
говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильxама Aлиeва о
проведении очередной годовщины Ходжалинского геноцида. За эти годы
сделано немало: широкий размах получила кампания «Справедливость для
Ходжалы», в ряде стран мира официально признали эту трагедию геноцидом
против азербайджанского народа.
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Главная Европейские лидеры ищут поддержки Анкары
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Вслед за британским
премьером Терезой Мэй в Турции с рабочим визитом на этой неделе впервые
после попытки государственного переворота в Анкаре побывала канцлер
Германии Ангела Меркель. И такая повышенная активность европейских
лидеров на турецком направлении отнюдь не случайна. Поддержка Анкары им
нужна для решения собственных внутриполитических проблем.
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