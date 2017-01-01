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Главная Вернемся в родное село


В освобожденный от оккупантов Джоджуг Мерджанлы
решили возвратиться около двухсот семей



Джоджуг Мерджанлы — единственный освобожденный от оккупации населенный пункт Джебраильского района. Село, захваченное армянскими агрессорами в октябре 1993 года, в ходе успешной горадизской операции, проведенной нашей армией под руководством общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, 5 января 1994 года было освобождено от врага вместе с 22 населенными пунктами Физулинского района.
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Главная Руслан АШУРБЕЙЛИ, генеральный директор холдинга «Социум-А» (Россия):«Удовольствие должны приносить и процесс труда, и его результаты»


Представитель прославленного рода Ашурбековых, сын известного ракетостроителя, длительные годы возглавлявшего российское НПО «Алмаз», Игоря Ашурбейли, и сам вполне состоявшийся человек. О себе и своих планах гендиректор московского холдинга «Социум-А», кандидат технических наук Руслан АШУРБЕЙЛИ рассказал в интервью vzglyad.az.
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Главная Самый редкий леопард

Премьера документального фильма про редчайшую дикую кошку на планете и ее поиски в нашей стране состоялась в Лондоне. Автор ленты «Самый редкий леопард» — известный фотограф-натуралист и режиссер из ЮАР Адриан Стейрн. Показ фильма посетила глава экологической организации IDEA, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва.
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Главная Развод значит развод



В своем давно ожидавшемся выступлении британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила решение о «жестком» Брексите. Она представила план осуществления Брексита, то есть «развода» Великобритании с Европейским союзом. И выбрала так называемое «жесткое» решение, hard Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка.
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