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Главная Источник нашей силы и гордости



Мы, как народ, сумели сохранить свое достоинство потому,

что смогли сберечь и бережем свои культуру, язык, литературу







2 февраля состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся азербайджанскому дирижеру, народному артисту СССР маэстро Ниязи. «Азербайджанский народ гордится своими видными представителями. Мы гордимся тем, что они смогли занять свое место в мировом масштабе. Это, конечно, демонстрирует талант нашего народа и говорит о том, что мы внесли очень большой и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры», — заявил президент Ильxам Aлиeв, выступая на церемонии по этому случаю.

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Главная Пеллумб АГАЛЛЫЯЙ, хореограф:«Азербайджан и Албания занимают одинаковые места в моем сердце»



Уже почти четверть века в Баку живет и работает известный албанский хореограф, дважды лауреат Государственной премии Албании Пеллумб Мустафа оглу Агаллыяй. За эти годы, работая в Бакинском хореографическом училище (ныне Азербайджанская академия балета), он воспитал не одно поколение азербайджанских танцовщиков, удостоившись почетного звания заслуженного педагога Азербайджана, стал постановщиком ряда успешных спектаклей в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Правда, и со своей исторической родиной связи не теряет. Об этом и многом другом он рассказал в интервью vesti.az.

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Главная Справедливость для Ходжалы



Со дня кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества как Ходжалинский геноцид, истекло 25 лет. Об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильxама Aлиeва о проведении очередной годовщины Ходжалинского геноцида. За эти годы сделано немало: широкий размах получила кампания «Справедливость для Ходжалы», в ряде стран мира официально признали эту трагедию геноцидом против азербайджанского народа.

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