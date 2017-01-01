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Главная Первая ласточка «Большого возвращения»


2017 год начался для беженцев и вынужденных
переселенцев с обнадеживающих новостей



Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. На первоначальном этапе из госбюджета Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев будут выделены 4 млн манатов.
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Главная Шанс на мир в Сирии


В столице Казахстана Астане завершились переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей официального Дамаска и вооруженной оппозиции. Пожалуй, впервые за время многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии появился реальный шанс на обеспечение устойчивого политического диалога о будущем устройстве страны.
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Главная Наветы не помогли


В проекте резолюции, вынесенной на рассмотрение зимней сессии ПАСЕ, одним из пунктов выражалась обеспокоенность тем, что свобода СМИ отсутствует на тех территориях стран-членов, которые де-факто контролируются сепаратистским режимом, в частности в Азербайджане — Нагорном Карабахе, Грузии — Абхазии и Южной Осетии, Молдове — Приднестровье. Эта формулировка, несмотря на бурные протесты армянской делегации, осталась без изменений и в окончательном документе.
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Главная Ровнаг АБДУЛЛАЕВ, президент SOCAR:«Наши облигации превратились в стабильный источник дохода для граждан Азербайджана»


В минувшем году на финансовом поле Азербайджана произошло весьма значительное событие — Государственная нефтяная компания страны (SOCAR) провела акцию по реализации облигаций компаний в объеме $100 млн. О том, что это дало SOCAR и владельцам выпущенных ею ценных бумаг, агентство Trend побеседовало с президентом компании Ровнагом Абдуллаевым.
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