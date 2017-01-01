20 Января 1990 года стало поворотным моментом в формировании новейшей истории независимого Азербайджана
Азербайджанским
детям, родившимся в кровавую ночь с 19 на 20 января 1990 года под
канонады входящей в Баку для расправы над мирными жителями советской
армии, исполняется 27 лет. За прошедшее с той горькой даты время в
Азербайджане выросло целое поколение — почти четверть всего населения
страны, обретшей независимость. И именно им, молодым, в первую очередь
адресован наш рассказ о том, сколь дорога была цена нашей независимости,
нашей свободы.
Исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией
Прошло
25 лет со дня подписания Соглашения об установлении дипломатических
отношений между Азербайджаном и Турцией 14 января 1992 года. На
протяжении четверти века особое внимание уделялось обеспечению
региональной безопасности и установлению социально-экономических,
научных и культурных связей.
Сегодня
с раннего утра тянется бесконечный людской поток к Аллее шехидов, всех
тех, кто считает своим долгом и важнейшей обязанностью почтить память
ставших жертвой одного из самых кровавых преступлений советской власти
против собственного народа. Тех, кто отдал жизнь в борьбе за
независимость и территориальную целостность Азербайджана. Но до тех пор,
пока азербайджанские земли не будут освобождены от армянских оккупантов
до последней пяди, эта борьба не может считаться завершенной. Об этом и
многом другом — в интервью депутата Милли меджлиса, политолога Расима
МУСАБЕКОВА интернет-изданию Day.аz.