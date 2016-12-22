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В Баку открылся Центр обучения русскому языку Московского государственного института имени А.С.Пушкина







В Центре партнерской сети Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина в Баку все желающие смогут бесплатно получить образование на русском языке, а преподаватели-русисты — пройти курсы повышения квалификации. Центр организован в рамках российской целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы» по договору между фондом «Знание» и российским институтом.







Нармина БАБАЕВА



В центре, презентация которого состоялась в преддверии Бакинского гуманитарного форума, будут организованы курсы преподавания русского языка, подготовка и проведение сертификационного тестирования. Обучение можно пройти также посредством дистанционных технологий и открытых образовательных ресурсов на русском языке. По окончании учебы в центре выдается специальный сертификат института им. Пушкина.

«В Азербайджане накоплен большой опыт как в преподавании русского языка, так и в изучении основных проблем современной русистики, — отметил исполнительный директор фонда «Знание» при президенте Азербайджана Огтай Самедов. — Наш фонд тоже обладает определенным опытом в этом направлении, несмотря на то, что создан всего два с половиной года назад».

Сотрудничество азербайджанского фонда с Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина тоже не случайно — это центр, в котором создавалась методика преподавания русского языка как иностранного. Как рассказала его проректор Марина Яскевич, с 2013 года институт имеет статус методического центра и базовой организации по преподаванию русского языка в странах СНГ. «Партнерская сеть Института им.А.С.Пушкина», — пояснила она, — объединяет организации, которые разделяют нашу миссию: продвижения русского языка, преподавания русского языка, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В рамках нынешнего проекта мы предлагаем гражданам Азербайджана сотни программ по русскому языку, обучение могут пройти дети, работники офисов и сами педагоги».

Марина Ячкевич рассказала и о том, как возникла идея нынешнего проекта. Поскольку Институт имени А.С.Пушкина стал координационным центром целевой программы «Русский язык», принятой правительством Российской Федерации, то два года назад был разработан и создан интернет-портал «Образование на русском». Это портал открытого образования. Каждый желающий может найти там материалы для обучения русскому языку. Преподаватели могут получить профессиональную поддержку. Причем все это делается абсолютно бесплатно.

По последним данным, интернет-страницы института просмотрели около 400 тысяч раз. Среди них — более 3,5 тысячи школьников, 20 педагогов и так далее. А с учетом того, что сегодня образование на русском языке в Азербайджане получают примерно 90 тысяч учащихся школ, еще 450 тысяч школьников его изучают как иностранный, а всего в стране насчитывается около 340 учебных заведений, в которых преподается русский язык, то авторы проекта посчитали, что его реализация может оказаться совсем небесполезной.

В Центре партнерской сети Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина в Баку все желающие смогут бесплатно получить образование на русском языке, а преподаватели-русисты — пройти курсы повышения квалификации. Центр организован в рамках российской целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы» по договору между фондом «Знание» и российским институтом.В центре, презентация которого состоялась в преддверии Бакинского гуманитарного форума, будут организованы курсы преподавания русского языка, подготовка и проведение сертификационного тестирования. Обучение можно пройти также посредством дистанционных технологий и открытых образовательных ресурсов на русском языке. По окончании учебы в центре выдается специальный сертификат института им. Пушкина.«В Азербайджане накоплен большой опыт как в преподавании русского языка, так и в изучении основных проблем современной русистики, — отметил исполнительный директор фонда «Знание» при президенте Азербайджана Огтай Самедов. — Наш фонд тоже обладает определенным опытом в этом направлении, несмотря на то, что создан всего два с половиной года назад».Сотрудничество азербайджанского фонда с Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина тоже не случайно — это центр, в котором создавалась методика преподавания русского языка как иностранного. Как рассказала его проректор Марина Яскевич, с 2013 года институт имеет статус методического центра и базовой организации по преподаванию русского языка в странах СНГ. «Партнерская сеть Института им.А.С.Пушкина», — пояснила она, — объединяет организации, которые разделяют нашу миссию: продвижения русского языка, преподавания русского языка, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В рамках нынешнего проекта мы предлагаем гражданам Азербайджана сотни программ по русскому языку, обучение могут пройти дети, работники офисов и сами педагоги».Марина Ячкевич рассказала и о том, как возникла идея нынешнего проекта. Поскольку Институт имени А.С.Пушкина стал координационным центром целевой программы «Русский язык», принятой правительством Российской Федерации, то два года назад был разработан и создан интернет-портал «Образование на русском». Это портал открытого образования. Каждый желающий может найти там материалы для обучения русскому языку. Преподаватели могут получить профессиональную поддержку. Причем все это делается абсолютно бесплатно.По последним данным, интернет-страницы института просмотрели около 400 тысяч раз. Среди них — более 3,5 тысячи школьников, 20 педагогов и так далее. А с учетом того, что сегодня образование на русском языке в Азербайджане получают примерно 90 тысяч учащихся школ, еще 450 тысяч школьников его изучают как иностранный, а всего в стране насчитывается около 340 учебных заведений, в которых преподается русский язык, то авторы проекта посчитали, что его реализация может оказаться совсем небесполезной. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 53

