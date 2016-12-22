Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Улькер МЕХДИЕВА, кандидат исторических наук:«Жизнь тем и хороша, что многоцветна»



На недавнем форуме Азербайджанского молодежного объединения России в Москве «Поколение АМОР: патриотизм, творчество, успех» одна из секций была посвящена роли организации в развитии азербайджанской диаспоры. На ней речь шла, в частности, и о первой диссертации, защищенной на данную тему. О себе и своей научной работе ее автор — кандидат исторических наук, член Союза журналистов РФ и Международной федерации журналистов Улькер МЕХДИЕВА рассказала корреспонденту «Азербайджанских известий» Регине АСЛАНОВОЙ.







— Ваша диссертация на тему азербайджанской диаспоры — первая в России. С чем было связано решение посвятить исследование именно этой теме?

— В 2011 году я написала дипломную работу, касающуюся молодежных и образовательных проектов, реализуемых в наших странах. По окончании МГУ мне предложили работу на кафедре истории стран ближнего зарубежья. Для меня это была большая честь и в то же время большая ответственность, поскольку возглавляет кафедру такой выдающийся ученый, как профессор Ефим Иосифович Пивовар. Одновременно решила продолжить обучение в аспирантуре. А тему в области двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией мне предложил мой научный руководитель Алексей Викторович Власов. С 2009 года я была активисткой АМОР и принимала участие во всех организуемых им мероприятиях. К тому же, как известно, именно в России проживает самая многочисленная азербайджанская диаспора, внутри нее происходят процессы, которые мне захотелось исследовать с научной точки зрения.

— До сентября нынешнего года вы возглавляли корпункт Агентства международной информации «Новости-Азербайджан» в Москве. Как вам работалось?

— Самая главная сложность работы собкора (в России эта должность называется шеф-корреспондент иностранного СМИ, аккредитованный при МИД РФ) заключается в оперативной подаче информации. Тот факт, что именно от тебя зависит, когда та или иная новость станет достоянием широкой общественности, накладывает большую ответственность. К тому же у собственного корреспондента ненормированный рабочий день. Необходимо везде успевать. Мне неоднократно приходилось всю ночь писать материал, чтобы утром он уже был на сайте.

— Не только ваши статьи, но и выступления нередко вызывают большой резонанс. Видео с вашим выступлением в пресс-центре информагентства «Национальная служба новостей», где вы дали достойный отпор выступавшим с ложными обвинениями в адрес нашей страны, на одном только Facebook всего за несколько часов набрало более 7000 просмотров…

— Выступая на пресс-конференции, я даже не предполагала, что она транслируется в прямом эфире. Уже позже, когда видео было выложено в сеть, мне начали писать азербайджанцы из разных уголков мира. Не скрою, было очень приятно получать слова благодарности в свой адрес. Однако еще приятнее было осознавать, что мое выступление породило в сердцах абсолютно незнакомых людей чувство гордости за нашу молодежь. Теперь в связи с личными обстоятельствами я вернулась в Баку, буду работать в Академии госуправления при президенте Азербайджана.

— Поводов для гордости у вас, как я знаю, немало. В прошлом году по версии одного из крупнейших женских интернет-изданий России вы вошли в список самых красивых кавказских девушек, проживающих в России.

— Больше всего мне понравилось то, что автор статьи написал о девушках, занимающих активную жизненную позицию и добившихся признания в той или иной сфере. Потому как красота — подарок Всевышнего, неправильно судить людей только по внешности.

— У вас столько титулов и званий, что хочется спросить: в чем, по-вашему, формула успеха?

— Мне кажется, в этой жизни нет ничего невозможного. Если ты четко видишь свою цель и прилагаешь максимум усилий для ее достижения, у тебя все получится. Это не значит, что мне все в жизни дается с легкостью. Напротив. Жизнь тем и хороша, что многоцветна. Из всего нужно извлекать урок. И что самое главное — надо уметь ценить людей, которых встречаешь на своем пути. Нужно уметь любить. Любовь — единственное, что наполняет нашу жизнь смыслом.

На недавнем форуме Азербайджанского молодежного объединения России в Москве «Поколение АМОР: патриотизм, творчество, успех» одна из секций была посвящена роли организации в развитии азербайджанской диаспоры. На ней речь шла, в частности, и о первой диссертации, защищенной на данную тему. О себе и своей научной работе ее автор — кандидат исторических наук, член Союза журналистов РФ и Международной федерации журналистов Улькер МЕХДИЕВА рассказала корреспонденту «Азербайджанских известий» Регине АСЛАНОВОЙ.— В 2011 году я написала дипломную работу, касающуюся молодежных и образовательных проектов, реализуемых в наших странах. По окончании МГУ мне предложили работу на кафедре истории стран ближнего зарубежья. Для меня это была большая честь и в то же время большая ответственность, поскольку возглавляет кафедру такой выдающийся ученый, как профессор Ефим Иосифович Пивовар. Одновременно решила продолжить обучение в аспирантуре. А тему в области двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией мне предложил мой научный руководитель Алексей Викторович Власов. С 2009 года я была активисткой АМОР и принимала участие во всех организуемых им мероприятиях. К тому же, как известно, именно в России проживает самая многочисленная азербайджанская диаспора, внутри нее происходят процессы, которые мне захотелось исследовать с научной точки зрения.— Самая главная сложность работы собкора (в России эта должность называется шеф-корреспондент иностранного СМИ, аккредитованный при МИД РФ) заключается в оперативной подаче информации. Тот факт, что именно от тебя зависит, когда та или иная новость станет достоянием широкой общественности, накладывает большую ответственность. К тому же у собственного корреспондента ненормированный рабочий день. Необходимо везде успевать. Мне неоднократно приходилось всю ночь писать материал, чтобы утром он уже был на сайте.— Выступая на пресс-конференции, я даже не предполагала, что она транслируется в прямом эфире. Уже позже, когда видео было выложено в сеть, мне начали писать азербайджанцы из разных уголков мира. Не скрою, было очень приятно получать слова благодарности в свой адрес. Однако еще приятнее было осознавать, что мое выступление породило в сердцах абсолютно незнакомых людей чувство гордости за нашу молодежь. Теперь в связи с личными обстоятельствами я вернулась в Баку, буду работать в Академии госуправления при президенте Азербайджана.— Больше всего мне понравилось то, что автор статьи написал о девушках, занимающих активную жизненную позицию и добившихся признания в той или иной сфере. Потому как красота — подарок Всевышнего, неправильно судить людей только по внешности.— Мне кажется, в этой жизни нет ничего невозможного. Если ты четко видишь свою цель и прилагаешь максимум усилий для ее достижения, у тебя все получится. Это не значит, что мне все в жизни дается с легкостью. Напротив. Жизнь тем и хороша, что многоцветна. Из всего нужно извлекать урок. И что самое главное — надо уметь ценить людей, которых встречаешь на своем пути. Нужно уметь любить. Любовь — единственное, что наполняет нашу жизнь смыслом. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 72

