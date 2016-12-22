Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Мать колоний — Еленендорф



200-летие создания немецких поселений на Южном Кавказе включено

в программу юбилеев и знаменательных событий ЮНЕСКО







Ровно два века назад началось переселение немцев на Кавказ. Эта дата включена в «Программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий на 2016-2017 годы» ЮНЕСКО. Она, согласно распоряжению президента Ильxама Aлиeва, будет широко отмечаться и в Азербайджане, где также существовала большая колония немецких переселенцев.







Санубар АБДУЛБАГИЕВА, археограф Архива политических документов Управления делами президента Азербайджана



«Утвердившаяся в Азербайджане на протяжении столетий толерантная среда, — говорится в документе, — создала благоприятную почву для налаживания глубоких контактов между немецкими эмигрантами с первых времен их переселения сюда в начале XIX века и местным населением. Хотя в период Второй мировой войны они вынуждены были покинуть эти места, где были расселены и с которыми сроднились, азербайджанский народ, продемонстрировав приверженность своей мультикультуральной природе, на должном уровне сохранил оставленное ими после себя историко-культурное наследие».

Переселение немцев на Кавказ началось в 1816-1818 годах. Именно в этот период были основаны первые немецкие колонии и в Азербайджане. Большая часть колонистов была крестьянами. Несмотря на все трудности, они сразу же после их расселения на территории Азербайджана стали заниматься сельским хозяйством. Колонисты оказали заметное влияние на появление и развитие на Кавказе некоторых отраслей хозяйства и промышленности. Они придавали большое значение разведению зерновых культур. Большая часть пахотных земель в колониях Еленендорф и Анненфельд была предназначена для посевов пшеницы. Почти в каждой колонистской семье имелся домашний скот, необходимый в хозяйстве.

В Архиве политических документов Управления делами президента Азербайджанской Республики хранится комплекс документов по истории немецких колоний Азербайджана. В одном из них, датированном 1924-1925 годами, имеются обширные сведения о немецких колониях Гянджинского, Шамхорского и Казахского уездов. Автор справки пишет, что всех колоний в Гянджинском уезде семь (Еленендорф, Георгиевск, Анненфельд, Эйгенфельд, Траубенфельд, Гринфельд и Алексеевка). Эти колонии создавались нелегко. Непривычные климатические условия, суровый и тяжелый труд, который в сельском хозяйстве дает результаты лишь спустя несколько лет, стоили жизни многим из первых поколений колонистов. Колония Старый Анненфельд, основанная в одно время с Еленендорфом в 1818 году, просуществовала 54 года, половина ее населения вымерла, другая половина, бросив хозяйство, переселилась на новое место, и в 1878 году основала Анненфельд. Остальные колонии возникали постепенно, по мере развития первых, когда в них становилось тесно.

Колонии располагались в нескольких километрах от железной дороги. Всего в них к началу 1920-х годов насчитывалось около 6000 жителей. Население сохранило свой родной язык, владело русским и азербайджанским языками.

Еленендорф. Это самая большая, самая благоустроенная и самая старая — «мать колоний», как называли ее колонисты. Поселение производило впечатление культурного благоустроенного местечка с прямыми и чистыми улицами. Здесь имелись водопровод, электрическое освещение, значительные сооружения и постройки, обслуживающие нужды виноделия. К началу 1920-х в колонии жили 2259 человек, из которых старше 18 лет — 1466 человек. Основным занятием населения были виноградарство и виноделие — другими отраслями сельского хозяйства колонисты занимались постольку, поскольку это было необходимо для поддержания рационально оставленного виноградарства.

Анненфельд. Основан в 1872 году колонистами, оставившими старый Анненфельд. Как и Еленендорф, колония производила впечатление благоустроенного местечка. Ее население составляло свыше 1000 жителей, занятых виноградарством. Здесь имелись три улицы и обычные для всех колоний типы постройки. Земли у колонии — около 300 десятин виноградников. Распределение земель между отдельными хозяйствами было приблизительно таким же, как и в Еленендорфе. Из технических сооружений, обслуживающих виноделие, следует отметить коньячный завод, водочные заводы и бондарную мастерскую.

Георгсфельд. Был основан в 1885 г. Колония достигла не меньших успехов, чем первые две, в ней имелись электрическая станция и мельница. В начале 1920-х население составляло 780 человек, на которых приходились 386 десятин земли под виноградники. В Георгсфельде имелись довольно значительные в хозяйственном отношении винодельческие сооружения, такие, как ректификационный и коньячный заводы, виноградо-водочный завод и бондарная мастерская.

Эйгенфельд. Маленькое селение располагалось в 10-12 км от Анненфельда, было основано в 1906 г.

Гринфельд. Был основан в 1905 г.

Траубенфельд. Основан в 1912 году.

Алексеевка. Основана в 1904 г. В ней к концу 1920-х насчитывалось 40 семейств. Под виноградники было отведено 60 десятин земли. В селении имелся водочный завод.

Кооперативный союз «Конкордия» возник еще в 1908 г. и существовал в виде производственной ячейки, объединяющий 42 члена. Невозможность конкуренции с капиталистическими предприятиями, в распоряжении которых было достаточно средств и кредитов, не давало возможности развиваться этой ячейке. После национализации всех крупных хозяйств вокруг нее начинается объединение крестьян-колонистов. В 1920-1930-х в нее входили 95% всех виноградарей-колонистов, и она представляла собой производственный сельскохозяйственный кооператив. Объединив распыленные мелкие трудовые хозяйства, организация сумела легально реализовать за границу партию коньяка и закупить для колонистов 4000 пуда муки и, кроме того, получала через Наркомзем необходимые лечебные средства. Благодаря этой организации были сооружены большие подвалы в Георгсфельде и Анненфельде, в Гринфельде и Алексеевке был проведен водопровод, были обустроены общественные винокуренные заводы во всех колониях и проведена электрификация.

Во всех немецких селах имелись оборудованные школы. Все дети посещали школу. В колониях функционировали дошкольные учреждения: детплощадки, ясли.

В начале 1930-х политическое положение в стране изменилось, что сразу же отразилось на немецких колонистах: ряд зажиточных крестьянских семей были раскулачены и высланы за пределы Шамхорского района. Советская власть пыталась искоренить слой зажиточного и среднего крестьянства и среди немецких колонистов, прикрепив к ним намертво ярлыки «подкулачников и антисоветских элементов». Им инкриминировались такие обвинения, как подрыв экономической мощи колхозов, дискредитация колхозного строительства и т.д.

Несмотря на проводящуюся советской властью антирелигиозную работу среди немцев, колонисты не отказались от своей религии, продолжали посещать церковь и совершали религиозные обряды. Например, в Анненфельде членами церковного совета состояли 400 человек, из которых 90% — женщины. Во всех колониях имелись церкви и пастыри. Немцы, проживающие в Азербайджане, как и все немецкое население бывшего СССР, в период Второй мировой войны были депортированы в Казахстан.

В современном Азербайджане взаимное уважение и почтение к национальным ценностям друг друга являются главной особенностью, характеризующей культурные связи азербайджанского и немецкого народов. Немецким востоковедам принадлежат важные заслуги в ознакомлении научного мира с грандиозными памятниками словесного искусства азербайджанского народа, а немецкие архитекторы внесли ценный вклад в культуру градостроения в Азербайджане.

Несмотря на то, что в 1941 г. немецкие колонисты покинули Азербайджан, азербайджанский народ, продемонстрировав приверженность своей мультикультуральной природе, на должном уровне сохранил оставленное ими после себя историко-культурное наследие.



1news.az

Ровно два века назад началось переселение немцев на Кавказ. Эта дата включена в «Программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий на 2016-2017 годы» ЮНЕСКО. Она, согласно распоряжению президента Ильxама Aлиeва, будет широко отмечаться и в Азербайджане, где также существовала большая колония немецких переселенцев.«Утвердившаяся в Азербайджане на протяжении столетий толерантная среда, — говорится в документе, — создала благоприятную почву для налаживания глубоких контактов между немецкими эмигрантами с первых времен их переселения сюда в начале XIX века и местным населением. Хотя в период Второй мировой войны они вынуждены были покинуть эти места, где были расселены и с которыми сроднились, азербайджанский народ, продемонстрировав приверженность своей мультикультуральной природе, на должном уровне сохранил оставленное ими после себя историко-культурное наследие».Переселение немцев на Кавказ началось в 1816-1818 годах. Именно в этот период были основаны первые немецкие колонии и в Азербайджане. Большая часть колонистов была крестьянами. Несмотря на все трудности, они сразу же после их расселения на территории Азербайджана стали заниматься сельским хозяйством. Колонисты оказали заметное влияние на появление и развитие на Кавказе некоторых отраслей хозяйства и промышленности. Они придавали большое значение разведению зерновых культур. Большая часть пахотных земель в колониях Еленендорф и Анненфельд была предназначена для посевов пшеницы. Почти в каждой колонистской семье имелся домашний скот, необходимый в хозяйстве.В Архиве политических документов Управления делами президента Азербайджанской Республики хранится комплекс документов по истории немецких колоний Азербайджана. В одном из них, датированном 1924-1925 годами, имеются обширные сведения о немецких колониях Гянджинского, Шамхорского и Казахского уездов. Автор справки пишет, что всех колоний в Гянджинском уезде семь (Еленендорф, Георгиевск, Анненфельд, Эйгенфельд, Траубенфельд, Гринфельд и Алексеевка). Эти колонии создавались нелегко. Непривычные климатические условия, суровый и тяжелый труд, который в сельском хозяйстве дает результаты лишь спустя несколько лет, стоили жизни многим из первых поколений колонистов. Колония Старый Анненфельд, основанная в одно время с Еленендорфом в 1818 году, просуществовала 54 года, половина ее населения вымерла, другая половина, бросив хозяйство, переселилась на новое место, и в 1878 году основала Анненфельд. Остальные колонии возникали постепенно, по мере развития первых, когда в них становилось тесно.Колонии располагались в нескольких километрах от железной дороги. Всего в них к началу 1920-х годов насчитывалось около 6000 жителей. Население сохранило свой родной язык, владело русским и азербайджанским языками.Это самая большая, самая благоустроенная и самая старая — «мать колоний», как называли ее колонисты. Поселение производило впечатление культурного благоустроенного местечка с прямыми и чистыми улицами. Здесь имелись водопровод, электрическое освещение, значительные сооружения и постройки, обслуживающие нужды виноделия. К началу 1920-х в колонии жили 2259 человек, из которых старше 18 лет — 1466 человек. Основным занятием населения были виноградарство и виноделие — другими отраслями сельского хозяйства колонисты занимались постольку, поскольку это было необходимо для поддержания рационально оставленного виноградарства.Основан в 1872 году колонистами, оставившими старый Анненфельд. Как и Еленендорф, колония производила впечатление благоустроенного местечка. Ее население составляло свыше 1000 жителей, занятых виноградарством. Здесь имелись три улицы и обычные для всех колоний типы постройки. Земли у колонии — около 300 десятин виноградников. Распределение земель между отдельными хозяйствами было приблизительно таким же, как и в Еленендорфе. Из технических сооружений, обслуживающих виноделие, следует отметить коньячный завод, водочные заводы и бондарную мастерскую.Был основан в 1885 г. Колония достигла не меньших успехов, чем первые две, в ней имелись электрическая станция и мельница. В начале 1920-х население составляло 780 человек, на которых приходились 386 десятин земли под виноградники. В Георгсфельде имелись довольно значительные в хозяйственном отношении винодельческие сооружения, такие, как ректификационный и коньячный заводы, виноградо-водочный завод и бондарная мастерская.Маленькое селение располагалось в 10-12 км от Анненфельда, было основано в 1906 г.Был основан в 1905 г.Основан в 1912 году.Основана в 1904 г. В ней к концу 1920-х насчитывалось 40 семейств. Под виноградники было отведено 60 десятин земли. В селении имелся водочный завод.Кооперативный союз «Конкордия» возник еще в 1908 г. и существовал в виде производственной ячейки, объединяющий 42 члена. Невозможность конкуренции с капиталистическими предприятиями, в распоряжении которых было достаточно средств и кредитов, не давало возможности развиваться этой ячейке. После национализации всех крупных хозяйств вокруг нее начинается объединение крестьян-колонистов. В 1920-1930-х в нее входили 95% всех виноградарей-колонистов, и она представляла собой производственный сельскохозяйственный кооператив. Объединив распыленные мелкие трудовые хозяйства, организация сумела легально реализовать за границу партию коньяка и закупить для колонистов 4000 пуда муки и, кроме того, получала через Наркомзем необходимые лечебные средства. Благодаря этой организации были сооружены большие подвалы в Георгсфельде и Анненфельде, в Гринфельде и Алексеевке был проведен водопровод, были обустроены общественные винокуренные заводы во всех колониях и проведена электрификация.Во всех немецких селах имелись оборудованные школы. Все дети посещали школу. В колониях функционировали дошкольные учреждения: детплощадки, ясли.В начале 1930-х политическое положение в стране изменилось, что сразу же отразилось на немецких колонистах: ряд зажиточных крестьянских семей были раскулачены и высланы за пределы Шамхорского района. Советская власть пыталась искоренить слой зажиточного и среднего крестьянства и среди немецких колонистов, прикрепив к ним намертво ярлыки «подкулачников и антисоветских элементов». Им инкриминировались такие обвинения, как подрыв экономической мощи колхозов, дискредитация колхозного строительства и т.д.Несмотря на проводящуюся советской властью антирелигиозную работу среди немцев, колонисты не отказались от своей религии, продолжали посещать церковь и совершали религиозные обряды. Например, в Анненфельде членами церковного совета состояли 400 человек, из которых 90% — женщины. Во всех колониях имелись церкви и пастыри. Немцы, проживающие в Азербайджане, как и все немецкое население бывшего СССР, в период Второй мировой войны были депортированы в Казахстан.В современном Азербайджане взаимное уважение и почтение к национальным ценностям друг друга являются главной особенностью, характеризующей культурные связи азербайджанского и немецкого народов. Немецким востоковедам принадлежат важные заслуги в ознакомлении научного мира с грандиозными памятниками словесного искусства азербайджанского народа, а немецкие архитекторы внесли ценный вклад в культуру градостроения в Азербайджане.Несмотря на то, что в 1941 г. немецкие колонисты покинули Азербайджан, азербайджанский народ, продемонстрировав приверженность своей мультикультуральной природе, на должном уровне сохранил оставленное ими после себя историко-культурное наследие. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 59

