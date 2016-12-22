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Инициированные в Азербайджане налоговые реформы

рассчитаны на долгосрочную перспективу







С первого января 2017 года в Азербайджане ожидается применение налоговой амнистии (добровольное раскрытие доходов). Речь идет об освобождении от ответственности налогоплательщиков, которые в добровольном порядке изъявляют намерение обнародовать свои доходы и оплатить начисленные налоги.







Заур AЛИEВ



Как сообщило агентство «АПА-Экономикс», по инициативе главы государства Ильxама Aлиeва в Милли меджлис внесен соответствующий законопроект, который после обсуждения в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству будет вынесен на пленарное заседание ММ.

Согласно документу, амнистия будет распространяться на имеющих налоговую задолженность юридических и физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года. Так, в отношении должников, погасивших до января 2017 года 30% задолженности, до февраля — 50%, до марта — 70%, на остаток их задолженности будет применена амнистия. Уместно напомнить, что, по данным на 1 октября 2016 года, налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана составляют более 1 млрд 665 млн манатов.

Весьма любопытны в данном контексте мнения и суждения российских экспертов, многие из которых считают, что Азербайджан очень системно подходит к налоговой реформе, столкнувшись с окончанием нефтяной эры. В начале августа по инициативе главы государства Ильxама Aлиeва был дан старт широкой реорганизации в налоговой сфере, которая началась сразу по четырем направлениям: снижение налоговой нагрузки, расширение прав налогоплательщиков, повышение услуг, оказываемых налогоплательщикам, и совершенствование налогового администрирования.

«Предприняты шаги не только для упрощения самой процедуры сбора налогов, подачи деклараций, но и создания эффективной системы по противодействию уклонению от налогов. В Азербайджане создается система, аналогичная западной, при которой уход от налогов считается одним из самых тяжких государственных преступлений», — сказал порталу «Москва — Баку» кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

«Со временем мы увидим, как это будет работать на практике. Но уже само по себе ценно, что модернизируется налоговая служба, создается более гибкая и комфортная система уплаты налогов — не только для крупного, но и для среднего и малого бизнеса», — считает эксперт, который уверен, что реформы, проводимые в налоговой системе Азербайджана, рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Член Центра национальной политики МГУ, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук тоже, как и многие его коллеги, считает, что власти Азербайджана не только пытаются срочно наполнить бюджет, но и усовершенствовать на будущее всю налоговую систему. «Очень хорошо, что в ряду новых правил оказались и льготы для дисциплинированных компаний. Это говорит о том, что реформа не связана с попыткой взять деньги у населения и бизнеса. Граждане страны имеют право рассчитывать на то, что и торговля, и таможня, и налоговая, и все остальные службы, которые задействованы в этом процессе, сделают так, чтобы жизнь стала легче даже при общем усилении экономического кризиса», — сказал он. Г.Трофимчук убежден, что Азербайджан вынужден идти на корректировку налоговых норм, так как дело не только в экономической обстановке, но и в том, что в мире сейчас активно развивается такой сегмент, как электронная торговля, лидером в котором остается Китай. Соответственно и Азербайджан должен как можно быстрее приводить эту сферу в оптимальный вид, в том числе заранее разъяснить деловому миру, как она будет облагаться налогами.

Тем временем Баку не скрывает, что ставит перед собой амбициозную цель — резко повысить свой рейтинг в рамках Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговой прозрачности. Как ожидается, такое решение будет принято на ближайшем заседании «Оценочной группы» ОЭСР. Таким образом, надеются наблюдатели, Азербайджан уже скоро получит высокий статус уровня налоговой прозрачности.

С первого января 2017 года в Азербайджане ожидается применение налоговой амнистии (добровольное раскрытие доходов). Речь идет об освобождении от ответственности налогоплательщиков, которые в добровольном порядке изъявляют намерение обнародовать свои доходы и оплатить начисленные налоги.Как сообщило агентство «АПА-Экономикс», по инициативе главы государства Ильxама Aлиeва в Милли меджлис внесен соответствующий законопроект, который после обсуждения в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству будет вынесен на пленарное заседание ММ.Согласно документу, амнистия будет распространяться на имеющих налоговую задолженность юридических и физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года. Так, в отношении должников, погасивших до января 2017 года 30% задолженности, до февраля — 50%, до марта — 70%, на остаток их задолженности будет применена амнистия. Уместно напомнить, что, по данным на 1 октября 2016 года, налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана составляют более 1 млрд 665 млн манатов.Весьма любопытны в данном контексте мнения и суждения российских экспертов, многие из которых считают, что Азербайджан очень системно подходит к налоговой реформе, столкнувшись с окончанием нефтяной эры. В начале августа по инициативе главы государства Ильxама Aлиeва был дан старт широкой реорганизации в налоговой сфере, которая началась сразу по четырем направлениям: снижение налоговой нагрузки, расширение прав налогоплательщиков, повышение услуг, оказываемых налогоплательщикам, и совершенствование налогового администрирования.«Предприняты шаги не только для упрощения самой процедуры сбора налогов, подачи деклараций, но и создания эффективной системы по противодействию уклонению от налогов. В Азербайджане создается система, аналогичная западной, при которой уход от налогов считается одним из самых тяжких государственных преступлений», — сказал порталу «Москва — Баку» кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.«Со временем мы увидим, как это будет работать на практике. Но уже само по себе ценно, что модернизируется налоговая служба, создается более гибкая и комфортная система уплаты налогов — не только для крупного, но и для среднего и малого бизнеса», — считает эксперт, который уверен, что реформы, проводимые в налоговой системе Азербайджана, рассчитаны на долгосрочную перспективу.Член Центра национальной политики МГУ, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук тоже, как и многие его коллеги, считает, что власти Азербайджана не только пытаются срочно наполнить бюджет, но и усовершенствовать на будущее всю налоговую систему. «Очень хорошо, что в ряду новых правил оказались и льготы для дисциплинированных компаний. Это говорит о том, что реформа не связана с попыткой взять деньги у населения и бизнеса. Граждане страны имеют право рассчитывать на то, что и торговля, и таможня, и налоговая, и все остальные службы, которые задействованы в этом процессе, сделают так, чтобы жизнь стала легче даже при общем усилении экономического кризиса», — сказал он. Г.Трофимчук убежден, что Азербайджан вынужден идти на корректировку налоговых норм, так как дело не только в экономической обстановке, но и в том, что в мире сейчас активно развивается такой сегмент, как электронная торговля, лидером в котором остается Китай. Соответственно и Азербайджан должен как можно быстрее приводить эту сферу в оптимальный вид, в том числе заранее разъяснить деловому миру, как она будет облагаться налогами.Тем временем Баку не скрывает, что ставит перед собой амбициозную цель — резко повысить свой рейтинг в рамках Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговой прозрачности. Как ожидается, такое решение будет принято на ближайшем заседании «Оценочной группы» ОЭСР. Таким образом, надеются наблюдатели, Азербайджан уже скоро получит высокий статус уровня налоговой прозрачности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 54

