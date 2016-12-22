Инициированные в Азербайджане налоговые реформы
рассчитаны на долгосрочную перспективу
С
первого января 2017 года в Азербайджане ожидается применение налоговой
амнистии (добровольное раскрытие доходов). Речь идет об освобождении от
ответственности налогоплательщиков, которые в добровольном порядке
изъявляют намерение обнародовать свои доходы и оплатить начисленные
налоги.
Заур AЛИEВ
Как сообщило агентство «АПА-Экономикс», по инициативе главы государства Ильxама Aлиeва в Милли меджлис внесен соответствующий законопроект, который после обсуждения в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству будет вынесен на пленарное заседание ММ.
Согласно документу, амнистия будет распространяться на имеющих налоговую задолженность юридических и физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года. Так, в отношении должников, погасивших до января 2017 года 30% задолженности, до февраля — 50%, до марта — 70%, на остаток их задолженности будет применена амнистия. Уместно напомнить, что, по данным на 1 октября 2016 года, налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана составляют более 1 млрд 665 млн манатов.
Весьма любопытны в данном контексте мнения и суждения российских экспертов, многие из которых считают, что Азербайджан очень системно подходит к налоговой реформе, столкнувшись с окончанием нефтяной эры. В начале августа по инициативе главы государства Ильxама Aлиeва был дан старт широкой реорганизации в налоговой сфере, которая началась сразу по четырем направлениям: снижение налоговой нагрузки, расширение прав налогоплательщиков, повышение услуг, оказываемых налогоплательщикам, и совершенствование налогового администрирования.
«Предприняты шаги не только для упрощения самой процедуры сбора налогов, подачи деклараций, но и создания эффективной системы по противодействию уклонению от налогов. В Азербайджане создается система, аналогичная западной, при которой уход от налогов считается одним из самых тяжких государственных преступлений», — сказал порталу «Москва — Баку» кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
«Со временем мы увидим, как это будет работать на практике. Но уже само по себе ценно, что модернизируется налоговая служба, создается более гибкая и комфортная система уплаты налогов — не только для крупного, но и для среднего и малого бизнеса», — считает эксперт, который уверен, что реформы, проводимые в налоговой системе Азербайджана, рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Член Центра национальной политики МГУ, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук тоже, как и многие его коллеги, считает, что власти Азербайджана не только пытаются срочно наполнить бюджет, но и усовершенствовать на будущее всю налоговую систему. «Очень хорошо, что в ряду новых правил оказались и льготы для дисциплинированных компаний. Это говорит о том, что реформа не связана с попыткой взять деньги у населения и бизнеса. Граждане страны имеют право рассчитывать на то, что и торговля, и таможня, и налоговая, и все остальные службы, которые задействованы в этом процессе, сделают так, чтобы жизнь стала легче даже при общем усилении экономического кризиса», — сказал он. Г.Трофимчук убежден, что Азербайджан вынужден идти на корректировку налоговых норм, так как дело не только в экономической обстановке, но и в том, что в мире сейчас активно развивается такой сегмент, как электронная торговля, лидером в котором остается Китай. Соответственно и Азербайджан должен как можно быстрее приводить эту сферу в оптимальный вид, в том числе заранее разъяснить деловому миру, как она будет облагаться налогами.
Тем временем Баку не скрывает, что ставит перед собой амбициозную цель — резко повысить свой рейтинг в рамках Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговой прозрачности. Как ожидается, такое решение будет принято на ближайшем заседании «Оценочной группы» ОЭСР. Таким образом, надеются наблюдатели, Азербайджан уже скоро получит высокий статус уровня налоговой прозрачности.