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Реконструкция систем водоснабжения и канализации позволит существенно улучшить ситуацию в этой важной сфере







В Кабинете министров Азербайджана состоялась презентация Мастер-плана системы водоснабжения, канализации и дождевых вод Абшеронского района. Как сообщил на заседании председатель ОАО «Azersu» Горхмаз Гусейнов, он разработан с участием международных специалистов, с перспективой развития до 2035 года.





Сабина ГАСАНОВА



Проблема водоснабжения и системы канализации в столице и пригородных поселках, несмотря на все принимаемые в последние годы меры, по-прежнему остается чрезвычайно острой. Особенно сложное положение складывается с управлением дождевых вод, что стало очевидно нынешней обильной на осадки осенью, когда многие бакинские улицы покрыло буквально «море разливанное» — канализационная система столицы попросту не справлялась с потоками воды. Возникшая критическая ситуация не осталась без внимания руководства страны. «Дожди, прошедшие в городе Баку в сентябре и октябре 2016 года, соответственно, в 9,2 и 3,7 раза превысили норму осадков для данного периода, — отмечалось в распоряжении, подписанном президентом Ильxамом Aлиeвым в ноябре нынешнего года. — В результате данных осадков нефункционирование системы дождевой канализации, предназначенной для отвода поверхностных вод на улицах и проспектах, вызвало серьезные последствия, ряду объектов и строений различного назначения был причинен ущерб, ограничено передвижение граждан и транспорта».

Говорилось в документе и о причинах этой проблемы: «Стремительное экономическое развитие, идущее в последнее время в городе Баку, рост численности населения, строительство многочисленных зданий и объектов различного назначения в несколько раз повысили нагрузку на городское хозяйство, его инфраструктуру, в том числе объекты инженерно-коммуникационного обеспечения». И, как результат, — «система дождевой канализации города Баку и Абшеронского полуострова отстает от высоких темпов развития и не отвечает требованиям городского хозяйства, что требует усовершенствования данной системы, в том числе управления поверхностными водами, их очистки, принятия необходимых мер на городских автомобильных дорогах, в жилых массивах, сталкивающихся с серьезными проблемами в результате накопления дождевых и талых вод, сохранения в норме экологической и санитарной обстановки в городе».

В целях улучшения системы дождевой канализации, экологической и санитарной обстановки в столице и было принято решение о создании рабочей группы, которой предписывалось проанализировать ситуацию и представить главе государства в трехмесячный срок комплекс мер по устранению имеющихся проблем. И вот 16 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, участники которой обсудили положения разработанного «Azersu» с участием международных специалистов Мастер-плана системы водоснабжения, канализации и дождевых вод Абшеронского района.

«При разработке документа были учтены данные Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, «План регионального развития Большого Баку», Государственного комитета по статистике и других структур», — сообщил Г.Гусейнов. В целом за основу мастер-плана, который состоит из 18 разделов, были взяты перспективы развития градостроительства, рост и плотность населения, перспективы развития туризма, переработки сточных вод, экологический баланс и др.

Глава «Azersu» рассказал и том, что уже сделано. В частности, от различных отходов очищена система водоснабжения и канализации. На сегодня эти работы осуществлены на 106-километровом участке основного несущего коллектора. Отсюда были извлечены твердые бытовые отходы в объеме почти 12 тысяч кубометров, что обеспечило полное восстановление водопропускной способности коллектора. В канализационной системе уже определены 107 бассейнов, где вода накапливается естественным способом — самотеком, для выброса сточных вод по Абшеронскому полуострову. Спроектирован сбор сточных вод в 11 основных бассейнах. Для управления дождевыми водами предусмотрено использование 49 из 150 озер, существующих на Абшеронском полуострове.

Особое внимание в мастер-плане уделено проблеме водоснабжения. И тут складывается парадоксальная ситуация. При том, что по объему поступающей в столицу воды Азербайджан находится на уровне международных стандартов, ее потери на пути к потребителю вследствие истечения эксплуатационного срока существующих систем достигают до 70%. В этой связи документом предусмотрена прокладка новой водопроводной сети протяженностью 8100 километров. 1950 километров этих линий уже проложены. В целом же реконструкция систем водоснабжения и канализации позволит до 2035 года существенно улучшить ситуацию в этой важной сфере.

В Кабинете министров Азербайджана состоялась презентация Мастер-плана системы водоснабжения, канализации и дождевых вод Абшеронского района. Как сообщил на заседании председатель ОАО «Azersu» Горхмаз Гусейнов, он разработан с участием международных специалистов, с перспективой развития до 2035 года.Проблема водоснабжения и системы канализации в столице и пригородных поселках, несмотря на все принимаемые в последние годы меры, по-прежнему остается чрезвычайно острой. Особенно сложное положение складывается с управлением дождевых вод, что стало очевидно нынешней обильной на осадки осенью, когда многие бакинские улицы покрыло буквально «море разливанное» — канализационная система столицы попросту не справлялась с потоками воды. Возникшая критическая ситуация не осталась без внимания руководства страны. «Дожди, прошедшие в городе Баку в сентябре и октябре 2016 года, соответственно, в 9,2 и 3,7 раза превысили норму осадков для данного периода, — отмечалось в распоряжении, подписанном президентом Ильxамом Aлиeвым в ноябре нынешнего года. — В результате данных осадков нефункционирование системы дождевой канализации, предназначенной для отвода поверхностных вод на улицах и проспектах, вызвало серьезные последствия, ряду объектов и строений различного назначения был причинен ущерб, ограничено передвижение граждан и транспорта».Говорилось в документе и о причинах этой проблемы: «Стремительное экономическое развитие, идущее в последнее время в городе Баку, рост численности населения, строительство многочисленных зданий и объектов различного назначения в несколько раз повысили нагрузку на городское хозяйство, его инфраструктуру, в том числе объекты инженерно-коммуникационного обеспечения». И, как результат, — «система дождевой канализации города Баку и Абшеронского полуострова отстает от высоких темпов развития и не отвечает требованиям городского хозяйства, что требует усовершенствования данной системы, в том числе управления поверхностными водами, их очистки, принятия необходимых мер на городских автомобильных дорогах, в жилых массивах, сталкивающихся с серьезными проблемами в результате накопления дождевых и талых вод, сохранения в норме экологической и санитарной обстановки в городе».В целях улучшения системы дождевой канализации, экологической и санитарной обстановки в столице и было принято решение о создании рабочей группы, которой предписывалось проанализировать ситуацию и представить главе государства в трехмесячный срок комплекс мер по устранению имеющихся проблем. И вот 16 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, участники которой обсудили положения разработанного «Azersu» с участием международных специалистов Мастер-плана системы водоснабжения, канализации и дождевых вод Абшеронского района.«При разработке документа были учтены данные Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, «План регионального развития Большого Баку», Государственного комитета по статистике и других структур», — сообщил Г.Гусейнов. В целом за основу мастер-плана, который состоит из 18 разделов, были взяты перспективы развития градостроительства, рост и плотность населения, перспективы развития туризма, переработки сточных вод, экологический баланс и др.Глава «Azersu» рассказал и том, что уже сделано. В частности, от различных отходов очищена система водоснабжения и канализации. На сегодня эти работы осуществлены на 106-километровом участке основного несущего коллектора. Отсюда были извлечены твердые бытовые отходы в объеме почти 12 тысяч кубометров, что обеспечило полное восстановление водопропускной способности коллектора. В канализационной системе уже определены 107 бассейнов, где вода накапливается естественным способом — самотеком, для выброса сточных вод по Абшеронскому полуострову. Спроектирован сбор сточных вод в 11 основных бассейнах. Для управления дождевыми водами предусмотрено использование 49 из 150 озер, существующих на Абшеронском полуострове.Особое внимание в мастер-плане уделено проблеме водоснабжения. И тут складывается парадоксальная ситуация. При том, что по объему поступающей в столицу воды Азербайджан находится на уровне международных стандартов, ее потери на пути к потребителю вследствие истечения эксплуатационного срока существующих систем достигают до 70%. В этой связи документом предусмотрена прокладка новой водопроводной сети протяженностью 8100 километров. 1950 километров этих линий уже проложены. В целом же реконструкция систем водоснабжения и канализации позволит до 2035 года существенно улучшить ситуацию в этой важной сфере. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 53

