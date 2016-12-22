Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Елена Айморе СЕССЕРА, глава представительства МККК в Азербайджане:«Подавляющее большинство пропавших без вести — участники боев»



В этом году сменилось руководство Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста — его возглавила Елена Айморе СЕССЕРА. Под занавес года в интервью агентству АПА она поделилась с тем, что сделано возглавляемой ею структурой за истекшие десять месяцев и какие планы намечены на предстоящий год.







— Несколько месяцев назад вас назначили на должность главы представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане. Что удалось сделать под вашим руководством за это время?

— Я получила назначение на должность председателя представительства МККК в Азербайджане в марте этого года, а вскоре после этого на карабахском фронте произошли апрельские события. Мне было тяжело, поскольку я недавно приехала в страну и должна была еще многое узнать о контексте армяно-азербайджанского конфликта. Но мой прежний опыт позволил в довольно короткий срок подготовить адекватный отчет в МККК в связи с ситуацией. Мы сделали все, что в наших силах, для оказания поддержки нуждающимся гражданским лицам по обе стороны линии фронта. Мы продолжаем осуществлять свою деятельность для облегчения страданий людей, которые проживают вблизи зоны конфликта и ежедневно сталкиваются с трудностями. МККК увеличил свой бюджет на 2016 год, чтобы удовлетворить нужды пострадавшего от апрельской вспышки напряженности гражданского населения.

— Если можно, расскажите подробнее о том, что делает МККК для поддержки гражданского населения, проживающего вблизи линии фронта.

— МККК работает как в пределах межгосударственных границ, так и вдоль линии соприкосновения войск. Чтобы оперативно реагировать на происходящее в ходе конфликта, он осуществляет деятельность посредством своих представительств в Баку и Ереване, офиса в Барде и миссии в Нагорном Карабахе. После апрельской напряженности мы в основном сосредоточили внимание на неотложном удовлетворении основных нужд людей и восстановлении их обычного образа жизни. Активизация боев вдоль линии соприкосновения привела к разрушению инфраструктуры, потерям урожая. МККК немедленно приступил к оказанию помощи жертвам конфликта по обе стороны линии фронта. В тесном сотрудничестве с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца (АОКП) МККК оказал материальную помощь гражданским лицам из Агдамского и Геранбойского районов, чьи дома были разрушены.

При поддержке Министерства здравоохранения и Министерства обороны мы организовали для медперсонала, работающего вблизи от линии фронта, семинары по оказанию помощи при ранении в бою, пункт срочной медпомощи при ранениях и травмах. В тесном сотрудничестве с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца мы организовали для общин, проживающих в прифронтовой зоне, курсы по оказанию первой помощи.



В тесном контакте с АНАМА проводим просветительские сессии в связи с угрозой, исходящей от неразорвавшихся боеприпасов. Хочу также добавить, что одной из наиболее важных составляющих нашей работы является регулярное проведение конфиденциальных и двусторонних диалогов с официальными представителями сторон конфликта в связи с обязательствами по соблюдению международного гуманитарного права.

— После апрельских событий армянская сторона объявила о пропаже без вести большого числа военнослужащих, десятках погибших солдат, тела которых остались на поле боя. Был ли кто-нибудь зарегистрирован в качестве пропавшего без вести во время этих боев? Сколько тел убитых, оставшихся на поле боя, было возвращено на родину?

— По результатам двух операций, проведенных при нейтральном посредничестве Международного комитета Красного Креста по поиску и передаче оставшихся на поле боя тел бойцов, пропавших во время апрельских боев в 2016 году лиц не зафиксировано. Это очень важный результат для семей погибших во время боев. Что же касается цифр, эту информацию МККК общественности разгласить не может, решение об их объявлении могут принять только стороны конфликта.

— Сколько человек в настоящее время удерживается обеими сторонами конфликта?

— Сейчас МККК посещает двух содержащихся в Нагорном Карабахе азербайджанцев и одного содержащегося в Баку армянского военнослужащего.

— Сколько человек зарегистрировано в вашем списке в качестве пропавших лиц? Сколько из них азербайджанцы?

— В настоящее время у нас зарегистрировано в качестве пропавших в связи с нагорно-карабахским конфликтом около 4500 человек. Это люди, которые пропали в 90-х годах. Наши офисы в Баку и Барде зарегистрировали почти 3700 человек, 80% из которых участники боев.

— Сколько человек было освобождено из плена благодаря МККК в период деятельности Азербайджанского представительства?

— Следует прояснить один вопрос. МККК в освобождении и возвращении задержанных лиц никакой роли не играет, решение об этом может принять только сторона, содержащая это лицо. Наша роль заключается в содействии передачи лиц сторонам после того, как было принято решение на политическом уровне. Что же касается передачи, то с начала 1992 года и по сегодняшний день примерно 700 человек возвращены при содействии нагорно-карабахской миссии МККК, а также Бакинского и Ереванского представительств. В первые годы войны ситуация была запутанной, людей брали в плен, а потом возвращали без посредничества МККК.

— В сентябре этого года Государственная комиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших сообщила, что не удалось раздобыть фотографии более 100 пропавших без вести людей. Государственная комиссия попросила помощи в этом вопросе у их родственников и близких. Сотрудничает ли в связи с этим госкомиссия с МККК?

— Мы с Государственной комиссией, в особенности с ее рабочей группой, очень тесно сотрудничаем в вопросе выяснения судеб людей, пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта. Совместно с АОКП и Государственной комиссией в 2008 и 2011 годах мы провели сбор информации о пропавших без вести лицах, и эта информация постепенно обрабатывается госкомиссией. Помимо этого мы собираем у семей без вести пропавших лиц биологические образцы. МККК оказывает поддержку Госкомиссии в сборе и централизации данных, которые могут пролить свет на судьбу без вести пропавших лиц. Возможно, в некоторых семьях пропавших без вести лиц нет фотографий их близких.

— Какие действия предпринимаются для возвращения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в Азербайджан?

— Как я уже говорила, МККК в освобождении и возвращении задержанных лиц никакой роли не играет. Такие решения принимаются на политическом уровне. До этого времени МККК в соответствии со своим мандатом регулярно посещает лиц, задержанных в связи с конфликтом или же по другим причинам. Этот мандат закреплен в женевских конвенциях. МККК осуществляет посещения для того, чтобы оценить отношение к задержанным, условия их содержания, а также для обеспечения связи посредством писем между содержащимися лицами и членами их семей.

— В прессе разное пишут о состоянии здоровья Д.Аскерова и Ш.Гулиева. Семьи также утверждают, что состояние их здоровья нехорошее. Что можете сказать об этом МККК?

— Задержанные могут проинформировать семьи о состоянии своего здоровья. Однако МККК не разглашает личную информацию о лице, которого посетили сотрудники комитета. Могу вас уверить, что МККК обращает серьезное внимание на оказание медицинских услуг содержащимся лицам. Врач МККК регулярно посещает двух азербайджанцев, содержащихся в Нагорном Карабахе, и военнопленного армянина в Баку.

В этом году сменилось руководство Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста — его возглавила Елена Айморе СЕССЕРА. Под занавес года в интервью агентству АПА она поделилась с тем, что сделано возглавляемой ею структурой за истекшие десять месяцев и какие планы намечены на предстоящий год.— Я получила назначение на должность председателя представительства МККК в Азербайджане в марте этого года, а вскоре после этого на карабахском фронте произошли апрельские события. Мне было тяжело, поскольку я недавно приехала в страну и должна была еще многое узнать о контексте армяно-азербайджанского конфликта. Но мой прежний опыт позволил в довольно короткий срок подготовить адекватный отчет в МККК в связи с ситуацией. Мы сделали все, что в наших силах, для оказания поддержки нуждающимся гражданским лицам по обе стороны линии фронта. Мы продолжаем осуществлять свою деятельность для облегчения страданий людей, которые проживают вблизи зоны конфликта и ежедневно сталкиваются с трудностями. МККК увеличил свой бюджет на 2016 год, чтобы удовлетворить нужды пострадавшего от апрельской вспышки напряженности гражданского населения.— МККК работает как в пределах межгосударственных границ, так и вдоль линии соприкосновения войск. Чтобы оперативно реагировать на происходящее в ходе конфликта, он осуществляет деятельность посредством своих представительств в Баку и Ереване, офиса в Барде и миссии в Нагорном Карабахе. После апрельской напряженности мы в основном сосредоточили внимание на неотложном удовлетворении основных нужд людей и восстановлении их обычного образа жизни. Активизация боев вдоль линии соприкосновения привела к разрушению инфраструктуры, потерям урожая. МККК немедленно приступил к оказанию помощи жертвам конфликта по обе стороны линии фронта. В тесном сотрудничестве с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца (АОКП) МККК оказал материальную помощь гражданским лицам из Агдамского и Геранбойского районов, чьи дома были разрушены.При поддержке Министерства здравоохранения и Министерства обороны мы организовали для медперсонала, работающего вблизи от линии фронта, семинары по оказанию помощи при ранении в бою, пункт срочной медпомощи при ранениях и травмах. В тесном сотрудничестве с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца мы организовали для общин, проживающих в прифронтовой зоне, курсы по оказанию первой помощи.В тесном контакте с АНАМА проводим просветительские сессии в связи с угрозой, исходящей от неразорвавшихся боеприпасов. Хочу также добавить, что одной из наиболее важных составляющих нашей работы является регулярное проведение конфиденциальных и двусторонних диалогов с официальными представителями сторон конфликта в связи с обязательствами по соблюдению международного гуманитарного права.— По результатам двух операций, проведенных при нейтральном посредничестве Международного комитета Красного Креста по поиску и передаче оставшихся на поле боя тел бойцов, пропавших во время апрельских боев в 2016 году лиц не зафиксировано. Это очень важный результат для семей погибших во время боев. Что же касается цифр, эту информацию МККК общественности разгласить не может, решение об их объявлении могут принять только стороны конфликта.— Сейчас МККК посещает двух содержащихся в Нагорном Карабахе азербайджанцев и одного содержащегося в Баку армянского военнослужащего.— В настоящее время у нас зарегистрировано в качестве пропавших в связи с нагорно-карабахским конфликтом около 4500 человек. Это люди, которые пропали в 90-х годах. Наши офисы в Баку и Барде зарегистрировали почти 3700 человек, 80% из которых участники боев.— Следует прояснить один вопрос. МККК в освобождении и возвращении задержанных лиц никакой роли не играет, решение об этом может принять только сторона, содержащая это лицо. Наша роль заключается в содействии передачи лиц сторонам после того, как было принято решение на политическом уровне. Что же касается передачи, то с начала 1992 года и по сегодняшний день примерно 700 человек возвращены при содействии нагорно-карабахской миссии МККК, а также Бакинского и Ереванского представительств. В первые годы войны ситуация была запутанной, людей брали в плен, а потом возвращали без посредничества МККК.— Мы с Государственной комиссией, в особенности с ее рабочей группой, очень тесно сотрудничаем в вопросе выяснения судеб людей, пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта. Совместно с АОКП и Государственной комиссией в 2008 и 2011 годах мы провели сбор информации о пропавших без вести лицах, и эта информация постепенно обрабатывается госкомиссией. Помимо этого мы собираем у семей без вести пропавших лиц биологические образцы. МККК оказывает поддержку Госкомиссии в сборе и централизации данных, которые могут пролить свет на судьбу без вести пропавших лиц. Возможно, в некоторых семьях пропавших без вести лиц нет фотографий их близких.— Как я уже говорила, МККК в освобождении и возвращении задержанных лиц никакой роли не играет. Такие решения принимаются на политическом уровне. До этого времени МККК в соответствии со своим мандатом регулярно посещает лиц, задержанных в связи с конфликтом или же по другим причинам. Этот мандат закреплен в женевских конвенциях. МККК осуществляет посещения для того, чтобы оценить отношение к задержанным, условия их содержания, а также для обеспечения связи посредством писем между содержащимися лицами и членами их семей.— Задержанные могут проинформировать семьи о состоянии своего здоровья. Однако МККК не разглашает личную информацию о лице, которого посетили сотрудники комитета. Могу вас уверить, что МККК обращает серьезное внимание на оказание медицинских услуг содержащимся лицам. Врач МККК регулярно посещает двух азербайджанцев, содержащихся в Нагорном Карабахе, и военнопленного армянина в Баку. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 56

