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Мировое сообщество шокировано убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Очевидно, что силы, стоящие за организацией этого вопиющего преступления, преследовали далеко идущие политические цели.







Натиг НАЗИМОГЛУ



62-летний Андрей Карлов был застрелен в столице Турции 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства в Анкаре. В ходе перестрелки с полицейскими и спецназом преступник был убит. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, выпускник полицейской академии, проработавший в течение 2,5 лет в органах безопасности.

Подавляющее большинство экспертов уверены, что за убийством Андрея Карлова стоят силы, незаинтересованные в нормализации российско-турецкого партнерства. Об этом прямо говорится и в заявлениях лидеров России и Турции.

Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган расценил нападение в анкарской арт-галерее как «в высшей степени трагичное событие». «Я проклинаю тех, кто это сделал», — заявил Эрдоган, заверив, что силы безопасности Турции проведут тщательное расследование преступления и виновные будут найдены. Лейтмотив заявления Эрдогана заключается в том, что «Турция никому не позволит испортить ее отношения с Россией». В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом охарактеризовал покушение на жизнь Андрея Карлова как «подлое убийство» и «провокацию», направленную на срыв добрых отношений с Турцией. Особо обращает на себя внимание, что и Путин, и Эрдоган в качестве одного из важных составляющих наблюдающегося в последнее время российско-турецкого сближения упомянули нахождение взаимопонимания по сирийской проблематике. Одновременно оба лидера сделали явный намек на то, что определенные мировые силы не устраивает успешное развитие диалога между Анкарой и Москвой, в том числе и с учетом его возможных последствий на сирийское урегулирование и геополитику на всем Ближнем Востоке.

В данном контексте стоит отметить и то, что убийство Карлова произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Москве, одна из задач которой была обозначена как поиск долгосрочного мира на сирийской земле. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу подтвердил, что основная цель организаторов нападения на посла была «нанести ущерб российско-турецким отношениям и скомпрометировать те успехи, которых мы с вами достигли в последнее время». Между тем МИД РФ по итогам московских переговоров обнародовал информацию о том, что «министры подтвердили намерение прилагать еще больше усилий для эффективного противодействия террористической угрозе, исключить возможность успеха провокаций, откуда бы они ни исходили, нацеленных на подрыв поступательного развития российско-турецких отношений, сотрудничества стран в деле борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке».

Правоохранительными и политико-экспертными кругами высказываются ряд версий о том, какие именно силы организовали убийство российского посла в Анкаре. Разумеется, нельзя исключать, что убийца был связан с радикальными религиозными группировками. Официальная Анкара, между тем, выразила уверенность в том, что рукой преступника направляла террористическая структура проживающего в США проповедника Фетуллаха Гюлена. Согласно сообщениям турецких силовиков, в связи с убийством российского посла уже задержаны 12 человек, среди которых родственники убийцы и активисты движения Гюлена.

Как бы там ни было, не приходится сомневаться в том, что совместными усилиями турецких и российских правоохранительных сил организаторы убийства Андрея Карлова будут выявлены и преданы правосудию. Тем временем мировые политические круги осуждают преступную акцию в Анкаре.

Глубокие соболезнования Владимиру Путину выразил президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, который от имени нашего государства решительно и безоговорочно осудил трагическую гибель Андрея Карлова — «это кровавое террористическое преступление».



Мировое сообщество шокировано убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Очевидно, что силы, стоящие за организацией этого вопиющего преступления, преследовали далеко идущие политические цели.62-летний Андрей Карлов был застрелен в столице Турции 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства в Анкаре. В ходе перестрелки с полицейскими и спецназом преступник был убит. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, выпускник полицейской академии, проработавший в течение 2,5 лет в органах безопасности.Подавляющее большинство экспертов уверены, что за убийством Андрея Карлова стоят силы, незаинтересованные в нормализации российско-турецкого партнерства. Об этом прямо говорится и в заявлениях лидеров России и Турции.Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган расценил нападение в анкарской арт-галерее как «в высшей степени трагичное событие». «Я проклинаю тех, кто это сделал», — заявил Эрдоган, заверив, что силы безопасности Турции проведут тщательное расследование преступления и виновные будут найдены. Лейтмотив заявления Эрдогана заключается в том, что «Турция никому не позволит испортить ее отношения с Россией». В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом охарактеризовал покушение на жизнь Андрея Карлова как «подлое убийство» и «провокацию», направленную на срыв добрых отношений с Турцией. Особо обращает на себя внимание, что и Путин, и Эрдоган в качестве одного из важных составляющих наблюдающегося в последнее время российско-турецкого сближения упомянули нахождение взаимопонимания по сирийской проблематике. Одновременно оба лидера сделали явный намек на то, что определенные мировые силы не устраивает успешное развитие диалога между Анкарой и Москвой, в том числе и с учетом его возможных последствий на сирийское урегулирование и геополитику на всем Ближнем Востоке.В данном контексте стоит отметить и то, что убийство Карлова произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Москве, одна из задач которой была обозначена как поиск долгосрочного мира на сирийской земле. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу подтвердил, что основная цель организаторов нападения на посла была «нанести ущерб российско-турецким отношениям и скомпрометировать те успехи, которых мы с вами достигли в последнее время». Между тем МИД РФ по итогам московских переговоров обнародовал информацию о том, что «министры подтвердили намерение прилагать еще больше усилий для эффективного противодействия террористической угрозе, исключить возможность успеха провокаций, откуда бы они ни исходили, нацеленных на подрыв поступательного развития российско-турецких отношений, сотрудничества стран в деле борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке».Правоохранительными и политико-экспертными кругами высказываются ряд версий о том, какие именно силы организовали убийство российского посла в Анкаре. Разумеется, нельзя исключать, что убийца был связан с радикальными религиозными группировками. Официальная Анкара, между тем, выразила уверенность в том, что рукой преступника направляла террористическая структура проживающего в США проповедника Фетуллаха Гюлена. Согласно сообщениям турецких силовиков, в связи с убийством российского посла уже задержаны 12 человек, среди которых родственники убийцы и активисты движения Гюлена.Как бы там ни было, не приходится сомневаться в том, что совместными усилиями турецких и российских правоохранительных сил организаторы убийства Андрея Карлова будут выявлены и преданы правосудию. Тем временем мировые политические круги осуждают преступную акцию в Анкаре.Глубокие соболезнования Владимиру Путину выразил президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, который от имени нашего государства решительно и безоговорочно осудил трагическую гибель Андрея Карлова — «это кровавое террористическое преступление». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 58

