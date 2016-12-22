Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная От Гянджи — Варне



В одном из древних городов нашей страны состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Гянджа — молодежная столица Европы-2016». Для Азербайджана, где больше половины населения составляют представители молодого поколения, такой выбор вполне естественен.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Гянджа доказала, что организаторы не ошиблись. Для этого у нее имелись все возможности, предоставляемые государственной молодежной политикой. Утверждены государственные программы в этой сфере, в том числе «Стратегия развития азербайджанской молодежи на 2015-2025 годы». Наши организации в Азербайджане тесно сотрудничают с международными платформами. Наряду с Министерством молодежи и спорта у нас функционирует Фонд молодежи при президенте Азербайджана. За четыре года своей деятельности фонд профинансировал более трех тысяч проектов. Теперь в этот огромный список проектов, реализованных молодыми в различных сферах, добавились более 250 интересных проектов, осуществленных в нынешнем году в Гяндже.

Программа года была достаточно обширной. Были открыты Дом молодежи и офис общественного объединения «Гянджа — молодежная столица Европы-2016» и одноименный парк, построены современные спортивные сооружения, проводились различные выставки, конкурсы и просветительские мероприятия, состоялся европейский фестиваль. Особое место в программе года заняла встреча Сети молодежных столиц Европы, составляющая одну из главных целей проекта.

Как известно, эта идея была выдвинута Европейским молодежным форумом в 2009 году. Его цель — развитие международного сотрудничества местных и зарубежных организаций, обмен опытом между национальными советами стран, чьи города избирались молодежными столицами Европы. Первым таким городом семь лет назад стал Роттердам (Нидерланды). Затем были Турин (Италия), Антверпен (Бельгия), Брага (Португалия), Марибор (Словения), Салоники (Греция), Клуж Напока (Румыния). Гянджа восьмой по счету приняла эту эстафету.

Работа, проделанная в Гяндже в рамках завершившегося проекта, нашла отражение в видеоролике, который был показан участникам церемонии, и в выступлениях заместителя председателя Национального совета молодежных организаций Азербайджана Айсун Зейналовой и сотрудника общественного объединения «Гянджа — молодежная столица Европы-2016» Шахрияра Гаджиева.

Гостей и выступающих было много. В церемонии приняли участие замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев, исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев, представитель администрации президента Вюсал Гулиев, депутаты Милли меджлиса, сотрудники дипломатических представительств зарубежных стран и НПО, мэр Кутаиси (Грузия), представители общественности, волонтеры.

В заключение состоялась символическая передача титула молодежной столицы Европы городу Варне (Болгария), который будет носить его в будущем году. Мэр Варны Иван Протних поделился с участниками церемонии радостью по поводу присвоения городу титула высокого статуса и отметил, что при реализации проектов ими будет использован опыт Гянджи — оба города будут тесно сотрудничать и в будущем.

В одном из древних городов нашей страны состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Гянджа — молодежная столица Европы-2016». Для Азербайджана, где больше половины населения составляют представители молодого поколения, такой выбор вполне естественен.Гянджа доказала, что организаторы не ошиблись. Для этого у нее имелись все возможности, предоставляемые государственной молодежной политикой. Утверждены государственные программы в этой сфере, в том числе «Стратегия развития азербайджанской молодежи на 2015-2025 годы». Наши организации в Азербайджане тесно сотрудничают с международными платформами. Наряду с Министерством молодежи и спорта у нас функционирует Фонд молодежи при президенте Азербайджана. За четыре года своей деятельности фонд профинансировал более трех тысяч проектов. Теперь в этот огромный список проектов, реализованных молодыми в различных сферах, добавились более 250 интересных проектов, осуществленных в нынешнем году в Гяндже.Программа года была достаточно обширной. Были открыты Дом молодежи и офис общественного объединения «Гянджа — молодежная столица Европы-2016» и одноименный парк, построены современные спортивные сооружения, проводились различные выставки, конкурсы и просветительские мероприятия, состоялся европейский фестиваль. Особое место в программе года заняла встреча Сети молодежных столиц Европы, составляющая одну из главных целей проекта.Как известно, эта идея была выдвинута Европейским молодежным форумом в 2009 году. Его цель — развитие международного сотрудничества местных и зарубежных организаций, обмен опытом между национальными советами стран, чьи города избирались молодежными столицами Европы. Первым таким городом семь лет назад стал Роттердам (Нидерланды). Затем были Турин (Италия), Антверпен (Бельгия), Брага (Португалия), Марибор (Словения), Салоники (Греция), Клуж Напока (Румыния). Гянджа восьмой по счету приняла эту эстафету.Работа, проделанная в Гяндже в рамках завершившегося проекта, нашла отражение в видеоролике, который был показан участникам церемонии, и в выступлениях заместителя председателя Национального совета молодежных организаций Азербайджана Айсун Зейналовой и сотрудника общественного объединения «Гянджа — молодежная столица Европы-2016» Шахрияра Гаджиева.Гостей и выступающих было много. В церемонии приняли участие замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев, исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев, представитель администрации президента Вюсал Гулиев, депутаты Милли меджлиса, сотрудники дипломатических представительств зарубежных стран и НПО, мэр Кутаиси (Грузия), представители общественности, волонтеры.В заключение состоялась символическая передача титула молодежной столицы Европы городу Варне (Болгария), который будет носить его в будущем году. Мэр Варны Иван Протних поделился с участниками церемонии радостью по поводу присвоения городу титула высокого статуса и отметил, что при реализации проектов ими будет использован опыт Гянджи — оба города будут тесно сотрудничать и в будущем. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 58

