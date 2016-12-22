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Главная И лоукостер, и сафари-парк


Разработана масштабная программа развития
туриндустрии в Азербайджане



Вне всякого сомнения, туризм едва ли не самая креативная сфера деятельности, призванная сыграть весьма важную роль в диверсификации экономики Азербайджана, избавлении ее от доминирования сырьевых отраслей. Именно эта идея положена в основу утвержденной президентом Ильxамом Aлиeвым «Стратегической дорожной карты развития» в стране специализированной туристической индустрии.


Ильгар РАГИМОВ

В программном документе, охватывающем как краткосрочные (до 2020 года), так и долговременные (до 2025 года) целевые задачи, определены четыре приоритетных направления развития туризма в стране. Первое предусматривает создание эффективного механизма реализации существующего потенциала, обновление турпакетов, развитие туристической инфраструктуры. Второе направление включает в себя комплекс мер по совершенствованию управления отраслью на национальном уровне, формирование новых рекреационных зон, качественное улучшение авиауслуг, упрощение визового режима, поднятие уровня профессионализма в деятельности всех звеньев туриндустрии. Следующие две направленческие приоритеты предполагают дальнейшее развитие регионального туризма (прежде всего привлечение инвестиций в зимний и экологический туризм), а также совершенствование системы стандартизации, подготовку высококлассных специалистов для отечественной туриндустрии.
В «дорожной карте» предусматривается формирование специализированной структуры — Национального бюро по пропаганде туризма. Ее основные функции — привлечение местных и иностранных гостей, формирование базы данных о направлениях маршрутов, избранных зарубежными туристами.
Весьма приличный объем работ предстоит и в области развития авиаперевозок. Речь, в частности, идет об учреждении национальной низкобюджетной авиакомпании, о вводе до 2025 года в эксплуатацию аэропорта с самой большой пропускной способностью в регионе, двукратном увеличении количества прямых авиарейсов из Баку в крупные города Европы.  Одновременно Государственной администрацией гражданской авиации будут предприняты последовательные меры с целью увеличить присутствие зарубежных низкобюджетных авиакомпаний в нашей стране.
В течение предстоящих нескольких лет в Азербайджане намечено реализовать масштабные проекты, направленные на то, чтобы страна стала узнаваемой в мире своими горнолыжными комплексами, курортами и лечебницами для оздоровительного туризма, уникальной природой, богатым культурным и историческим наследием.
Отдельным пунктом предусмотрены создание сафари-парка в Шамахинском районе, разработка специальных мер по его популяризации посредством онлайн-платформ и других средств. Эта инициатива выгодна прежде всего как туристам, так и владельцам сельских домов. Но она может и должна принести пользу и более широкому кругу людей — сельчанам, занятым в сфере туристических услуг, изготовлении сувениров и т.д.
Авторы «дорожной карты» не оставили без внимания и использование во время летних каникул отвечающих всем современным стандартам университетских общежитий, как низкобюджетных объектов, для размещения туристов. По мнению экспертов, подобное начинание может уже через три-четыре года нарастить ВВП страны на 70 млн манатов, из которых 45 млн манатов непосредственно за счет туров для гостей, предпочитающих приемлемые цели.
В целом же при условии достижения предусмотренных в «дорожной карте» целевых установок уже к 2020 году туристическая индустрия может пополнить ВВП страны более чем на 290 млн манатов, обеспечить отраслевую занятость на уровне 35 тысяч рабочих мест. При этом на реализацию включенных в документ мероприятий потребуется порядка 350 млн манатов инвестиций, которые предполагается привлечь по линии государственно-частного партнерства.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 22.12.16 | Просмотров : 127

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