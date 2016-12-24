Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Трансферный рынок в ожидании



В январе будущего года многие именитые футболисты

могут сменить клубную прописку







Для футбольного мира конец декабря — не только приближение Рождества и Нового года, но и ожидание открытия зимнего трансферного окна. Уже с 1 января клубы приступят к официальной регистрации новых сделок и усилению составов команд в расчете на вторую половину сезона. Итак, каковы предстоящие интриги перехода, кто может сменить клуб? Предлагаем небольшой перечень возможных кандидатов.







Ага АСЛАНОВ



Мемфис Депай («Манчестер Юнайтед»). Голландского форварда брал под свое крыло Луи Ван Гал, но в прошлом сезоне Депай играл слабо и не забил в английской премьер-лиге даже трех мячей. Теперь в «Манчестер Юнайтед» нет и опекуна Мемфиса — на место Ван Гала пришел Жозе Моуринью, который вообще не выпускает юношу в основе. Очевидно, что талантливому нападающему нужно уходить. Только куда? Московский «Спартак» и «Рома» предлагают аренду, а «Эвертон» — 18 миллионов фунтов и полноценный контракт. Сложно сказать, что выберет Депай, но в «Манчестере» при сложившихся обстоятельствах ему лучше не задерживаться.

Юлиан Дракслер («Вольфсбург»). Становится традицией, что каждое трансферное окно появляются слухи о возможном переходе Дракслера в лондонский «Арсенал». Но в ближайшем январе сага может завершиться: немец перестал забивать и даже играть за «Вольфсбург». Спад объясняется желанием Юлиана уехать — полузащитник еще летом хотел начать паковать чемоданы, за что был оштрафован клубом на внушительную сумму. А месяц назад теперь уже экс-спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс произнес загадочную фразу: «Мы вели себя честно, но, к сожалению, ситуация повернулась в худшую сторону. Дракслеру будет сложно вернуться в состав. Если будут предложения по Юлиану, мы их выслушаем». «Арсенал» тут как тут: лондонцы предлагают 35 миллионов евро за январский трансфер вожделенного немца.

Дарио Срна («Шахтер»). Хорватскому ветерану, отдавшему донецкому «Шахтеру» почти всю карьеру, уже 34 года, но и в этом возрасте он все еще играет достойно. А «Барселона» сейчас как раз ищет состоявшегося правого защитника — переученный из полузащитников Роберто с новой ролью не справляется, а Алейш Видаль давно смотрит в сторону двери. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» и «Шахтер» согласовали все детали перехода, так что осталось только вписать в контракт величину зарплаты Срны. Но едва ли хорват будет торговаться — такой шанс упускать нельзя.

Оскар («Челси»). «Китайский рынок опасен для всех клубов Европы», — сказал на днях главный тренер «Челси» Антонио Конте. Итальянец прав: каждые полгода клубы Поднебесной перекупают у европейских коллег ведущих игроков, заманивая их фантастическими деньгами. Так, Оскар в новой команде «Шанхай Шанган», переход в которую он практически оформил, будет зарабатывать 20 миллионов фунтов в год после вычета налогов. То есть ныне запасной «Челси» в январе войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков мира. А переход состоится наверняка: сам Оскар признался, что на 90% все готово.

Мусса Дембеле («Селтик»). Еще один вундеркинд, которого хочет видеть у себя чуть ли не каждый европейский суперклуб. Дембеле еще год назад должен был перебраться в «Тоттенхэм» и даже прошел медосмотр в Лондоне, но в последний момент тогдашний работодатель француза клуб «Фулхэм» забраковал трансфер. Теперь юноша вовсю забивает за шотландский «Селтик»: 12 голов в 27 матчах, в том числе дубль в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Недавно издание Daily Mail распространило информацию о том, что матчи Дембеле лично смотрел Жозе Моуринью, которому 20-летний форвард напоминает Дрогба. «МЮ», к слову, считается фаворитом в борьбе за этого нападающего.

Для футбольного мира конец декабря — не только приближение Рождества и Нового года, но и ожидание открытия зимнего трансферного окна. Уже с 1 января клубы приступят к официальной регистрации новых сделок и усилению составов команд в расчете на вторую половину сезона. Итак, каковы предстоящие интриги перехода, кто может сменить клуб? Предлагаем небольшой перечень возможных кандидатов.Голландского форварда брал под свое крыло Луи Ван Гал, но в прошлом сезоне Депай играл слабо и не забил в английской премьер-лиге даже трех мячей. Теперь в «Манчестер Юнайтед» нет и опекуна Мемфиса — на место Ван Гала пришел Жозе Моуринью, который вообще не выпускает юношу в основе. Очевидно, что талантливому нападающему нужно уходить. Только куда? Московский «Спартак» и «Рома» предлагают аренду, а «Эвертон» — 18 миллионов фунтов и полноценный контракт. Сложно сказать, что выберет Депай, но в «Манчестере» при сложившихся обстоятельствах ему лучше не задерживаться.Становится традицией, что каждое трансферное окно появляются слухи о возможном переходе Дракслера в лондонский «Арсенал». Но в ближайшем январе сага может завершиться: немец перестал забивать и даже играть за «Вольфсбург». Спад объясняется желанием Юлиана уехать — полузащитник еще летом хотел начать паковать чемоданы, за что был оштрафован клубом на внушительную сумму. А месяц назад теперь уже экс-спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс произнес загадочную фразу: «Мы вели себя честно, но, к сожалению, ситуация повернулась в худшую сторону. Дракслеру будет сложно вернуться в состав. Если будут предложения по Юлиану, мы их выслушаем». «Арсенал» тут как тут: лондонцы предлагают 35 миллионов евро за январский трансфер вожделенного немца.Хорватскому ветерану, отдавшему донецкому «Шахтеру» почти всю карьеру, уже 34 года, но и в этом возрасте он все еще играет достойно. А «Барселона» сейчас как раз ищет состоявшегося правого защитника — переученный из полузащитников Роберто с новой ролью не справляется, а Алейш Видаль давно смотрит в сторону двери. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» и «Шахтер» согласовали все детали перехода, так что осталось только вписать в контракт величину зарплаты Срны. Но едва ли хорват будет торговаться — такой шанс упускать нельзя.«Китайский рынок опасен для всех клубов Европы», — сказал на днях главный тренер «Челси» Антонио Конте. Итальянец прав: каждые полгода клубы Поднебесной перекупают у европейских коллег ведущих игроков, заманивая их фантастическими деньгами. Так, Оскар в новой команде «Шанхай Шанган», переход в которую он практически оформил, будет зарабатывать 20 миллионов фунтов в год после вычета налогов. То есть ныне запасной «Челси» в январе войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков мира. А переход состоится наверняка: сам Оскар признался, что на 90% все готово.Еще один вундеркинд, которого хочет видеть у себя чуть ли не каждый европейский суперклуб. Дембеле еще год назад должен был перебраться в «Тоттенхэм» и даже прошел медосмотр в Лондоне, но в последний момент тогдашний работодатель француза клуб «Фулхэм» забраковал трансфер. Теперь юноша вовсю забивает за шотландский «Селтик»: 12 голов в 27 матчах, в том числе дубль в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Недавно издание Daily Mail распространило информацию о том, что матчи Дембеле лично смотрел Жозе Моуринью, которому 20-летний форвард напоминает Дрогба. «МЮ», к слову, считается фаворитом в борьбе за этого нападающего. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 19

