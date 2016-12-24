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Четырнадцатым изданием проекта «Народное достояние» стала книга о погибшем молодом скульпторе Самире Качаеве







В рамках проекта «Народное достояние», уже не первый год успешно реализуемого ОАО Xalq Bank, открылась выставка молодого талантливого скульптора Самира Качаева, погибшего в апреле этого года во время ожесточенных боев с армянскими вооруженными формированиями. В рамках выставки состоялась также презентация посвященного его творчеству красочного каталога.







Самира КЯЗИМОВА



Самир Качаев родился 6 марта 1994 года в селении Чухурюрд Шамахинского района. Его отец Зиятдин Качаев всю свою жизнь работал на сельскохозяйственной технике, мама Амина и старшая сестра Сабина были заняты домашним хозяйством. Самир с ранних лет проявлял большой интерес к искусству, любил рисовать, лепить фигуры и даже вышивать — у него были свои пяльцы и, как вспоминают близкие, получалось довольно неплохо. Но наиболее сильной оказалась тяга к скульптуре. Сначала лепил из пластилина, показывая поделки жившему по соседству профессиональному скульптору Ильгару Шейдаеву, который всячески поддерживал увлечение мальчика. И именно он первым напутствовал Самира в выборе дальнейшего пути.

После школы молодой человек поступил на скульптурное отделение Азербайджанской государственной академии художеств. С отличием завершив обучение в академии, поступил в магистратуру и отправился служить в рядах азербайджанских Вооруженных сил. В ночь на 2 апреля этого года во время боев за территориальную целостность нашей Родины Самир погиб смертью храбрых. За мужество, проявленное на поле боя, Самир Качаев посмертно награжден медалью «За отвагу». А в сентябре на могиле шехида был установлен памятник, который изваял учитель Самира Качаева — преподаватель факультета скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств Рахиб Гараев. Молодой одаренный скульптор Самир Качаев за свою короткую жизнь успел многое сделать: он своими работами, творческим подходом, отношением к людям и любовью к Отчизне завоевал любовь окружающих, симпатии любителей искусства, признание профессионального сообщества и глубокое уважение тысяч и тысяч соотечественников. В альбом, изданный Xalq Bank, вошло более пятидесяти скульптурных и графических произведений Самира Качаева, среди которых и дипломная работа, ставшая важным этапом его творческой биографии, — образ знаменитого скульптора XIX века Огюста Родена. Как вспоминают однокурсники Самира, он создавал один макет за другим, пока не получилось то, что соответствовало его замыслу. Этот последний вариант выпускной работы, которую высоко оценил и ректор вуза, народный художник, академик Омар Эльдаров, Самир защитил с оценкой «отлично».

«Смерть Самира — большая потеря для всех нас, — говорит Омар Эльдаров. — Интеллектуальный, внимательный, умеющий слушать и изъяснять свои мысли, Самир был хорошим студентом и надежным другом для сокурсников. Самира ждало блестящее будущее».

Родственники, друзья, сокурсники и армейские товарищи Самира Качаева, собравшиеся на вечере памяти, организованном Xalq Bank, поделились воспоминаниями о нем. «Мне сложно говорить о Самире в прошедшем времени, — с горечью признавался его близкий друг и сокурсник Замиг Рзаев. — До сих пор не могу в это поверить. Самир был настоящим другом. Я уверен, что если бы не смерть, то в будущем он стал бы одним из самых известных скульпторов в Азербайджане».

Самир Качаев прожил короткую жизнь, но она уместила удивительно много: он создал прекрасные работы, собрал вокруг себя хороших и надежных друзей и совершил настоящий подвиг, отдав жизнь за Родину. Вот почему память о нем продолжает жить в сердцах всех, кто был с ним знаком. И выпущенный Xalq Bank альбом, охватывающий различные периоды жизни и творчества молодого скульптора Самира Качаева, ставшего в одночасье национальным героем, еще одно тому подтверждение.

Да и в целом проект «Народное достояние» нацелен на сохранение национального культурного наследия. В рамках проекта издаются художественные альбомы, поэтические сборники и научно-исторические исследования выдающихся азербайджанских художников, поэтов и ученых. За прошедшие годы были выпущены художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Надира Абдурахманова, Микаила Абдуллаева, Фазиля Aлиeва, Ваджии Самедовой, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова; увидели свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, а также книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли.

Книги, изданные на трех языках — азербайджанском, английском и русском, преподносятся в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана бесплатно. В планах Xalq Bank — продолжение издания каталогов и книг, посвященных деятелям отечественной культуры, оставившим неизгладимый след в азербайджанской литературе, живописи, музыке, театральном искусстве.

Что касается нынешней выставки, то она открыта для посетителей с 17 декабря в главном офисе Xalq Bank (Баку, пр.Иншаатчылар, 22L), а с февраля — и в родном районе Самира Качаева, филиале банка «Шамаха» (город Шамаха, ул.Шахрияра, 1). Их можно посетить по будням с 18.00 до 21.00, по выходным — с 10.00 до 16.00. Вход свободный.

В рамках проекта «Народное достояние», уже не первый год успешно реализуемого ОАО Xalq Bank, открылась выставка молодого талантливого скульптора Самира Качаева, погибшего в апреле этого года во время ожесточенных боев с армянскими вооруженными формированиями. В рамках выставки состоялась также презентация посвященного его творчеству красочного каталога.Самир Качаев родился 6 марта 1994 года в селении Чухурюрд Шамахинского района. Его отец Зиятдин Качаев всю свою жизнь работал на сельскохозяйственной технике, мама Амина и старшая сестра Сабина были заняты домашним хозяйством. Самир с ранних лет проявлял большой интерес к искусству, любил рисовать, лепить фигуры и даже вышивать — у него были свои пяльцы и, как вспоминают близкие, получалось довольно неплохо. Но наиболее сильной оказалась тяга к скульптуре. Сначала лепил из пластилина, показывая поделки жившему по соседству профессиональному скульптору Ильгару Шейдаеву, который всячески поддерживал увлечение мальчика. И именно он первым напутствовал Самира в выборе дальнейшего пути.После школы молодой человек поступил на скульптурное отделение Азербайджанской государственной академии художеств. С отличием завершив обучение в академии, поступил в магистратуру и отправился служить в рядах азербайджанских Вооруженных сил. В ночь на 2 апреля этого года во время боев за территориальную целостность нашей Родины Самир погиб смертью храбрых. За мужество, проявленное на поле боя, Самир Качаев посмертно награжден медалью «За отвагу». А в сентябре на могиле шехида был установлен памятник, который изваял учитель Самира Качаева — преподаватель факультета скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств Рахиб Гараев. Молодой одаренный скульптор Самир Качаев за свою короткую жизнь успел многое сделать: он своими работами, творческим подходом, отношением к людям и любовью к Отчизне завоевал любовь окружающих, симпатии любителей искусства, признание профессионального сообщества и глубокое уважение тысяч и тысяч соотечественников. В альбом, изданный Xalq Bank, вошло более пятидесяти скульптурных и графических произведений Самира Качаева, среди которых и дипломная работа, ставшая важным этапом его творческой биографии, — образ знаменитого скульптора XIX века Огюста Родена. Как вспоминают однокурсники Самира, он создавал один макет за другим, пока не получилось то, что соответствовало его замыслу. Этот последний вариант выпускной работы, которую высоко оценил и ректор вуза, народный художник, академик Омар Эльдаров, Самир защитил с оценкой «отлично».«Смерть Самира — большая потеря для всех нас, — говорит Омар Эльдаров. — Интеллектуальный, внимательный, умеющий слушать и изъяснять свои мысли, Самир был хорошим студентом и надежным другом для сокурсников. Самира ждало блестящее будущее».Родственники, друзья, сокурсники и армейские товарищи Самира Качаева, собравшиеся на вечере памяти, организованном Xalq Bank, поделились воспоминаниями о нем. «Мне сложно говорить о Самире в прошедшем времени, — с горечью признавался его близкий друг и сокурсник Замиг Рзаев. — До сих пор не могу в это поверить. Самир был настоящим другом. Я уверен, что если бы не смерть, то в будущем он стал бы одним из самых известных скульпторов в Азербайджане».Самир Качаев прожил короткую жизнь, но она уместила удивительно много: он создал прекрасные работы, собрал вокруг себя хороших и надежных друзей и совершил настоящий подвиг, отдав жизнь за Родину. Вот почему память о нем продолжает жить в сердцах всех, кто был с ним знаком. И выпущенный Xalq Bank альбом, охватывающий различные периоды жизни и творчества молодого скульптора Самира Качаева, ставшего в одночасье национальным героем, еще одно тому подтверждение.Да и в целом проект «Народное достояние» нацелен на сохранение национального культурного наследия. В рамках проекта издаются художественные альбомы, поэтические сборники и научно-исторические исследования выдающихся азербайджанских художников, поэтов и ученых. За прошедшие годы были выпущены художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Надира Абдурахманова, Микаила Абдуллаева, Фазиля Aлиeва, Ваджии Самедовой, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова; увидели свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, а также книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли.Книги, изданные на трех языках — азербайджанском, английском и русском, преподносятся в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана бесплатно. В планах Xalq Bank — продолжение издания каталогов и книг, посвященных деятелям отечественной культуры, оставившим неизгладимый след в азербайджанской литературе, живописи, музыке, театральном искусстве.Что касается нынешней выставки, то она открыта для посетителей с 17 декабря в главном офисе Xalq Bank (Баку, пр.Иншаатчылар, 22L), а с февраля — и в родном районе Самира Качаева, филиале банка «Шамаха» (город Шамаха, ул.Шахрияра, 1). Их можно посетить по будням с 18.00 до 21.00, по выходным — с 10.00 до 16.00. Вход свободный. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 22

