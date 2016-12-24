Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Любите ли вы Брамса?





Программа концерта в БМА включила

лучшие произведения камерной и вокальной музыки выдающегося немецкого композитора







22 декабря в Большом зале Бакинской музыкальной академии состоялся концерт камерной и вокальной музыки под названием «Любите ли вы Брамса?», посвященный творчеству выдающегося немецкого композитора. В нем приняли участие народный артист СССР профессор Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), а также Умида Аббасова (скрипка) и Лала Гусейнзаде (фортепиано).





Нармина БАБАЕВА



Выдающийся немецкий композитор и пианист Иоганнес Брамс вошел в историю мировой музыки как один из главных и наиболее ярких представителей периода эпохи романтизма. Его произведения уже более полтораста лет звучат на концертных площадках всего мира, завораживая слушателей. Это именно о нем еще в начале ХХ века сказал пророческие слова знаменитый австрийский композитор и музыковед Ганс Галь: «Пока есть люди, способные всем сердцем откликаться на музыку, и пока именно такой отклик будет рождать в них музыка Брамса — эта музыка, будет жить». И оказался прав.

За свою долгую и блестящую творческую жизнь Брамс создал более восьмидесяти произведений. Правда, среди них не было ни одной оперы, однако он работал практически во всех других жанрах. Среди них — одноголосные и многоголосные песни, серенада для оркестра, вариации на гайдновскую тему для оркестра, два секстета для струнных инструментов, два фортепианных концерта, несколько сонат для одного фортепиано, для фортепиано со скрипкой, с виолончелью, кларнетом и альтом, фортепианные трио, квартеты и квинтеты, вариации и разные пьесы для фортепиано, кантата Rinaldo для соло тенора, мужского хора и оркестра, рапсодия (на отрывок из гётевского Harzreise im Winter) для соло-альта, мужского хора и оркестра, «Немецкий реквием» для соло, хора и оркестра, Triumphlied (по поводу Франко-прусской войны), для хора и оркестра; Schicksalslied, для хора и оркестра; скрипичный концерт, концерт для скрипки и виолончели, две увертюры: трагическая и академическая.

Но особенную славу доставили Брамсу его симфонии. Уже в ранних своих работах Брамс выказал самобытность и самостоятельность, выработав свой собственный неповторимый стиль. А самой выдающейся музыкой, в которой творческая сила Брамса сказалась особенно мощно и ярко, стал его «Немецкий реквием». Однако программу бакинского концерта составили лучшие произведения камерной и вокальной музыки выдающегося немецкого композитора.

«Идея сделать концерт из музыкальных произведений Иоганнеса Брамса, — рассказала Vesti.az заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова, — возникла после того, как в мае этого года мы вместе с Фархадом Бадалбейли исполнили романсы Сергея Рахманинова. Брамс — один из любимейших композиторов нашего уважаемого ректора, и мы с Сабиной Асадовой с огромным удовольствием откликнулись на его предложение сделать концерт из произведений Брамса. В этот раз мы решили включить не только песни, но и дуэты на музыку И.Брамса. Причем большую часть исполненных произведений не так часто можно услышать в Баку, что, думается, стало приятным музыкальным сюрпризом для наших меломанов».

И в самом деле — исполнение нашими замечательными певицами Фаридой Мамедовой и Сабиной Асадовой песен, романсов и дуэтов Иоганнеса Брамса на стихи немецких поэтов П.Гейсе, В.Мюллера, Ф.Шуманна и других, причем на языке оригинала стало настоящим музыкальным пиршеством. На высоте было и выступление отдельным номером У.Аббасовой и Л.Гусейнзаде с произведением «Скерцо до-минор для скрипки и фортепиано».

Остается только пожалеть, что концерт подобного уровня и, если можно так выразиться, качества, был слабо анонсирован и не удостоился более вместительного зала, такого, к примеру, как филармония, поскольку стал настоящим событием в нашей культурной жизни.

22 декабря в Большом зале Бакинской музыкальной академии состоялся концерт камерной и вокальной музыки под названием «Любите ли вы Брамса?», посвященный творчеству выдающегося немецкого композитора. В нем приняли участие народный артист СССР профессор Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), а также Умида Аббасова (скрипка) и Лала Гусейнзаде (фортепиано).Выдающийся немецкий композитор и пианист Иоганнес Брамс вошел в историю мировой музыки как один из главных и наиболее ярких представителей периода эпохи романтизма. Его произведения уже более полтораста лет звучат на концертных площадках всего мира, завораживая слушателей. Это именно о нем еще в начале ХХ века сказал пророческие слова знаменитый австрийский композитор и музыковед Ганс Галь: «Пока есть люди, способные всем сердцем откликаться на музыку, и пока именно такой отклик будет рождать в них музыка Брамса — эта музыка, будет жить». И оказался прав.За свою долгую и блестящую творческую жизнь Брамс создал более восьмидесяти произведений. Правда, среди них не было ни одной оперы, однако он работал практически во всех других жанрах. Среди них — одноголосные и многоголосные песни, серенада для оркестра, вариации на гайдновскую тему для оркестра, два секстета для струнных инструментов, два фортепианных концерта, несколько сонат для одного фортепиано, для фортепиано со скрипкой, с виолончелью, кларнетом и альтом, фортепианные трио, квартеты и квинтеты, вариации и разные пьесы для фортепиано, кантата Rinaldo для соло тенора, мужского хора и оркестра, рапсодия (на отрывок из гётевского Harzreise im Winter) для соло-альта, мужского хора и оркестра, «Немецкий реквием» для соло, хора и оркестра, Triumphlied (по поводу Франко-прусской войны), для хора и оркестра; Schicksalslied, для хора и оркестра; скрипичный концерт, концерт для скрипки и виолончели, две увертюры: трагическая и академическая.Но особенную славу доставили Брамсу его симфонии. Уже в ранних своих работах Брамс выказал самобытность и самостоятельность, выработав свой собственный неповторимый стиль. А самой выдающейся музыкой, в которой творческая сила Брамса сказалась особенно мощно и ярко, стал его «Немецкий реквием». Однако программу бакинского концерта составили лучшие произведения камерной и вокальной музыки выдающегося немецкого композитора.«Идея сделать концерт из музыкальных произведений Иоганнеса Брамса, — рассказала Vesti.az заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова, — возникла после того, как в мае этого года мы вместе с Фархадом Бадалбейли исполнили романсы Сергея Рахманинова. Брамс — один из любимейших композиторов нашего уважаемого ректора, и мы с Сабиной Асадовой с огромным удовольствием откликнулись на его предложение сделать концерт из произведений Брамса. В этот раз мы решили включить не только песни, но и дуэты на музыку И.Брамса. Причем большую часть исполненных произведений не так часто можно услышать в Баку, что, думается, стало приятным музыкальным сюрпризом для наших меломанов».И в самом деле — исполнение нашими замечательными певицами Фаридой Мамедовой и Сабиной Асадовой песен, романсов и дуэтов Иоганнеса Брамса на стихи немецких поэтов П.Гейсе, В.Мюллера, Ф.Шуманна и других, причем на языке оригинала стало настоящим музыкальным пиршеством. На высоте было и выступление отдельным номером У.Аббасовой и Л.Гусейнзаде с произведением «Скерцо до-минор для скрипки и фортепиано».Остается только пожалеть, что концерт подобного уровня и, если можно так выразиться, качества, был слабо анонсирован и не удостоился более вместительного зала, такого, к примеру, как филармония, поскольку стал настоящим событием в нашей культурной жизни. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 25

