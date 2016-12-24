Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Марина ЛОШАК, директор Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина:«Национальное искусство Азербайджана удивительно разнообразно и интересно»



Укрепление культурных азербайджано-российских связей поддерживается и расширением сотрудничества между музеями двух стран. Об этом, о совместных проектах, перспективных планах и многом другом в интервью «Москва-Баку» рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина ЛОШАК.





— Марина Девовна, несколько месяцев назад, в сентябре, вы были участницей V Бакинского международного гуманитарного форума. Какие впечатления от азербайджанской столицы?

— Баку — совершенно роскошный город мирового уровня с большими возможностями, которые он открывает своим гостям. Мне как человеку, который бывает в азербайджанской столице очень часто, трудно быть объективной, поскольку как постоянный гость я привыкла к тем фантастическим преобразованиям, которые в последние годы произошли в городе. Но я знаю точно, что для человека, который приезжает в Баку первый раз, азербайджанская столица становится невероятным шоком, это очень сильные впечатления, реальность превышает всякие ожидания. Баку — очень красивый, фантастически развивающийся, поражающий своей динамикой город, в котором никогда не бывает скучно, настоящая культурная столица.

Роскошные магазины, разного рода презентационные площадки, на которых проводятся события мирового масштаба, архитектурные сооружения работы выдающихся архитекторов, той же Захи Хадид к примеру, — все это Баку.

Впечатления, которые я получила в свой сентябрьский приезд в Баку для участия в международном гуманитарном форуме, еще больше закрепили мои представления о стремительном развитии города. На форуме ежегодно собирается невероятное количество интеллектуалов со всего мира. В этот раз на нем присутствовали 19 нобелевских лауреатов. Площадка форума открывает возможность для профессиональных бесед с такими знаменитыми людьми, лидерами из самых разных стран мира. И их участие в форуме — показатель идеалов, к которым стремится Азербайджан, показатель того, что он формирует актуальную повестку дня, предлагает площадку, которая вызывает уважение не только людей, которые связаны с культурой, гуманитарными аспектами, но и у интеллигенции в целом.

И важно то, что семья Aлиeвых сегодня уделяет особое внимание развитию общества, культурной составляющей страны. Сегодня с семьей Aлиeвых ассоциируются такие понятия, как современный подход, интеллигентность, уважение к многообразию культур, представленных в Азербайджане.

— Как развивается музейное дело в Азербайджане, на каком уровне оно находится? Относительно недавно в Баку было открыто новое здание Музея ковра с очень современным, необычным пространством, формированием экспозиции, использованием электронных информационных экранов. То же самое можно сказать о музее «Гыз галасы» («Девичья башня»), в котором после реставрации были установлены также электронные экраны, пространство организовано с использованием последних технологий. Действует Центр современного искусства YARAT! Музеи в Баку уходят от советского представления о пространстве и встают на совершенно новый уровень.

— Я увидела Центр современного искусства YARAT!, который не уступает ни одной успешной галерейной площадке столиц мира, YARAT! умно и профессионально преподносит веяния актуального искусства.

Музеи Баку за последние годы претерпели колоссальные изменения. Музей ковра — очень современный, впечатляющий и интересный. И здесь дело даже не в его потрясающих экспонатах, а в том, насколько невероятна и современна музейная инсталляция. Это пример того, насколько необычно, в соответствии с новыми тенденциями можно представить декоративно-прикладное искусство узкого профиля. Прекрасное музейное пространство — Национальный музей искусств Азербайджана.

Все культурные мероприятия, которые в последние годы проходят в Баку, выглядят очень мощно, актуально на фоне мировой повестки дня в области культуры. И это невозможно не отметить. В Баку действуют разного рода презентационные площадки, на которых проводятся события мирового масштаба.

— Вы упомянули, что часто бываете в Баку...

— Обычно приезжаешь в тот город, где живут твои друзья. Только люди формируют любовь к какому-то пространству, городу. Ведь существует масса чудесных, волшебных городов на Земле, но мы не ездим туда часто. Баку для меня связан с близкими друзьями — семьей Юлия и Михаила Гусманов. Именно они, собственно, и были теми людьми, из-за которых я в первый раз приехала в Баку. Через любовь этих людей к своему городу мы также полюбили его страстно.

Мы любим и нежно относимся к Поладу Бюльбюльоглу. Образ именно этого человека, как и Гусманов, предстает перед глазами, когда произносишь «Баку», и очень важен для нас.

Когда приезжаем в Баку, уже зная там многих людей, видя их рядом как друзей, мы совершенно по-особому, с особой теплотой воспринимаем этот город. Именно это дружеское тепло в большей степени заставляет нас мечтать о том, чтобы снова вернуться сюда и увидеть тех, кого любишь. Опять погулять по Старому городу и еще раз восхититься тем, как растет Баку.

Мое отношение к Баку очень субъективно, потому что я люблю этот город. Как человек, который вырос в Одессе, я нахожу, что у старой Одессы и старого Баку есть много общих черт, которые со временем изменились, но, тем не менее, это эмоционально близкие пространства. Именно поэтому в Баку для меня все очень понятно.

Сейчас мы приобрели нового друга в лице директора Национального музея искусств Азербайджана Чингиза Фарзaлиeва, который принял участие в открытии у нас выставки Василия Кандинского «Живопись на стекле, акварели и рисунки. 1915-1920. К 150-летию со дня рождения художника». Специально для этой выставки мы получили из Баку три произведения и впредь планируем продолжить профессиональное сотрудничество с этим замечательным музеем. Это желание обоюдно. Директор Национального музея искусств — очень профессиональный, симпатичный человек. Поскольку нас с Чингизом Фарзaлиeвым и его супругой уже связала крепкая дружба, надеюсь, все, что мы задумаем, будет реализовано.

— Есть ли у вас в Баку любимые места?

— Много мест… И все они связаны со Старым городом. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что все новое, что появилось в Баку, тоже, безусловно, очень впечатляет. И все же меня больше трогает то, что связано с историей.

— Многие виды азербайджанского искусства внесены в Список культурного наследия ЮНЕСКО...

— Азербайджан в этом смысле, безусловно, богатая страна. Ее национальное искусство удивительно разнообразно и интересно. Достаточно прийти в Национальный музей искусств, чтобы в этом убедиться. Это искусство изготовления национальных платков келагаи, ковроткачество, золотое шитье, которое я обожаю, совершенно уникальная работа с металлом — все это легко узнаваемо в мире. И хотя любая культура связана с многообразием традиций, тем не менее у Азербайджана есть свои ярко выраженные характеристики, по которым легко можно понять, что этот предмет сделан именно здесь. Человека, который впервые знакомится с предметами азербайджанского искусства, поражают их необычность, особый подход художника. Я всегда стараюсь покупать в бакинских антикварных магазинах какие-то необычные или уникальные вещи. У меня уже есть небольшая коллекция старинных шелковых платков, а также набоек из Азербайджана. Платки, головные уборы, другие вещи, купленные мной в Баку, я предпочитаю носить. Я это все очень люблю и собираю.

— Удавалось ли вам выезжать за пределы Баку, чтобы ознакомиться с искусством мастеров в районах Азербайджана?

— Будучи в этом году на форуме, мы поняли, что надо путешествовать по Азербайджану, чтобы увидеть всю его природную красоту, чтобы не только рассматривать Азербайджан на фотографиях, но и самим убедиться, насколько он красив и разнообразен.

— Азербайджан — мультикультурная страна. Здесь с уважением относятся к представителям разных народов и религий. Что вы об этом думаете?

— Так было всегда. Одесса и Баку — это города, которые сложились в результате мультикультурных отношений, без них эти города были бы совершенно иными, совершенно иной была бы их история. И в этом смысле, как я уже и сказала, это абсолютно родственные пространства. Эти города формировались на основе многонационального состава их жителей, их абсолютно толерантного отношения друг к другу. И именно поэтому они так ярки в своем развитии, в своей истории. Мне кажется, что это показатель успеха этих городов, и мультикультурализм, и толерантность Баку и Одессы войдут в историю.

— Вы, конечно же, знаете, с каким уважением в Баку и в целом в Азербайджане относятся к русскому языку…

— В Азербайджане почти все говорят на русском языке! И это невероятно, потому что на постсоветском пространстве это далеко не общая тенденция, и в этом смысле Азербайджан занимает особое место. Вся интеллигенция, с которой я общалась, а это люди разных поколений, в том числе и молодые люди, говорит на русском языке. Человек, приезжающий из России в Баку, может даже не знать, как устроена система образования в Азербайджане, что действуют русские секторы в школах и вузах, ему достаточно того, что он слышит, видит, что с ним разговаривают на русском языке. И о том, какая ситуация в стране с русским языком, сразу становится понятно. Для России это очень важно.

Укрепление культурных азербайджано-российских связей поддерживается и расширением сотрудничества между музеями двух стран. Об этом, о совместных проектах, перспективных планах и многом другом в интервью «Москва-Баку» рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина ЛОШАК.— Баку — совершенно роскошный город мирового уровня с большими возможностями, которые он открывает своим гостям. Мне как человеку, который бывает в азербайджанской столице очень часто, трудно быть объективной, поскольку как постоянный гость я привыкла к тем фантастическим преобразованиям, которые в последние годы произошли в городе. Но я знаю точно, что для человека, который приезжает в Баку первый раз, азербайджанская столица становится невероятным шоком, это очень сильные впечатления, реальность превышает всякие ожидания. Баку — очень красивый, фантастически развивающийся, поражающий своей динамикой город, в котором никогда не бывает скучно, настоящая культурная столица.Роскошные магазины, разного рода презентационные площадки, на которых проводятся события мирового масштаба, архитектурные сооружения работы выдающихся архитекторов, той же Захи Хадид к примеру, — все это Баку.Впечатления, которые я получила в свой сентябрьский приезд в Баку для участия в международном гуманитарном форуме, еще больше закрепили мои представления о стремительном развитии города. На форуме ежегодно собирается невероятное количество интеллектуалов со всего мира. В этот раз на нем присутствовали 19 нобелевских лауреатов. Площадка форума открывает возможность для профессиональных бесед с такими знаменитыми людьми, лидерами из самых разных стран мира. И их участие в форуме — показатель идеалов, к которым стремится Азербайджан, показатель того, что он формирует актуальную повестку дня, предлагает площадку, которая вызывает уважение не только людей, которые связаны с культурой, гуманитарными аспектами, но и у интеллигенции в целом.И важно то, что семья Aлиeвых сегодня уделяет особое внимание развитию общества, культурной составляющей страны. Сегодня с семьей Aлиeвых ассоциируются такие понятия, как современный подход, интеллигентность, уважение к многообразию культур, представленных в Азербайджане.— Я увидела Центр современного искусства YARAT!, который не уступает ни одной успешной галерейной площадке столиц мира, YARAT! умно и профессионально преподносит веяния актуального искусства.Музеи Баку за последние годы претерпели колоссальные изменения. Музей ковра — очень современный, впечатляющий и интересный. И здесь дело даже не в его потрясающих экспонатах, а в том, насколько невероятна и современна музейная инсталляция. Это пример того, насколько необычно, в соответствии с новыми тенденциями можно представить декоративно-прикладное искусство узкого профиля. Прекрасное музейное пространство — Национальный музей искусств Азербайджана.Все культурные мероприятия, которые в последние годы проходят в Баку, выглядят очень мощно, актуально на фоне мировой повестки дня в области культуры. И это невозможно не отметить. В Баку действуют разного рода презентационные площадки, на которых проводятся события мирового масштаба.— Обычно приезжаешь в тот город, где живут твои друзья. Только люди формируют любовь к какому-то пространству, городу. Ведь существует масса чудесных, волшебных городов на Земле, но мы не ездим туда часто. Баку для меня связан с близкими друзьями — семьей Юлия и Михаила Гусманов. Именно они, собственно, и были теми людьми, из-за которых я в первый раз приехала в Баку. Через любовь этих людей к своему городу мы также полюбили его страстно.Мы любим и нежно относимся к Поладу Бюльбюльоглу. Образ именно этого человека, как и Гусманов, предстает перед глазами, когда произносишь «Баку», и очень важен для нас.Когда приезжаем в Баку, уже зная там многих людей, видя их рядом как друзей, мы совершенно по-особому, с особой теплотой воспринимаем этот город. Именно это дружеское тепло в большей степени заставляет нас мечтать о том, чтобы снова вернуться сюда и увидеть тех, кого любишь. Опять погулять по Старому городу и еще раз восхититься тем, как растет Баку.Мое отношение к Баку очень субъективно, потому что я люблю этот город. Как человек, который вырос в Одессе, я нахожу, что у старой Одессы и старого Баку есть много общих черт, которые со временем изменились, но, тем не менее, это эмоционально близкие пространства. Именно поэтому в Баку для меня все очень понятно.Сейчас мы приобрели нового друга в лице директора Национального музея искусств Азербайджана Чингиза Фарзaлиeва, который принял участие в открытии у нас выставки Василия Кандинского «Живопись на стекле, акварели и рисунки. 1915-1920. К 150-летию со дня рождения художника». Специально для этой выставки мы получили из Баку три произведения и впредь планируем продолжить профессиональное сотрудничество с этим замечательным музеем. Это желание обоюдно. Директор Национального музея искусств — очень профессиональный, симпатичный человек. Поскольку нас с Чингизом Фарзaлиeвым и его супругой уже связала крепкая дружба, надеюсь, все, что мы задумаем, будет реализовано.— Много мест… И все они связаны со Старым городом. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что все новое, что появилось в Баку, тоже, безусловно, очень впечатляет. И все же меня больше трогает то, что связано с историей.— Азербайджан в этом смысле, безусловно, богатая страна. Ее национальное искусство удивительно разнообразно и интересно. Достаточно прийти в Национальный музей искусств, чтобы в этом убедиться. Это искусство изготовления национальных платков келагаи, ковроткачество, золотое шитье, которое я обожаю, совершенно уникальная работа с металлом — все это легко узнаваемо в мире. И хотя любая культура связана с многообразием традиций, тем не менее у Азербайджана есть свои ярко выраженные характеристики, по которым легко можно понять, что этот предмет сделан именно здесь. Человека, который впервые знакомится с предметами азербайджанского искусства, поражают их необычность, особый подход художника. Я всегда стараюсь покупать в бакинских антикварных магазинах какие-то необычные или уникальные вещи. У меня уже есть небольшая коллекция старинных шелковых платков, а также набоек из Азербайджана. Платки, головные уборы, другие вещи, купленные мной в Баку, я предпочитаю носить. Я это все очень люблю и собираю.— Будучи в этом году на форуме, мы поняли, что надо путешествовать по Азербайджану, чтобы увидеть всю его природную красоту, чтобы не только рассматривать Азербайджан на фотографиях, но и самим убедиться, насколько он красив и разнообразен.— Так было всегда. Одесса и Баку — это города, которые сложились в результате мультикультурных отношений, без них эти города были бы совершенно иными, совершенно иной была бы их история. И в этом смысле, как я уже и сказала, это абсолютно родственные пространства. Эти города формировались на основе многонационального состава их жителей, их абсолютно толерантного отношения друг к другу. И именно поэтому они так ярки в своем развитии, в своей истории. Мне кажется, что это показатель успеха этих городов, и мультикультурализм, и толерантность Баку и Одессы войдут в историю.— В Азербайджане почти все говорят на русском языке! И это невероятно, потому что на постсоветском пространстве это далеко не общая тенденция, и в этом смысле Азербайджан занимает особое место. Вся интеллигенция, с которой я общалась, а это люди разных поколений, в том числе и молодые люди, говорит на русском языке. Человек, приезжающий из России в Баку, может даже не знать, как устроена система образования в Азербайджане, что действуют русские секторы в школах и вузах, ему достаточно того, что он слышит, видит, что с ним разговаривают на русском языке. И о том, какая ситуация в стране с русским языком, сразу становится понятно. Для России это очень важно. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 21

