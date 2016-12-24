Утверждены программные установки по развитию
важнейших отраслей отечественной индустрии
Среди
стратегических дорожных карт, утвержденных недавним указом президента
Ильxама Aлиeва, безусловно, особого внимания заслуживает программа
развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджане. В
документе предусматриваются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
меры развития конкретных отраслей, имеющих чрезвычайно важное значение
для экономики страны.
Ильгар РАГИМОВ
Основные параметры «дорожной карты», посвященной коренному подъему тяжелой промышленности и машиностроения, сводятся к тому, чтобы к 2020 году создать в стране около 7700 новых рабочих мест и обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,56 миллиарда манатов. Из этой суммы 1 миллиарда манатов предполагается достичь за счет развития горнодобывающей промышленности и металлургического комплекса. Еще 250 миллионов будут обеспечены благодаря повышению производительности и эффективности в данном секторе экономики, 145 миллионов — за счет поддержки импортозамещения, 105 миллионов — поощрения альтернативных механизмов финансирования и обмена опытом. Порядка 60 миллионов манатов от общего объема роста предполагается привлечь путем создания центрального реестра активов и существующего потенциала, а также участия в региональной цепочке ценностей с точки зрения спроса. В программе отражены краткосрочные (до 2020 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (после 2025 года) меры по развитию тяжелой промышленности и машиностроения.
Согласно документу для достижения диверсификации экономики страны посредством динамичного развития ненефтяного сектора, повышения добавленной стоимости и занятости в сфере тяжелой промышленности и машиностроения, защиты окружающей среды, устойчивого экономического развития и повышения уровня жизни населения с учетом имеющихся ресурсов и с применением политики регулирования и поощрения в данном секторе определены три стратегические цели. Они включают в себя оптимизацию существующих активов, создание конкурентоспособного сектора и обеспечение его финансовой поддержки, а также выстраивание в этой сфере широкого международного сотрудничества.
В перечень ожидаемых результатов от исполнения предусмотренных в программе пунктов включены три конкретных показателя, которых предполагается достичь к 2020 году. Первый — сокращение на 65% импорта комплектующих деталей, необходимых для производства сельскохозяйственного оборудования. Вторая позиция также содержит в себе снижение объема импорта, но уже на 45% и касается комплектующих изделий, используемых для производства бурового оборудования. Третий показатель — чистое импортозамещение. Речь идет о замене 20% импорта продукции черной металлургии местным производством.
Программа включает в себя выдвижение конкретных предложений зарубежным инвесторам о создании в Азербайджане совместных предприятий по производству современного нефтепромыслового оборудования. Такую же тактику предполагается проводить и с целью создания совместных мощностей в сфере оборонной промышленности. Вместе с тем основной акцент и удельный вес планируемых мероприятий имеют непосредственное отношение к полномасштабному использованию комплекса черной металлургии. Предусматривается активизировать сотрудничество с ведущими мировыми горнодобывающими и металлургическими компаниями, поощрять усилия по формированию сети предприятий, задействованных на различных этапах переработки черных металлов. Определены также контуры работ, которые предстоит выполнить в цветной металлургии. В частности, будут предприняты конкретные шаги по созданию новых мощностей для производства конечной продукции из алюминиевого сырья.
Для полномасштабного выполнения положений дорожной карты потребуются инвестиции в размере 2,9 миллиарда манатов. Как отмечается в документе, из них 2 миллиарда будут направлены на реализацию мер по развитию горнодобывающей промышленности и металлургического комплекса, 330 миллионов манатов — поддержку импортозамещения, 280 миллионов манатов — создание центрального реестра активов и существующего потенциала, 270 миллионов манатов — поощрение альтернативных механизмов финансирования и передачи опыта, 20 миллионов манатов — реализацию мер по повышению производительности и эффективности сектора.