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Наука и образование Под крылом университета


В стране инициирован процесс интеграции систем
высшего и среднего профтехобразования



В структуре всех азербайджанских высших учебных заведений будут созданы ступени суббакалавриата. Речь идет о переходе колледжей в подчинение вузов. Данный план предусмотрен в недавно утвержденной «Стратегической дорожной карте перспектив национальной экономики». Подобная реорганизация системы профессионального образования позволит расширить охват молодежи среднетехническим образованием.



Ирада ГАСАНОВА

Кстати, в этом направлении уже предприняты конкретные шаги. В прошлом году, согласно решению Кабинета министров, Азербайджанский финансово-экономический колледж передан в введение Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинский технический колледж и Бакинский колледж связи и транспорта — Азербайджанского технического университета.
Комментируя новшество, эксперт по образованию Камран Асадов отметил, что в рамках реформирования системы среднетехнического образования планируется проведение диагностического оценивания педагогического состава колледжей и профлицеев. Это поможет выявить уровень знаний и компетентности преподавателей, сформировать новые, соответствующие поставленным задачам педагогические коллективы. А осуществлять эти меры предстоит недавно созданному Госагентству профессионального образования.
Создание такого специализированного агентства тоже не случайность. Последние годы модернизации системы профтеха уделяется особое внимание. Оно проявляется не только в ремонте профлицеев и колледжей, обновлении их материально-технической базы, но и в увеличении реестра специальностей и плана приема студентов. Если до сих пор прием студентов в колледжи проводился по 123 специальностям, то в 2016/2017 учебном году студентов принимали уже на 154 специальности.
По словам эксперта, современное производство предъявляет высокие требования к рабочим кадрам и системе подготовки и переподготовки специалистов. В ходе научно-технического прогресса одни профессии отмирают, другие появляются, третьи модифицируются. Уплотняется трудовой ритм, обновляются технические средства.
Информационные технологии меняют характер производства. В этих условиях важны не столько знания, сколько практические навыки и умение использовать новые технологии в работе. Исходя из этого и требуется более совершенная система подготовки специалистов. А начинать придется с разработки и внедрения новых учебников — к сожалению, в профлицеях уроки проводятся по старым, еще советских времен, пособиям.
Есть еще один важный момент — как известно, число вузовских абитуриентов в разы превышает количество поступающих в ссузы и колледжи. Это означает, что престиж рабочей профессии у нас недостаточно высок. И тут, конечно, нужна активная просветительская и пропагандистская кампания, в том числе с привлечением самих работодателей. На Западе накоплен солидный опыт в этой сфере. Например, в Норвегии одним из условий получения госзаказа компанией является 7-15-процентная доля рабочих с профтехобразованием в общем составе персонала. И подобный опыт, безусловно, нуждается в изучении и применении.
Эксперт Надир Исрафилов также считает важным стимулирование интереса молодежи к получению среднетехнического образования. В мире немало стран, где колледжи функционируют в составе университетов. Формирование университетских комплексов, в которые интегрируются кадровые и материально-технические ресурсы образовательных учреждений разных уровней, — одно из наиболее перспективных направлений модернизации системы профобразования и в Азербайджане. Такая практика приведет к усилению методического, информационного, кадрового, материально-технического взаимодействия.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 22

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