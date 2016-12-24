Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Андрей КУЛАКОВ, программный директор «Интерньюс-Украина»:«Хочешь не хочешь, Азербайджан у тебя на слуху»



Андрей КУЛАКОВ — известный на постсоветском пространстве медиа-эксперт, менеджер медиа-проектов, тренер и консультант, программный директор «Интерньюс-Украина» — приехал в Азербайджан в рамках проекта «Культура и креативность». Его лекции и семинары, посвященные эффективным инструментам коммуникации и перспективам развития СМИ, вызвали огромный интерес в журналистской среде. Об этом же, равно как и многом другом, он размышлял и в интервью vesti.az.









— Вы не в первый раз в Азербайджане. Каковы впечатления?

— Первый раз я был в Азербайджане в 2008 году. Но это был короткий визит. А вот в этом году я приезжал в Азербайджан в октябре и сейчас. Первое впечатление от Азербайджана потрясающее. Правда, я не отходил от центральных районов. Но даже поверхностное впечатление — очень приятное. Поражают архитектура, культура. Даже советская архитектура представлена здесь с такими этническими мотивами, что радует глаз и впечатляет. Видно, что страна вкладывает в свой имидж. Хотя это было видно и до приезда в страну — по рекламным роликам на западных каналах. Страна занимается своим пиаром.

— Насколько, по-вашему, Азербайджан представлен на просторах Интернета?

— Прежде всего это зависит от пользователя соцсетей. Поскольку у меня есть друзья и знакомые в Азербайджане, я получаю информацию об Азербайджане всегда. Для кого-то, кто с этим регионом не знаком, получить ее сложнее. Но Азербайджан в большом количестве использует возможность рекламы на международной арене, и к этому можно отнести и такие мероприятия, как «Евровидение», «Формула-1», Европейские игры, Исламские игры, другие крупные международные спортивные события. Их реклама на европейскую аудиторию очень активна. Хочешь не хочешь, эта страна у тебя на слуху.



Из постсоветского пространства можно отметить только две страны, которые, в хорошем смысле этого слова, агрессивно рекламировались: это Грузия в прошлом и Азербайджан по сей день. Для туристов, для инвесторов в будущем это важно, когда информация о твоей стране, даже рекламного плана, появляется на ведущих медиа-площадках за рубежом.

— В Азербайджане вы проводили тренинг по адвокационным кампаниям и коммуникациям. Можете коротко описать идеальные составляющие таких кампаний?

— Мне очень нравится высказывание Роберта Кийосаки: «Цели должны быть ясными, простыми и записаны на бумаге. Если они не записаны на бумаге и их не пересматриваешь каждый день, это не цели, это пожелания». То есть начать следует с выявления и анализа проблемы (увидеть и сформулировать). Стоит также помнить, что не всякая проблема — наша проблема. Задать себе вопрос: что будет, если решить этот вопрос, а тот не решить? На что это повлияет? Когда есть эти ответы, нужно определить, кто, собственно, должен решать проблему и когда. Это легко сделать, если проанализировать заинтересованные стороны, понять, кто группа поддержки, а кто группа протеста в нашей проблеме. Ну а дальше дело за методами. Выберите компонент, который будет самым сильным. Возможно, это правовой — вы будете писать информационные запросы, заявления, проводить общественные слушания и консультации, влиять на законы; или информационный — будете проводить медиа-мероприятия и работать с прессой, акции прямого действия.

— Какие рекомендации вы можете дать нашим СМИ в разрезе семинара, который вы провели?

— Я думаю, большинство СМИ уже всем этим пользуются. Сейчас все понимают, что если ты хочешь донести информацию, значит, должен активно работать в соцсетях, выходить на новые каналы по типу мессенджеров, Viber, What’s Up и др. На Западе это уже давно используют. Все, кто понимает, что такое Facebook, также давно используют его аудиторию. Всегда надо идти туда, где обитает аудитория. Если раньше это был телевизор, то сейчас современная аудитория переместилась в Интернет. И, конечно, чтобы соответствовать современным тенденциям, информация в Интернете должна быть оснащена всевозможными видео, фотографиями, различной визуальной информацией. Чем более красочными и легко понимаемыми были ваши материалы, тем больше у вас читателей и зрителей.

— А что с газетами, с теми, кто все еще не имеет своего сайта и интернет-пространства? У нас в стране такие все еще имеются. Они обречены? Если у них нет финансов, параллельно с печатью открыть и вебсайт? Чем они могут воспользоваться, чтобы выйти в интернет-пространство?

— Ну, во-первых, сейчас есть огромное количество ресурсов и инструментов, которые предлагают совершенно бесплатно своими силами создать свой сайт. Это гораздо дешевле бумаги для печати и всех остальных расходов на издательство газеты. Это, конечно, будет не сверхпрофессиональный и функциональный сайт, но выйти на интернет-пространство он позволит. Сейчас уже прослеживается тенденция постепенного отмирания привычных для нас сайтов. На первый план выходят огромные платформы, по типу Facebook. Поэтому нужно смотреть в эту сторону. Если качество преподносимой в этих газетах информации профессионально и интересно, то они могут рассчитывать на успех. Даже если конкретная группа или издательство не могут создать сайт сами, всегда можно найти студентов, волонтеров, которые с удовольствием это сделают. Но надо понимать, что создать сайт — это одно дело, а выйти на аудиторию — совсем другое. Надо выходить на соцсети. Мы живем в цифровом мире, и хотим мы этого или нет, должны в нем существовать. Любому бизнесу, любой компании это нужно, не говоря уже об информационных изданиях.

— Еще один вопрос. Сегодня экономическая ситуация и конкуренция приводят к закрытию СМИ или сокращению штатов. Как они могут улучшить свое финансовое положение посредством Интернета, не работая ни в какой редакции? И возможно ли это?

— Творческий человек, хороший журналист прежде всего, может создать свой блог или другой ресурс и набрать аудиторию. Повторюсь, аудитория — это самый важный момент, только большая аудитория дает начало развитию бизнеса. Нужно формировать вокруг себя сообщество, которому была бы интересна и полезна ваша информация. Терпение, настойчивость, постоянство, обучаемость на своих ошибках и ошибках других обязательно дадут свои плоды. Особенно, если человек — профессионал своего дела. Хороший журналист может хорошо писать на любые темы. Он знает, как писать, как обработать и как подать информацию определенной целевой аудитории. Поэтому, если вы были профессиональным журналистом в одной сфере, которая не дала вам возможности реализоваться, почему бы не переквалифицироваться на другую? Но надо и учитывать то, что, в отличие от редакций, где вы ограничены требованиями редактора, в Интернете ваш успех зависит от того, насколько вы интересно пишете и насколько можете заинтересовать аудиторию.



Полный текст

на сайте vesti.az

Андрей КУЛАКОВ — известный на постсоветском пространстве медиа-эксперт, менеджер медиа-проектов, тренер и консультант, программный директор «Интерньюс-Украина» — приехал в Азербайджан в рамках проекта «Культура и креативность». Его лекции и семинары, посвященные эффективным инструментам коммуникации и перспективам развития СМИ, вызвали огромный интерес в журналистской среде. Об этом же, равно как и многом другом, он размышлял и в интервью vesti.az.— Первый раз я был в Азербайджане в 2008 году. Но это был короткий визит. А вот в этом году я приезжал в Азербайджан в октябре и сейчас. Первое впечатление от Азербайджана потрясающее. Правда, я не отходил от центральных районов. Но даже поверхностное впечатление — очень приятное. Поражают архитектура, культура. Даже советская архитектура представлена здесь с такими этническими мотивами, что радует глаз и впечатляет. Видно, что страна вкладывает в свой имидж. Хотя это было видно и до приезда в страну — по рекламным роликам на западных каналах. Страна занимается своим пиаром.— Прежде всего это зависит от пользователя соцсетей. Поскольку у меня есть друзья и знакомые в Азербайджане, я получаю информацию об Азербайджане всегда. Для кого-то, кто с этим регионом не знаком, получить ее сложнее. Но Азербайджан в большом количестве использует возможность рекламы на международной арене, и к этому можно отнести и такие мероприятия, как «Евровидение», «Формула-1», Европейские игры, Исламские игры, другие крупные международные спортивные события. Их реклама на европейскую аудиторию очень активна. Хочешь не хочешь, эта страна у тебя на слуху.Из постсоветского пространства можно отметить только две страны, которые, в хорошем смысле этого слова, агрессивно рекламировались: это Грузия в прошлом и Азербайджан по сей день. Для туристов, для инвесторов в будущем это важно, когда информация о твоей стране, даже рекламного плана, появляется на ведущих медиа-площадках за рубежом.— Мне очень нравится высказывание Роберта Кийосаки: «Цели должны быть ясными, простыми и записаны на бумаге. Если они не записаны на бумаге и их не пересматриваешь каждый день, это не цели, это пожелания». То есть начать следует с выявления и анализа проблемы (увидеть и сформулировать). Стоит также помнить, что не всякая проблема — наша проблема. Задать себе вопрос: что будет, если решить этот вопрос, а тот не решить? На что это повлияет? Когда есть эти ответы, нужно определить, кто, собственно, должен решать проблему и когда. Это легко сделать, если проанализировать заинтересованные стороны, понять, кто группа поддержки, а кто группа протеста в нашей проблеме. Ну а дальше дело за методами. Выберите компонент, который будет самым сильным. Возможно, это правовой — вы будете писать информационные запросы, заявления, проводить общественные слушания и консультации, влиять на законы; или информационный — будете проводить медиа-мероприятия и работать с прессой, акции прямого действия.— Я думаю, большинство СМИ уже всем этим пользуются. Сейчас все понимают, что если ты хочешь донести информацию, значит, должен активно работать в соцсетях, выходить на новые каналы по типу мессенджеров, Viber, What’s Up и др. На Западе это уже давно используют. Все, кто понимает, что такое Facebook, также давно используют его аудиторию. Всегда надо идти туда, где обитает аудитория. Если раньше это был телевизор, то сейчас современная аудитория переместилась в Интернет. И, конечно, чтобы соответствовать современным тенденциям, информация в Интернете должна быть оснащена всевозможными видео, фотографиями, различной визуальной информацией. Чем более красочными и легко понимаемыми были ваши материалы, тем больше у вас читателей и зрителей.— Ну, во-первых, сейчас есть огромное количество ресурсов и инструментов, которые предлагают совершенно бесплатно своими силами создать свой сайт. Это гораздо дешевле бумаги для печати и всех остальных расходов на издательство газеты. Это, конечно, будет не сверхпрофессиональный и функциональный сайт, но выйти на интернет-пространство он позволит. Сейчас уже прослеживается тенденция постепенного отмирания привычных для нас сайтов. На первый план выходят огромные платформы, по типу Facebook. Поэтому нужно смотреть в эту сторону. Если качество преподносимой в этих газетах информации профессионально и интересно, то они могут рассчитывать на успех. Даже если конкретная группа или издательство не могут создать сайт сами, всегда можно найти студентов, волонтеров, которые с удовольствием это сделают. Но надо понимать, что создать сайт — это одно дело, а выйти на аудиторию — совсем другое. Надо выходить на соцсети. Мы живем в цифровом мире, и хотим мы этого или нет, должны в нем существовать. Любому бизнесу, любой компании это нужно, не говоря уже об информационных изданиях.— Творческий человек, хороший журналист прежде всего, может создать свой блог или другой ресурс и набрать аудиторию. Повторюсь, аудитория — это самый важный момент, только большая аудитория дает начало развитию бизнеса. Нужно формировать вокруг себя сообщество, которому была бы интересна и полезна ваша информация. Терпение, настойчивость, постоянство, обучаемость на своих ошибках и ошибках других обязательно дадут свои плоды. Особенно, если человек — профессионал своего дела. Хороший журналист может хорошо писать на любые темы. Он знает, как писать, как обработать и как подать информацию определенной целевой аудитории. Поэтому, если вы были профессиональным журналистом в одной сфере, которая не дала вам возможности реализоваться, почему бы не переквалифицироваться на другую? Но надо и учитывать то, что, в отличие от редакций, где вы ограничены требованиями редактора, в Интернете ваш успех зависит от того, насколько вы интересно пишете и насколько можете заинтересовать аудиторию. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 22

