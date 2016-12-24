Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Европа не доверяет своим лидерам





С момента создания Европейского союза его лидеры стремились сформировать имидж «гуманитарной сверхдержавы». По этой причине Евросоюз, подписывая договоры с другими государствами, включает в них пункт о соблюдении прав человека и защите меньшинств. Однако поток беженцев, устремившихся в Европу в результате арабской весны, гражданской войны в Сирии и попыток боевиков террористической организации «Исламское государство» захватить разные части Ближнего Востока, поставил перед лидерами Евросоюза тройную дилемму.





Эстер ЛОПАТИН



С одной стороны, лидеры ЕС хотели сохранить свой имидж, выразить приверженность Конвенции по правам беженцев 1951 года, принять беженцев и предоставить им убежище и защиту. Помимо этого лидеры хотят продолжать процесс интеграции и передачи полномочий от отдельных стран к общим структурам Евросоюза. Но при этом как лидеры Евросоюза, так и лидеры отдельных стран желают заручиться поддержкой населения. Это происходит на фоне растущего беспокойства по поводу присутствия мусульманских иммигрантов в Европе и их влияния не только на культурную идентичность Европы, но и на личную безопасность граждан. Подобное явление стало заметным еще до кризиса с беженцами, когда на выборах в Европарламент в мае 2014 года победили крайне правые популистские партии.

Поведение европейцев на фоне кризиса беженцев отражает глубокое недоверие между народом и местными и общеевропейскими лидерами. Весьма многочисленные слои европейцев считают, что их лидеры оторваны от реальности и проводят политику, не выражающую волю народа. Многие европейцы считают, что слишком либеральное и мягкое отношение к иммигрантам ведет к прибытию чрезвычайно большого количества беженцев. По имеющимся оценкам, в 2016 году Германия примет 250 тысяч беженцев помимо почти 890 тысяч, прибывших в 2015 году.

Помимо недовольства европейский иммиграционной политикой существует также разочарование монетарным единством. Несмотря на связанные с единым валютным пространством надежды на экономический рост и процветание, ситуация оказалась обратной. В 2008 году Европа оказалась в экономическом кризисе и была вынуждена спасать от коллапса страны ЕС. Многие граждане недовольны политикой местных и общеевропейских лидеров и опасаются за свою безопасность и экономическое положение.

При этом европейские лидеры попытались оправдать свою политику и переложить ответственность на население. Например, когда на канцлера Германии обрушилась волна критики, Ангела Меркель отмахнулась от нее и назвала всех противников миграционной политики расистами и ксенофобами. Схожим образом после терактов в Брюсселе заместитель главы Еврокомиссии и верховный представитель по внешней политике Федерика Могерини утверждала, что террористы были плодом европейской системы воспитания. В ответ многие заявили, что европейское руководство усугубляет проблему, а не предлагает решение.

Выход Великобритании из Европейского союза стал на сегодня самым значительным признаком того, что европейское население недовольно политикой ЕС. Будущее Евросоюза во многом определят меры, принимаемые лидерами для восстановления доверия граждан, — сокращение числа беженцев, борьба с исламским экстремизмом, защита международных границ и т.д.

Все эти задачи выполнимы, но вопрос в том, готовы ли лидеры Евросоюза и отдельных стран совершить разворот или они будут продолжать следовать прежним курсом на интеграцию с полным пренебрежением чувствами и опасениями граждан, которых представляют.



Israel Hayom, Израиль

С момента создания Европейского союза его лидеры стремились сформировать имидж «гуманитарной сверхдержавы». По этой причине Евросоюз, подписывая договоры с другими государствами, включает в них пункт о соблюдении прав человека и защите меньшинств. Однако поток беженцев, устремившихся в Европу в результате арабской весны, гражданской войны в Сирии и попыток боевиков террористической организации «Исламское государство» захватить разные части Ближнего Востока, поставил перед лидерами Евросоюза тройную дилемму.С одной стороны, лидеры ЕС хотели сохранить свой имидж, выразить приверженность Конвенции по правам беженцев 1951 года, принять беженцев и предоставить им убежище и защиту. Помимо этого лидеры хотят продолжать процесс интеграции и передачи полномочий от отдельных стран к общим структурам Евросоюза. Но при этом как лидеры Евросоюза, так и лидеры отдельных стран желают заручиться поддержкой населения. Это происходит на фоне растущего беспокойства по поводу присутствия мусульманских иммигрантов в Европе и их влияния не только на культурную идентичность Европы, но и на личную безопасность граждан. Подобное явление стало заметным еще до кризиса с беженцами, когда на выборах в Европарламент в мае 2014 года победили крайне правые популистские партии.Поведение европейцев на фоне кризиса беженцев отражает глубокое недоверие между народом и местными и общеевропейскими лидерами. Весьма многочисленные слои европейцев считают, что их лидеры оторваны от реальности и проводят политику, не выражающую волю народа. Многие европейцы считают, что слишком либеральное и мягкое отношение к иммигрантам ведет к прибытию чрезвычайно большого количества беженцев. По имеющимся оценкам, в 2016 году Германия примет 250 тысяч беженцев помимо почти 890 тысяч, прибывших в 2015 году.Помимо недовольства европейский иммиграционной политикой существует также разочарование монетарным единством. Несмотря на связанные с единым валютным пространством надежды на экономический рост и процветание, ситуация оказалась обратной. В 2008 году Европа оказалась в экономическом кризисе и была вынуждена спасать от коллапса страны ЕС. Многие граждане недовольны политикой местных и общеевропейских лидеров и опасаются за свою безопасность и экономическое положение.При этом европейские лидеры попытались оправдать свою политику и переложить ответственность на население. Например, когда на канцлера Германии обрушилась волна критики, Ангела Меркель отмахнулась от нее и назвала всех противников миграционной политики расистами и ксенофобами. Схожим образом после терактов в Брюсселе заместитель главы Еврокомиссии и верховный представитель по внешней политике Федерика Могерини утверждала, что террористы были плодом европейской системы воспитания. В ответ многие заявили, что европейское руководство усугубляет проблему, а не предлагает решение.Выход Великобритании из Европейского союза стал на сегодня самым значительным признаком того, что европейское население недовольно политикой ЕС. Будущее Евросоюза во многом определят меры, принимаемые лидерами для восстановления доверия граждан, — сокращение числа беженцев, борьба с исламским экстремизмом, защита международных границ и т.д.Все эти задачи выполнимы, но вопрос в том, готовы ли лидеры Евросоюза и отдельных стран совершить разворот или они будут продолжать следовать прежним курсом на интеграцию с полным пренебрежением чувствами и опасениями граждан, которых представляют. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 20

