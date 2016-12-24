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Главная Тюркоязычная экономика


На днях в Баку состоялись два важных для тюркоязычных стран мероприятия: 22 декабря — церемония открытия нового здания секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), а днем ранее очередная, шестая по счету, встреча министров экономики государств — членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, выступая на церемонии открытия, подчеркнул: «Парламентская ассамблея тюркоязычных стран — это организация, уверенно смотрящая в будущее. Ее деятельность направлена на сохранение нашей истории и претворение в жизнь общих интересов наших государств, которые расширяют и укрепляют политические, экономические и гуманитарные связи».
О том, как это отражается на экономических взаимоотношениях государств — членов Тюркского совета, было продемонстрировано на встрече министров экономики Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана. Помимо глав ведомств в ней приняли участие более полусотни представителей этих государств.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев обнародовал основные показатели нашей страны, характеризующие развитие экономических связей с каждым членом Тюркского совета. «В январе-октябре нынешнего года объем торгового оборота Азербайджана со странами — членами Тюркского совета составил $1,9 миллиарда. Сумма инвестиций, вложенных нашей страной в Турцию, равна $8 миллиардам, а в Казахстан — $190 миллионам. Объем инвестиций, вложенных Турцией в Азербайджан, — $10 миллиардов, а Казахстан вложил в нашу страну $67 миллионов инвестиций.
Успешное экономическое сотрудничество стало возможным благодаря высокому уровню политических взаимоотношений. К тому же имеется соответствующая договорно-правовая база между нашими странами. В рамках Тюркского совета подписаны важные документы — меморандумы о взаимопонимании в области поощрения инвестиций, проведено более 300 мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах. В целом в нашей стране действует свыше 2700 компаний стран — членов Тюркского совета.
На встрече шла речь и о Южном газовом коридоре, являющемся одним из самых крупных энергетических проектов в мировом масштабе, который создает большие транзитные возможности для тюркоязычных стран. Эту идею поддержал заместитель министра национальной экономики Казахстана Айдар Арифханов, подчеркнув, что Тюркский совет является эффективной платформой для развития сотрудничества. Представитель Казахстана пригласил тюркоязычные страны к использованию транзитных возможностей его страны, созданию совместных предприятий и расширению торговых связей.
Генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов отметил, что ввод в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, расширение портов Алят в Азербайджане и Актау в Казахстане создадут возможность для углубления экономических и торговых связей между тюркоязычными странами, расширения торгового сотрудничества.
На встрече были обсуждены также перспективы экономических связей и сотрудничества между государствами — членами Тюркского совета и подписан итоговый протокол.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 20

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