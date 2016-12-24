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Новый документальный фильм призван развенчать
одну из главных армянских фальсификаций



21 декабря в Баку состоялась презентация документального фильма «Иреван — сокрытие истины». Фильм, подготовленный на азербайджанском, русском и английском языках, создан в рамках совместного сотрудничества Центра информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах» и Института истории Национальной академии наук Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.



Сабина ГАСАНОВА

Основная цель фильма, рассказал, выступая на презентации, координатор Центра информационно-коммуникационных технологий, председатель Общественного совета по работе с молодежью при Министерстве молодежи и спорта Нуреддин Мехдиев, — доведение до международной общественности, а также до будущих поколений сведений о богатом культурном наследии азербайджанцев города Иревана, одного из древних культурных центров Азербайджана. И в этом есть острая нужда. Историческое и культурное наследие азербайджанцев и на оккупированных территориях, и в Иреване безжалостно уничтожается, равно как системно искореняются географические топонимы — наглядные свидетельства исконного проживания на этих территориях азербайджанцев.
Как сообщил директор Института истории, депутат Милли меджлиса, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, сегодня в Иреване не осталось азербайджанского историко-архитектурного памятника старше 200 лет, кроме одной мечети. Все они разрушены и стерты с лица земли армянами. Убедительным доказательством совершенного Арменией вандализма и стал фильм «Иреван — сокрытие истины». В нем впервые приводятся исторические факты о закладке нашего древнего города, его тюркско-мусульманской власти, Иреванской крепости, мечетях, площадях, караван-сараях, торговых рядах, банях, садах, оккупации Иревана царской Россией, демографическом положении, уничтожении здесь культурного наследия азербайджанцев и их переселении из этого региона, нашем культурном наследии в современном Иреване. Основанные на исторических, архивных документах, эти аргументы опровергнуть невозможно. И в этом, как отмечали выступавшие на презентации, безусловная ценность новой ленты, которая дойдет до широкого круга зрителей на трех языках.
«Сегодня информация об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте распространяется в мире из двух источников, — заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. — С одной стороны, армяне распространяют фальшивую информацию, а с другой — мы доводим до международной общественности азербайджанские реалии. И с точки зрения их пропаганды в мире этот проект имеет важное значение. Оригинальный перевод фильма на иностранные языки упрощает его распространение в международном сообществе».
Вместе с тем, отметил Али Гасанов, хотя фильм и является важным проектом, но этого недостаточно. «Мы должны представить более отчетливое изображение древней истории Иревана, восстановленной здесь с большим трудом, чтобы мир увидел, как армяне фальсифицируют и уничтожают азербайджанскую историю. Выезжающие за рубеж официальные лица государства, представители НПО, журналисты, молодежь, дипломаты, работающие в посольствах, члены нашей диаспоры должны стремиться к распространению этого фильма в мире. Мы должны проделать большую работу для разоблачения армянских фальсификаций», — подчеркнул он.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 24.12.16 | Просмотров : 29

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