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Спорт Звездные вечера с рапидом и блицем



В столице Катара проходит чемпионат мира по быстрым шахматам
с участием лидеров сборной Азербайджана



Вчера в Дохе стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду и блицу), в котором принимают участие практически все ведущие гроссмейстеры планеты. Достаточно сказать, что список игроков возглавляет действующий чемпион мира Магнус Карлсен, который в быстрых шахматах так же хорош, как и в классике. На эти соревнования заявились и ведущие азербайджанские мастера — Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич и Рауф Мамедов.


Вадим АЛЕКСАНДРОВ

Неделю назад закончился чемпионат Европы по быстрым шахматам, на котором ударно выступил Рауф Мамедов, завоевавший бронзовую медаль в рапиде и «серебро» в блице. И вот теперь его ожидает новое испытание: соперниками будут звезды первой величины. Впрочем, это касается всех наших гроссмейстеров, так как в Катар съехалась целая россыпь ярчайших шахматных звезд. Помимо упоминавшегося М.Карлсена, в Доху прибыли Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Василий Иванчук, Петр Свидлер, Ли Чао, Александр Грищук и ряд других сильнейших на сегодняшний день шахматистов. Всего в заявке 120 участников.
Напомним, что азербайджанские гроссмейстеры не раз добивались успеха на мировом первенстве по быстрым шахматам. Например, три года назад в Ханты-Мансийске Ш.Мамедъяров отпраздновал блестящую победу в турнире по рапиду. А в прошлом году Т.Раджабов выиграл «бронзу» по рапиду в Берлине. Поэтому наверняка наши шахматисты поборются за высокие места, тем более, что и Шахрияр, и Теймур, а также Р.Мамедов являются признанными мастерами быстрой игры.
И все же главным фаворитом чемпионата считается Магнус Карлсен, который после защиты шахматной короны в матче против С.Карякина не прочь победить и в Дохе. В позапрошлом сезоне в Дубае он выиграл мундиаль как по рапиду, так и по блицу, а в прошлом году в Берлине занял первое место лишь в рапиде, тогда как в блице первенствовал Александр Грищук. Поэтому цель норвежца вполне очевидна — вернуть гегемонию в быстрых шахматах. Безусловно, в Дохе задачи победы любой ценой Магнус перед собой не ставит, учитывая недавнее завершение матча за мировую корону, однако постарается сыграть по максимуму.
Если говорить о расписании чемпионата, то в течение трех дней пройдет турнир по рапиду. Предусмотрена швейцарская система в пятнадцать туров — пять туров в день с контролем времени 15 минут на партию + 10 секунд на ход. Блиц пройдет 29-30 декабря. Предусмотрен 21 тур с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды на ход.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 71

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