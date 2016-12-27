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Азербайджанская федерация гимнастики представила
новогоднее шоу «Бременские музыканты»



Добрая сказка о любви, дружбе и верности ожила в подготовленном Азербайджанской федерацией гимнастики красочном представлении «Бременские музыканты». Премьера новогоднего шоу состоялась в главном зале Национальной гимнастической арены.


Самира КЯЗИМОВА

Спортивное шоу «Бременские музыканты» — это уникальная возможность совершенно по-новому взглянуть на знакомых и любимых героев знаменитой сказки братьев Гримм. Представление пробуждает в душах взрослых воспоминания детства, а малышей окунает в незабываемое приключение странной и веселой компании, в очередной раз доказывая, что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету».
Среди вышедших в этот день на сцену актеров-спортсменов были не только молодые гимнастки, но и их тренеры, хореографы сборной. И воспитанники старались не отставать от взрослых. Юные спортсмены выполняли такие сложные упражнения, что аж дух захватывало, и зрители поражались тому, насколько профессионально они владеют своим телом.
Режиссером-постановщиком шоу стала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, которая и сама в роли атаманши продемонстрировала невероятную пластику и грацию. Для нее это не просто постановка, но и отчет о проделанной работе, и новогодний подарок зрителям. «Мы в очень короткие сроки подготовили эту программу. Моя роль атаманши была весьма вольной, поэтому я много импровизировала. Очень довольна, что тренеры также приняли участие в шоу, показав, что наставники должны быть примером не только в работе, но и во всех сферах жизни», — призналась она.
В подготовке шоу ей помогли актеры Русского драматического театра Максуд Мамедов и Теймур Рагимов, которые обучали гимнасток и гимнастов актерскому мастерству. На роль смелой и романтичной Принцессы была выбрана лидер сборной Азербайджана по гимнастике Марина Дурунда. Ее сказочный жених Трубадур, хореограф сборной Кямиль Гулиев, тоже блестяще справился с возложенной на него ролью.
Организаторы шоу немного изменили сюжет старой доброй сказки братьев Гримм «Бременские музыканты», добавив в представление несколько новых персонажей. Изменился также «дворцовый» антураж: появились гимнастические снаряды — батут, «конь», брусья, акробатические дорожки. Ведь Принцесса и Трубадур, а также их верные друзья Осел, Пес, Кот и Петух — настоящие спортсмены.
Публика долго аплодировала, не отпуская гимнасток национальной команды со сцены. Старая добрая сказка на новый лад удалась на славу!
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 71

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