Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Пауза для осмысления



Азербайджан намерен вернуться

к международной системе ранжирования школьного образования







Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала результаты международного исследования оценки успеваемости 15-летних обучающихся (PISA-2015). В нынешних исследованиях приняли участие более 500 тыс. учащихся 7-12-х классов из 72 стран мира. На основе полученных данных эксперты ОЭСР определяют характеристику состояния качества, доступности и эффективности всей системы школьного образования в конкретных странах и в мире в целом.







Ирада ГАСАНОВА



Основными направлениями аналитических исследований являются знания тестируемых по математике и естественным наукам, навыки чтения и понимания текста. Однако в отличие от прошлых лет, впервые состоялось тестирование на способность командного решения проблем в области социальной компетенции. Анализ позволяет определить, в какой степени 15-летние учащиеся способны в повседневной жизни применять, обобщать и увязывать обретенные знания. Исследования проводятся через каждые три года.

По итогам прошлогодних исследований первые три места в рейтинге занимают Сингапур (556 пунктов), Япония (538 пунктов) и Эстония (534 пункта). Россия в рейтинге PISA-2015 занимает 32-е место (487 пунктов). В первую десятку рейтинга входят также Тайвань (обозначен как китайский Тайбэй), Финляндия, Макао (КНР), Канада, Вьетнам, Гонконг и ряд крупных городов КНР.

Германия на этот раз оказалась на шестнадцатом месте в образовательном рейтинге PISA-2015. К проверке были привлечены 10 тыс. немецких школьников. Как свидетельствуют отчеты, их успехи в математике (509 пунктов) и естественных науках (506 пунктов) снизились по сравнению с результатами трех- и шестилетней давности.

В то же время результаты тестирования немецких учащихся по навыкам чтения и понимания текста продемонстрировали некоторое улучшение ситуации (509 пунктов). Согласно отчету, Германия сохраняет свои позиции в первой двадцатке рейтинга, занимая 16-е место.

Однако в рейтинговой табели о рангах PISA-2015 отсутствуют сведения об Азербайджане. Подобное обстоятельство не может не вызвать удивления, потому что ранее наша страна принимала участие в этом международном исследовании. Как прокомментировал данный факт «Азербайджанским известиям» глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов, азербайджанские школьники участвовали в проекте ОЭСР до 2010 года и международные эксперты приезжали в Баку для проведения мониторинга. Минобразования направляло в ОЭСР сведения об образовательном уровне школьников разных возрастов. Потом такие отчеты не составлялись и не отправлялись в Европу. Однако уже достигнуто новое соглашение и с 2018 года в ОЭСР будут публиковаться и результаты исследований по Азербайджану.

Представитель ведомства, однако, умолчал о причинах паузы в отношениях с ОЭСР. Видимо, это связано с приходом нового руководства в министерство и корректировкой приоритетов в реализации реформирования системы образования. За последние несколько лет в школьном образовании страны произошли ощутимые изменения. Это касается проведения диагностирования учителей, повышения их зарплаты, подготовки новых учебников, мониторинговых экзаменов по освоению программы национального куррикулума. Все эти меры, направленные на повышение эффективности обучения школьников, требуют оценки и времени. С этой точки зрения неучастие в международном исследовании логически объяснимо и резонно. Тем более что результаты тестирования ОЭСР в 2009 году (PISA-2009) явно были не в пользу Азербайджана, который с 382 баллами оказался в группе «ниже среднего». По чтению в этой группе наша страна уступила Исландии, Норвегии, Чехии, Венгрии, Латвии и т.д. По математике — соответственно Словакии, Венгрии, Люксембургу, Норвегии, Литве, Латвии, Испании, опередив лишь Россию и США.

Однако, по мнению эксперта по образованию Аждара Агаева, невзирая на обстоятельства, необходимо принимать участие в глобальных исследованиях по оцениванию состояния школьного образования. Помимо PISA существует методология по системе TIMSS. «В чем их отличия? Основные отличия TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) и PISA (Programme for International Student Assessment) связаны с выборкой и фокусом исследований. В TIMSS принимают участие ученики 4-х и 8-х классов.

В PISA участвуют только 15-летние учащиеся школ

(7-12-е классы) и колледжей. TIMSS замеряет академические знания (Что? Где? Когда?), 80% заданий TIMSS направлено на воспроизведение знаний. PISA замеряет функциональные компетенции — умение эффективно применять знания в различных жизненных ситуациях, логически мыслить и делать обоснованные выводы (Почему? Зачем? Как?), интерпретировать информационные графики и диаграммы и др. 70% вопросов PISA оценивают умения применять знания», — поясняет Агаев.

По словам эксперта, программа оценок PISA слишком сложная для азербайджанских учащихся. Исследование ведется не только в плане определения уровня грамотности, научных знаний, но и умения применять на практике полученные знания. Во главе угла в национальной системе школьного образования стоит задача дать учениками знания и добывать эти знания. Сегодня же парадигмой является не сумма знаний, а умение использовать их в различных жизненных ситуациях. Именно в этом наша система образования отстает от западной. Кроме того, тестирование, как правило, проводят сами специалисты ОЭСР, они же отбирают школьников для опроса.

Аждар Агаев одобрил решение Минобразования присоединиться к исследованиям PISA в 2018 году. Он полагает, что в любом случае это должно положительно отразиться на прогнозировании и стратегии национального образования.

И все же отчет представляет интерес и с точки зрения изучения ситуации в образовательных сферах соседних стран. Скажем, в 2015 году по сравнению с предыдущим циклом исследования (2012 год) повысились средние результаты российских учащихся 15-летнего возраста: по математической грамотности — на 12 баллов; по читательской грамотности — на 20 баллов. Результаты по естественно-научной грамотности практически не изменились. За годы участия в программе PISA (с 2003 г.) результаты российских учащихся по математической грамотности повысились на 26 баллов.

«Улучшение результатов российских учащихся по направлению читательской грамотности связано с введением Федерального государственного образовательного стандарта, в котором читательская и информационная грамотность занимает важное место», — прокомментировал полученный результат руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Казахстану, как и России, также удалось улучшить свои позиции в рейтинге PISA-2015. По сравнению с 2012 годом казахстанские участники международного теста показали прогресс по всем направлениям исследования. Рост по математике составил 28 баллов, а естествознанию — 31 балл. Тренд прогресса математических и естественно-научных компетенций сохраняется на высоком уровне. Наиболее высокий показатель прироста баллов в PISA-2015 продемонстрировали казахстанские учащиеся по читательской грамотности (+34). Это стало возможным благодаря реализованному «Национальному плану действий по развитию функциональной грамотности школьников» и мероприятиям по переходу на обновленное содержание школьного образования.

Таким образом, достигнуты целевые индикаторы госпрограммы развития образования и науки, стратегического плана Министерства образования и науки Казахстана на 2014-2018 годы, где были предусмотрены прогнозные значения в 440 баллов по математике (факт 460), 430 по естествознанию (456), 400 по читательской грамотности (427).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала результаты международного исследования оценки успеваемости 15-летних обучающихся (PISA-2015). В нынешних исследованиях приняли участие более 500 тыс. учащихся 7-12-х классов из 72 стран мира. На основе полученных данных эксперты ОЭСР определяют характеристику состояния качества, доступности и эффективности всей системы школьного образования в конкретных странах и в мире в целом.Основными направлениями аналитических исследований являются знания тестируемых по математике и естественным наукам, навыки чтения и понимания текста. Однако в отличие от прошлых лет, впервые состоялось тестирование на способность командного решения проблем в области социальной компетенции. Анализ позволяет определить, в какой степени 15-летние учащиеся способны в повседневной жизни применять, обобщать и увязывать обретенные знания. Исследования проводятся через каждые три года.По итогам прошлогодних исследований первые три места в рейтинге занимают Сингапур (556 пунктов), Япония (538 пунктов) и Эстония (534 пункта). Россия в рейтинге PISA-2015 занимает 32-е место (487 пунктов). В первую десятку рейтинга входят также Тайвань (обозначен как китайский Тайбэй), Финляндия, Макао (КНР), Канада, Вьетнам, Гонконг и ряд крупных городов КНР.Германия на этот раз оказалась на шестнадцатом месте в образовательном рейтинге PISA-2015. К проверке были привлечены 10 тыс. немецких школьников. Как свидетельствуют отчеты, их успехи в математике (509 пунктов) и естественных науках (506 пунктов) снизились по сравнению с результатами трех- и шестилетней давности.В то же время результаты тестирования немецких учащихся по навыкам чтения и понимания текста продемонстрировали некоторое улучшение ситуации (509 пунктов). Согласно отчету, Германия сохраняет свои позиции в первой двадцатке рейтинга, занимая 16-е место.Однако в рейтинговой табели о рангах PISA-2015 отсутствуют сведения об Азербайджане. Подобное обстоятельство не может не вызвать удивления, потому что ранее наша страна принимала участие в этом международном исследовании. Как прокомментировал данный факт «Азербайджанским известиям» глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов, азербайджанские школьники участвовали в проекте ОЭСР до 2010 года и международные эксперты приезжали в Баку для проведения мониторинга. Минобразования направляло в ОЭСР сведения об образовательном уровне школьников разных возрастов. Потом такие отчеты не составлялись и не отправлялись в Европу. Однако уже достигнуто новое соглашение и с 2018 года в ОЭСР будут публиковаться и результаты исследований по Азербайджану.Представитель ведомства, однако, умолчал о причинах паузы в отношениях с ОЭСР. Видимо, это связано с приходом нового руководства в министерство и корректировкой приоритетов в реализации реформирования системы образования. За последние несколько лет в школьном образовании страны произошли ощутимые изменения. Это касается проведения диагностирования учителей, повышения их зарплаты, подготовки новых учебников, мониторинговых экзаменов по освоению программы национального куррикулума. Все эти меры, направленные на повышение эффективности обучения школьников, требуют оценки и времени. С этой точки зрения неучастие в международном исследовании логически объяснимо и резонно. Тем более что результаты тестирования ОЭСР в 2009 году (PISA-2009) явно были не в пользу Азербайджана, который с 382 баллами оказался в группе «ниже среднего». По чтению в этой группе наша страна уступила Исландии, Норвегии, Чехии, Венгрии, Латвии и т.д. По математике — соответственно Словакии, Венгрии, Люксембургу, Норвегии, Литве, Латвии, Испании, опередив лишь Россию и США.Однако, по мнению эксперта по образованию Аждара Агаева, невзирая на обстоятельства, необходимо принимать участие в глобальных исследованиях по оцениванию состояния школьного образования. Помимо PISA существует методология по системе TIMSS. «В чем их отличия? Основные отличия TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) и PISA (Programme for International Student Assessment) связаны с выборкой и фокусом исследований. В TIMSS принимают участие ученики 4-х и 8-х классов.В PISA участвуют только 15-летние учащиеся школ(7-12-е классы) и колледжей. TIMSS замеряет академические знания (Что? Где? Когда?), 80% заданий TIMSS направлено на воспроизведение знаний. PISA замеряет функциональные компетенции — умение эффективно применять знания в различных жизненных ситуациях, логически мыслить и делать обоснованные выводы (Почему? Зачем? Как?), интерпретировать информационные графики и диаграммы и др. 70% вопросов PISA оценивают умения применять знания», — поясняет Агаев.По словам эксперта, программа оценок PISA слишком сложная для азербайджанских учащихся. Исследование ведется не только в плане определения уровня грамотности, научных знаний, но и умения применять на практике полученные знания. Во главе угла в национальной системе школьного образования стоит задача дать учениками знания и добывать эти знания. Сегодня же парадигмой является не сумма знаний, а умение использовать их в различных жизненных ситуациях. Именно в этом наша система образования отстает от западной. Кроме того, тестирование, как правило, проводят сами специалисты ОЭСР, они же отбирают школьников для опроса.Аждар Агаев одобрил решение Минобразования присоединиться к исследованиям PISA в 2018 году. Он полагает, что в любом случае это должно положительно отразиться на прогнозировании и стратегии национального образования.И все же отчет представляет интерес и с точки зрения изучения ситуации в образовательных сферах соседних стран. Скажем, в 2015 году по сравнению с предыдущим циклом исследования (2012 год) повысились средние результаты российских учащихся 15-летнего возраста: по математической грамотности — на 12 баллов; по читательской грамотности — на 20 баллов. Результаты по естественно-научной грамотности практически не изменились. За годы участия в программе PISA (с 2003 г.) результаты российских учащихся по математической грамотности повысились на 26 баллов.«Улучшение результатов российских учащихся по направлению читательской грамотности связано с введением Федерального государственного образовательного стандарта, в котором читательская и информационная грамотность занимает важное место», — прокомментировал полученный результат руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Казахстану, как и России, также удалось улучшить свои позиции в рейтинге PISA-2015. По сравнению с 2012 годом казахстанские участники международного теста показали прогресс по всем направлениям исследования. Рост по математике составил 28 баллов, а естествознанию — 31 балл. Тренд прогресса математических и естественно-научных компетенций сохраняется на высоком уровне. Наиболее высокий показатель прироста баллов в PISA-2015 продемонстрировали казахстанские учащиеся по читательской грамотности (+34). Это стало возможным благодаря реализованному «Национальному плану действий по развитию функциональной грамотности школьников» и мероприятиям по переходу на обновленное содержание школьного образования.Таким образом, достигнуты целевые индикаторы госпрограммы развития образования и науки, стратегического плана Министерства образования и науки Казахстана на 2014-2018 годы, где были предусмотрены прогнозные значения в 440 баллов по математике (факт 460), 430 по естествознанию (456), 400 по читательской грамотности (427). TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 72