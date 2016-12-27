Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Дорожную карту получили предприниматели



Очередная стратегическая дорожная карта нацелена

на развитие малого и среднего бизнеса







На минувшей неделе обнародована очередная стратегическая дорожная карта. На сей раз она определяет цели в развитии малого и среднего бизнеса, по праву считающегося одним из краеугольных камней современной рыночной экономики. Для ее реализации потребуются инвестиции в размере 700 млн манатов.









Ильгар РАГИМОВ



Малый и средний бизнес (МСП) в развитых странах — не только одна из ключевых экономических сил, без которых невозможно стабильное экономическое развитие. Учитывая количество экономически активного населения, занятого в этой сфере, малый бизнес — становой хребет, на котором базируется, в первую очередь, стабильность политической ситуации в стране. Это, по сути, и есть средний класс, без которого, как известно, невозможно обеспечить политическую и экономическую стабильность в обществе. Например, в странах ЕС малый бизнес — это 90% общего числа предприятий, 50% общего оборота и добавленной стоимости, 70% всего занятого населения. Прекрасно это понимая, руководство всех без исключения развитых и развивающихся стран уделяет этой сфере самое пристальное внимание.

Государственная поддержка малого бизнеса включает в себя упрощение законодательства, административных процедур, предоставление госсубсидий, содействие развитию малого бизнеса в наукоемких отраслях, ориентированных на разработку и внедрение инноваций, а также в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, в выходе на внешние рынки, установление льготных режимов налогообложения и многое другое.

Для практической реализации всех форм поддержки малого предпринимательства создается целая инфраструктура организаций, финансируемая государством. Сюда входят различные центры предпринимательства, фонды поддержки предпринимательства, содействия кредитованию малого бизнеса (гарантийные фонды), микрофинансирования, консультационные центры развития предпринимательства и пр.

Все эти меры предусмотрены и в принятом ныне документе. В нем, в частности, отмечается, что в целях повышения влияния МСП на ВВП Азербайджана в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее улучшение бизнес-среды и регулирующей базы в стране, для создания устойчивой сети субъектов МСП — обеспечение выгодного и эффективного выхода к ресурсам финансирования, для увеличения валютных запасов страны и обеспечения соответствия производимых в Азербайджане товаров с международными стандартами — интернационализация деятельности МСП и повышение возможностей выхода на зарубежные рынки.

В качестве основных целей указаны также повышение предложения качественного продукта и услуг на региональных рынках при уделении особого внимания подготовке квалифицированной рабочей силы и способностям субъектов МСП, поощрение инноваций в целях укрепления конкурентоспособности субъектов МСП, а также усиление исследовательской деятельности в данной сфере.

В стратегической дорожной карте отмечается, что основная деятельность в этой сфере будет направлена на укрепление стимулирующего влияния финансовой и налоговой политики на основе совершенствования законодательной базы в отношении субъектов МСП в Азербайджане, повышение доступности финансовых рынков, усиление технической и информационной базы, оптимальное расположение субъектов МСП по территории, защиту внутреннего рынка, развитие рыночных инфраструктур, применение принципа «одно окно» в получении необходимых документов, укрепление взаимной деятельности между субъектами данной сферы и др.

Для достижения установленных стратегических целей необходимы инвестиции в размере около 700 млн манатов. Соответствующей ожидается и отдача. Так, эффект от реализации мер, предусмотренных в дорожной карте, может обеспечить рост реального ВВП на 1,26 млрд манатов. «При этом увеличения ВВП на 200 миллионов манатов планируется достичь за счет создания централизованного агентства малого и среднего предпринимательства, еще 475 миллионов будут обеспечены за счет создания промышленных зон и кластеров по малому и среднему предпринимательству, еще 450 миллионов — за счет проведения реформ в сфере решения вопросов банкротства и прекращения деятельности субъектов МСП, 55 миллионов — за счет расширения финансовых услуг для международных торговых операций субъектов МСП и поощрения прямых иностранных инвестиций, 45 миллионов — за счет создания экспортных ассоциаций по различным секторам и еще 35 миллионов манатов — за счет развития бизнес-инкубаторов и стартапов, а также создания модельных предприятий», — говорится в документе.

Дорожная карта отражает краткосрочные (до 2020 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные меры (после 2025 года).

На минувшей неделе обнародована очередная стратегическая дорожная карта. На сей раз она определяет цели в развитии малого и среднего бизнеса, по праву считающегося одним из краеугольных камней современной рыночной экономики. Для ее реализации потребуются инвестиции в размере 700 млн манатов.Малый и средний бизнес (МСП) в развитых странах — не только одна из ключевых экономических сил, без которых невозможно стабильное экономическое развитие. Учитывая количество экономически активного населения, занятого в этой сфере, малый бизнес — становой хребет, на котором базируется, в первую очередь, стабильность политической ситуации в стране. Это, по сути, и есть средний класс, без которого, как известно, невозможно обеспечить политическую и экономическую стабильность в обществе. Например, в странах ЕС малый бизнес — это 90% общего числа предприятий, 50% общего оборота и добавленной стоимости, 70% всего занятого населения. Прекрасно это понимая, руководство всех без исключения развитых и развивающихся стран уделяет этой сфере самое пристальное внимание.Государственная поддержка малого бизнеса включает в себя упрощение законодательства, административных процедур, предоставление госсубсидий, содействие развитию малого бизнеса в наукоемких отраслях, ориентированных на разработку и внедрение инноваций, а также в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, в выходе на внешние рынки, установление льготных режимов налогообложения и многое другое.Для практической реализации всех форм поддержки малого предпринимательства создается целая инфраструктура организаций, финансируемая государством. Сюда входят различные центры предпринимательства, фонды поддержки предпринимательства, содействия кредитованию малого бизнеса (гарантийные фонды), микрофинансирования, консультационные центры развития предпринимательства и пр.Все эти меры предусмотрены и в принятом ныне документе. В нем, в частности, отмечается, что в целях повышения влияния МСП на ВВП Азербайджана в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее улучшение бизнес-среды и регулирующей базы в стране, для создания устойчивой сети субъектов МСП — обеспечение выгодного и эффективного выхода к ресурсам финансирования, для увеличения валютных запасов страны и обеспечения соответствия производимых в Азербайджане товаров с международными стандартами — интернационализация деятельности МСП и повышение возможностей выхода на зарубежные рынки.В качестве основных целей указаны также повышение предложения качественного продукта и услуг на региональных рынках при уделении особого внимания подготовке квалифицированной рабочей силы и способностям субъектов МСП, поощрение инноваций в целях укрепления конкурентоспособности субъектов МСП, а также усиление исследовательской деятельности в данной сфере.В стратегической дорожной карте отмечается, что основная деятельность в этой сфере будет направлена на укрепление стимулирующего влияния финансовой и налоговой политики на основе совершенствования законодательной базы в отношении субъектов МСП в Азербайджане, повышение доступности финансовых рынков, усиление технической и информационной базы, оптимальное расположение субъектов МСП по территории, защиту внутреннего рынка, развитие рыночных инфраструктур, применение принципа «одно окно» в получении необходимых документов, укрепление взаимной деятельности между субъектами данной сферы и др.Для достижения установленных стратегических целей необходимы инвестиции в размере около 700 млн манатов. Соответствующей ожидается и отдача. Так, эффект от реализации мер, предусмотренных в дорожной карте, может обеспечить рост реального ВВП на 1,26 млрд манатов. «При этом увеличения ВВП на 200 миллионов манатов планируется достичь за счет создания централизованного агентства малого и среднего предпринимательства, еще 475 миллионов будут обеспечены за счет создания промышленных зон и кластеров по малому и среднему предпринимательству, еще 450 миллионов — за счет проведения реформ в сфере решения вопросов банкротства и прекращения деятельности субъектов МСП, 55 миллионов — за счет расширения финансовых услуг для международных торговых операций субъектов МСП и поощрения прямых иностранных инвестиций, 45 миллионов — за счет создания экспортных ассоциаций по различным секторам и еще 35 миллионов манатов — за счет развития бизнес-инкубаторов и стартапов, а также создания модельных предприятий», — говорится в документе.Дорожная карта отражает краткосрочные (до 2020 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные меры (после 2025 года). TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 71

