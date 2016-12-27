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В Азербайджане создан первый Snow Tubing Park







Сноу-тюбинг — спуск на время с небольшого снежного склона на тюбинге, который в народе называют еще «ватрушкой», довольно молодой вид спорта. Однако популярность его в мире стремительно растет. Возможно, еще и потому, что возрастных ограничений здесь практически нет, кататься на резиновой камере можно даже детям. И вот теперь первый Snow Tubing Park открылся и в Азербайджане. Он создан на территории Гахского района в знаменитом селе Илису.







Сабина ГАСАНОВА



Трудно поверить, но зимний спорт в Азербайджане стремительно набирает обороты. Наши молодые горнолыжные курорты не только успели заявить о себе, но и уже успели войти в число лучших на постсоветском пространстве. Самый знаменитый из них — Шахдаг в Гусарском районе, открывший свой пятый сезон с аншлагом. На новогодние праздники здесь ждут наплыва гостей. Достаточно сказать, что на 28 декабря — 5 января в центре Шахдаг все места уже давно забронированы. И к приему постояльцев здесь полностью готовы. «В связи с ожидаемым ростом притока туристов, — говорится в сообщении Министерства культуры и туризма, — центр закупил дополнительные лыжи и инвентарь. В новом сезоне туристам будут предоставлены новые услуги, такие, как аэросани, параплан и конный спорт». Не хуже обстоят дела и в Туфендаге по данным сервиса RoomGuru.ru, вошедшего в топ-10 горнолыжных курортов России и стран ближнего зарубежья.

Первый в Азербайджане Snow Tubing Park, надо думать, также очень быстро найдет своих почитателей. Как сообщает Fineko/abc.az со ссылкой на администрацию парка, новый спортивно-развлекательный центр создан туристической компанией Intourist Travel при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана. «Стоимость входа на территорию парка на 1 день составляет 35 манатов, туристического пакета с автобусом и прочими услугами из Баку и обратно — 69 манатов, пакета с проживанием в отеле Senger Qala Resort (2 дня и 1 ночь) с завтраком (2 дня) и обедом (1 день) всего 99 манатов», — говорится в сообщении.

Для тюбинга — спуска с горки на предназначенных для этих целей резиновых камерах-«ватрушках» — здесь созданы специальные трассы. Они абсолютно безопасны — съезжать на них разрешается даже детям, начиная с четырех лет. В дальнейшем, помимо тюбинга, в парке планируют создание и лыжных трасс, что также будет способствовать притоку любителей зимнего отдыха. Впрочем, в Азербайджане нынешней зимой собираются гостить не только они — многих привлекает, напротив, относительно теплая, по сравнению с северными широтами, погода. Так, согласно данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Баку вошел в десятку самых популярных туристических направлений для новогоднего отдыха граждан России. По сообщению сервиса, рейтинг составлен по данным поиска и броней отелей и апартаментов для проживания с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. По данным RoomGuru.ru, в Баку планируются поездки на новогодние праздники в среднем на 3,5 дня. Проживание в столице Азербайджана в дни новогодних праздников обойдется в среднем в 45 евро в сутки. Большим спросом также пользуются отдых на горнолыжном курорте Шахдаг и туры в Шеки, культурную столицу тюркского мира-2016.

Сноу-тюбинг — спуск на время с небольшого снежного склона на тюбинге, который в народе называют еще «ватрушкой», довольно молодой вид спорта. Однако популярность его в мире стремительно растет. Возможно, еще и потому, что возрастных ограничений здесь практически нет, кататься на резиновой камере можно даже детям. И вот теперь первый Snow Tubing Park открылся и в Азербайджане. Он создан на территории Гахского района в знаменитом селе Илису.Трудно поверить, но зимний спорт в Азербайджане стремительно набирает обороты. Наши молодые горнолыжные курорты не только успели заявить о себе, но и уже успели войти в число лучших на постсоветском пространстве. Самый знаменитый из них — Шахдаг в Гусарском районе, открывший свой пятый сезон с аншлагом. На новогодние праздники здесь ждут наплыва гостей. Достаточно сказать, что на 28 декабря — 5 января в центре Шахдаг все места уже давно забронированы. И к приему постояльцев здесь полностью готовы. «В связи с ожидаемым ростом притока туристов, — говорится в сообщении Министерства культуры и туризма, — центр закупил дополнительные лыжи и инвентарь. В новом сезоне туристам будут предоставлены новые услуги, такие, как аэросани, параплан и конный спорт». Не хуже обстоят дела и в Туфендаге по данным сервиса RoomGuru.ru, вошедшего в топ-10 горнолыжных курортов России и стран ближнего зарубежья.Первый в Азербайджане Snow Tubing Park, надо думать, также очень быстро найдет своих почитателей. Как сообщает Fineko/abc.az со ссылкой на администрацию парка, новый спортивно-развлекательный центр создан туристической компанией Intourist Travel при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана. «Стоимость входа на территорию парка на 1 день составляет 35 манатов, туристического пакета с автобусом и прочими услугами из Баку и обратно — 69 манатов, пакета с проживанием в отеле Senger Qala Resort (2 дня и 1 ночь) с завтраком (2 дня) и обедом (1 день) всего 99 манатов», — говорится в сообщении.Для тюбинга — спуска с горки на предназначенных для этих целей резиновых камерах-«ватрушках» — здесь созданы специальные трассы. Они абсолютно безопасны — съезжать на них разрешается даже детям, начиная с четырех лет. В дальнейшем, помимо тюбинга, в парке планируют создание и лыжных трасс, что также будет способствовать притоку любителей зимнего отдыха. Впрочем, в Азербайджане нынешней зимой собираются гостить не только они — многих привлекает, напротив, относительно теплая, по сравнению с северными широтами, погода. Так, согласно данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Баку вошел в десятку самых популярных туристических направлений для новогоднего отдыха граждан России. По сообщению сервиса, рейтинг составлен по данным поиска и броней отелей и апартаментов для проживания с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. По данным RoomGuru.ru, в Баку планируются поездки на новогодние праздники в среднем на 3,5 дня. Проживание в столице Азербайджана в дни новогодних праздников обойдется в среднем в 45 евро в сутки. Большим спросом также пользуются отдых на горнолыжном курорте Шахдаг и туры в Шеки, культурную столицу тюркского мира-2016. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 68

