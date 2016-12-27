Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Валерий НЕСТЕРОВ, аналитик Sberbank CIB:«Наметился позитивный тренд по нефтяным ценам»



Одной из ключевых дат 2016 года для нефтяной отрасли стало 10 декабря, когда Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Нефтяные итоги года в интервью «Вестнику Кавказа» подвел аналитик Sberbank CIB Валерий НЕСТЕРОВ.







— Годовой рост цен на нефть превзошел прогнозы экспертов, высказывавшиеся год назад. Как долго цены продержатся на этом уровне и будут ли они расти дальше?

— Проседание в среднем по году из-за столь тяжелого его начала все-таки продолжилось. Цена получилась $43 за марку Brent и где-то $42 за марку Urals. В январе-ноябре 2015 года цена на Urals была $52,6 за баррель. То есть, за 11 месяцев текущего года мы видим 20-процентное снижение. Это было бы плохо, если бы мы не видели, что тенденция переломилась, что в целом по году получается $42-43 за сорт Urals. Brent обычно на пару долларов дороже. И цена нефти марки Urals в ноябре уже была $44 за баррель. Это — выше, чем в ноябре 2015 года. То есть, позитивный тренд наметился по ценам. По поводу дальнейшего роста мнения расходятся. Есть оптимисты, вроде City Bank, которые обещают $70 за баррель. На, мой взгляд, это маловероятно. Более-менее определенно можно говорить, что в первом квартале будущего года цена должна поддерживаться в интервале $50-60. Во втором полугодии предсказывать сложнее. Больше оптимистов, которые говорят, что цена продолжит рост к концу года, а излишек складских запасов тоже будет в значительной степени проеден. Неплохие прогнозы, но это совсем не гарантируемый результат. Будем смотреть за дисциплиной — как будут соблюдаться параметры соглашения о сокращении добычи 24 странами-подписантами. Сокращение наверняка будет меньше. Все страны вряд ли будут строго соблюдать договоренности, но если основные участники сократят (Россия на триста, Ирак на двести тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия — на полмиллиона), тогда все будет неплохо. Некоторый оптимизм вселяют и планы Саудовской Аравии по сокращению бюджетного дефицита, потому что они примерно на треть увеличат нефтяные доходы. Если эта страна планирует улучшение своего состояния, своего бюджета, значит, она должна будет за это бороться, принимать меры. А мера может быть только одна — сокращение поставок своей нефти на рынок. Тогда, по их расчетам, в 2017 году доходы от отрасли увеличатся на 46%. Это неплохо, потому что сокращать добычу Саудовская Аравия собирается примерно на 5%, а доходы бюджета от отрасли могут увеличиться на 46%! Страна очень заинтересована в поддержании этих цен, как и Россия. Те, от кого зависит выполнение соглашения, реально заинтересованы в том, чтобы оно было выполнено. Во всяком случае в первом полугодии. Если оно будет выполнено в большей части, все равно это окажет положительное влияние на цены. Уже сейчас те ниши, которые образовываются или будут образовываться из-за недопоставок саудовской, российской, иракской нефти, будут заполняться конкурентами. Это сланцевая нефть США, а также производство в Канаде нефти из битуминозных песчаников. Туда опять пошли деньги, проекты будут запускаться. Добычу будут наращивать Норвегия и некоторые другие страны. Поэтому надо очень осторожно следить за состоянием рынка и не потерять его.

— Какие тренды будут влиять на нефтяные цены в 2017 году?

— Существующий тренд может продолжиться, если будет соблюдаться соглашение, если оно будет распространено на вторую половину следующего года. Привести к единому знаменателю 24 очень разные страны или даже пять основных производителей нефти очень сложно. Речь идет лишь о конъюнктурном временном улучшении. Поэтому не надо расслабляться. Соглашение может быть нарушено, и ответственность за это не будет нести ни Россия, ни Саудовская Аравия. Тогда траектория цен будет другая.

Сейчас важно то, что есть консенсус, и достаточно широкий. Всех — и ближневосточных экспортеров, и африканских, и американских производителей сланцевой нефти, и Россию — устраивают цены $52 или $60. Хотелось бы, чтобы цены на таком уровне задержались и в перспективе ближайших лет выросли и до $70. Но гарантировать этот тренд на данном этапе невозможно, потому что нефтяная торговля — очень «нервная девушка». Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная, нестабильность сохраняется и в других странах, и в Брюсселе, и в Африке. Поэтому делать очень четкие прогнозы не оправдано.

Одной из ключевых дат 2016 года для нефтяной отрасли стало 10 декабря, когда Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Нефтяные итоги года в интервью «Вестнику Кавказа» подвел аналитик Sberbank CIB Валерий НЕСТЕРОВ.— Проседание в среднем по году из-за столь тяжелого его начала все-таки продолжилось. Цена получилась $43 за марку Brent и где-то $42 за марку Urals. В январе-ноябре 2015 года цена на Urals была $52,6 за баррель. То есть, за 11 месяцев текущего года мы видим 20-процентное снижение. Это было бы плохо, если бы мы не видели, что тенденция переломилась, что в целом по году получается $42-43 за сорт Urals. Brent обычно на пару долларов дороже. И цена нефти марки Urals в ноябре уже была $44 за баррель. Это — выше, чем в ноябре 2015 года. То есть, позитивный тренд наметился по ценам. По поводу дальнейшего роста мнения расходятся. Есть оптимисты, вроде City Bank, которые обещают $70 за баррель. На, мой взгляд, это маловероятно. Более-менее определенно можно говорить, что в первом квартале будущего года цена должна поддерживаться в интервале $50-60. Во втором полугодии предсказывать сложнее. Больше оптимистов, которые говорят, что цена продолжит рост к концу года, а излишек складских запасов тоже будет в значительной степени проеден. Неплохие прогнозы, но это совсем не гарантируемый результат. Будем смотреть за дисциплиной — как будут соблюдаться параметры соглашения о сокращении добычи 24 странами-подписантами. Сокращение наверняка будет меньше. Все страны вряд ли будут строго соблюдать договоренности, но если основные участники сократят (Россия на триста, Ирак на двести тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия — на полмиллиона), тогда все будет неплохо. Некоторый оптимизм вселяют и планы Саудовской Аравии по сокращению бюджетного дефицита, потому что они примерно на треть увеличат нефтяные доходы. Если эта страна планирует улучшение своего состояния, своего бюджета, значит, она должна будет за это бороться, принимать меры. А мера может быть только одна — сокращение поставок своей нефти на рынок. Тогда, по их расчетам, в 2017 году доходы от отрасли увеличатся на 46%. Это неплохо, потому что сокращать добычу Саудовская Аравия собирается примерно на 5%, а доходы бюджета от отрасли могут увеличиться на 46%! Страна очень заинтересована в поддержании этих цен, как и Россия. Те, от кого зависит выполнение соглашения, реально заинтересованы в том, чтобы оно было выполнено. Во всяком случае в первом полугодии. Если оно будет выполнено в большей части, все равно это окажет положительное влияние на цены. Уже сейчас те ниши, которые образовываются или будут образовываться из-за недопоставок саудовской, российской, иракской нефти, будут заполняться конкурентами. Это сланцевая нефть США, а также производство в Канаде нефти из битуминозных песчаников. Туда опять пошли деньги, проекты будут запускаться. Добычу будут наращивать Норвегия и некоторые другие страны. Поэтому надо очень осторожно следить за состоянием рынка и не потерять его.— Существующий тренд может продолжиться, если будет соблюдаться соглашение, если оно будет распространено на вторую половину следующего года. Привести к единому знаменателю 24 очень разные страны или даже пять основных производителей нефти очень сложно. Речь идет лишь о конъюнктурном временном улучшении. Поэтому не надо расслабляться. Соглашение может быть нарушено, и ответственность за это не будет нести ни Россия, ни Саудовская Аравия. Тогда траектория цен будет другая.Сейчас важно то, что есть консенсус, и достаточно широкий. Всех — и ближневосточных экспортеров, и африканских, и американских производителей сланцевой нефти, и Россию — устраивают цены $52 или $60. Хотелось бы, чтобы цены на таком уровне задержались и в перспективе ближайших лет выросли и до $70. Но гарантировать этот тренд на данном этапе невозможно, потому что нефтяная торговля — очень «нервная девушка». Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная, нестабильность сохраняется и в других странах, и в Брюсселе, и в Африке. Поэтому делать очень четкие прогнозы не оправдано. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 72

