Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Герхард ШРЕДЕР, экс-канцлер ФРГ:«Для всех реформ нужно время, чтобы они начали действовать»



В этот кризисный год можно было бы уже отчаяться. Нужно ли нам из-за этого сдаваться или даже капитулировать перед разгневанными гражданами? Это не ставится под вопрос, говорит бывший канцлер ФРГ Герхард ШРЕДЕР. Интервью немецкой WirtschaftsWoche Heute с человеком — борцом по натуре.







— Г-н Шредер, каким же был год — миграционный кризис, Брексит, Дональд Трамп и вот теперь теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Вы еще понимаете этот мир?

— Он стал сложнее, но угрозы существовали и раньше. Ужасная атака в Берлине вписывается в серию террористических актов, которые мы пережили в Европе за последние более чем десять лет — в Париже, Лондоне или Мадриде. Мы должны побороть эту форму терроризма сильным государством, но не можем отказаться от либеральности нашего общества. Этот баланс правительство должно сохранить.

— Дональд Трамп призвал к решающей схватке против ИГ…

— Что касается темы Дональда Трампа, здесь я спокоен. Как мы все вскрикнули, когда президентом был избран бывший актер Рональд Рейган? Тогда Рейган, хотя и практиковал чистый неолиберализм, но совместно с Михаилом Горбачевым способствовал и окончанию холодной войны. У него была хорошая команда советников. Остается надеяться, что и у президента Трампа будут хорошие советники. Кроме того, демократические институты в США достаточно сильны, чтобы выстроить противовес президенту.

— Но все дрожат перед популистами, как, например, на недавних президентских выборах в Австрии или на референдуме о конституции в Италии. Нам снова нужно бояться граждан?

— Ни в коем случае. Но нам, демократам, придется побороться. Австрийцы показали, что это получается, когда проголосовали против правого кандидата. Исход референдума в Италии — досадный, потому что изменения конституции важны, чтобы дать правительству больше власти для дальнейших реформ. Потому что не только институты, но экономика и социальные системы в Италии срочно нуждаются в реформах, чтобы снова стать конкурентоспособными и предоставить работу, прежде всего молодежи. Реформа рынка труда Маттео Ренци — только начало.

— Почему тогда Ренци не убедил итальянцев?

— Для всех реформ нужно время, чтобы они начали действовать. Это осознание пришло из Агенды 2010. Ренци еще смог показать, насколько важно продолжить в Италии реализацию реформ. Вместо этого его противники, например комик Беппе Грилло, раскритиковали его как недемократичного политика. Я за то, чтобы Ренци получил второй шанс. Это было бы хорошо для Италии и для Европы.

— Но итог звучит следующим образом — если в еврозоне инициируешь реформы, тогда голосуют против тебя.

— Да, я это знаю (смеется). В 2005 году я шел впритирку. Я вел кампанию о моей программе реформ и получил 34,2% голосов, только на один процент меньше, чем у блока под руководством Ангелы Меркель.



— Трамп обещал вновь поднять основные отрасли промышленности в США. Но американские концерны будут продолжать производство в странах с низкими заработными платами.

— Я не думаю, что Трамп преуспеет со своей реиндустриализацией. Но говорить — я забочусь об основных сферах промышленности — это я считаю правильным. Это задача политики, именно в такой стране, как Германия, в которой все еще 22% ценообразования приходится на промышленность. И также нельзя забывать о том, что каждое промышленное производство дает работу не только поставщикам, но и ряду предприятий, работающих в сфере услуг.

— Тогда не нужно ли немецкой промышленности и вправду соглашение о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP)?

— Нет. Я против TTIP, потому что здесь в первую очередь речь идет не о сотрудничестве, а о политике власти. TTIP в его сегодняшнем виде представляет сотрудничество не на равном уровне.

— Что вы под этим подразумеваете?

— Посмотрите, какое давление исходит сейчас от американского правительства на немецкие компании. Речь идет о том, чтобы ослабить конкурентов.

— Как? Американские власти недавно обнаружили, как концерн VW проводил манипуляции с показателями выброса газов или к каким манипуляциям прибегал Deutsche Bank.

— То, что имели место неправомерные действия и за них нужно наказать, это вопросу не подвергается. Но немыслимо то, что американцы требуют компенсаций и штрафных платежей, это изматывает даже эти крупные концерны. И мне не сможет никто доказать, что при действиях против VW речь идет не о том, чтобы ослабить конкурента американских автопроизводителей. Такими уж чрезмерными защитниками экологии американцы не являются.

— Вы так говорите, что создается впечатление, что в США опасно вести бизнес.

— Я говорю об отношениях между Европой и США на одном уровне. Это наблюдается не во всех областях. Мы сейчас это ощущаем на примере экономических отношений с Ираном. С ядерной сделкой было связано смягчение санкций, это реализовали и европейцы. Но не американцы, они сейчас даже обсуждают продление санкций. То есть немецкие банки опасаются финансировать инвестиции немецких компаний в Иран. Все это направлено на сдерживание конкурентов и защиту собственной экономики — «Америка прежде всего».

— Трамп открыто придерживается такой позиции. В отношении Китая он даже планирует ввести штрафные пошлины.

— Пусть делает. Если это действительно произойдет, мы, европейцы, сможем этим воспользоваться и начать вести более активный бизнес с Китаем. Большие шансы есть как раз в области технологий охраны окружающей среды, потому что здесь у Китая есть огромные потребности. Но здесь важно также, чтобы мы в Европе не отворачивались от китайских инвесторов.

— Звучит так, будто вы списали нашего партнера на Западе. Это означает, что Германии нужна новая восточная политика?

— Не беспокойтесь, при всей критике трансатлантический союз — наша основа. Вместе с тем нам, европейцам, нужны хорошие отношения с Россией. Для американцев Россия до сих пор была геополитической проблемой. Они хотели не допустить восхождения еще одной державы наряду с Китаем. Возможно, сейчас эта позиция изменится с приходом новой администрации в США. Это было бы шансом для нас, европейцев, потому что Россия — наш непосредственный сосед. Нам нужны хорошие отношения с Россией, и наоборот.

— Крым, Украина, Сирия — Владимир Путин осложняет жизнь европейцам.

— Это верно. Но и Запад осложняет жизнь России. Джордж Буш-младший в 2001 году объявил о выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и тем самым нарушил международную архитектуру безопасности. Строительство щита ПРО в Восточной Европе, который направлен против Ирана и России, стало следующей ошибкой. А потом еще и американский план включить в НАТО Грузию и Украину. Русские чувствуют себя окруженными и поэтому неправильно отреагировали в Украине.

— Но русские по-прежнему не соблюдают перемирие.

— К сожалению, Минские соглашения в полном объеме не выполняются ни одной из сторон. Украинцам тоже еще предстоит выполнить большую работу по федерализации. Однако в отдельных вопросах есть прогресс. Поэтому я всегда занимал такую позицию: при постепенном прогрессе следует постепенно ослаблять санкции — для противоположной стороны это будет сигналом, что ее усилия не остаются незамеченными. И не следовало бы настаивать на том, что сначала все условия должны быть целиком выполнены. Это в большей степени блокирует процесс, чем стимулирует его.

— Кто опаснее — Путин или Трамп?

— Такие сравнения бессмысленны. Нам, европейцам, в любом случае предстоит работать с ними обоими.

— Вам, наверное, нравится, что Трампу нравится Путин?

— Мне бы понравилось, если бы Америка и Россия вместе задумались над тем, как можно положить конец сирийскому конфликту. Без этих двух держав невозможно справиться с глобальными вызовами. Так что если хорошие деловые отношения двух президентов помогут установиться разумным отношениям между их странами, думаю, никто не будет возражать.

— Вы недавно сказали, что Германия в плане экономической политики стала страной филистеров.

— Я имел в виду, что нам стало слишком уютно. Мы стали почивать на лаврах, добившись успехов в проведении реформ. Но вместо того, чтобы идеализировать «черный ноль», государству следовало бы вновь вкладываться в инфраструктуру. То же самое касается сферы образования. Кроме того, нам необходимо добиться, чтобы беженцы получали определенную квалификацию и могли работать. Только тогда интеграция будет успешной.

В этот кризисный год можно было бы уже отчаяться. Нужно ли нам из-за этого сдаваться или даже капитулировать перед разгневанными гражданами? Это не ставится под вопрос, говорит бывший канцлер ФРГ Герхард ШРЕДЕР. Интервью немецкой WirtschaftsWoche Heute с человеком — борцом по натуре.— Он стал сложнее, но угрозы существовали и раньше. Ужасная атака в Берлине вписывается в серию террористических актов, которые мы пережили в Европе за последние более чем десять лет — в Париже, Лондоне или Мадриде. Мы должны побороть эту форму терроризма сильным государством, но не можем отказаться от либеральности нашего общества. Этот баланс правительство должно сохранить.— Что касается темы Дональда Трампа, здесь я спокоен. Как мы все вскрикнули, когда президентом был избран бывший актер Рональд Рейган? Тогда Рейган, хотя и практиковал чистый неолиберализм, но совместно с Михаилом Горбачевым способствовал и окончанию холодной войны. У него была хорошая команда советников. Остается надеяться, что и у президента Трампа будут хорошие советники. Кроме того, демократические институты в США достаточно сильны, чтобы выстроить противовес президенту.— Ни в коем случае. Но нам, демократам, придется побороться. Австрийцы показали, что это получается, когда проголосовали против правого кандидата. Исход референдума в Италии — досадный, потому что изменения конституции важны, чтобы дать правительству больше власти для дальнейших реформ. Потому что не только институты, но экономика и социальные системы в Италии срочно нуждаются в реформах, чтобы снова стать конкурентоспособными и предоставить работу, прежде всего молодежи. Реформа рынка труда Маттео Ренци — только начало.— Для всех реформ нужно время, чтобы они начали действовать. Это осознание пришло из Агенды 2010. Ренци еще смог показать, насколько важно продолжить в Италии реализацию реформ. Вместо этого его противники, например комик Беппе Грилло, раскритиковали его как недемократичного политика. Я за то, чтобы Ренци получил второй шанс. Это было бы хорошо для Италии и для Европы.— Да, я это знаю (смеется). В 2005 году я шел впритирку. Я вел кампанию о моей программе реформ и получил 34,2% голосов, только на один процент меньше, чем у блока под руководством Ангелы Меркель.— Я не думаю, что Трамп преуспеет со своей реиндустриализацией. Но говорить — я забочусь об основных сферах промышленности — это я считаю правильным. Это задача политики, именно в такой стране, как Германия, в которой все еще 22% ценообразования приходится на промышленность. И также нельзя забывать о том, что каждое промышленное производство дает работу не только поставщикам, но и ряду предприятий, работающих в сфере услуг.— Нет. Я против TTIP, потому что здесь в первую очередь речь идет не о сотрудничестве, а о политике власти. TTIP в его сегодняшнем виде представляет сотрудничество не на равном уровне.— Посмотрите, какое давление исходит сейчас от американского правительства на немецкие компании. Речь идет о том, чтобы ослабить конкурентов.— То, что имели место неправомерные действия и за них нужно наказать, это вопросу не подвергается. Но немыслимо то, что американцы требуют компенсаций и штрафных платежей, это изматывает даже эти крупные концерны. И мне не сможет никто доказать, что при действиях против VW речь идет не о том, чтобы ослабить конкурента американских автопроизводителей. Такими уж чрезмерными защитниками экологии американцы не являются.— Я говорю об отношениях между Европой и США на одном уровне. Это наблюдается не во всех областях. Мы сейчас это ощущаем на примере экономических отношений с Ираном. С ядерной сделкой было связано смягчение санкций, это реализовали и европейцы. Но не американцы, они сейчас даже обсуждают продление санкций. То есть немецкие банки опасаются финансировать инвестиции немецких компаний в Иран. Все это направлено на сдерживание конкурентов и защиту собственной экономики — «Америка прежде всего».— Пусть делает. Если это действительно произойдет, мы, европейцы, сможем этим воспользоваться и начать вести более активный бизнес с Китаем. Большие шансы есть как раз в области технологий охраны окружающей среды, потому что здесь у Китая есть огромные потребности. Но здесь важно также, чтобы мы в Европе не отворачивались от китайских инвесторов.— Не беспокойтесь, при всей критике трансатлантический союз — наша основа. Вместе с тем нам, европейцам, нужны хорошие отношения с Россией. Для американцев Россия до сих пор была геополитической проблемой. Они хотели не допустить восхождения еще одной державы наряду с Китаем. Возможно, сейчас эта позиция изменится с приходом новой администрации в США. Это было бы шансом для нас, европейцев, потому что Россия — наш непосредственный сосед. Нам нужны хорошие отношения с Россией, и наоборот.— Это верно. Но и Запад осложняет жизнь России. Джордж Буш-младший в 2001 году объявил о выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и тем самым нарушил международную архитектуру безопасности. Строительство щита ПРО в Восточной Европе, который направлен против Ирана и России, стало следующей ошибкой. А потом еще и американский план включить в НАТО Грузию и Украину. Русские чувствуют себя окруженными и поэтому неправильно отреагировали в Украине.— К сожалению, Минские соглашения в полном объеме не выполняются ни одной из сторон. Украинцам тоже еще предстоит выполнить большую работу по федерализации. Однако в отдельных вопросах есть прогресс. Поэтому я всегда занимал такую позицию: при постепенном прогрессе следует постепенно ослаблять санкции — для противоположной стороны это будет сигналом, что ее усилия не остаются незамеченными. И не следовало бы настаивать на том, что сначала все условия должны быть целиком выполнены. Это в большей степени блокирует процесс, чем стимулирует его.— Такие сравнения бессмысленны. Нам, европейцам, в любом случае предстоит работать с ними обоими.— Мне бы понравилось, если бы Америка и Россия вместе задумались над тем, как можно положить конец сирийскому конфликту. Без этих двух держав невозможно справиться с глобальными вызовами. Так что если хорошие деловые отношения двух президентов помогут установиться разумным отношениям между их странами, думаю, никто не будет возражать.— Я имел в виду, что нам стало слишком уютно. Мы стали почивать на лаврах, добившись успехов в проведении реформ. Но вместо того, чтобы идеализировать «черный ноль», государству следовало бы вновь вкладываться в инфраструктуру. То же самое касается сферы образования. Кроме того, нам необходимо добиться, чтобы беженцы получали определенную квалификацию и могли работать. Только тогда интеграция будет успешной. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 74

