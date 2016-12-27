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Армянское общество пребывает в явном замешательстве в связи с тупиковым состоянием, в котором пребывает карабахское урегулирование. В условиях переживаемого Арменией глубокого системного кризиса, из которого не видится выхода при наличии неразрешенного конфликта с Азербайджаном, ереванских деятелей все более охватывает понимание необходимости изменения статус-кво. Правда, признаются в этом единицы, к примеру экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, который вновь призвал к достижению компромисса с Азербайджаном.







Натиг НАЗИМОГЛУ



Выступая на съезде оппозиционного «Армянского национального конгресса», его лидер Левон Тер-Петросян призвал возглавляемую им политическую силу идти на парламентские выборы 2017 года под лозунгом «Мир, примирение и добрососедство» и заявил о необходимости поэтапного разрешения нагорно-карабахского конфликта. То есть речь идет о возвращении Азербайджану оккупированных районов с последующим открытием границ между нашей страной и Арменией с целью восстановления двусторонних экономических отношений.

По мнению Тер-Петросяна, «иного решения проблемы не существует». «По сути дела, — отметил он, — на столе переговоров сегодня находится то же предложение о поэтапном урегулировании, что и в 1997 году». И пояснил, что Нагорному Карабаху предлагается международно-признанный промежуточный статус, предусмотрено также размещение на линии соприкосновения международных миротворческих сил. Экс-президент Армении уверен в том, что без решения конфликта страна лишена перспективы «безопасности, развития и процветания. «18 лет — немалый срок, чтобы понять это. Если мы упустим момент, то следующее решение для нас будет еще более худшим», — в очередной раз предостерег он соотечественников.

Левон Тер-Петросян подверг острой критике и идею «нация-армия», которая нашла отражение в программе нового армянского правительства и обрела силу закона. Он назвал ее «провальной, непродуманной и опасной», поскольку единственным следствием претворения данной идеи в жизнь станет увеличение числа мигрантов. По словам лидера АНК, идея «нация-армия» нацелена на сохранение статус-кво в регионе нагорно-карабахского конфликта, «просто подается она в иной упаковке».

Еще один примечательный момент в выступлении Тер-Петросяна — высокая оценка политики президента Азербайджана Ильxама Aлиeва, которого он назвал «рациональным государственным деятелем, способным на пропорциональные шаги, направленные на установление мира».

Заявления Тер-Петросяна вызвали громкий резонанс в армянских СМИ, среди местных политиков и экспертов. Так, политолог Сергей Минасян полагает, что главной целью выступления первого президента Армении на съезде АНК было «вызвать в народе надежду на достижение мира в зоне карабахского конфликта».

Газета «Грапарак» прокомментировала речь экс-президента и лидера АНК следующим образом: «Те, кто слушал речь Левона Тер-Петросяна, предварительно не настроившись на нее, безусловно, испытали противоречивые чувства. Невозможно не согласиться с выводами, исходящими из его философии: уступаешь часть — сохраняешь другую часть, не уступаешь ничего — теряешь все... Но вместе с тем нельзя не возразить ему: разве у вас не было того же понимания в те годы, когда власть принадлежала вам и вы могли повести нашу страну по другому пути? И если проблема была в сопротивлении членов вашей команды, как говорите вы, то насколько это умаляет вашу вину?».

Солидарность с позицией Тер-Петросяна по поводу идеи «нация-армия» выразила газета «Айкакан жаманак»: «Для того чтобы армяне стали «нацией-армией», «необходимо, чтобы наша экономика развивалась и росла в разы. Возможно ли это?.. Возможно. Но эта возможность выглядит весьма теоретической». Однако официальный Ереван продолжает проявлять бескомпромиссный подход к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а потому какие-либо призывы к соглашению с Азербайджаном воспринимаются армянским правящим режимом в штыки. Так, министр обороны Армении Виген Саркисян, комментируя высказывания Тер-Петросяна относительно «нации-армии», отметил, что данная идея «никак не связана с милитаризацией государства», она, дескать, «касается тесного сотрудничества общества и вооруженных сил».

Между тем включение пункта о «нации-армии» в программу армянского правительства подтверждает панические настроения в самом армянском руководстве, осознавшем в апреле нынешнего года, что Ереван имеет дело с мощными Вооруженными силами Азербайджана, готовыми к выполнению любых боевых задач, направленных на освобождение оккупированных территорий нашей страны. И все пафосные утверждения о «нации-армии» преследуют цель хоть как-то ослабить отчаяние армянской общественности, и без того подавленной под воздействием усугубляющегося социально-экономического кризиса. Решить все проблемы, с которыми сталкивается Армения, возможно только посредством налаживания сотрудничества с Азербайджаном. Задача, однако, невыполнимая до тех пор, пока наши земли пребывают под оккупацией. Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, судя по всему, осознает эту данность, но правящий режим во главе с Сержем Саргсяном, отказываясь от изменения статус-кво, лишь приближает армян к полному коллапсу их государственности.

Армянское общество пребывает в явном замешательстве в связи с тупиковым состоянием, в котором пребывает карабахское урегулирование. В условиях переживаемого Арменией глубокого системного кризиса, из которого не видится выхода при наличии неразрешенного конфликта с Азербайджаном, ереванских деятелей все более охватывает понимание необходимости изменения статус-кво. Правда, признаются в этом единицы, к примеру экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, который вновь призвал к достижению компромисса с Азербайджаном.Выступая на съезде оппозиционного «Армянского национального конгресса», его лидер Левон Тер-Петросян призвал возглавляемую им политическую силу идти на парламентские выборы 2017 года под лозунгом «Мир, примирение и добрососедство» и заявил о необходимости поэтапного разрешения нагорно-карабахского конфликта. То есть речь идет о возвращении Азербайджану оккупированных районов с последующим открытием границ между нашей страной и Арменией с целью восстановления двусторонних экономических отношений.По мнению Тер-Петросяна, «иного решения проблемы не существует». «По сути дела, — отметил он, — на столе переговоров сегодня находится то же предложение о поэтапном урегулировании, что и в 1997 году». И пояснил, что Нагорному Карабаху предлагается международно-признанный промежуточный статус, предусмотрено также размещение на линии соприкосновения международных миротворческих сил. Экс-президент Армении уверен в том, что без решения конфликта страна лишена перспективы «безопасности, развития и процветания. «18 лет — немалый срок, чтобы понять это. Если мы упустим момент, то следующее решение для нас будет еще более худшим», — в очередной раз предостерег он соотечественников.Левон Тер-Петросян подверг острой критике и идею «нация-армия», которая нашла отражение в программе нового армянского правительства и обрела силу закона. Он назвал ее «провальной, непродуманной и опасной», поскольку единственным следствием претворения данной идеи в жизнь станет увеличение числа мигрантов. По словам лидера АНК, идея «нация-армия» нацелена на сохранение статус-кво в регионе нагорно-карабахского конфликта, «просто подается она в иной упаковке».Еще один примечательный момент в выступлении Тер-Петросяна — высокая оценка политики президента Азербайджана Ильxама Aлиeва, которого он назвал «рациональным государственным деятелем, способным на пропорциональные шаги, направленные на установление мира».Заявления Тер-Петросяна вызвали громкий резонанс в армянских СМИ, среди местных политиков и экспертов. Так, политолог Сергей Минасян полагает, что главной целью выступления первого президента Армении на съезде АНК было «вызвать в народе надежду на достижение мира в зоне карабахского конфликта».Газета «Грапарак» прокомментировала речь экс-президента и лидера АНК следующим образом: «Те, кто слушал речь Левона Тер-Петросяна, предварительно не настроившись на нее, безусловно, испытали противоречивые чувства. Невозможно не согласиться с выводами, исходящими из его философии: уступаешь часть — сохраняешь другую часть, не уступаешь ничего — теряешь все... Но вместе с тем нельзя не возразить ему: разве у вас не было того же понимания в те годы, когда власть принадлежала вам и вы могли повести нашу страну по другому пути? И если проблема была в сопротивлении членов вашей команды, как говорите вы, то насколько это умаляет вашу вину?».Солидарность с позицией Тер-Петросяна по поводу идеи «нация-армия» выразила газета «Айкакан жаманак»: «Для того чтобы армяне стали «нацией-армией», «необходимо, чтобы наша экономика развивалась и росла в разы. Возможно ли это?.. Возможно. Но эта возможность выглядит весьма теоретической». Однако официальный Ереван продолжает проявлять бескомпромиссный подход к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а потому какие-либо призывы к соглашению с Азербайджаном воспринимаются армянским правящим режимом в штыки. Так, министр обороны Армении Виген Саркисян, комментируя высказывания Тер-Петросяна относительно «нации-армии», отметил, что данная идея «никак не связана с милитаризацией государства», она, дескать, «касается тесного сотрудничества общества и вооруженных сил».Между тем включение пункта о «нации-армии» в программу армянского правительства подтверждает панические настроения в самом армянском руководстве, осознавшем в апреле нынешнего года, что Ереван имеет дело с мощными Вооруженными силами Азербайджана, готовыми к выполнению любых боевых задач, направленных на освобождение оккупированных территорий нашей страны. И все пафосные утверждения о «нации-армии» преследуют цель хоть как-то ослабить отчаяние армянской общественности, и без того подавленной под воздействием усугубляющегося социально-экономического кризиса. Решить все проблемы, с которыми сталкивается Армения, возможно только посредством налаживания сотрудничества с Азербайджаном. Задача, однако, невыполнимая до тех пор, пока наши земли пребывают под оккупацией. Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, судя по всему, осознает эту данность, но правящий режим во главе с Сержем Саргсяном, отказываясь от изменения статус-кво, лишь приближает армян к полному коллапсу их государственности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 73

