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До 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира осталась почти неделя, однако и на Родине, и за ее рубежами наши соотечественники уже отмечают объединяющий всех нас праздник.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Безусловно, праздники любят все — за возможность отдохнуть всей семьей, посидеть за одним столом, послушать родные напевы и многое другое, что делает жизнь прекрасней. Но когда твоя семья — примерно 50 миллионов, живущих в разных уголках планеты, то это торжества особого рода и статуса. Адреса государств и городов, где они соберут наших соотечественников, простираются с востока на запад и с севера на юг. Одно из последних сообщений получено из Токио. Организованная Центром азербайджано-японской дружбы встреча объединила не только наших сограждан и хозяев, но и представителей других общин, проживающих в стране. Естественно, говорили о достижениях Азербайджана и об апрельских событиях, связанных с его главной проблемой — карабахским конфликтом. Об успехах проведения «Формулы-1» в Баку и других встречах международного масштаба, все больше открывающих нашу страну миру. Центр азербайджано-японской дружбы, созданный в уходящем году, дальнейшую работу намерен строить, исходя из сказанного президентом Ильxамом Aлиeвым в поздравлении в связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира, празднуемым 31 декабря: «Мы поставили перед собой большие задачи, направленные на процветание нашей Родины, наращивание ее могущества и укрепление суверенитета. Для решения данных задач все наши соотечественники, в том числе проживающие за рубежом, должны тесно сплотиться, независимо от места проживания, решительно отстаивать наши национальные интересы, вести принципиальную борьбу с провокационными деяниями антиазербайджанских кругов».

В Кыргызстане, где проживают более 20 тыс. наших земляков, День солидарности азербайджанцев мира начали праздновать еще раньше, поскольку сюда из Азербайджана прибыли гости — делегация из Губинского района, которая встречалась с соотечественниками в городе Кант, посетила национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейт» неподалеку от Бишкека, побывала на промышленных предприятиях. И, конечно, договорились о расширении азербайджано- кыргызстанских связей.

23 декабря в Парке дружбы Волгоград–Баку прошло мероприятие, посвященное наступающему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира. Поздравить наших молодых соотечественников из Волгоградского отделения АМОР пришли депутаты законодательного органа города, представители волгоградского отделения Ассамблеи народов России, а также главы национальных объединений.

Можно назвать еще немало адресов общего для нас всех праздника. И он повсюду — и в столице, и в регионах, и за рубежом набирает силу. В Азербайджанской государственной филармонии им. М.Магомаева в рамках проекта «Поддержка молодежи», реализуемого при содействии Министерства культуры и туризма, проходит серия праздничных концертов, посвященных этому дню и наступающему Новому году. В очередном из них приняли участие учащиеся гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, выступившие с программой «Музыкальная палитра».

До 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира осталась почти неделя, однако и на Родине, и за ее рубежами наши соотечественники уже отмечают объединяющий всех нас праздник.Безусловно, праздники любят все — за возможность отдохнуть всей семьей, посидеть за одним столом, послушать родные напевы и многое другое, что делает жизнь прекрасней. Но когда твоя семья — примерно 50 миллионов, живущих в разных уголках планеты, то это торжества особого рода и статуса. Адреса государств и городов, где они соберут наших соотечественников, простираются с востока на запад и с севера на юг. Одно из последних сообщений получено из Токио. Организованная Центром азербайджано-японской дружбы встреча объединила не только наших сограждан и хозяев, но и представителей других общин, проживающих в стране. Естественно, говорили о достижениях Азербайджана и об апрельских событиях, связанных с его главной проблемой — карабахским конфликтом. Об успехах проведения «Формулы-1» в Баку и других встречах международного масштаба, все больше открывающих нашу страну миру. Центр азербайджано-японской дружбы, созданный в уходящем году, дальнейшую работу намерен строить, исходя из сказанного президентом Ильxамом Aлиeвым в поздравлении в связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира, празднуемым 31 декабря: «Мы поставили перед собой большие задачи, направленные на процветание нашей Родины, наращивание ее могущества и укрепление суверенитета. Для решения данных задач все наши соотечественники, в том числе проживающие за рубежом, должны тесно сплотиться, независимо от места проживания, решительно отстаивать наши национальные интересы, вести принципиальную борьбу с провокационными деяниями антиазербайджанских кругов».В Кыргызстане, где проживают более 20 тыс. наших земляков, День солидарности азербайджанцев мира начали праздновать еще раньше, поскольку сюда из Азербайджана прибыли гости — делегация из Губинского района, которая встречалась с соотечественниками в городе Кант, посетила национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейт» неподалеку от Бишкека, побывала на промышленных предприятиях. И, конечно, договорились о расширении азербайджано- кыргызстанских связей.23 декабря в Парке дружбы Волгоград–Баку прошло мероприятие, посвященное наступающему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира. Поздравить наших молодых соотечественников из Волгоградского отделения АМОР пришли депутаты законодательного органа города, представители волгоградского отделения Ассамблеи народов России, а также главы национальных объединений.Можно назвать еще немало адресов общего для нас всех праздника. И он повсюду — и в столице, и в регионах, и за рубежом набирает силу. В Азербайджанской государственной филармонии им. М.Магомаева в рамках проекта «Поддержка молодежи», реализуемого при содействии Министерства культуры и туризма, проходит серия праздничных концертов, посвященных этому дню и наступающему Новому году. В очередном из них приняли участие учащиеся гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, выступившие с программой «Музыкальная палитра». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 74

