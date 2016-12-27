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В стране стартовала масштабная кампания по формированию института социального жилья







Открытие важных объектов промышленного, социального, культурного и спортивного назначения в Азербайджане в канун Нового года стало доброй традицией. Участие в этих мероприятиях президента Ильxама Aлиeва означает, прежде всего, государственное внимание ко всему комплексу вопросов по развитию страны. В этом контексте следует рассматривать и начало строительства социального жилья, значение которого трудно переоценить.







Ирада АГАЕВА



В минувшую субботу Ильxам Aлиeв вместе с супругой Мехрибан Aлиeвой принял участие в церемонии закладки фундаментов первого девятиэтажного здания и школы, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе при поддержке Государственного агентства жилищного строительства. Проектирование внушительного по территории жилого комплекса в столице, рассчитанного на молодых семей со скромным материальным достатком, заняло всего полгода. Госагентству жилищного строительства удалось за короткий срок провести осмотр многочисленных земельных участков в Баку и других городах страны, оценить перспективы их развития. Словом, сделать все, что требуется для начала строительства социального жилья.

Как отметил Ильxам Aлиeв, реализация данного проекта еще раз показывает, что решение социальных вопросов всегда было для государства приоритетом. Это — новая социальная инициатива, новый социальный проект, который призван стать большой поддержкой для семей, нуждающихся в жилье. Наряду с серьезными экономическими реформами руководство страны всегда уделяло огромное внимание решению социальных вопросов. За последние десять лет в Азербайджане пенсии увеличились в семь раз, заработная плата — в пять раз. Построены многочисленные инфраструктурные объекты: школы, больницы, спортивные комплексы… Возведено более 90 поселков для вынужденных переселенцев, и этот процесс продолжается. Повышается сумма адресной социальной помощи.

Начало формирования нового сегмента рынка недвижимости, относящегося к сектору социального жилья, является еще одним убедительным подтверждением тому. Квартиры в этом жилом комплексе будут предоставлены на льготных условиях, в первую очередь семьям шехидов, ветеранам войны, молодым специалистам, учителям, ученым, военнослужащим. Люди станут владельцами новых квартир на условиях долгосрочной выплаты.

Есть еще один важный момент, имеющий уже экономическое значение. Реализация этого проекта заметно оживит строительный сектор страны. Не секрет, что ныне эта отрасль переживает некоторый спад. Это связано с объективными процессами в национальной экономике, а также с тем, что предприниматели стали уделять меньше внимания жилищному строительству. Поэтому правительство возлагает особые надежды на Госагентство жилищного строительства, которое сможет оживить этот сектор. В рамках проекта будут созданы новые рабочие места, активизируется деятельность профильных компании. Таким образом, данный проект окажет очень позитивное влияние и на экономику страны.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев предоставил подробную информацию о Ясамальском комплексе социального жилья. Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут девятиэтажными, 12 — двенадцатиэтажными. В этих домах в общей сложности 1854 квартиры, которые будут предложены гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью. Кроме того, для обеспечения удобства граждан предусматриваются создание в городке соответствующей социальной инфраструктуры: детского сада, средней школы, объектов общественного питания, бытовых и сервисных объектов.

Открытие важных объектов промышленного, социального, культурного и спортивного назначения в Азербайджане в канун Нового года стало доброй традицией. Участие в этих мероприятиях президента Ильxама Aлиeва означает, прежде всего, государственное внимание ко всему комплексу вопросов по развитию страны. В этом контексте следует рассматривать и начало строительства социального жилья, значение которого трудно переоценить.В минувшую субботу Ильxам Aлиeв вместе с супругой Мехрибан Aлиeвой принял участие в церемонии закладки фундаментов первого девятиэтажного здания и школы, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе при поддержке Государственного агентства жилищного строительства. Проектирование внушительного по территории жилого комплекса в столице, рассчитанного на молодых семей со скромным материальным достатком, заняло всего полгода. Госагентству жилищного строительства удалось за короткий срок провести осмотр многочисленных земельных участков в Баку и других городах страны, оценить перспективы их развития. Словом, сделать все, что требуется для начала строительства социального жилья.Как отметил Ильxам Aлиeв, реализация данного проекта еще раз показывает, что решение социальных вопросов всегда было для государства приоритетом. Это — новая социальная инициатива, новый социальный проект, который призван стать большой поддержкой для семей, нуждающихся в жилье. Наряду с серьезными экономическими реформами руководство страны всегда уделяло огромное внимание решению социальных вопросов. За последние десять лет в Азербайджане пенсии увеличились в семь раз, заработная плата — в пять раз. Построены многочисленные инфраструктурные объекты: школы, больницы, спортивные комплексы… Возведено более 90 поселков для вынужденных переселенцев, и этот процесс продолжается. Повышается сумма адресной социальной помощи.Начало формирования нового сегмента рынка недвижимости, относящегося к сектору социального жилья, является еще одним убедительным подтверждением тому. Квартиры в этом жилом комплексе будут предоставлены на льготных условиях, в первую очередь семьям шехидов, ветеранам войны, молодым специалистам, учителям, ученым, военнослужащим. Люди станут владельцами новых квартир на условиях долгосрочной выплаты.Есть еще один важный момент, имеющий уже экономическое значение. Реализация этого проекта заметно оживит строительный сектор страны. Не секрет, что ныне эта отрасль переживает некоторый спад. Это связано с объективными процессами в национальной экономике, а также с тем, что предприниматели стали уделять меньше внимания жилищному строительству. Поэтому правительство возлагает особые надежды на Госагентство жилищного строительства, которое сможет оживить этот сектор. В рамках проекта будут созданы новые рабочие места, активизируется деятельность профильных компании. Таким образом, данный проект окажет очень позитивное влияние и на экономику страны.Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев предоставил подробную информацию о Ясамальском комплексе социального жилья. Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут девятиэтажными, 12 — двенадцатиэтажными. В этих домах в общей сложности 1854 квартиры, которые будут предложены гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью. Кроме того, для обеспечения удобства граждан предусматриваются создание в городке соответствующей социальной инфраструктуры: детского сада, средней школы, объектов общественного питания, бытовых и сервисных объектов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.12.16 | Просмотров : 73

