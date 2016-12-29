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Культура История любви и страны


Герои романа «Али и Нино» ожили на сцене РДТ



В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялась премьера спектакля «Али и Нино», в основу которого вошел сюжет известного романа Курбана Саида. Постановка осуществлена по государственному заказу Министерства культуры и туризма в рамках Года мультикультурализма.



Самира КЯЗИМОВА

Впервые роман «Али и Нино» был издан на немецком языке в 1937 году в Австрии. Роман издавался более 100 раз на 33 языках, став мировым бестселлером. Книга повествует о романтической истории любви мусульманина Али Ширваншира и христианки Нино Кипиани. События разворачиваются в Азербайджане, Грузии и Персии сразу после окончания Первой мировой войны. В романе описывается политическая, этническая и культурная жизнь Баку — нефтяной столицы мира начала XX века.
Автором театральной пьесы, поставленной режиссером Ильгаром Сафатом, стала Валентина Резникова. Знаменательно, что в спектакле занята большая часть труппы театра, — зрителей ждала встреча с представителями трех поколений актерского коллектива театра. В роли Али хана Ширваншира поклонники театрального искусства увидели Мурада Мамедова, в роли грузинской княжны Нино Кипиани — Хаджар Агаеву. Есть в спектакле герой по имени Ильяс бек. Это — друг Али, прототипом которого стал один из сыновей Зейналабдина Тагиева, того, кто воевал в татарском полку «Дикой дивизии», сыграл начинающий актер Ибрагим Чингиз, известный в музыкальных кругах как талантливый исполнитель рэпа. Образы отца Нино князя Кипиани воплотил Ягуб Зейналов, а потомственного аристократа Сафар хана Ширваншира (отец Али) — заслуженный артист Азербайджана Аскер Рагимов. В постановке также заняты народный артист Юрий Бaлиeв (князь Дидиани), заслуженные артисты Фирдовси Атакишиев (брат Сафар хана — Асад-ас-Салтане Ширваншир), Эльмира Асланова (княгиня Орбелиани), Елена Спицына (княгиня Кипиани, мать Нино), актеры Рустам Керимов (Мухаммед Гeйдap, друг Али), Заур Терегулов (Сеид Мустафа, друг Али), Ярослав Трифонов (Гочу, родственник Али) и другие.
Для спектакля были созданы потрясающие декорации и костюмы, здесь звучит необычайно красивая музыка, все это создает необходимый фон, подчеркивающий сюжетную линию. Художник-постановщик спектакля — Мустафа Мустафаев, хореография — заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева и Рауля Турккан, художник по свету — Николай Рудычев, постановка боевых сцен — заслуженный артист Аскер Рагимов, музыкальное оформление — Ильгар Сафат.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 43

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