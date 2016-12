Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Назим ГАДЖИЕВ, кандидат экономических наук:«Сегодня диплом МВА — самый престижный в сфере бизнес-образования»



Для успешного продвижения по службе сегодня недостаточно иметь лишь диплом университета. Карьерный взлет, помимо знаний и профессиональных навыков, требует еще деловых и организаторских способностей, умения сплотить команду и повести ее за собой. Для развития в себе этих качеств молодые специалисты и выбирают программу MBA. Что же дает человеку бизнес-школа? На этот и другие вопросы корреспондента «Азербайджанских известий» Ирады АГАЕВОЙ отвечает директор бизнес-школы Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), кандидат экономических наук Назим ГАДЖИЕВ.









— С чем связано возникновение программы MBA? Когда и где она начала применяться?

— Степень МВА (от англ. Master of Business Administration — мастер делового администрирования) впервые стала присуждаться в США. Весной 1902 года семь студентов Дартмутского колледжа получили первые дипломы о прослушанном полном курсе предметов и дисциплин в рамках программы М.С.S. (Master of Commercial Science). Таким образом члены этой группы стали первыми дипломированными бизнесменами мира, а Дартмутский колледж в небольшом городке Ганновер, штат Нью-Гемпшир, — колыбелью нового вида образования в экономике.

Однако становление и развитие этой программы были отнюдь не простыми. Представители классических университетов считали саму идею преподавания таких приземленных предметов, как коммерция или ведение бизнеса, неприемлемой и противоречащей высоким академическим принципам. Тем не менее, несмотря на критику, бизнес-программа «пробила» себе дорогу: к концу XX века более тысячи американских и европейских вузов осуществляли подготовку студентов по программе МBA. В США ежегодно выдают более 90 тысяч дипломов по MBA, что делает бизнес-образование вторым по популярности после общеакадемического.

Сегодня МВА — это самый престижный диплом в сфере бизнес-образования, который признается во всем мире. Основная цель программы — подготовить специалистов к эффективной работе на руководящей должности. Другими словами, это подготовка универсальных… нет, не солдат, а именно генералов бизнеса — тех, от чьих умений зависит исход конкурентных битв.

— Когда в UNEC началось ведение программы MBA?

— Программа МВА в нашем университете была создана в декабре 2001 года на основе договора «Подготовка магистров по организации и управлению бизнесом, совершенствованию профессорско-преподавательского состава и административных работников», заключенного между UNEC и Московским госуниверситетом экономики, статистики и информатики. Первые несколько лет программа функционировала как структурное подразделение при Центре подготовки магистров. В ноябре 2014-го был создан департамент МВА, и с этого времени он продолжил свою деятельность как самостоятельная структура. Наконец, в апреле 2016 года решением ученого совета университета департамент МВА получил новое название — UNEC бизнес-школа. Причиной тому послужило получение разрешения на создание в нашей бизнес-школе таких структурных подразделений, как utive MBA (E-MBA) и Doctor of Business Administration (DBA).

— Чем важна деятельность бизнес-школы для UNEC?

— Мировая практика свидетельствует, что функционирование бизнес-школы в университете оказывает существенное влияние на формирование международного имиджа и улучшение рейтинговой позиции вуза. Наряду с этим деятельность бизнес-школы способствует пополнению бюджета вуза. Эти интересы и сыграли немалую роль в реализации данного проекта в UNEC.

— На каком языке ведутся занятия в школе?

— Обучение ведется на азербайджанском, русском и английском языках. Что касается преподавателей, то более 70% их состава — молодые национальные кадры, получившие образование в зарубежных вузах. Большинство из них — выпускники престижных университетов США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Польши, Турции, России и др. Они имеют ученую степень. В нашей бизнес-школе преподают также иностранные специалисты, работающие в крупных компаниях Азербайджана.

— Каков ежегодный набор в UNEC бизнес-школу?

— Ежегодно на программу МВА нашей школы поступает около 800 человек, желающих получить диплом в сфере управления бизнесом, в 2016-2017 учебном году — 647 человек. В целом удельный вес UNEC бизнес-школы в общем числе программ МВА, функционирующих в различных университетах страны, составил 78,5%. В сравнении с прошлым учебным годом доля поступивших в нашу школу возросла на 6,2%.

— Что необходимо для поступления на программу МВА?

— Успешно сдать экзамен по GMAT (тест для приема в сферу управления на магистерскую степень), проводимый Государственным экзаменационным центром. Кроме того, нужно иметь минимум три года трудового стажа и сертификат, свидетельствующий о знании английского языка в объеме TOEFL/ IELTS. Возрастной лимит — от 21 до 41 года. Контингент, относящийся к высокому возрастному уровню, состоит в основном из лиц, стремящихся усовершенствовать свои лидерские и управленческие навыки в сфере малого и среднего предпринимательства. Учеба в нашей школе дает возможность получить системные знания, приобрести новые управленческие навыки, повысить уровень специализации, развивать способности анализа бизнес-информации и аналитическое мышление. Все эти качества в дальнейшем помогут им занимать ответственные посты в управлении предприятиями и компаниями.

— А каков формат обучения?

— Только в очной форме. Однако в перспективе в соответствии с требованиями рынка предусмотрено применение практики дистанционного образования по программе МВА. Учебный семестр, исходя из практики ведущих бизнес-школ, организован по принципу интенсивного учебного курса. В стандартном варианте семестровая нагрузка в течение четырех месяцев состоит из четырех предметов. Мы разбили эти четыре предмета на два полусеместра. Таким образом, слушатели сначала фокусируют внимание на первых двух предметах в течение двух месяцев и после итогового экзамена переходят на изучение следующих двух предметов. Мы исследовали, что данная практика способствует улучшению показателя качества образования в среднем на 6-8%. Отмечу, что сокращение числа предметов с 21 до 14 привело к улучшению показателя качества образования на 5-7%.

— В этом году на программе MBA введена специальность «управление здравоохранением». Что она предусматривает?

— Это программа межотраслевой специализации, объединяющей в себе технические и управленческие умения в сфере управления здравоохранением. Ведут занятия специалисты из этой системы, знающие экономическое право и законодательство, обладающие опытом управления.

В рамках учебной программы наряду с такими предметами, как «управление операциями», «экономика», «финансы», «маркетинг», преподаются и предметы «система здравоохранительных услуг», «управление организациями здравоохранения», «правовые и этические вопросы в сфере здравоохранения», «инновационная и оценочная деятельность в здравоохранении» и другие.

— А в каком направлении сегодня движется бизнес-образование в целом?

— Конкурентоспособное бизнес-образование обязано отражать в себе всякие новшества и инновации, наблюдаемые на мировых рынках, для соответствия тенденциям глобального бизнеса и развития. Исходя из этого, могу сказать, что современное бизнес-образование направлено на обучение бизнес-языку отдельных регионов с различными бизнес-культурами и при этом связывание фундаментальных знаний с практическими реалиями, а также привлечение профессорско-преподавательского состава с международной практикой и мировоззрением, способных раскрыть современные требования рыночной экономики не только с позиции предложения товаров и услуг, но и также с позиции выработки умений и навыков интеграции на различные рынки и международного сотрудничества. Если сказать проще, то это получение бизнес-навыков управления и взаимодействия в современных условиях.

Для достижения этой цели мы пользуемся международными стандартами ведущих университетов мира, предлагающих бизнес-образование. Речь идет о вхождении в состав международных аккредитационных агентств и прохождении соответствующей аккредитации; занятии мест в рейтинговых списках; об увеличении соотношения между числом иностранных и местных студентов в пользу первых; организации двойных и тройных дипломных и обменных программ с ведущими бизнес-школами и т.д.

— Каков эффект обучения на программе МВА?

— Согласно опросам, проведенным в прошлом учебном году, 41% выпускников этой программы после получения соответствующего диплома добились существенного карьерного роста. Часть из них относится к разряду лиц, продолживших либо вновь начавших заниматься предпринимательской деятельностью. Отметим и то, что 81% обучающихся на программе МВА составляют работающие в государственном и частном секторах. После окончания программы МВА почти у 90% зафиксирована прибавка к зарплате.

Для успешного продвижения по службе сегодня недостаточно иметь лишь диплом университета. Карьерный взлет, помимо знаний и профессиональных навыков, требует еще деловых и организаторских способностей, умения сплотить команду и повести ее за собой. Для развития в себе этих качеств молодые специалисты и выбирают программу MBA. Что же дает человеку бизнес-школа? На этот и другие вопросы корреспондента «Азербайджанских известий» Ирады АГАЕВОЙ отвечает директор бизнес-школы Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), кандидат экономических наук Назим ГАДЖИЕВ.— Степень МВА (от англ. Master of Business Administration — мастер делового администрирования) впервые стала присуждаться в США. Весной 1902 года семь студентов Дартмутского колледжа получили первые дипломы о прослушанном полном курсе предметов и дисциплин в рамках программы М.С.S. (Master of Commercial Science). Таким образом члены этой группы стали первыми дипломированными бизнесменами мира, а Дартмутский колледж в небольшом городке Ганновер, штат Нью-Гемпшир, — колыбелью нового вида образования в экономике.Однако становление и развитие этой программы были отнюдь не простыми. Представители классических университетов считали саму идею преподавания таких приземленных предметов, как коммерция или ведение бизнеса, неприемлемой и противоречащей высоким академическим принципам. Тем не менее, несмотря на критику, бизнес-программа «пробила» себе дорогу: к концу XX века более тысячи американских и европейских вузов осуществляли подготовку студентов по программе МBA. В США ежегодно выдают более 90 тысяч дипломов по MBA, что делает бизнес-образование вторым по популярности после общеакадемического.Сегодня МВА — это самый престижный диплом в сфере бизнес-образования, который признается во всем мире. Основная цель программы — подготовить специалистов к эффективной работе на руководящей должности. Другими словами, это подготовка универсальных… нет, не солдат, а именно генералов бизнеса — тех, от чьих умений зависит исход конкурентных битв.— Программа МВА в нашем университете была создана в декабре 2001 года на основе договора «Подготовка магистров по организации и управлению бизнесом, совершенствованию профессорско-преподавательского состава и административных работников», заключенного между UNEC и Московским госуниверситетом экономики, статистики и информатики. Первые несколько лет программа функционировала как структурное подразделение при Центре подготовки магистров. В ноябре 2014-го был создан департамент МВА, и с этого времени он продолжил свою деятельность как самостоятельная структура. Наконец, в апреле 2016 года решением ученого совета университета департамент МВА получил новое название — UNEC бизнес-школа. Причиной тому послужило получение разрешения на создание в нашей бизнес-школе таких структурных подразделений, как utive MBA (E-MBA) и Doctor of Business Administration (DBA).— Мировая практика свидетельствует, что функционирование бизнес-школы в университете оказывает существенное влияние на формирование международного имиджа и улучшение рейтинговой позиции вуза. Наряду с этим деятельность бизнес-школы способствует пополнению бюджета вуза. Эти интересы и сыграли немалую роль в реализации данного проекта в UNEC.— Обучение ведется на азербайджанском, русском и английском языках. Что касается преподавателей, то более 70% их состава — молодые национальные кадры, получившие образование в зарубежных вузах. Большинство из них — выпускники престижных университетов США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Польши, Турции, России и др. Они имеют ученую степень. В нашей бизнес-школе преподают также иностранные специалисты, работающие в крупных компаниях Азербайджана.— Ежегодно на программу МВА нашей школы поступает около 800 человек, желающих получить диплом в сфере управления бизнесом, в 2016-2017 учебном году — 647 человек. В целом удельный вес UNEC бизнес-школы в общем числе программ МВА, функционирующих в различных университетах страны, составил 78,5%. В сравнении с прошлым учебным годом доля поступивших в нашу школу возросла на 6,2%.— Успешно сдать экзамен по GMAT (тест для приема в сферу управления на магистерскую степень), проводимый Государственным экзаменационным центром. Кроме того, нужно иметь минимум три года трудового стажа и сертификат, свидетельствующий о знании английского языка в объеме TOEFL/ IELTS. Возрастной лимит — от 21 до 41 года. Контингент, относящийся к высокому возрастному уровню, состоит в основном из лиц, стремящихся усовершенствовать свои лидерские и управленческие навыки в сфере малого и среднего предпринимательства. Учеба в нашей школе дает возможность получить системные знания, приобрести новые управленческие навыки, повысить уровень специализации, развивать способности анализа бизнес-информации и аналитическое мышление. Все эти качества в дальнейшем помогут им занимать ответственные посты в управлении предприятиями и компаниями.— Только в очной форме. Однако в перспективе в соответствии с требованиями рынка предусмотрено применение практики дистанционного образования по программе МВА. Учебный семестр, исходя из практики ведущих бизнес-школ, организован по принципу интенсивного учебного курса. В стандартном варианте семестровая нагрузка в течение четырех месяцев состоит из четырех предметов. Мы разбили эти четыре предмета на два полусеместра. Таким образом, слушатели сначала фокусируют внимание на первых двух предметах в течение двух месяцев и после итогового экзамена переходят на изучение следующих двух предметов. Мы исследовали, что данная практика способствует улучшению показателя качества образования в среднем на 6-8%. Отмечу, что сокращение числа предметов с 21 до 14 привело к улучшению показателя качества образования на 5-7%.— Это программа межотраслевой специализации, объединяющей в себе технические и управленческие умения в сфере управления здравоохранением. Ведут занятия специалисты из этой системы, знающие экономическое право и законодательство, обладающие опытом управления.В рамках учебной программы наряду с такими предметами, как «управление операциями», «экономика», «финансы», «маркетинг», преподаются и предметы «система здравоохранительных услуг», «управление организациями здравоохранения», «правовые и этические вопросы в сфере здравоохранения», «инновационная и оценочная деятельность в здравоохранении» и другие.— Конкурентоспособное бизнес-образование обязано отражать в себе всякие новшества и инновации, наблюдаемые на мировых рынках, для соответствия тенденциям глобального бизнеса и развития. Исходя из этого, могу сказать, что современное бизнес-образование направлено на обучение бизнес-языку отдельных регионов с различными бизнес-культурами и при этом связывание фундаментальных знаний с практическими реалиями, а также привлечение профессорско-преподавательского состава с международной практикой и мировоззрением, способных раскрыть современные требования рыночной экономики не только с позиции предложения товаров и услуг, но и также с позиции выработки умений и навыков интеграции на различные рынки и международного сотрудничества. Если сказать проще, то это получение бизнес-навыков управления и взаимодействия в современных условиях.Для достижения этой цели мы пользуемся международными стандартами ведущих университетов мира, предлагающих бизнес-образование. Речь идет о вхождении в состав международных аккредитационных агентств и прохождении соответствующей аккредитации; занятии мест в рейтинговых списках; об увеличении соотношения между числом иностранных и местных студентов в пользу первых; организации двойных и тройных дипломных и обменных программ с ведущими бизнес-школами и т.д.— Согласно опросам, проведенным в прошлом учебном году, 41% выпускников этой программы после получения соответствующего диплома добились существенного карьерного роста. Часть из них относится к разряду лиц, продолживших либо вновь начавших заниматься предпринимательской деятельностью. Отметим и то, что 81% обучающихся на программе МВА составляют работающие в государственном и частном секторах. После окончания программы МВА почти у 90% зафиксирована прибавка к зарплате. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 40