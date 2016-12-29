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Грандиозный проект Baku White City обретает

все более реальные контуры







В минувший понедельник президент Ильxам Aлиeв и его супруга Мехрибан Aлиeва ознакомились с работой, осуществляемой на территории бывшего «Черного города» — в Baku White City. Они приняли также участие в церемонии закладки здесь фундамента комплекса площадь Фонтанов, пешеходного перехода и общественного паркинга.







Сабина ГАСАНОВА



Реализация проекта Baku White City, уже успевшего завоевать множество международных наград, началась пять лет назад. За это время на прилегающей к Приморскому бульвару территории бывшего Черного города сделано немало. Здесь уже сформирована совершенная инфраструктура. Завершилось строительство галереи протяженностью 220 метров, где продолжаются работы по облицовке потолка с использованием мрамора и гранита. Близятся к концу работы в подземном пешеходном переходе на пересечении улицы Хагани Рустамова и проспекта Нобеля — здесь уже установлены восемь эскалаторов. В рамках проекта предусмотрено строительство еще двух пешеходных переходов.

Как рассказали главе государства председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов и исполнительный директор проекта «Баку — Белый город» Руслан Садыхов, общая протяженность прокладываемых новых дорог, включая улицы Хагани Рустамова и Сулеймана Везирова, составит 22,3 километра, а ширина — от 16 до 47 метров. В целом здесь будут осуществлены ремонт и асфальтирование 63 пересекающихся дорог. Улица Хагани Рустамова, соединяющая два основных проспекта Баку — проспекты Бабека и Нобеля, шестиполосная — три в одном и три в обратном направлении движения.

Интенсивно ведется строительство и на территории, именуемой «Зеленый остров и зона вилл». Завершились работы на нескольких основных и пересекающихся улицах общей протяженностью 2 километра, проложены пешеходные тротуары площадью 20 тысяч квадратных метров и перекресток. По обочинам дорог высажено около 300 платанов и оливковых деревьев. Для нормальной организации движения на новых улицах установлено около 200 дорожных знаков. А главное — первые кварталы Зеленого острова уже заселены.

Президент Ильxам Aлиeв и его супруга Мехрибан Aлиeва ознакомились с новой зоной озеленения между жилыми комплексами «Сахил 14» и ЖСК «SETA». Территория, свободная от автотранспортных средств, для удобства и отдыха жителей оснащена велосипедными парковками, уличной мебелью, продуманным освещением.

Параллельно ведутся инфраструктурно-коммуникационные работы, а также благоустройство и озеленение в кварталах парижских домов, где уже есть все условия для удобства и полноценного отдыха жителей — игровая площадка для детей, зона озеленения, наземная автостоянка. В парижских домах жители бесперебойно обеспечиваются электроэнергией, созданы водные, газовые, канализационные линии, в пользование переданы Интернет и IPTV.

Затем первая чета совершила автобусную прогулку для ознакомления с ходом строительных работ на территории «Баку — Белый город». И тут есть на что посмотреть. В комплексе Knightsbridge (Найтсбридж), расположенном недалеко от одного из старинных и крупных парков города — парка Низами, ведется строительство жилых зданий, бизнес-центра и школы. Продолжаются работы и на Центральной бульварной улице. Эта дорога шириной 37 метров и протяженностью 2 километра пересекается с центром «Баку — Белый город» и соединяет несколько его районов.

Главе государства рассказали о том, что здесь будет заложен Центральный парковый район «Белого города». Название района, состоящего из жилых зданий и бизнес-центра, связано с крупным парком, который будет здесь разбит. Продолжаются строительные работы и в Бабекском районе в северной части «Белого города», где также возводятся новые дома и площадь, въезд на которую шириной 37 метров предусмотрен с проспекта Бабека.

Затем президент Ильxам Aлиeв и его супруга Мехрибан Aлиeва приняли участие в церемонии закладки фундамента спроектированного в рамках «Баку — Белый город» комплекса площадь Фонтанов, пешеходного перехода и общественного паркинга. Участок, где создается площадь Фонтанов, считался одной из наиболее загрязненных территорий бывшего «Черного города». А сейчас здесь возводятся современные семиэтажные жилые здания, вскоре появятся парк, общественная автостоянка и пешеходный переход. В парке, окруженном жилыми зданиями, будут построены три группы фонтанов, эксклюзивная детская площадка, подземная автостоянка на 760 мест, создан особой ландшафтный дизайн. Причем, что очень важно, спроектированные на площади Фонтанов парк и пешеходный переход позволят совершать двухкилометровые пешие прогулки от проспекта Бабека через район Центрального парка, площадь Фонтанов и мост на бульвар «Белый город».

А вдоль проспекта Нобеля разместятся офисные здания Восток–Запад, считающиеся «лэндмарком» площади Фонтанов. Все это и многое другое, предусмотренное мегапроектом Baku White City, тоже появится очень скоро — в самом ближайшем будущем.

В минувший понедельник президент Ильxам Aлиeв и его супруга Мехрибан Aлиeва ознакомились с работой, осуществляемой на территории бывшего «Черного города» — в Baku White City. Они приняли также участие в церемонии закладки здесь фундамента комплекса площадь Фонтанов, пешеходного перехода и общественного паркинга.Реализация проекта Baku White City, уже успевшего завоевать множество международных наград, началась пять лет назад. За это время на прилегающей к Приморскому бульвару территории бывшего Черного города сделано немало. Здесь уже сформирована совершенная инфраструктура. Завершилось строительство галереи протяженностью 220 метров, где продолжаются работы по облицовке потолка с использованием мрамора и гранита. Близятся к концу работы в подземном пешеходном переходе на пересечении улицы Хагани Рустамова и проспекта Нобеля — здесь уже установлены восемь эскалаторов. В рамках проекта предусмотрено строительство еще двух пешеходных переходов.Как рассказали главе государства председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов и исполнительный директор проекта «Баку — Белый город» Руслан Садыхов, общая протяженность прокладываемых новых дорог, включая улицы Хагани Рустамова и Сулеймана Везирова, составит 22,3 километра, а ширина — от 16 до 47 метров. В целом здесь будут осуществлены ремонт и асфальтирование 63 пересекающихся дорог. Улица Хагани Рустамова, соединяющая два основных проспекта Баку — проспекты Бабека и Нобеля, шестиполосная — три в одном и три в обратном направлении движения.Интенсивно ведется строительство и на территории, именуемой «Зеленый остров и зона вилл». Завершились работы на нескольких основных и пересекающихся улицах общей протяженностью 2 километра, проложены пешеходные тротуары площадью 20 тысяч квадратных метров и перекресток. По обочинам дорог высажено около 300 платанов и оливковых деревьев. Для нормальной организации движения на новых улицах установлено около 200 дорожных знаков. А главное — первые кварталы Зеленого острова уже заселены.Президент Ильxам Aлиeв и его супруга Мехрибан Aлиeва ознакомились с новой зоной озеленения между жилыми комплексами «Сахил 14» и ЖСК «SETA». Территория, свободная от автотранспортных средств, для удобства и отдыха жителей оснащена велосипедными парковками, уличной мебелью, продуманным освещением.Параллельно ведутся инфраструктурно-коммуникационные работы, а также благоустройство и озеленение в кварталах парижских домов, где уже есть все условия для удобства и полноценного отдыха жителей — игровая площадка для детей, зона озеленения, наземная автостоянка. В парижских домах жители бесперебойно обеспечиваются электроэнергией, созданы водные, газовые, канализационные линии, в пользование переданы Интернет и IPTV.Затем первая чета совершила автобусную прогулку для ознакомления с ходом строительных работ на территории «Баку — Белый город». И тут есть на что посмотреть. В комплексе Knightsbridge (Найтсбридж), расположенном недалеко от одного из старинных и крупных парков города — парка Низами, ведется строительство жилых зданий, бизнес-центра и школы. Продолжаются работы и на Центральной бульварной улице. Эта дорога шириной 37 метров и протяженностью 2 километра пересекается с центром «Баку — Белый город» и соединяет несколько его районов.Главе государства рассказали о том, что здесь будет заложен Центральный парковый район «Белого города». Название района, состоящего из жилых зданий и бизнес-центра, связано с крупным парком, который будет здесь разбит. Продолжаются строительные работы и в Бабекском районе в северной части «Белого города», где также возводятся новые дома и площадь, въезд на которую шириной 37 метров предусмотрен с проспекта Бабека.Затем президент Ильxам Aлиeв и его супруга Мехрибан Aлиeва приняли участие в церемонии закладки фундамента спроектированного в рамках «Баку — Белый город» комплекса площадь Фонтанов, пешеходного перехода и общественного паркинга. Участок, где создается площадь Фонтанов, считался одной из наиболее загрязненных территорий бывшего «Черного города». А сейчас здесь возводятся современные семиэтажные жилые здания, вскоре появятся парк, общественная автостоянка и пешеходный переход. В парке, окруженном жилыми зданиями, будут построены три группы фонтанов, эксклюзивная детская площадка, подземная автостоянка на 760 мест, создан особой ландшафтный дизайн. Причем, что очень важно, спроектированные на площади Фонтанов парк и пешеходный переход позволят совершать двухкилометровые пешие прогулки от проспекта Бабека через район Центрального парка, площадь Фонтанов и мост на бульвар «Белый город».А вдоль проспекта Нобеля разместятся офисные здания Восток–Запад, считающиеся «лэндмарком» площади Фонтанов. Все это и многое другое, предусмотренное мегапроектом Baku White City, тоже появится очень скоро — в самом ближайшем будущем. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 39

