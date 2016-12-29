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Новая книга профессора Фикрета Садыхова посвящена одной

из самых актуальных проблем в мировой политике







Вышедшая недавно очередная книга профессора Западного университета Фикрета Садыхова «Лицом к лицу с двойными стандартами» имеет знаковый подзаголовок «Взгляд политолога». И в этом особенность его творчества. Она свидетельствует о качестве, свойственном далеко не каждому ученому, — умении популярно излагать непростые суждения о международной политике.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



За высокий профессионализм, в основе которого изучение дипломатии, востоковедения и иностранных языков в нескольких вузах, работа как в самом МИД Азербайджана, так и в ряде стран Ближнего Востока в ранге дипломата, а также за готовность делиться своими обширными знаниями с общественностью к Фикрету Садыхову с особым уважением относятся журналисты. Ученый-политолог может кратко и емко прокомментировать политическую новость и дать пространную оценку тенденциям в международной политике. Он и сам успешный автор нескольких книг — «Дипломатическая практика и международный протокол», «Diplomatiya vя diplomatik xidmяt», «Россия далекая и близкая», а также соавтор книги «Ходжалинский геноцид в цифрах и документах в зарубежной печати».

Новая книга профессора Садыхова интересна уже избранной темой, представляющей одну из самых актуальных проблем в мировой политике. Безусловно, многие страны могут упрекнуть мировые державы или ведущие международные организации в несправедливом отношении к себе, вызванном пресловутыми двойными стандартами. Но для нашей страны такое отношение к себе со стороны некоторых государств — подлинная головная боль. Причем не следует думать, что речь идет только о позиции в карабахском конфликте. Это и шумиха, которая не раз поднималась по поводу так называемых политзаключенных в Азербайджане (хотя в международном праве такого термина не существует), и многое другое. В числе последних Фикрет Садыхов приводит сравнительно свежий пример, когда телеканал Euronews в прошлом году не осветил церемонию открытия первых Европейских игр в Баку. Комментируя этот факт, политолог отмечает: « Невозможно объективно оценивать информацию и аналитику телеканала Euronews, который 24 апреля на протяжении многих часов передавал репортажи о событиях столетней давности под названием т.н. геноцид, а мероприятие общемирового значения — первые Европейские игры в Баку, имеющие самое прямое отношение к этому европейскому СМИ, практически остались за кадром».

А уж что касается двойных стандартов, то в зависимости от национальных интересов некоторые ведущие мировые государства с их помощью то и дело пытаются превратить нашу страну в жупел, обвиняя в несуществующих грехах. В интервью одному из местных агентств политолог совершенно справедливо обозначил явление, стоящее за этими потугами. Говоря о невыполнении Арменией резолюций Совбеза ООН, требующих освобождения захваченных агрессором азербайджанских земель, автор пишет: «Армения является лишь инструментом для реализации определенных планов ведущих государств в регионе Южного Кавказа, и, в первую очередь, в отношении Азербайджана. Они, видимо, очень обеспокоены ростом влияния Азербайджана, его экономической мощи, военного потенциала, сближением с Турцией». Такая позиция, в том числе и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по словам политолога, свидетельствует не только о двойных стандартах, но и политическом лицемерии ведущих государств, которые, по сути, закрывают глаза на оккупацию азербайджанских территорий и финансово поддерживают умирающую экономику Армении.

Анализируя события, происходящие в регионе, он находит новые подтверждения политическому лицемерию западных стран. Это, в частности, касается и оценки Западом жесткого разгона акции протеста в Ереване в июне прошлого года.

«Запад взял обет молчания по событиям в Армении» — так точно характеризует реакцию международного сообщества автор, отмечая, что такое поведение Запада носит весьма тенденциозный и политизированный характер, основанный на очень субъективном подходе и оценках того, что происходит в мировой политике.

Книга «Двойные стандарты» привлекает еще и тем, что взгляд политолога достаточно широк — он охватывает не только события региона и близлежащих стран. Читатели с интересом ознакомятся с его оценками событий, как он пишет, на «бурлящем Востоке», согласятся или поспорят с ним по поводу его отношения к США в контексте глобального лидерства, лучше узнают Турцию, прочитав статью «В чем приоритеты Турции», и многие другие интервью и комментарии специалиста, чье мнение всегда ценно благодаря его компетентности и беспристрастности.

Вышедшая недавно очередная книга профессора Западного университета Фикрета Садыхова «Лицом к лицу с двойными стандартами» имеет знаковый подзаголовок «Взгляд политолога». И в этом особенность его творчества. Она свидетельствует о качестве, свойственном далеко не каждому ученому, — умении популярно излагать непростые суждения о международной политике.За высокий профессионализм, в основе которого изучение дипломатии, востоковедения и иностранных языков в нескольких вузах, работа как в самом МИД Азербайджана, так и в ряде стран Ближнего Востока в ранге дипломата, а также за готовность делиться своими обширными знаниями с общественностью к Фикрету Садыхову с особым уважением относятся журналисты. Ученый-политолог может кратко и емко прокомментировать политическую новость и дать пространную оценку тенденциям в международной политике. Он и сам успешный автор нескольких книг — «Дипломатическая практика и международный протокол», «Diplomatiya vя diplomatik xidmяt», «Россия далекая и близкая», а также соавтор книги «Ходжалинский геноцид в цифрах и документах в зарубежной печати».Новая книга профессора Садыхова интересна уже избранной темой, представляющей одну из самых актуальных проблем в мировой политике. Безусловно, многие страны могут упрекнуть мировые державы или ведущие международные организации в несправедливом отношении к себе, вызванном пресловутыми двойными стандартами. Но для нашей страны такое отношение к себе со стороны некоторых государств — подлинная головная боль. Причем не следует думать, что речь идет только о позиции в карабахском конфликте. Это и шумиха, которая не раз поднималась по поводу так называемых политзаключенных в Азербайджане (хотя в международном праве такого термина не существует), и многое другое. В числе последних Фикрет Садыхов приводит сравнительно свежий пример, когда телеканал Euronews в прошлом году не осветил церемонию открытия первых Европейских игр в Баку. Комментируя этот факт, политолог отмечает: « Невозможно объективно оценивать информацию и аналитику телеканала Euronews, который 24 апреля на протяжении многих часов передавал репортажи о событиях столетней давности под названием т.н. геноцид, а мероприятие общемирового значения — первые Европейские игры в Баку, имеющие самое прямое отношение к этому европейскому СМИ, практически остались за кадром».А уж что касается двойных стандартов, то в зависимости от национальных интересов некоторые ведущие мировые государства с их помощью то и дело пытаются превратить нашу страну в жупел, обвиняя в несуществующих грехах. В интервью одному из местных агентств политолог совершенно справедливо обозначил явление, стоящее за этими потугами. Говоря о невыполнении Арменией резолюций Совбеза ООН, требующих освобождения захваченных агрессором азербайджанских земель, автор пишет: «Армения является лишь инструментом для реализации определенных планов ведущих государств в регионе Южного Кавказа, и, в первую очередь, в отношении Азербайджана. Они, видимо, очень обеспокоены ростом влияния Азербайджана, его экономической мощи, военного потенциала, сближением с Турцией». Такая позиция, в том числе и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по словам политолога, свидетельствует не только о двойных стандартах, но и политическом лицемерии ведущих государств, которые, по сути, закрывают глаза на оккупацию азербайджанских территорий и финансово поддерживают умирающую экономику Армении.Анализируя события, происходящие в регионе, он находит новые подтверждения политическому лицемерию западных стран. Это, в частности, касается и оценки Западом жесткого разгона акции протеста в Ереване в июне прошлого года.«Запад взял обет молчания по событиям в Армении» — так точно характеризует реакцию международного сообщества автор, отмечая, что такое поведение Запада носит весьма тенденциозный и политизированный характер, основанный на очень субъективном подходе и оценках того, что происходит в мировой политике.Книга «Двойные стандарты» привлекает еще и тем, что взгляд политолога достаточно широк — он охватывает не только события региона и близлежащих стран. Читатели с интересом ознакомятся с его оценками событий, как он пишет, на «бурлящем Востоке», согласятся или поспорят с ним по поводу его отношения к США в контексте глобального лидерства, лучше узнают Турцию, прочитав статью «В чем приоритеты Турции», и многие другие интервью и комментарии специалиста, чье мнение всегда ценно благодаря его компетентности и беспристрастности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 40

