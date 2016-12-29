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Эксперты назвали пять самых больших проблем, с которыми столкнется

мировая экономика в 2017 году







Международные прогнозисты опасаются, что 2017 год не сделает большой шаг вперед и мировая экономика останется такой же вялой, как и в 2016 году. В связи с большим количеством рисков, в том числе геополитической и экономической нестабильностью, вот пять основных проблем, с которыми мировая экономика может столкнуться в ближайший год.







Энтони ФЕНСОМ



Президент-протекционист. Международный валютный фонд предупредил, что рост популизма и протекционизма коррелирует со стагнацией экономического роста. В своем последнем обзоре «Перспективы развития мировой экономики» главный эксперт МВФ Обстфельд предупредил, что «поворот времени вспять в отношении торговли может только углубить и продлить текущее депрессивное состояние мировой экономики».

Как известно, Дональд Трамп уже пригрозил выйти из соглашения о свободной торговле в Северной Америке. Чем это грозит глобальной экономике? Управляющий директор МВФ Кристин Лагард описала политику, которая ограничивает торговлю как форму «экономического злоупотребления служебным положением», которая может задушить рост, привести к сокращению рабочих мест и заработной платы, а также еще более ослабить глобальные перспективы.

Brexit и европейская нестабильность. В связи с национальными выборами во Франции, Германии и Нидерландах в 2017 году, в каждой из которых имеются сильные правые кандидаты, есть потенциал для экономически повреждающей протекционистской политики в Еврозоне. Тем не менее они просто формируют фон для наиболее значимого геополитического события, которое произойдет в 2017 году, — начало медленного выхода Великобритании из Европейского союза.

В то время как влияние Великобритании в мировой экономике уменьшилось в последние десятилетия, влияние результатов голосования Brexit чувствовалось на рынках и валютах по всему земному шару. Тот факт, что рынки все еще испытывают на себе это влияние, показало недавно падение британского фунта к 186-летнему минимуму в результате объявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что Brexit начнется с марта следующего года.

Чем дольше сага продолжается, тем больше неопределенность, с ним связанная, будет сказываться на стоимости акций и валют, подмачивая корпоративные инвестиции и повреждая европейскую экономику в целом.

Денежно-кредитная политика. Центральные банки достигают пределов возможностей инструментов экспансионистской денежно-кредитной политики, находящихся в их распоряжении, и 2017 год может стать годом, когда некоторым из них придется столкнуться с серьезными проблемами.

Восемь лет количественного смягчения (QE) в период после мирового финансового кризиса увеличили балансы четырех крупнейших центральных банков мира с $6 трлн до $18 трлн, большинство из которых состоит из облигаций их собственных правительств. В то время как QE удалось сохранить краткосрочную ликвидность на рынках, ее убывающая доходность означает, что близок конец, и уже начинаются спекуляции на тему того, что Европейский центральный банк и Банк Англии могут быть готовы к ужесточению денежно-кредитной политики.

Сам по себе намек на сужение привел к «истерике конуса» на европейских рынках в начале этого месяца, подобной той, которая произошла в Соединенных Штатах в 2013 году, и поскольку ЕЦБ или Банку Англии придется начать сворачивать QE в 2017 году, рынки будут страдать. Движение центрального банка Японии на территорию отрицательных ставок также вызвало дебаты по поводу будущей политики QE и в какой момент банк может быть вынужден отступить от покупки государственных облигаций.

Ужесточение фискальной политики. Октябрьский доклад МВФ предсказал, что налогово-бюджетная политика в развитых странах будет ужесточаться еще больше в 2017 году, несмотря на призывы к увеличению государственных расходов, чтобы стимулировать рост.

Недавний опрос финансовых менеджеров, проведенный Bank of America Merrill Lynch, показал, что 48% считают, что глобальная фискальная политика остается слишком жесткой, и это повторяет позицию многих других экономических комментаторов, которые также беспокоятся по поводу увеличения неэффективности денежно-кредитной политики.

Тем не менее Запад, затягивая пояса, надеется, что Китай продолжит свою фискальную политику пускания пыли в глаза, подпитываемую стремлением сохранить экономический рост на политически приемлемом уровне в преддверии 19-го национального конгресса следующего года.

Скромное восстановление на товарных рынках. Уже приведя к отсутствию экономического роста в Бразилии, России, Нигерии и других ранее рассматриваемых в качестве восходящих звезд странах в 2016 году, цены на сырьевые товары только немного восстановятся в 2017 году согласно октябрьскому отчету МВФ.

Более низкие цены на сырьевые товары нанесли непропорционально большой ущерб странам с развивающейся экономикой, которые в последние годы внесли непропорциональный вклад в рост мировой экономики. В то время как развивающиеся рынки Азии и особенно в Индии оказались в значительной степени упругими, МВФ опасается, что страны Африки к югу от Сахары, Южной Америки, СНГ и Ближнего Востока не будут выглядеть столь же хорошо, особенно, если ОПЕК не сможет обеспечить выполнение соглашения о сокращении добычи нефти.

Проблемы испытывают некоторые из этих крупных стран с развивающейся экономикой в 2016 году, а неумолимо вялый рост в большинстве развитых стран свидетельствует о том, что 2017 год станет еще одним непростым годом для мировой экономики. Мировые лидеры столкнутся с трудным временем для сохранения глобального восстановления в следующем году с учетом войны, терроризма и других угроз.



Nationalinterest.org



















































Для того чтобы Китай и мир стали свидетелями сильного экономического роста в следующем году, необходимо главное — стабильность. Для международного рынка, находящегося в ловушке колебаний в течение года удивительных событий, новое направление в 2017 году становится обязательным условием, что обсуждали на последнем ежегодном совещании по экономической политике в Пекине.

Тема «В поисках прогресса при сохранении стабильности» была на конференции главной. На ней были также выработаны экономические приоритеты 2017 года. При доле валового внутреннего продукта страны более 15% мирового объема рост Китая на уровне 6,7% в третьем квартале, или между 6,5 и 7,0% в год, представляет собой естественный и значительный вклад в обеспечение глобальной экономической стабильности. Это верно больше, чем когда-либо, так как Международный валютный фонд в октябре пересмотрел в сторону понижения роста мировой экономики до 3,1% в 2016 году и 3,4% для 2017 года. Кроме того, эффект от новой экономической политики Китая будет сильно ощущаться в продолжающемся совместном строительстве предложенного Китаем пояса и дорожной инициативы, что приведет к развитию стран по своему маршруту.

В сочетании с тенденцией роста во второй половине 2016 года важные сообщения, которые китайские политики сделали в ходе ключевой ежегодной экономической конференции, призваны освещать четкий курс реформ во второй по величине экономике в мире. Разобравшись с такими проблемами, как пузыри активов и местного государственного долга, Китай поможет предотвратить систематические риски, создавая условия для продолжения структурных реформ. На экономической конференции была подчеркнута их необходимость для стабильного роста, с дальнейшим упором на модернизацию в целом экономической структуры страны.

Международные прогнозисты опасаются, что 2017 год не сделает большой шаг вперед и мировая экономика останется такой же вялой, как и в 2016 году. В связи с большим количеством рисков, в том числе геополитической и экономической нестабильностью, вот пять основных проблем, с которыми мировая экономика может столкнуться в ближайший год.Международный валютный фонд предупредил, что рост популизма и протекционизма коррелирует со стагнацией экономического роста. В своем последнем обзоре «Перспективы развития мировой экономики» главный эксперт МВФ Обстфельд предупредил, что «поворот времени вспять в отношении торговли может только углубить и продлить текущее депрессивное состояние мировой экономики».Как известно, Дональд Трамп уже пригрозил выйти из соглашения о свободной торговле в Северной Америке. Чем это грозит глобальной экономике? Управляющий директор МВФ Кристин Лагард описала политику, которая ограничивает торговлю как форму «экономического злоупотребления служебным положением», которая может задушить рост, привести к сокращению рабочих мест и заработной платы, а также еще более ослабить глобальные перспективы.. В связи с национальными выборами во Франции, Германии и Нидерландах в 2017 году, в каждой из которых имеются сильные правые кандидаты, есть потенциал для экономически повреждающей протекционистской политики в Еврозоне. Тем не менее они просто формируют фон для наиболее значимого геополитического события, которое произойдет в 2017 году, — начало медленного выхода Великобритании из Европейского союза.В то время как влияние Великобритании в мировой экономике уменьшилось в последние десятилетия, влияние результатов голосования Brexit чувствовалось на рынках и валютах по всему земному шару. Тот факт, что рынки все еще испытывают на себе это влияние, показало недавно падение британского фунта к 186-летнему минимуму в результате объявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что Brexit начнется с марта следующего года.Чем дольше сага продолжается, тем больше неопределенность, с ним связанная, будет сказываться на стоимости акций и валют, подмачивая корпоративные инвестиции и повреждая европейскую экономику в целом.Центральные банки достигают пределов возможностей инструментов экспансионистской денежно-кредитной политики, находящихся в их распоряжении, и 2017 год может стать годом, когда некоторым из них придется столкнуться с серьезными проблемами.Восемь лет количественного смягчения (QE) в период после мирового финансового кризиса увеличили балансы четырех крупнейших центральных банков мира с $6 трлн до $18 трлн, большинство из которых состоит из облигаций их собственных правительств. В то время как QE удалось сохранить краткосрочную ликвидность на рынках, ее убывающая доходность означает, что близок конец, и уже начинаются спекуляции на тему того, что Европейский центральный банк и Банк Англии могут быть готовы к ужесточению денежно-кредитной политики.Сам по себе намек на сужение привел к «истерике конуса» на европейских рынках в начале этого месяца, подобной той, которая произошла в Соединенных Штатах в 2013 году, и поскольку ЕЦБ или Банку Англии придется начать сворачивать QE в 2017 году, рынки будут страдать. Движение центрального банка Японии на территорию отрицательных ставок также вызвало дебаты по поводу будущей политики QE и в какой момент банк может быть вынужден отступить от покупки государственных облигаций.Октябрьский доклад МВФ предсказал, что налогово-бюджетная политика в развитых странах будет ужесточаться еще больше в 2017 году, несмотря на призывы к увеличению государственных расходов, чтобы стимулировать рост.Недавний опрос финансовых менеджеров, проведенный Bank of America Merrill Lynch, показал, что 48% считают, что глобальная фискальная политика остается слишком жесткой, и это повторяет позицию многих других экономических комментаторов, которые также беспокоятся по поводу увеличения неэффективности денежно-кредитной политики.Тем не менее Запад, затягивая пояса, надеется, что Китай продолжит свою фискальную политику пускания пыли в глаза, подпитываемую стремлением сохранить экономический рост на политически приемлемом уровне в преддверии 19-го национального конгресса следующего года.Уже приведя к отсутствию экономического роста в Бразилии, России, Нигерии и других ранее рассматриваемых в качестве восходящих звезд странах в 2016 году, цены на сырьевые товары только немного восстановятся в 2017 году согласно октябрьскому отчету МВФ.Более низкие цены на сырьевые товары нанесли непропорционально большой ущерб странам с развивающейся экономикой, которые в последние годы внесли непропорциональный вклад в рост мировой экономики. В то время как развивающиеся рынки Азии и особенно в Индии оказались в значительной степени упругими, МВФ опасается, что страны Африки к югу от Сахары, Южной Америки, СНГ и Ближнего Востока не будут выглядеть столь же хорошо, особенно, если ОПЕК не сможет обеспечить выполнение соглашения о сокращении добычи нефти.Проблемы испытывают некоторые из этих крупных стран с развивающейся экономикой в 2016 году, а неумолимо вялый рост в большинстве развитых стран свидетельствует о том, что 2017 год станет еще одним непростым годом для мировой экономики. Мировые лидеры столкнутся с трудным временем для сохранения глобального восстановления в следующем году с учетом войны, терроризма и других угроз.Для того чтобы Китай и мир стали свидетелями сильного экономического роста в следующем году, необходимо главное — стабильность. Для международного рынка, находящегося в ловушке колебаний в течение года удивительных событий, новое направление в 2017 году становится обязательным условием, что обсуждали на последнем ежегодном совещании по экономической политике в Пекине.Тема «В поисках прогресса при сохранении стабильности» была на конференции главной. На ней были также выработаны экономические приоритеты 2017 года. При доле валового внутреннего продукта страны более 15% мирового объема рост Китая на уровне 6,7% в третьем квартале, или между 6,5 и 7,0% в год, представляет собой естественный и значительный вклад в обеспечение глобальной экономической стабильности. Это верно больше, чем когда-либо, так как Международный валютный фонд в октябре пересмотрел в сторону понижения роста мировой экономики до 3,1% в 2016 году и 3,4% для 2017 года. Кроме того, эффект от новой экономической политики Китая будет сильно ощущаться в продолжающемся совместном строительстве предложенного Китаем пояса и дорожной инициативы, что приведет к развитию стран по своему маршруту.В сочетании с тенденцией роста во второй половине 2016 года важные сообщения, которые китайские политики сделали в ходе ключевой ежегодной экономической конференции, призваны освещать четкий курс реформ во второй по величине экономике в мире. Разобравшись с такими проблемами, как пузыри активов и местного государственного долга, Китай поможет предотвратить систематические риски, создавая условия для продолжения структурных реформ. На экономической конференции была подчеркнута их необходимость для стабильного роста, с дальнейшим упором на модернизацию в целом экономической структуры страны. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 41

