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1 января 2017 года вводятся налоговые ставки на неиспользуемые

площади сельскохозяйственного назначения







6 мая 2016 года президент Ильxам Aлиeв подписал указ о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана. В их числе и внедрение нового налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Это положение вступает в силу с наступлением через несколько дней нового года.







Заур AЛИEВ



Как известно, одним из первых и важнейших решений вернувшегося к власти президента Гeйдapа Aлиeва стала инициированная им в 1995 году земельная реформа. Безвозмездная передача земли в собственность тех, кто на ней работает, была не просто революционным шагом, впервые на постсоветском пространстве осуществленным Азербайджаном. Она, по существу, создавала новую для страны и общепринятую в мире форму аграрного хозяйствования, ознаменовав собой рождение нового класса собственников — фермеров, усилиями которых за короткий срок произошел настоящий прорыв в сельском хозяйстве. Нынешняя наша в значительной степени обеспеченность мясом, молоком, птицей, яйцами, овощами и фруктами и производной от них продукцией — все это и есть результат того прозорливого решения. Да и будущее страны, столь необходимая в условиях нефтяной зависимости диверсификация экономики, наращивание нашего экспортного потенциала также в немалой степени связаны с развитием аграрного сектора. Именно на это направлены предпринимаемые государством меры, получающие и законодательное подкрепление. Однако в принятых в последнее время президентом указах и распоряжениях говорится не только о предстоящих задачах в этой сфере. В них обозначены и проблемы, которые необходимо решать. В их числе одна из главнейших — рациональное использование сельскохозяйственных земель.

Об этом говорил глава государства и в своей программной речи на состоявшемся в сентябре первом после длительного перерыва республиканском совещании, посвященном вопросам развития хлопководства.

«Хочу еще раз отметить, — подчеркнул он тогда, — что мы должны очень рационально использовать земли. У нас нет обширных земельных участков. Мы можем привлечь в оборот новые большие участки только за счет новых технологий, мелиоративных мер». Президент в первую очередь имел в виду возможность вовлечения в сельхозпроизводство засоленных, малопродуктивных площадей. Но коснулся он и другого, не менее важного вопроса — неиспользования земли сельскохозяйственного назначения, подчеркнув, что владелец «должен работать на ней, а не хранить ее как вклад».

Введение фискальных ставок на неиспользуемые, но пригодные для аграрных работ земли как раз и призвано стимулировать к этому фермеров, ибо в противном случае с них будет взиматься налог в размере одного маната за каждые 100 квадратных метров угодий. Напомним, что обращению к существующей в мире подобной практике предшествовала большая и кропотливая работа. Она началась еще в 2014 году с мониторинга специалистами Минсельхоза всех неиспользуемых в стране земель. Затем был подготовлен проект «Критерии и правила в определении использования по назначению и невозможности использования по назначению сельскохозяйственных земель», на основе которого и были внесены поправки в Налоговый кодекс. Причем они не только предусматривают введение новых налоговых ставок, но и уточняют, что «на основе справки, выданной соответствующим органом исполнительной власти, налоговая ставка для сельхозземель, использование которых невозможно из-за ирригационных, мелиорационных и других агротехнических причин, остается на прежнем уровне — 0,06 маната за один условный балл». Возможность или невозможность целевого использования земель определяется на основе критериев и правил, утвержденных Минсельхозом и соответствующими органами исполнительной власти. И это, конечно, очень разумный подход.

6 мая 2016 года президент Ильxам Aлиeв подписал указ о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана. В их числе и внедрение нового налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Это положение вступает в силу с наступлением через несколько дней нового года.Как известно, одним из первых и важнейших решений вернувшегося к власти президента Гeйдapа Aлиeва стала инициированная им в 1995 году земельная реформа. Безвозмездная передача земли в собственность тех, кто на ней работает, была не просто революционным шагом, впервые на постсоветском пространстве осуществленным Азербайджаном. Она, по существу, создавала новую для страны и общепринятую в мире форму аграрного хозяйствования, ознаменовав собой рождение нового класса собственников — фермеров, усилиями которых за короткий срок произошел настоящий прорыв в сельском хозяйстве. Нынешняя наша в значительной степени обеспеченность мясом, молоком, птицей, яйцами, овощами и фруктами и производной от них продукцией — все это и есть результат того прозорливого решения. Да и будущее страны, столь необходимая в условиях нефтяной зависимости диверсификация экономики, наращивание нашего экспортного потенциала также в немалой степени связаны с развитием аграрного сектора. Именно на это направлены предпринимаемые государством меры, получающие и законодательное подкрепление. Однако в принятых в последнее время президентом указах и распоряжениях говорится не только о предстоящих задачах в этой сфере. В них обозначены и проблемы, которые необходимо решать. В их числе одна из главнейших — рациональное использование сельскохозяйственных земель.Об этом говорил глава государства и в своей программной речи на состоявшемся в сентябре первом после длительного перерыва республиканском совещании, посвященном вопросам развития хлопководства.«Хочу еще раз отметить, — подчеркнул он тогда, — что мы должны очень рационально использовать земли. У нас нет обширных земельных участков. Мы можем привлечь в оборот новые большие участки только за счет новых технологий, мелиоративных мер». Президент в первую очередь имел в виду возможность вовлечения в сельхозпроизводство засоленных, малопродуктивных площадей. Но коснулся он и другого, не менее важного вопроса — неиспользования земли сельскохозяйственного назначения, подчеркнув, что владелец «должен работать на ней, а не хранить ее как вклад».Введение фискальных ставок на неиспользуемые, но пригодные для аграрных работ земли как раз и призвано стимулировать к этому фермеров, ибо в противном случае с них будет взиматься налог в размере одного маната за каждые 100 квадратных метров угодий. Напомним, что обращению к существующей в мире подобной практике предшествовала большая и кропотливая работа. Она началась еще в 2014 году с мониторинга специалистами Минсельхоза всех неиспользуемых в стране земель. Затем был подготовлен проект «Критерии и правила в определении использования по назначению и невозможности использования по назначению сельскохозяйственных земель», на основе которого и были внесены поправки в Налоговый кодекс. Причем они не только предусматривают введение новых налоговых ставок, но и уточняют, что «на основе справки, выданной соответствующим органом исполнительной власти, налоговая ставка для сельхозземель, использование которых невозможно из-за ирригационных, мелиорационных и других агротехнических причин, остается на прежнем уровне — 0,06 маната за один условный балл». Возможность или невозможность целевого использования земель определяется на основе критериев и правил, утвержденных Минсельхозом и соответствующими органами исполнительной власти. И это, конечно, очень разумный подход. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 35

