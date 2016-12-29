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SOCAR и АМОК подписали соглашение о принципах дальнейшей разработки нефтяных месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли»







В конце прошлой недели в Баку Госнефтекомпания и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), оператором которой является британская BP, подписали соглашение о принципах дальнейшей разработки нефтяных месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли». Как говорится в их совместном пресс-релизе, оно определяет основные коммерческие условия дальнейшей разработки АЧГ и позволяет в предстоящие несколько месяцев завершить переговоры и подготовить полностью согласованные документы.







Магсуд ТАЛЫБЛЫ



«Мы уже длительное время ведем переговоры с зарубежными партнерами по АЧГ. В ближайшее время завершим работу и полностью согласуем документы. Проект АЧГ известен как «Контракт века». Это месторождение имеет очень важное значение для Азербайджана. Оно символ нашей нефтяной промышленности. Разработка АЧГ положила начало совершенно новому этапу развития нашей страны. Подписание сегодня с зарубежными партнерами соглашения о намерениях показывает, что мы еще долгие годы будем свидетелями успехов АЧГ», — заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. «Это знаменательный день для Азербайджана, SOCAR и АМОК. Таким образом создаются прекрасные возможности для продолжения успешного партнерства до середины века. Мы в 1994 году начали разработку АЧГ на новом этапе развития энергетической истории этой страны. BP горда быть участником этого долгосрочного партнерства и с большими надеждами смотрит на продолжение его еще на протяжении многих десятилетий», — подчеркнул в свою очередь исполнительный директор BP Боб Дадли.

ВР удовлетворена возможностью и далее продолжать безопасную и эффективную разработку этого месторождения мирового уровня, сказал региональный президент компании Гордон Бирелл, пообещав, что соглашение «откроет путь будущим инвестициям и проектам, а также создаст тысячи новых рабочих мест». Новое соглашение охватит разработку месторождений АЧГ до 2050 года и существенно дополнит потенциал добычи нефти до середины века. За прошедшие 20 лет «Контракт века» обрел реальные политические и экономические очертания, став значимым фактором развития страны. По данным SOCAR, общий объем инвестиций, вложенных иностранными компаниями в нефтегазовый сектор Азербайджана, достигает $44 млрд. В рамках контракта построены два экспортных нефтепровода Баку–Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан, а также газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум.

Сегодня Азербайджан добывает примерно 1 млн баррелей нефти в сутки и около 30 млрд кубометров газа в год. Подтвержденные запасы газа превышают 2,2 трлн кубометров. Это позволяет стране быть не только значимым экспортером нефти, но в течение следующих десятилетий стать и важным поставщиком газа на международных рынках. Как считает экономический обозреватель агентства «Туран» Тогрул Джуварлы, чрезвычайно большое значение для экономики Азербайджана имеет и новое соглашение по АЧГ. «Это означает, что в ближайшие десятилетия в экономику страны будут вложены $25-30 млрд и более инвестиций, сохранятся тысячи рабочих мест, откроются новые рабочие места. Но самое главное — Азербайджан сможет поддержать высокий уровень добычи нефти, по меньшей мере до середины века. Новые объемы добычи позволят обеспечить загрузку еще в течение нескольких десятилетий нефтепроводов Баку–Джейхан и Баку–Супса, а также Южного газового коридора».

Того же мнения придерживается и глава бакинского Центра нефтяных исследований Ильxам Шабан: «Если посмотреть с экономический точки зрения, то все, чего сегодня достиг Азербайджан, стало возможным благодаря доходам от реализации проекта «Азери–Чираг–Гюнешли». Именно в этот период в Азербайджане начинаются крупное строительство, восстановление всей инфраструктуры, различных отраслей экономики, которые поднялись благодаря тому, что из нефтяного сектора вкладывались огромные средства в ненефтяной. Поэтому на сегодня нефтяной сектор, нефтяные доходы и проект «Азери–Чираг–Гюнешли» — это подлинное свидетельство успехов в формировании современной экономики и современного Азербайджана».

В подтверждение своего мнения он приводит некоторые цифры. «С декабря 1999 года по 1 сентября 2014 года только в рамках одного проекта «Азери–Чираг–Гюнешли» Азербайджан заработал $106 млрд. Еще $15 млрд в госбюджет принес налог на прибыль, который с 1997 года платили участвовавшие в проекте Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) иностранные компании. То есть Азербайджан от этого проекта получил свыше $120 млрд. В рамках одного проекта доход более чем достаточный».

В конце прошлой недели в Баку Госнефтекомпания и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), оператором которой является британская BP, подписали соглашение о принципах дальнейшей разработки нефтяных месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли». Как говорится в их совместном пресс-релизе, оно определяет основные коммерческие условия дальнейшей разработки АЧГ и позволяет в предстоящие несколько месяцев завершить переговоры и подготовить полностью согласованные документы.«Мы уже длительное время ведем переговоры с зарубежными партнерами по АЧГ. В ближайшее время завершим работу и полностью согласуем документы. Проект АЧГ известен как «Контракт века». Это месторождение имеет очень важное значение для Азербайджана. Оно символ нашей нефтяной промышленности. Разработка АЧГ положила начало совершенно новому этапу развития нашей страны. Подписание сегодня с зарубежными партнерами соглашения о намерениях показывает, что мы еще долгие годы будем свидетелями успехов АЧГ», — заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. «Это знаменательный день для Азербайджана, SOCAR и АМОК. Таким образом создаются прекрасные возможности для продолжения успешного партнерства до середины века. Мы в 1994 году начали разработку АЧГ на новом этапе развития энергетической истории этой страны. BP горда быть участником этого долгосрочного партнерства и с большими надеждами смотрит на продолжение его еще на протяжении многих десятилетий», — подчеркнул в свою очередь исполнительный директор BP Боб Дадли.ВР удовлетворена возможностью и далее продолжать безопасную и эффективную разработку этого месторождения мирового уровня, сказал региональный президент компании Гордон Бирелл, пообещав, что соглашение «откроет путь будущим инвестициям и проектам, а также создаст тысячи новых рабочих мест». Новое соглашение охватит разработку месторождений АЧГ до 2050 года и существенно дополнит потенциал добычи нефти до середины века. За прошедшие 20 лет «Контракт века» обрел реальные политические и экономические очертания, став значимым фактором развития страны. По данным SOCAR, общий объем инвестиций, вложенных иностранными компаниями в нефтегазовый сектор Азербайджана, достигает $44 млрд. В рамках контракта построены два экспортных нефтепровода Баку–Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан, а также газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум.Сегодня Азербайджан добывает примерно 1 млн баррелей нефти в сутки и около 30 млрд кубометров газа в год. Подтвержденные запасы газа превышают 2,2 трлн кубометров. Это позволяет стране быть не только значимым экспортером нефти, но в течение следующих десятилетий стать и важным поставщиком газа на международных рынках. Как считает экономический обозреватель агентства «Туран» Тогрул Джуварлы, чрезвычайно большое значение для экономики Азербайджана имеет и новое соглашение по АЧГ. «Это означает, что в ближайшие десятилетия в экономику страны будут вложены $25-30 млрд и более инвестиций, сохранятся тысячи рабочих мест, откроются новые рабочие места. Но самое главное — Азербайджан сможет поддержать высокий уровень добычи нефти, по меньшей мере до середины века. Новые объемы добычи позволят обеспечить загрузку еще в течение нескольких десятилетий нефтепроводов Баку–Джейхан и Баку–Супса, а также Южного газового коридора».Того же мнения придерживается и глава бакинского Центра нефтяных исследований Ильxам Шабан: «Если посмотреть с экономический точки зрения, то все, чего сегодня достиг Азербайджан, стало возможным благодаря доходам от реализации проекта «Азери–Чираг–Гюнешли». Именно в этот период в Азербайджане начинаются крупное строительство, восстановление всей инфраструктуры, различных отраслей экономики, которые поднялись благодаря тому, что из нефтяного сектора вкладывались огромные средства в ненефтяной. Поэтому на сегодня нефтяной сектор, нефтяные доходы и проект «Азери–Чираг–Гюнешли» — это подлинное свидетельство успехов в формировании современной экономики и современного Азербайджана».В подтверждение своего мнения он приводит некоторые цифры. «С декабря 1999 года по 1 сентября 2014 года только в рамках одного проекта «Азери–Чираг–Гюнешли» Азербайджан заработал $106 млрд. Еще $15 млрд в госбюджет принес налог на прибыль, который с 1997 года платили участвовавшие в проекте Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) иностранные компании. То есть Азербайджан от этого проекта получил свыше $120 млрд. В рамках одного проекта доход более чем достаточный». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 43

