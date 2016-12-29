Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Шахмар МОВСУМОВ, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана: «В целом деятельность ГНФАР в уходящем году можно оценить как успешную»





Государственный нефтяной фонд Азербайджана, созданный указом президента Гeйдapа Aлиeва в канун 1999 года с целью сохранения и приумножения средств, полученных от эффективного управления нефтяными доходами, за прошедшее время успешно справлялся с поставленной задачей. Она неуклонно выполнялась и в нынешнем, очень непростом с экономической точки зрения году. Об этом и многом другом в интервью информационному агентству Trend рассказал исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Шахмар МОВСУМОВ.







— Как вы в целом оцениваете деятельность фонда в уходящем 2016 году?

— В целом деятельность ГНФАР в уходящем году можно оценить как успешную. В условиях низких цен на нефть, уменьшения доходов государства от продажи нефти, а также упадка в нефтяном секторе существенно возросла роль фонда в поддержке финансовой стабильности страны. Нефтяной фонд своевременно осуществлял трансферты в госбюджет, также продолжал финансирование важных инфраструктурных и социальных проектов, таких, как улучшение социальных условий вынужденных переселенцев, реконструкция Самур-Абшеронской оросительной системы, строительство железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Было осуществлено и финансирование доли государства в проектах «Южного газового коридора», нефтеперерабатывающего комплекса «STAR» в Турции, а также государственной программы по обучению студентов за рубежом.

В конце прошлого года были внесены изменения в инвестиционную политику фонда, согласно которой соотношение рисков и доходности изменилось в пользу более высокодоходных финансовых инструментов, что является частью долгосрочного процесса построения сбалансированного инвестиционного портфеля.

Так, например, разрешенная доля вложений в недвижимость увеличилась в два раза (с 5% до 10%). В результате этих изменений в этом году увеличилась доля как прямых вложений в недвижимость, так и инвестиций через фонды недвижимости. Кроме того, увеличилась доля средств, которые могут быть инвестированы в акции.

— В бюджете ГНФАР на 2016 год цена на нефть была заложена на уровне 25 долларов, при этом в течение года средняя цена оказалась существенно выше. Насколько профицитным ожидается бюджет по итогам года?

— Таким образом, при расчетной цене 25 долларов за один баррель доходная часть бюджета фонда прогнозировалась в размере 2,8 миллиарда долларов. Средневзвешенная цена одного барреля проданной нефти составила 41,7 доллара. В результате общие поступления фонда ожидаются примерно на уровне 5,8 миллиарда долларов.



— Планирует ли фонд привлекать новых менеджеров к управлению инвестиционным портфелем, учитывая планы по повышению доли акций, то есть более рисковых активов, а также снижение трансфертов в госбюджет, в связи с чем может появиться необходимость в размещении свободных средств?

— В долгосрочном инвестиционном периоде фонд стремится к созданию максимально сбалансированного глобального портфеля путем увеличения доли более рисковых активов. С этой целью планируется увеличить долю финансовых инструментов, обещающих высокую прибыль в долгосрочном периоде, примером которых являются акции. Совсем недавно SOFAZ объявил тендер по привлечению нового менеджера для управления портфелем акций, и в начале следующего года мы предполагаем определиться с выбором. Вместе с тем, наряду с привлечением внешних управляющих компаний, мы уделяем самое пристальное внимание развитию собственных человеческих ресурсов и операционных возможностей для управления активами.

— Планируется ли в 2017 году продолжать валютные аукционы?

— Хотелось бы отметить, что большую часть бюджета Государственного нефтяного фонда составляют манатные расходы, в основном трансферты в государственный бюджет и другие перечисления. Основные доходы фонда от продажи нефти и газа поступают в иностранной валюте, в частности в долларах США, и с целью реализации вышеуказанных обязательств полученные от сделок валютные средства конвертируются в манаты. Для предотвращения последствий и негативного влияния на рынок крупномасштабной продажи валюты и для своевременного осуществления бюджетных обязательств фонд осуществляет равномерные валютные продажи через аукционы, организованные Центробанком Азербайджана. Так как в бюджете фонда на следующий год предусмотрены манатные обязательства, фонд в течение следующего года будет продолжать участвовать в аукционах. За 11 месяцев 2016 года посредством валютных аукционов мы продали 4,6 миллиарда долларов.

— В ходе последнего пленарного заседания парламента ряд депутатов предложили перевести средства ГНФАР, размещенные в зарубежных банках, в страну и размещать их в местных банках, чтобы в том числе поддержать банковский сектор страны. Насколько выгодно ГНФАР размещать свои средства в местных банках как с учетом рисков, так и с учетом доходности? Считаете ли вы такую меру целесообразной для поддержки банков?

— Создание ГНФАР как суверенного фонда преследовало две основные цели: во-первых, сохранение макроэкономической стабильности в стране и, во-вторых, превращение исчерпаемых доходов от добычи нефти и газа в финансовые активы для равномерного распределения этих доходов между поколениями. Ввиду нестабильности и падения цен на нефть в последнее время функция фонда по сохранению макроэкономической стабильности выступила на передний план. В 2015 году бюджет ГНФАР впервые испытал дефицит за все время существования фонда, что можно оценить как напоминание о том, что наша деятельность должна быть направлена на соблюдение баланса между двумя равнозначными задачами. Касательно поддержки банковского сектора, как неоднократно подчеркивали и руководство страны, и Палата надзора за финансовыми рынками, оздоровление банковского сектора должно быть обеспечено в первую очередь ясными и четкими пруденциальными правилами, эффективным корпоративным управлением, а также, при необходимости, дальнейшей консолидацией банков. Нынешнее распределение активов, а также соотношение рисков и доходности способствуют сохранности резервов в долгосрочном периоде.

— В этом году Нефтяной фонд сделал первый депозит в Международный банк Азербайджана. Каковы его условия? Планируется ли увеличить объем депозита до предполагаемого двухмиллиардного уровня?

— Для начала хотел бы отметить, что, согласно инвестиционным правилам фонда, до пяти процентов от средств инвестиционного портфеля может быть вложено в ведущие местные банки. На данный момент увеличение депозита в Международном банке Азербайджана не входит в наши ближайшие планы, но при необходимости этот вопрос может быть рассмотрен в рамках вышеупомянутого правила пяти процентов.

Что касается условий депозита, то эти средства были размещены сроком на один год под четырехпроцентную годовую ставку. Макроэкономические показатели страны, уровень развития финансового сектора, объемы активов, кредитные рейтинги и т.п. играют определяющую роль в формировании процентных ставок и условий финансовых операций. Соответственно, рассматривать финансовую выгоду в отрыве от других факторов было бы не совсем правильно, и поэтому мы не можем сравнивать привлекательность депозитов в различных банках с точки зрения исключительно доходности.

— В этом году Азербайджан смог сохранить статус кандидата в EITI. Планируется ли приложить усилия для восстановления членства в правлении Инициативы в 2017 году? Какие условия для этого выдвигаются перед Азербайджаном?

— В апреле 2015 года после валидации (январь 2015 года) решением международного правления ИПДО статус полноправного члена Азербайджана был понижен до статуса страны-кандидата. Правлением были установлены меры, которые должны были быть выполнены до следующей валидации (июль 2016 года), для того, чтобы Азербайджан вернул статус полноправного члена EITI. В течение 2015-2016 годов Азербайджан продолжал внедрение Инициативы на основе требований стандарта EITI, были предприняты определенные шаги в соответствии с исправительными мерами, установленными правлением EITI, и выполнены основные работы в рамках Инициативы.

После заседания правления EITI (Астана, 24-26 октября 2016 года) в многосторонней группе заинтересованных сторон Азербайджана начались обсуждения касательно условий, выдвинутых правлением, и было принято решение разработать новый план действий по исправительным мерам. В 2017 году будет продолжена деятельность по внедрению Инициативы в стране в соответствии со всеми требованиями стандарта EITI.



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на сайте trend.az

Государственный нефтяной фонд Азербайджана, созданный указом президента Гeйдapа Aлиeва в канун 1999 года с целью сохранения и приумножения средств, полученных от эффективного управления нефтяными доходами, за прошедшее время успешно справлялся с поставленной задачей. Она неуклонно выполнялась и в нынешнем, очень непростом с экономической точки зрения году. Об этом и многом другом в интервью информационному агентству Trend рассказал исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Шахмар МОВСУМОВ.— В целом деятельность ГНФАР в уходящем году можно оценить как успешную. В условиях низких цен на нефть, уменьшения доходов государства от продажи нефти, а также упадка в нефтяном секторе существенно возросла роль фонда в поддержке финансовой стабильности страны. Нефтяной фонд своевременно осуществлял трансферты в госбюджет, также продолжал финансирование важных инфраструктурных и социальных проектов, таких, как улучшение социальных условий вынужденных переселенцев, реконструкция Самур-Абшеронской оросительной системы, строительство железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Было осуществлено и финансирование доли государства в проектах «Южного газового коридора», нефтеперерабатывающего комплекса «STAR» в Турции, а также государственной программы по обучению студентов за рубежом.В конце прошлого года были внесены изменения в инвестиционную политику фонда, согласно которой соотношение рисков и доходности изменилось в пользу более высокодоходных финансовых инструментов, что является частью долгосрочного процесса построения сбалансированного инвестиционного портфеля.Так, например, разрешенная доля вложений в недвижимость увеличилась в два раза (с 5% до 10%). В результате этих изменений в этом году увеличилась доля как прямых вложений в недвижимость, так и инвестиций через фонды недвижимости. Кроме того, увеличилась доля средств, которые могут быть инвестированы в акции.— Таким образом, при расчетной цене 25 долларов за один баррель доходная часть бюджета фонда прогнозировалась в размере 2,8 миллиарда долларов. Средневзвешенная цена одного барреля проданной нефти составила 41,7 доллара. В результате общие поступления фонда ожидаются примерно на уровне 5,8 миллиарда долларов.— В долгосрочном инвестиционном периоде фонд стремится к созданию максимально сбалансированного глобального портфеля путем увеличения доли более рисковых активов. С этой целью планируется увеличить долю финансовых инструментов, обещающих высокую прибыль в долгосрочном периоде, примером которых являются акции. Совсем недавно SOFAZ объявил тендер по привлечению нового менеджера для управления портфелем акций, и в начале следующего года мы предполагаем определиться с выбором. Вместе с тем, наряду с привлечением внешних управляющих компаний, мы уделяем самое пристальное внимание развитию собственных человеческих ресурсов и операционных возможностей для управления активами.— Хотелось бы отметить, что большую часть бюджета Государственного нефтяного фонда составляют манатные расходы, в основном трансферты в государственный бюджет и другие перечисления. Основные доходы фонда от продажи нефти и газа поступают в иностранной валюте, в частности в долларах США, и с целью реализации вышеуказанных обязательств полученные от сделок валютные средства конвертируются в манаты. Для предотвращения последствий и негативного влияния на рынок крупномасштабной продажи валюты и для своевременного осуществления бюджетных обязательств фонд осуществляет равномерные валютные продажи через аукционы, организованные Центробанком Азербайджана. Так как в бюджете фонда на следующий год предусмотрены манатные обязательства, фонд в течение следующего года будет продолжать участвовать в аукционах. За 11 месяцев 2016 года посредством валютных аукционов мы продали 4,6 миллиарда долларов.— Создание ГНФАР как суверенного фонда преследовало две основные цели: во-первых, сохранение макроэкономической стабильности в стране и, во-вторых, превращение исчерпаемых доходов от добычи нефти и газа в финансовые активы для равномерного распределения этих доходов между поколениями. Ввиду нестабильности и падения цен на нефть в последнее время функция фонда по сохранению макроэкономической стабильности выступила на передний план. В 2015 году бюджет ГНФАР впервые испытал дефицит за все время существования фонда, что можно оценить как напоминание о том, что наша деятельность должна быть направлена на соблюдение баланса между двумя равнозначными задачами. Касательно поддержки банковского сектора, как неоднократно подчеркивали и руководство страны, и Палата надзора за финансовыми рынками, оздоровление банковского сектора должно быть обеспечено в первую очередь ясными и четкими пруденциальными правилами, эффективным корпоративным управлением, а также, при необходимости, дальнейшей консолидацией банков. Нынешнее распределение активов, а также соотношение рисков и доходности способствуют сохранности резервов в долгосрочном периоде.— Для начала хотел бы отметить, что, согласно инвестиционным правилам фонда, до пяти процентов от средств инвестиционного портфеля может быть вложено в ведущие местные банки. На данный момент увеличение депозита в Международном банке Азербайджана не входит в наши ближайшие планы, но при необходимости этот вопрос может быть рассмотрен в рамках вышеупомянутого правила пяти процентов.Что касается условий депозита, то эти средства были размещены сроком на один год под четырехпроцентную годовую ставку. Макроэкономические показатели страны, уровень развития финансового сектора, объемы активов, кредитные рейтинги и т.п. играют определяющую роль в формировании процентных ставок и условий финансовых операций. Соответственно, рассматривать финансовую выгоду в отрыве от других факторов было бы не совсем правильно, и поэтому мы не можем сравнивать привлекательность депозитов в различных банках с точки зрения исключительно доходности.— В апреле 2015 года после валидации (январь 2015 года) решением международного правления ИПДО статус полноправного члена Азербайджана был понижен до статуса страны-кандидата. Правлением были установлены меры, которые должны были быть выполнены до следующей валидации (июль 2016 года), для того, чтобы Азербайджан вернул статус полноправного члена EITI. В течение 2015-2016 годов Азербайджан продолжал внедрение Инициативы на основе требований стандарта EITI, были предприняты определенные шаги в соответствии с исправительными мерами, установленными правлением EITI, и выполнены основные работы в рамках Инициативы.После заседания правления EITI (Астана, 24-26 октября 2016 года) в многосторонней группе заинтересованных сторон Азербайджана начались обсуждения касательно условий, выдвинутых правлением, и было принято решение разработать новый план действий по исправительным мерам. В 2017 году будет продолжена деятельность по внедрению Инициативы в стране в соответствии со всеми требованиями стандарта EITI. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 38

