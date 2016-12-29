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Уходящий год ознаменовался важными геополитическими событиями на Южном Кавказе. Одной из их существенных характеристик следует считать укрепление позиций Азербайджана, закрепление его роли в качестве ключевого участника региональных интеграционных форматов.







Натиг НАЗИМОГЛУ



На региональную безопасность и стабильность продолжает негативным образом влиять ряд территориальных конфликтов, самым болезненным из которых остается противостояние между Азербайджаном и Арменией. Последняя вот уже почти четверть века держит под оккупацией пятую часть территории нашего государства и в 2016 году подтвердила свое категорическое нежелание содействовать изменению статус-кво, что подразумевает, прежде всего, согласие на вывод армянских войск с захваченных земель Азербайджана. Апрельские боестолкновения продемонстрировали мошь азербайджанской армии, отвоевавшей ряд стратегических позиций на оккупированных Арменией территориях, а также указали на зыбкость перемирия между конфликтующими сторонами. Тем не менее Ереван продолжает осуществлять политику, направленную на удержание оккупированных территорий под своим контролем, и, в частности, пытается использовать отношения между региональными странами в интересах политики агрессии против Азербайджана. Однако ход геополитических процессов на Южном Кавказе приносит ему изрядное разочарование.

Так, вопреки расчетам Армении, с удовлетворением воспринявшей срыв российско-турецкого партнерства после трагического инцидента со сбитым самолетом Су-24, Москва и Анкара вновь встали на путь развития тесных и добрососедских отношений. Несомненно, влияние этих отношений на процессы регионального развития чрезвычайно велико — как в плане экономики, так и безопасности. Российско-турецкое сотрудничество потенциально способно оказать позитивное влияние на карабахское урегулирование, в чем, разумеется, не заинтересована Армения, не только оккупирующая азербайджанские земли, но и выдвигающая территориальные претензии в отношении Турции.

Нормализации стратегического партнерства между Москвой и Анкарой способствовал и Баку, что фактически привело к формированию трехстороннего регионального формата Россия–Турция–Азербайджан. Этот формат, несомненно, будет играть важную роль в активизации интеграционных процессов на Южном Кавказе и установлении долгосрочной системы региональной безопасности.

Другим значимым трехсторонним форматом является Россия–Азербайджан–Иран. Его оформление состоялось на Бакинском саммите в августе нынешнего года. Три страны играют решающую роль в создании транспортного коридора Север–Юг, содействуют установлению региональной безопасности, а также стремятся к скорейшему решению проблемы правового статуса Каспийского моря. Успехи «тройки» Азербайджан–Россия–Иран ревниво отслеживают в Армении, выражающей недовольство как интенсивным развитием стратегического партнерства между Москвой и Баку, так и ставкой Тегерана на активизацию экономического сотрудничества с Азербайджаном, играющим роль лидера Южного Кавказа. Не секрет, что у Армении были свои виды на Иран, фактически спасший ее от полной изоляции в регионе. Армянские стратеги полагали, что Тегеран выберет именно Ереван в качестве партнера в формировании коридора Север–Юг. Однако Иран не стал подыгрывать в этом вопросе беднейшей стране на Южном Кавказе, к тому же совершенно бесперспективной с точки зрения коммуникационных и финансовых возможностей. Даже состоявшийся на днях визит иранского президента в Ереван, как признают сами армянские эксперты, был организован, исходя из определенных геополитических расчетов Тегерана, а не привлекательности и, тем более, важности Армении для интересов Исламской Республики.

Значимым для региона событием в уходящем году стало и формирование трехстороннего формата Россия–Турция–Иран, нацеленного на решение ряда ближневосточных проблем, прежде всего сирийского конфликта. Азербайджан выступает в поддержку данного формата, поскольку укрепление взаимоотношений трех соседствующих с ним крупных стран, традиционно играющих важную роль в геополитике Кавказа и прилегающих регионов, отвечает интересам безопасности и добрососедского сотрудничества на стратегически важном Евразийском перекрестке.

Уходящий год ознаменовался важными геополитическими событиями на Южном Кавказе. Одной из их существенных характеристик следует считать укрепление позиций Азербайджана, закрепление его роли в качестве ключевого участника региональных интеграционных форматов.На региональную безопасность и стабильность продолжает негативным образом влиять ряд территориальных конфликтов, самым болезненным из которых остается противостояние между Азербайджаном и Арменией. Последняя вот уже почти четверть века держит под оккупацией пятую часть территории нашего государства и в 2016 году подтвердила свое категорическое нежелание содействовать изменению статус-кво, что подразумевает, прежде всего, согласие на вывод армянских войск с захваченных земель Азербайджана. Апрельские боестолкновения продемонстрировали мошь азербайджанской армии, отвоевавшей ряд стратегических позиций на оккупированных Арменией территориях, а также указали на зыбкость перемирия между конфликтующими сторонами. Тем не менее Ереван продолжает осуществлять политику, направленную на удержание оккупированных территорий под своим контролем, и, в частности, пытается использовать отношения между региональными странами в интересах политики агрессии против Азербайджана. Однако ход геополитических процессов на Южном Кавказе приносит ему изрядное разочарование.Так, вопреки расчетам Армении, с удовлетворением воспринявшей срыв российско-турецкого партнерства после трагического инцидента со сбитым самолетом Су-24, Москва и Анкара вновь встали на путь развития тесных и добрососедских отношений. Несомненно, влияние этих отношений на процессы регионального развития чрезвычайно велико — как в плане экономики, так и безопасности. Российско-турецкое сотрудничество потенциально способно оказать позитивное влияние на карабахское урегулирование, в чем, разумеется, не заинтересована Армения, не только оккупирующая азербайджанские земли, но и выдвигающая территориальные претензии в отношении Турции.Нормализации стратегического партнерства между Москвой и Анкарой способствовал и Баку, что фактически привело к формированию трехстороннего регионального формата Россия–Турция–Азербайджан. Этот формат, несомненно, будет играть важную роль в активизации интеграционных процессов на Южном Кавказе и установлении долгосрочной системы региональной безопасности.Другим значимым трехсторонним форматом является Россия–Азербайджан–Иран. Его оформление состоялось на Бакинском саммите в августе нынешнего года. Три страны играют решающую роль в создании транспортного коридора Север–Юг, содействуют установлению региональной безопасности, а также стремятся к скорейшему решению проблемы правового статуса Каспийского моря. Успехи «тройки» Азербайджан–Россия–Иран ревниво отслеживают в Армении, выражающей недовольство как интенсивным развитием стратегического партнерства между Москвой и Баку, так и ставкой Тегерана на активизацию экономического сотрудничества с Азербайджаном, играющим роль лидера Южного Кавказа. Не секрет, что у Армении были свои виды на Иран, фактически спасший ее от полной изоляции в регионе. Армянские стратеги полагали, что Тегеран выберет именно Ереван в качестве партнера в формировании коридора Север–Юг. Однако Иран не стал подыгрывать в этом вопросе беднейшей стране на Южном Кавказе, к тому же совершенно бесперспективной с точки зрения коммуникационных и финансовых возможностей. Даже состоявшийся на днях визит иранского президента в Ереван, как признают сами армянские эксперты, был организован, исходя из определенных геополитических расчетов Тегерана, а не привлекательности и, тем более, важности Армении для интересов Исламской Республики.Значимым для региона событием в уходящем году стало и формирование трехстороннего формата Россия–Турция–Иран, нацеленного на решение ряда ближневосточных проблем, прежде всего сирийского конфликта. Азербайджан выступает в поддержку данного формата, поскольку укрепление взаимоотношений трех соседствующих с ним крупных стран, традиционно играющих важную роль в геополитике Кавказа и прилегающих регионов, отвечает интересам безопасности и добрососедского сотрудничества на стратегически важном Евразийском перекрестке. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 39

