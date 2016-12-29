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Более ста выпускников интернатов и детдомов

получили ключи от новых квартир







Уходящий год, несомненно, запомнится более чем ста выпускникам интернатов и детдомов важным событием: они получили ключи от квартир в новом жилом комплексе в поселке Масазыр Абшеронского района. В церемонии сдачи в эксплуатацию социального учреждения «Дом выпускников» приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Мехрибан Aлиeва.







Ирада ГАСАНОВА



Социальный патронат в Азербайджане носит адресный характер, охватывает различные категории населения, к которым относятся малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями, пожилые, поэтому и предусмотренные мероприятия различны по содержанию. На практике это означает решение основных проблем этих людей: помощь в оформлении ребенка-инвалида в специализированное учреждение, оказание периодически материальной помощи, улучшение жилищных условий. Так, в этом году в Баку были сданы жилой дом для инвалидов, учебно-реабилитационный центр.

Особое внимание уделяется устройству подростков, лишенных родительской опеки и нуждающихся в поддержке в начале взрослой жизни. Как известно, семья и дом играют огромную роль в жизни каждого человека, а для тех, кто провел свое детство в стенах интерната, создание собственной семьи — едва ли не самая заветная мечта. Многие выпускники детских домов часто начинают свою самостоятельную жизнь, как правило, в общежитии или съемной квартире, если имеют работу с приличной зарплатой. А если нет того и другого, то приходится вновь возвращаться в интернат, в одиночку решать свои материальные и жилищные проблемы. Такая ситуация, безусловно, волнует государство, которое, несмотря на сложное экономическое положение, изыскало средства для реализации важного социального проекта — строительства минимикрорайона с инфраструктурой для обеспечения комфортных условий проживания.

Кабинет министров утвердил устав «Дома выпускников» для лишенных родительской опеки выпускников государственных детских учреждений. Устав регулирует деятельность социального учреждения. Документы для получения социального жилья рассматриваются комиссией ведомства в течение десяти рабочих дней, после чего принимается решение. Жилец не имеет права обменять, отчуждать, сдавать в аренду или в пользование третьим лицам квартиру, которую он получил бесплатно. Члены семьи (муж, жена, дети) выпускника, проживающего в учреждении, также могут поселиться вместе с ним. Нынешний дом на 120 квартир для молодых людей, лишенных родительской опеки и не имеющих собственного жилья, — уже второй по счету. «Дом выпускника» принял первых жильцов в конце прошлого года, которым пришлись по душе созданные здесь условия. Новый комплекс построен по принципу «спальный район», который включает кафе, кухню на 50 человек, парикмахерскую, торговый центр, интернет-клуб и зал для настольных игр. Важно и то, что в указанных сервисных объектах работой обеспечены свыше 35 молодых обитателей социального дома. Есть еще одна примечательная деталь — учитывая социальный статус новоселов, по решению Кабинета министров коммунальные расходы работающих выпускников в течение полугода оплачиваются за счет государства, а студентов очных отделений учебных заведений — до завершения обучения.

Тот же принцип будет применен и для обитателей нового двухблочного дома, где, как рассказали Мехрибан Aлиeвой, все квартиры отремонтированы, обставлены мебелью и другим инвентарем, в том числе кухонным оборудованием и спальными комплектами. Затем первая леди приняла участие в закладке фундамента третьего по счету 13-этажного здания на 120 квартир в поселке Масазыр.

Уходящий год, несомненно, запомнится более чем ста выпускникам интернатов и детдомов важным событием: они получили ключи от квартир в новом жилом комплексе в поселке Масазыр Абшеронского района. В церемонии сдачи в эксплуатацию социального учреждения «Дом выпускников» приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Мехрибан Aлиeва.Социальный патронат в Азербайджане носит адресный характер, охватывает различные категории населения, к которым относятся малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями, пожилые, поэтому и предусмотренные мероприятия различны по содержанию. На практике это означает решение основных проблем этих людей: помощь в оформлении ребенка-инвалида в специализированное учреждение, оказание периодически материальной помощи, улучшение жилищных условий. Так, в этом году в Баку были сданы жилой дом для инвалидов, учебно-реабилитационный центр.Особое внимание уделяется устройству подростков, лишенных родительской опеки и нуждающихся в поддержке в начале взрослой жизни. Как известно, семья и дом играют огромную роль в жизни каждого человека, а для тех, кто провел свое детство в стенах интерната, создание собственной семьи — едва ли не самая заветная мечта. Многие выпускники детских домов часто начинают свою самостоятельную жизнь, как правило, в общежитии или съемной квартире, если имеют работу с приличной зарплатой. А если нет того и другого, то приходится вновь возвращаться в интернат, в одиночку решать свои материальные и жилищные проблемы. Такая ситуация, безусловно, волнует государство, которое, несмотря на сложное экономическое положение, изыскало средства для реализации важного социального проекта — строительства минимикрорайона с инфраструктурой для обеспечения комфортных условий проживания.Кабинет министров утвердил устав «Дома выпускников» для лишенных родительской опеки выпускников государственных детских учреждений. Устав регулирует деятельность социального учреждения. Документы для получения социального жилья рассматриваются комиссией ведомства в течение десяти рабочих дней, после чего принимается решение. Жилец не имеет права обменять, отчуждать, сдавать в аренду или в пользование третьим лицам квартиру, которую он получил бесплатно. Члены семьи (муж, жена, дети) выпускника, проживающего в учреждении, также могут поселиться вместе с ним. Нынешний дом на 120 квартир для молодых людей, лишенных родительской опеки и не имеющих собственного жилья, — уже второй по счету. «Дом выпускника» принял первых жильцов в конце прошлого года, которым пришлись по душе созданные здесь условия. Новый комплекс построен по принципу «спальный район», который включает кафе, кухню на 50 человек, парикмахерскую, торговый центр, интернет-клуб и зал для настольных игр. Важно и то, что в указанных сервисных объектах работой обеспечены свыше 35 молодых обитателей социального дома. Есть еще одна примечательная деталь — учитывая социальный статус новоселов, по решению Кабинета министров коммунальные расходы работающих выпускников в течение полугода оплачиваются за счет государства, а студентов очных отделений учебных заведений — до завершения обучения.Тот же принцип будет применен и для обитателей нового двухблочного дома, где, как рассказали Мехрибан Aлиeвой, все квартиры отремонтированы, обставлены мебелью и другим инвентарем, в том числе кухонным оборудованием и спальными комплектами. Затем первая леди приняла участие в закладке фундамента третьего по счету 13-этажного здания на 120 квартир в поселке Масазыр. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 29.12.16 | Просмотров : 71

