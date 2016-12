Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Праздник к нам приходит





В долгие каникулы так и тянет впасть в спячку и протоптать дорожку к холодильнику. То есть с чистой совестью выпасть из жизни как минимум на несколько дней. Но самые долгожданные и долгоиграющие выходные года достойны лучшего. Итак, где и как можно отдохнуть в новогодние каникулы взрослым и детям?





Самира КЯЗИМОВА



C 29 декабря по 4 января в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна пройдут традиционные новогодние представления, где юных зрителей ждет встреча с героями любимых сказок в новом музыкальном спектакле «Угадай сказку-5».

Ваших малышей не оставит равнодушными новогодняя елка, установленная на сцене Дворца Гeйдapа Aлиeва. 2, 3 и 4 января ребятишек ждут новогоднее веселье и море сюрпризов. В шоу участвуют ростовые куклы, которые проведут детей в сказочный мир, пригласят за «круглый стол», на индивидуальные места для каждого малыша, где они могут полакомиться специально приготовленными сладостями. Главными героями праздничной программы будут Дед Мороз и Снегурочка, которые порадуют юных зрителей своими подарками и интересными конкурсами.

Не менее интересная программа ждет ребятишек и в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. В канун Нового года и в дни зимних каникул здесь будет показан спектакль «Гринч. Зеленый человек». Маленьких зрителей ждут настоящая зимняя сказка, веселое представление и сладкие подарки, а также встреча с героями любимого кинофильма. Постановка осуществлена по мотивам произведения американского писателя Теодора Сьюза Гейзеля «Как Гринч украл Рождество» молодым режиссером Эльшадом Рагимзаде. В спектакле заняты заслуженный артист Республики Калмыкия Ильxам Асадов, актеры Гюнель Мамедова, Зюмрюд Гулиева, Рамиль Мамедов, Джейхун Мамедов, Эшгин Гулиев, Эльшан Гаджибабаев, Мушфиг Aлиeв, Ася Атакишиева, Сабина Мамедова, Вахид Оруджоглу, Мирзаага Мирзоев, Натиг Фарзaлиeв, Бахрам Гасанов, Нурия Aлиeва, Венера Аббасова и другие.

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига готов порадовать юных зрителей яркими представлениями, сюрпризами, подарками и, конечно, новым спектаклем «Новогодняя сказка». Зрителей ждет встреча с любимыми персонажами азербайджанских и зарубежных сказок, а праздничное настроение создадут Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с героями веселого представления юные зрители отправятся в увлекательное путешествие, где отрицательные герои попадут в комичные ситуации.

Новый год, как правило, щедр на приятные сюрпризы не только детям, но и взрослым. 31 декабря Бакинский Олимпийский стадион приготовил невероятную вечеринку, в которой примут участие звезды отечественной эстрады — Ройя, Мири Юсиф, турецкие артисты Хадисе, Мурат Далкилыч, Демет Акалын, Беркан, диджеи Озан Догулу и Махмут Орхан. Программа начнется за шесть часов до наступления Нового года и завершится праздничным фейерверком в полночь. Организаторы обещают грандиозное шоу.

29-30 декабря во Дворце Гeйдapа Aлиeва пройдет концерт народного артиста Фаика Агаева «Made in F.Azerbaycan», который, к слову, отметит на сцене свой 45-й день рождения. По словам самого артиста, такое название выбрано не случайно. «Этот концерт — не только своеобразный отчет перед зрителями, но и желание показать качественную национальную музыкальную продукцию — Made in Azerbaijan. Отмечу, что вся подготовка к праздничному вечеру осуществлялась исключительно с отечественными специалистами — нашими звукорежиссерами, техниками по свету, декораторами, дизайнерами, художниками и т.д., и, конечно же, музыкантами и танцорами», — подчеркнул певец. В концертной программе будет представлено более двадцати композиций, в том числе зрители услышат кавер-версии хитов 90-х годов, а также новые песни.

В новогоднюю ночь большинство бакинских клубов порадует любителей танцевальной музыки праздничными шоу-программами и памятными призами. К примеру, весело и креативно собираются провести уходящий год и в ELEKTRA Events Hall, где взрослые окунутся в культовую и всеми любимую вечеринку MTV «Каникулы в Мексике». Праздник пройдет под девизом «Жаркая летняя атмосфера в зимней обстановке Нового года». Кстати, самый бюджетный и популярный способ отметить Новый год в Баку — отправиться на Приморский бульвар, где состоятся народные гулянья. Бакинцев и гостей столицы, несомненно, впечатлят главная елка, установленная на бульваре, и грандиозный салют, который начнется ровно в полночь.

