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Благодаря добрым делам нашей диаспоры ширится по миру правда об Азербайджане







Завершающийся 2016 год — особенный. Он знаменует собой одну из важнейших дат в новейшей истории нашей страны — 25-летие государственной независимости Азербайджана. Этот юбилей важен не только для нас, граждан Азербайджана, но и для всех тех, кто, живя за пределами Родины, готов вслед за общенациональным лидером Гeйдapом Aлиeвым повторить: «Я горжусь тем, что я азербайджанец!».







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



День солидарности азербайджанцев мира, отмечаемый накануне Нового года, — наш общий праздник. И поэтому главное событие нынешнего года для нашей диаспоры — четвертый съезд азербайджанцев мира, состоявшийся летом в Баку, — знаменательно и для каждого из нас. Его участники не только планировали будущие совместные проекты, но и обсуждали проблемы, которыми живет страна и в решении которых большую роль играют азербайджанцы, живущие в разных странах.

Эта мысль особо подчеркивается и в поздравлении, с которым президент Ильxам Aлиeв обратился к соотечественникам в связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира: «Верю, что совместная деятельность всех наших соотечественников, их непоколебимая преданность родной азербайджанской земле приумножат нашу силу». Именно поэтому доведение до мировой общественности правды об Азербайджане, его реалиях и проблемах диаспорские организации считают одной из своих главных задач.

Как известно, изменившаяся экономическая обстановка в мире, вызванная падением цен на нефть, не обошла и нас стороной, тем не менее представители нашей диаспоры знают, что, несмотря на трудности, многое делается для дальнейшего развития государства, его укрепления. В том числе и более трехсот мероприятий, проведенных в этом году. Пресс-секретарь Госкомитета по диаспоре Эсмира Халилова может назвать не только их количество, но и рассказать о каждом из них. В 24-ю годовщину трагических событий в Ходжалы губернаторы нескольких американских штатов (Небраска, Гавайи, Монтана, Айдахо) выступили с заявлениями по этому поводу, в чем, безусловно, есть заслуга наших соотечественников в США. Не первый год продолжается международная кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная вице-президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлой Aлиeвой. Да и в целом, нет, пожалуй, в современной истории Азербайджана события, о котором бы не рассказали жителям стран своего проживания наши активисты. Они проводят конференции и акции протеста, участвуют в фестивалях и презентациях книг и выставках о нашей стране.

Многие международные конференции и форумы, которые организуют наши соотечественники за рубежом, связаны с самой большой проблемой азербайджанского народа — оккупацией наших земель соседней Арменией. Зарубежное лобби страны-агрессора вводит в заблуждение мировое общественное мнение, фальсифицируя факты и подменяя истину ложью. Один из самых ярких тому примеров — апрельские события нынешнего года, когда армяне, совершив провокацию, потом, потерпев поражение, попытались, как говорится, свалить с больной головы на здоровую. Диаспорские организации приложили немало усилий и старания, разоблачая бессовестную ложь армян и подтасовку ими фактов.

Регулярно общины проводят мероприятия, посвященные Черному января и

31 марта 1918 года — Дню геноцида азербайджанцев, Ходжалинской трагедии и ежедневным обстрелам мирных сел. И каждый раз стараются видоизменить форму этой деятельности: работают с новыми категориями населения, меняют формы подачи материалов о произошедших событиях. Благодаря этой работе друзьями Азербайджана становятся многие их нынешние сограждане — от общественных деятелей до студентов. Среди них и педагоги зарубежных вузов, которые ведут курс «Азербайджанский мультикультурализм», ученые и писатели.

Германо-азербайджанское общество культуры в Магдебурге провело встречу с его жителями под девизом «Азербайджан — миролюбивое государство», рассказав им много нового об образе жизни, традициях и культуре азербайджанского народа. Иногда знакомство со страной начинается с книги, автор которой не ставит перед собой пропагандистских целей. Немецкий фотограф Барбара Люттенбекин два года назад объездила, можно сказать, всю нашу страну — побывала не только в столице, но и во многих регионах. Свое восхищение увиденным она выразила в книге-альбоме «Культура и кухня Азербайджана глазами гостя этой страны», презентованной 21 октября на Франкфуртской книжной ярмарке.

По мнению главы Конгресса азербайджанцев Европы Самиры Патцер-Исмайловой, один из самых эффективных мостов знакомства иностранцев с Азербайджаном — это наша культура, искусство, традиционные ценности. Поэтому каждое мероприятие, проводимое нашими соотечественниками за рубежом, как правило, завершается либо концертом, либо выставкой. Звучит азербайджанская классическая и народная музыка, выступают танцевальные ансамбли, а исполнители чаще всего те, кто не первый год живет за пределами Родины, но остается верен ее искусству и с радостью готов поделиться своей любовью.

Международной ассоциацией «Азербайджан–Израиль» («АзИз») при поддержке Фонда Гeйдapа Aлиeва и местных муниципалитетов реализован проект, знакомящий общественность с историей, архитектурой, природными богатствами и гуманитарными ценностями Азербайджана. Это передвижная фотовыставка «7+7 чудес Азербайджана», которая демонстрировалась в разных городах Израиля.

В этот праздничный день хотелось бы рассказать о каждом нашем соотечественнике и земляке, благодаря добрым делам которого ширится по миру правда об Азербайджане. О тех, кто наводит мосты дружбы между народами, становится полезным гражданам двух стран — Родине и стране нынешнего проживания. 11 ноября главе Конгресса азербайджанцев Молдовы, доктору юридических наук, бизнесмену и известному в этой стране благотворителю Вугару Новрузову вручена высшая награда Молдовы — орден Республики. И таких уважаемых в своих странах азербайджанцев немало.

На состоявшемся на днях в Москве очередном IV съезде Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) с уважением говорили о таких людях, потому что и здесь немало тех, кем гордятся наши земляки. Шахин Шихлинский — успешный предприниматель из Екатеринбурга. Он руководитель регионального отделения ВАК по Уральскому федеральному округу, член Координационного совета азербайджанцев мира. Откликнувшись на призыв руководства Азербайджана инвестировать проекты на Родине, он оказал финансовую поддержку строительству современного международного автовокзального комплекса в Газахском районе. И поездки жителей не только в различные регионы Азербайджана, но и в соседние Грузию и Турцию стали для них более доступными и комфортными.

Экономические проекты стали занимать важное место в деятельности и ряда других представителей диаспоры. На встрече с деловыми людьми в двух городах Нидерландов наш соотечественник Нурлан Агаев, специалист по транспортным перевозкам, рассказал об азербайджанской экономике, провел презентацию инвестиционных возможностей нашей страны, уделив особое внимание туризму, который очень привлекателен для голландцев. Большой интерес вызвало у участников мероприятия выступление секретаря нидерландо-азербайджанского общества «Коннект» Вим ван Эмбдена, который поделился личными впечатлениями о поездке в Азербайджан.

Импульсом для дальнейшей деятельности азербайджанских диаспорских организаций в мире, и об этом говорилось на всех мероприятиях, посвященных празднику, стали напутственные слова президента Ильxама Aлиeва из поздравления в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира: «Мы поставили перед собой большие задачи, направленные на процветание нашей Родины, наращивание ее могущества и укрепление суверенитета. Для решения данных задач все наши соотечественники, в том числе проживающие за рубежом, должны тесно сплотиться»

Завершающийся 2016 год — особенный. Он знаменует собой одну из важнейших дат в новейшей истории нашей страны — 25-летие государственной независимости Азербайджана. Этот юбилей важен не только для нас, граждан Азербайджана, но и для всех тех, кто, живя за пределами Родины, готов вслед за общенациональным лидером Гeйдapом Aлиeвым повторить: «Я горжусь тем, что я азербайджанец!».День солидарности азербайджанцев мира, отмечаемый накануне Нового года, — наш общий праздник. И поэтому главное событие нынешнего года для нашей диаспоры — четвертый съезд азербайджанцев мира, состоявшийся летом в Баку, — знаменательно и для каждого из нас. Его участники не только планировали будущие совместные проекты, но и обсуждали проблемы, которыми живет страна и в решении которых большую роль играют азербайджанцы, живущие в разных странах.Эта мысль особо подчеркивается и в поздравлении, с которым президент Ильxам Aлиeв обратился к соотечественникам в связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира: «Верю, что совместная деятельность всех наших соотечественников, их непоколебимая преданность родной азербайджанской земле приумножат нашу силу». Именно поэтому доведение до мировой общественности правды об Азербайджане, его реалиях и проблемах диаспорские организации считают одной из своих главных задач.Как известно, изменившаяся экономическая обстановка в мире, вызванная падением цен на нефть, не обошла и нас стороной, тем не менее представители нашей диаспоры знают, что, несмотря на трудности, многое делается для дальнейшего развития государства, его укрепления. В том числе и более трехсот мероприятий, проведенных в этом году. Пресс-секретарь Госкомитета по диаспоре Эсмира Халилова может назвать не только их количество, но и рассказать о каждом из них. В 24-ю годовщину трагических событий в Ходжалы губернаторы нескольких американских штатов (Небраска, Гавайи, Монтана, Айдахо) выступили с заявлениями по этому поводу, в чем, безусловно, есть заслуга наших соотечественников в США. Не первый год продолжается международная кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная вице-президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлой Aлиeвой. Да и в целом, нет, пожалуй, в современной истории Азербайджана события, о котором бы не рассказали жителям стран своего проживания наши активисты. Они проводят конференции и акции протеста, участвуют в фестивалях и презентациях книг и выставках о нашей стране.Многие международные конференции и форумы, которые организуют наши соотечественники за рубежом, связаны с самой большой проблемой азербайджанского народа — оккупацией наших земель соседней Арменией. Зарубежное лобби страны-агрессора вводит в заблуждение мировое общественное мнение, фальсифицируя факты и подменяя истину ложью. Один из самых ярких тому примеров — апрельские события нынешнего года, когда армяне, совершив провокацию, потом, потерпев поражение, попытались, как говорится, свалить с больной головы на здоровую. Диаспорские организации приложили немало усилий и старания, разоблачая бессовестную ложь армян и подтасовку ими фактов.Регулярно общины проводят мероприятия, посвященные Черному января и31 марта 1918 года — Дню геноцида азербайджанцев, Ходжалинской трагедии и ежедневным обстрелам мирных сел. И каждый раз стараются видоизменить форму этой деятельности: работают с новыми категориями населения, меняют формы подачи материалов о произошедших событиях. Благодаря этой работе друзьями Азербайджана становятся многие их нынешние сограждане — от общественных деятелей до студентов. Среди них и педагоги зарубежных вузов, которые ведут курс «Азербайджанский мультикультурализм», ученые и писатели.Германо-азербайджанское общество культуры в Магдебурге провело встречу с его жителями под девизом «Азербайджан — миролюбивое государство», рассказав им много нового об образе жизни, традициях и культуре азербайджанского народа. Иногда знакомство со страной начинается с книги, автор которой не ставит перед собой пропагандистских целей. Немецкий фотограф Барбара Люттенбекин два года назад объездила, можно сказать, всю нашу страну — побывала не только в столице, но и во многих регионах. Свое восхищение увиденным она выразила в книге-альбоме «Культура и кухня Азербайджана глазами гостя этой страны», презентованной 21 октября на Франкфуртской книжной ярмарке.По мнению главы Конгресса азербайджанцев Европы Самиры Патцер-Исмайловой, один из самых эффективных мостов знакомства иностранцев с Азербайджаном — это наша культура, искусство, традиционные ценности. Поэтому каждое мероприятие, проводимое нашими соотечественниками за рубежом, как правило, завершается либо концертом, либо выставкой. Звучит азербайджанская классическая и народная музыка, выступают танцевальные ансамбли, а исполнители чаще всего те, кто не первый год живет за пределами Родины, но остается верен ее искусству и с радостью готов поделиться своей любовью.Международной ассоциацией «Азербайджан–Израиль» («АзИз») при поддержке Фонда Гeйдapа Aлиeва и местных муниципалитетов реализован проект, знакомящий общественность с историей, архитектурой, природными богатствами и гуманитарными ценностями Азербайджана. Это передвижная фотовыставка «7+7 чудес Азербайджана», которая демонстрировалась в разных городах Израиля.В этот праздничный день хотелось бы рассказать о каждом нашем соотечественнике и земляке, благодаря добрым делам которого ширится по миру правда об Азербайджане. О тех, кто наводит мосты дружбы между народами, становится полезным гражданам двух стран — Родине и стране нынешнего проживания. 11 ноября главе Конгресса азербайджанцев Молдовы, доктору юридических наук, бизнесмену и известному в этой стране благотворителю Вугару Новрузову вручена высшая награда Молдовы — орден Республики. И таких уважаемых в своих странах азербайджанцев немало.На состоявшемся на днях в Москве очередном IV съезде Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) с уважением говорили о таких людях, потому что и здесь немало тех, кем гордятся наши земляки. Шахин Шихлинский — успешный предприниматель из Екатеринбурга. Он руководитель регионального отделения ВАК по Уральскому федеральному округу, член Координационного совета азербайджанцев мира. Откликнувшись на призыв руководства Азербайджана инвестировать проекты на Родине, он оказал финансовую поддержку строительству современного международного автовокзального комплекса в Газахском районе. И поездки жителей не только в различные регионы Азербайджана, но и в соседние Грузию и Турцию стали для них более доступными и комфортными.Экономические проекты стали занимать важное место в деятельности и ряда других представителей диаспоры. На встрече с деловыми людьми в двух городах Нидерландов наш соотечественник Нурлан Агаев, специалист по транспортным перевозкам, рассказал об азербайджанской экономике, провел презентацию инвестиционных возможностей нашей страны, уделив особое внимание туризму, который очень привлекателен для голландцев. Большой интерес вызвало у участников мероприятия выступление секретаря нидерландо-азербайджанского общества «Коннект» Вим ван Эмбдена, который поделился личными впечатлениями о поездке в Азербайджан.Импульсом для дальнейшей деятельности азербайджанских диаспорских организаций в мире, и об этом говорилось на всех мероприятиях, посвященных празднику, стали напутственные слова президента Ильxама Aлиeва из поздравления в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира: «Мы поставили перед собой большие задачи, направленные на процветание нашей Родины, наращивание ее могущества и укрепление суверенитета. Для решения данных задач все наши соотечественники, в том числе проживающие за рубежом, должны тесно сплотиться» TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.12.16 | Просмотров : 89

