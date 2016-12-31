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Первые плоды инициированных главой государства реформ

станут видны уже в наступающем году







Уходящий год среди прожитых в новом столетии лет оказался самым тяжелым. Оправдывая свой статус високосного, он принес миру немало бед и испытаний. Войны, конфликты, разгул терроризма, нарастающий поток миграции, природные катаклизмы в разных точках земли, наконец, глобальный кризис, поставивший под угрозу благополучие многих стран, — таким он войдет в историю человечества. И все же, как ни прискорбны многие из событий, сотрясавших планету в завершающемся году, мы провожаем его не только с облегчением, но и с благодарностью, ибо и это — год нашей жизни, где невзгоды непременно соседствуют с радостью и удачами.









Тунзаля КАСУМОВА



2016-й был непростым и для Азербайджана. Экономический кризис, сопровождающийся резким падением на нефть, не обошел и нас стороной. Но не зря говорят: «Трудности, которые не убивают, делают нас только сильнее». В этой мрачноватой шутке определенно есть большой смысл. И любой кризис, как известно, — это шанс для обновления и оздоровления. И мы этот шанс тоже не упускаем. Инициированные в нынешнем году главой государства реформы, направленные на диверсификацию экономики, развитие ее экспортного потенциала, поддержку предпринимательства, в целом улучшение бизнес-климата в стране, — все это меры, которые призваны снять нас с «нефтяной иглы» — очень удобной в годы благоденствия, но, как в очередной раз показала практика последних двух лет, такой ненадежной.

Значит, нужно учиться жить по-новому, больше рассчитывая на себя и имеющиеся в стране возможности, тем более, что благополучие и развитие предыдущих лет создали необходимый для этого задел. Именно на это нацелены стратегические дорожные карты экономического развития и некоторых ее направлений — генеральный план действий на грядущее десятилетие, для реализации которого у нас есть достаточно сил и средств. Именно наличие «подушки безопасности», накопленный нами ранее ресурс позволили реализовать и многое из того важного, что произошло в стране в 2016-м, несмотря на все трудности, тоже богатом на знаменательные события. Первый и главный в их ряду — четыре дня апрельских боестолкновений, существенно изменивших расклад сил в карабахском конфликте. И хотя окончательно проблема не была решена, сила и мощь нашей армии, формировавшаяся в последние годы за счет затраченных на эти цели усилий и средств, наглядно показали и агрессору, и всему миру, что Азербайджан способен вернуть свои земли, если понадобится, и военным путем.

Много было и других событий, в том числе международных, ни одно из которых не было отменено: Азербайджан, несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, неуклонно выполнял все взятые на себя обязательства. В их числе и такие престижные, как VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, собравший в апреле в Баку почти трех тысяч участников со всего мира — глав государств и правительств стран — членов ООН, политических лидеров, представителей частного сектора, культуры и спорта, проведение в нашей столице крупных спортивных состязаний — старт Гран-при Европы «Формулы-1» и Всемирная шахматная олимпиада.

Параллельно мы укрепляли свою государственность — именно эти цели преследовал проведенный в сентябре всенародный референдум о внесении изменений и поправок в Конституцию Азербайджана, которые получили поддержку подавляющего большинства голосовавших, что де-факто означало и выражение вотума доверия действующему главе государства. И продолжали реализацию масштабных энергетических и транспортных проектов — приобретшие реальные очертания строительство Трансадриатического трубопровода, который обеспечит поставку азербайджанского газа в Европу, и создание совместно с Россией и Ираном транспортного коридора Север–Юг.

А еще развивали туризм — 2016-й стал, можно сказать, годом существенного прорыва в этой области. Согласно подсчетам Министерства культуры и туризма Азербайджана, количество гостей, посетивших нашу страну с начала нынешнего года по сравнению с предыдущим, выросло на 11%. А по данным британского издания The Economist, Баку занял девятое место в рейтинге городов мира с точки зрения вложений в туристическую инфраструктуру и ее роста. Теперь в Азербайджан приезжают не просто отдыхать, но и проходить лечение класса «люкс» на оздоровительных курортах. И развитие этого очень важного сегмента экономики будет только нарастать. Распоряжением главы государства создан Совет по туризму, на будущий год запланированы шопинг-фестивали, создаются новые курорты, в том числе и такие непривычные для южного региона, как горнолыжные, также набирающие все большую популярность — пока на постсоветском пространстве, а далее, можно не сомневаться, и в дальнем зарубежье.

Все перечисленное — лишь немногое, возможно, наиболее важное из того, что происходило с нами и у нас в уходящем году. О некоторых из них мы подробнее рассказываем в этом номере газеты. И подводя итоги года, давайте не будем к нему уж слишком придирчивы, помня о том, что реализация реформ да и всего задуманного, конечно, требует времени, но первые ее плоды мы сможем увидеть уже в 2017-м.

Уходящий год среди прожитых в новом столетии лет оказался самым тяжелым. Оправдывая свой статус високосного, он принес миру немало бед и испытаний. Войны, конфликты, разгул терроризма, нарастающий поток миграции, природные катаклизмы в разных точках земли, наконец, глобальный кризис, поставивший под угрозу благополучие многих стран, — таким он войдет в историю человечества. И все же, как ни прискорбны многие из событий, сотрясавших планету в завершающемся году, мы провожаем его не только с облегчением, но и с благодарностью, ибо и это — год нашей жизни, где невзгоды непременно соседствуют с радостью и удачами.2016-й был непростым и для Азербайджана. Экономический кризис, сопровождающийся резким падением на нефть, не обошел и нас стороной. Но не зря говорят: «Трудности, которые не убивают, делают нас только сильнее». В этой мрачноватой шутке определенно есть большой смысл. И любой кризис, как известно, — это шанс для обновления и оздоровления. И мы этот шанс тоже не упускаем. Инициированные в нынешнем году главой государства реформы, направленные на диверсификацию экономики, развитие ее экспортного потенциала, поддержку предпринимательства, в целом улучшение бизнес-климата в стране, — все это меры, которые призваны снять нас с «нефтяной иглы» — очень удобной в годы благоденствия, но, как в очередной раз показала практика последних двух лет, такой ненадежной.Значит, нужно учиться жить по-новому, больше рассчитывая на себя и имеющиеся в стране возможности, тем более, что благополучие и развитие предыдущих лет создали необходимый для этого задел. Именно на это нацелены стратегические дорожные карты экономического развития и некоторых ее направлений — генеральный план действий на грядущее десятилетие, для реализации которого у нас есть достаточно сил и средств. Именно наличие «подушки безопасности», накопленный нами ранее ресурс позволили реализовать и многое из того важного, что произошло в стране в 2016-м, несмотря на все трудности, тоже богатом на знаменательные события. Первый и главный в их ряду — четыре дня апрельских боестолкновений, существенно изменивших расклад сил в карабахском конфликте. И хотя окончательно проблема не была решена, сила и мощь нашей армии, формировавшаяся в последние годы за счет затраченных на эти цели усилий и средств, наглядно показали и агрессору, и всему миру, что Азербайджан способен вернуть свои земли, если понадобится, и военным путем.Много было и других событий, в том числе международных, ни одно из которых не было отменено: Азербайджан, несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, неуклонно выполнял все взятые на себя обязательства. В их числе и такие престижные, как VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, собравший в апреле в Баку почти трех тысяч участников со всего мира — глав государств и правительств стран — членов ООН, политических лидеров, представителей частного сектора, культуры и спорта, проведение в нашей столице крупных спортивных состязаний — старт Гран-при Европы «Формулы-1» и Всемирная шахматная олимпиада.Параллельно мы укрепляли свою государственность — именно эти цели преследовал проведенный в сентябре всенародный референдум о внесении изменений и поправок в Конституцию Азербайджана, которые получили поддержку подавляющего большинства голосовавших, что де-факто означало и выражение вотума доверия действующему главе государства. И продолжали реализацию масштабных энергетических и транспортных проектов — приобретшие реальные очертания строительство Трансадриатического трубопровода, который обеспечит поставку азербайджанского газа в Европу, и создание совместно с Россией и Ираном транспортного коридора Север–Юг.А еще развивали туризм — 2016-й стал, можно сказать, годом существенного прорыва в этой области. Согласно подсчетам Министерства культуры и туризма Азербайджана, количество гостей, посетивших нашу страну с начала нынешнего года по сравнению с предыдущим, выросло на 11%. А по данным британского издания The Economist, Баку занял девятое место в рейтинге городов мира с точки зрения вложений в туристическую инфраструктуру и ее роста. Теперь в Азербайджан приезжают не просто отдыхать, но и проходить лечение класса «люкс» на оздоровительных курортах. И развитие этого очень важного сегмента экономики будет только нарастать. Распоряжением главы государства создан Совет по туризму, на будущий год запланированы шопинг-фестивали, создаются новые курорты, в том числе и такие непривычные для южного региона, как горнолыжные, также набирающие все большую популярность — пока на постсоветском пространстве, а далее, можно не сомневаться, и в дальнем зарубежье.Все перечисленное — лишь немногое, возможно, наиболее важное из того, что происходило с нами и у нас в уходящем году. О некоторых из них мы подробнее рассказываем в этом номере газеты. И подводя итоги года, давайте не будем к нему уж слишком придирчивы, помня о том, что реализация реформ да и всего задуманного, конечно, требует времени, но первые ее плоды мы сможем увидеть уже в 2017-м. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.12.16 | Просмотров : 311

