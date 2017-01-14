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С 2026 года финальные этапы чемпионатов планеты будут проходить

с участием сорока восьми национальных сборных







Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 сборных. Хотя впервые мундиаль по новой схеме будет проведен в 2026 году, тем не менее решение ФИФА уже породило множество дискуссий. Многие специалисты считают, что качество игры от увеличения количества команд пострадает.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



Идея увеличения числа участников финальных этапов на чемпионатах мира родилась у нынешнего главы ФИФА Джанни Инфантино более года назад. С данной инициативой он выступал еще в рамках предвыборной кампании после громкого скандала, завершившегося отставкой тогдашнего президента организации Йозефа Блаттера, который, к слову, был ярым противником расширения. В тот момент, правда, речь шла «лишь» о сорока сборных — о возможных 48 заговорили едва ли не в самый последний момент. Но это не помешало совету федерации уже 10 января на заседании в Цюрихе единогласно принять окончательное решение об увеличении количества команд в финальных раундах в полтора раза.

Примечательно, что ФИФА так до сих пор и не объявила подробно о том, как же в итоге будет проходить мировое первенство с участием 48 сборных, сообщив лишь, что команды будут разбиты на 16 групп, в каждую из которых войдут по три сборные. О подобной схеме ранее уже писали в СМИ — по их информации, в плей-офф турнира будут выходить по две лучшие команды из каждой группы, благодаря чему продолжительность первенства не изменится и составит около месяца. Подчеркивалось также, что функционеры думают о введении серии пенальти в случае ничьей на групповых этапах. Победа по пенальти принесет дополнительные очки. Кроме того, утверждалось, что в ФИФА хотят создать крайне гибкое расписание — игры якобы будут проводиться во время, удобное жителям стран, сборные которых участвуют в конкретном матче, а не в предпочтительное хозяину мундиаля.

Затрагивалась в медиа и тема распределения квот: сообщалось, что Европа получит лишь 16 путевок, тогда как Африке достанется 9,5 (девять сборных попадут напрямую, одна — попытает счастье в стыковых играх), Азии — 8,5, Южной Америке — 6,5, Северной и Центральной Америке — 6,5, Океании — 1. Несмотря на то, что окончательный вердикт по данному вопросу будет оглашен позднее, уже сейчас ясно одно: при всей неоднозначности идеи расширения лишь один момент в ней кажется, мягко говоря, спорным. И речь тут идет как раз о крайне скромном увеличении мест для европейских сборных по сравнению с остальными, а в особенности с Африкой.

Решение «о 48» поддержали главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и легендарный Диего Марадона. «Я полностью поддерживаю эту идею. Как тренер клуба, если бы расширение означало больше игр, меньше праздников и меньше времени для игроков перед началом сезона, я бы сказал «нет». Но расширение не означает больше матчей. Клубы и игроки таким образом будут защищены. Я предпочитаю группы из трех команд, по два матча. Либо ты попал в плей-офф, либо едешь домой», — цитирует Моуринью пресс-служба ФИФА.

Против же высказалось несколько большее число людей из мира футбола, например наставник действующих чемпионов мира — сборной Германии Йоахим Лев. «Я понимаю идею и энтузиазм маленьких стран, которые смогут поучаствовать в таком большом турнире, — заявил специалист. — Но надо думать о качестве. Если мы увеличим количество сборных, уровень чемпионата мира упадет».

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 сборных. Хотя впервые мундиаль по новой схеме будет проведен в 2026 году, тем не менее решение ФИФА уже породило множество дискуссий. Многие специалисты считают, что качество игры от увеличения количества команд пострадает.Идея увеличения числа участников финальных этапов на чемпионатах мира родилась у нынешнего главы ФИФА Джанни Инфантино более года назад. С данной инициативой он выступал еще в рамках предвыборной кампании после громкого скандала, завершившегося отставкой тогдашнего президента организации Йозефа Блаттера, который, к слову, был ярым противником расширения. В тот момент, правда, речь шла «лишь» о сорока сборных — о возможных 48 заговорили едва ли не в самый последний момент. Но это не помешало совету федерации уже 10 января на заседании в Цюрихе единогласно принять окончательное решение об увеличении количества команд в финальных раундах в полтора раза.Примечательно, что ФИФА так до сих пор и не объявила подробно о том, как же в итоге будет проходить мировое первенство с участием 48 сборных, сообщив лишь, что команды будут разбиты на 16 групп, в каждую из которых войдут по три сборные. О подобной схеме ранее уже писали в СМИ — по их информации, в плей-офф турнира будут выходить по две лучшие команды из каждой группы, благодаря чему продолжительность первенства не изменится и составит около месяца. Подчеркивалось также, что функционеры думают о введении серии пенальти в случае ничьей на групповых этапах. Победа по пенальти принесет дополнительные очки. Кроме того, утверждалось, что в ФИФА хотят создать крайне гибкое расписание — игры якобы будут проводиться во время, удобное жителям стран, сборные которых участвуют в конкретном матче, а не в предпочтительное хозяину мундиаля.Затрагивалась в медиа и тема распределения квот: сообщалось, что Европа получит лишь 16 путевок, тогда как Африке достанется 9,5 (девять сборных попадут напрямую, одна — попытает счастье в стыковых играх), Азии — 8,5, Южной Америке — 6,5, Северной и Центральной Америке — 6,5, Океании — 1. Несмотря на то, что окончательный вердикт по данному вопросу будет оглашен позднее, уже сейчас ясно одно: при всей неоднозначности идеи расширения лишь один момент в ней кажется, мягко говоря, спорным. И речь тут идет как раз о крайне скромном увеличении мест для европейских сборных по сравнению с остальными, а в особенности с Африкой.Решение «о 48» поддержали главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и легендарный Диего Марадона. «Я полностью поддерживаю эту идею. Как тренер клуба, если бы расширение означало больше игр, меньше праздников и меньше времени для игроков перед началом сезона, я бы сказал «нет». Но расширение не означает больше матчей. Клубы и игроки таким образом будут защищены. Я предпочитаю группы из трех команд, по два матча. Либо ты попал в плей-офф, либо едешь домой», — цитирует Моуринью пресс-служба ФИФА.Против же высказалось несколько большее число людей из мира футбола, например наставник действующих чемпионов мира — сборной Германии Йоахим Лев. «Я понимаю идею и энтузиазм маленьких стран, которые смогут поучаствовать в таком большом турнире, — заявил специалист. — Но надо думать о качестве. Если мы увеличим количество сборных, уровень чемпионата мира упадет». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 89

