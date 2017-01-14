Симфонический оркестр Азербайджанского телевидения и радио
внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры страны
Симфоническому
оркестру имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио исполнилось
85 лет. Юбилейный вечер одного из старейших музыкальных коллективов
Азербайджана собрал на сцене Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева
ведущих дирижеров и исполнителей страны, а также гостей из Грузии и
России, а в программу концерта вошли лучшие произведения азербайджанских
и зарубежных композиторов.
Сабина ГАСАНОВА
Как и многое в музыкальном мире страны, симфонический оркестр при тогдашнем Государственном комитете радио Азербайджана создавался по инициативе Узеира Гаджибейли. Но была еще одна причина для появления в Баку нового музыкального коллектива. Она напрямую связана с получившим стремительное развитие радиовещанием в СССР. Музыкальные программы, составлявшие значительную часть радиотрансляций, нуждались в открытии самостоятельных, не связанных с гастролями и концертами оркестров, симфонических, способствовавших пропаганде классической музыки в массах в том числе. И Азербайджан одним из первых в Союзе поддержал этот курс. Если Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио был создан в 1930-м, то уже следующий год, 1931-й, стал годом рождения нашего прославленного коллектива.
Его первым главным дирижером и художественным руководителем по рекомендации Узеира Гаджибейли стал один из ведущих преподавателей Бакинского музыкального училища Александр Семенович Шварц, затем по приглашению Узеирбека в течение нескольких лет оркестр возглавлял и австрийский дирижер Отто Штрассер. Впоследствии художественное руководство симфоническим оркестром осуществляли Ашраф Гасанов, народный артист Рамиз Мелик-Асланов, заслуженные деятели искусств Исмайыл Гаджиев, Яшар Иманов, Азад Aлиeв и ныне — заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков. Все они внесли немалый вклад в формирование высокопрофессионального музыкального коллектива, сыгравшего огромную роль в культурной жизни страны.
Об этом говорил и открывший торжественный вечер директор телеканала «Mяdяniyyяt» Рамиль Гасымов, особо подчеркивая, что в исполнении оркестра были записаны многие сочинения азербайджанских композиторов, его обширный репертуар включает различные произведения национальной и мировой классической музыки. Знаменитая оперетта великого Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» в 1945-1946 годах исполнялась этим оркестром. Среди его солистов в разные годы были такие прославленные мастера, как Бюльбюль, Шовкет Мамедова, Рашид Бейбутов, Фирангиз Ахмедова, Сона Асланова, Лютфияр Иманов, Мобиль Ахмедов, Агакерим Aлиeв, Беюкага Садигбейли, Мамед Оруджев, Ягуб Гаджиев.
Были в истории оркестра и сложные времена. Но, несмотря на все трудности переходного периода, Азербайджану, в отличие от многих постсоветских государств, благодаря поддержке национального лидера Гeйдapа Aлиeва и нынешнего президента Ильxама Aлиeва удалось сохранить все музыкальные коллективы, симфонический оркестр Азтелерадио в том числе. Сегодня он достойно продолжает путь, начавшийся 85 лет назад, чему и стал подтверждением концерт, восторженно встреченный слушателями.
Его по традиции открыла увертюра из оперы Узеира Гаджибейли «Кероглу». В концерте приняли также участие народные артисты Азербайджана — Бриллиант Дадашева, Фидан Гаджиева, Самир Джафаров (вокал) и Рамиз Гулиев (тар), народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, заслуженные артисты — Анар Шушалы, Наргиз Керимова, Гюльназ Исмайлова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Ширзад Фатaлиeв (балабан), заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, таланливый исполнитель Талех Яхьяев, а также лауреат международных конкурсов Наталья Архипова (Россия). Оркестр выступил под управлением известных дирижеров, заслуженных деятелей искусств Назима Гаджиалибекова, Исмаила Гаджиева, Фахраддина Атаева, Яшара Иманова.
А завершился торжественный вечер песней Муслима Магомаева «Азербайджан» в блистательном исполнении Натальи Архиповой и Джахангира Гурбанова.