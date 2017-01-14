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Симфонический оркестр Азербайджанского телевидения и радио

внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры страны







Симфоническому оркестру имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио исполнилось 85 лет. Юбилейный вечер одного из старейших музыкальных коллективов Азербайджана собрал на сцене Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева ведущих дирижеров и исполнителей страны, а также гостей из Грузии и России, а в программу концерта вошли лучшие произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.







Сабина ГАСАНОВА



Как и многое в музыкальном мире страны, симфонический оркестр при тогдашнем Государственном комитете радио Азербайджана создавался по инициативе Узеира Гаджибейли. Но была еще одна причина для появления в Баку нового музыкального коллектива. Она напрямую связана с получившим стремительное развитие радиовещанием в СССР. Музыкальные программы, составлявшие значительную часть радиотрансляций, нуждались в открытии самостоятельных, не связанных с гастролями и концертами оркестров, симфонических, способствовавших пропаганде классической музыки в массах в том числе. И Азербайджан одним из первых в Союзе поддержал этот курс. Если Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио был создан в 1930-м, то уже следующий год, 1931-й, стал годом рождения нашего прославленного коллектива.

Его первым главным дирижером и художественным руководителем по рекомендации Узеира Гаджибейли стал один из ведущих преподавателей Бакинского музыкального училища Александр Семенович Шварц, затем по приглашению Узеирбека в течение нескольких лет оркестр возглавлял и австрийский дирижер Отто Штрассер. Впоследствии художественное руководство симфоническим оркестром осуществляли Ашраф Гасанов, народный артист Рамиз Мелик-Асланов, заслуженные деятели искусств Исмайыл Гаджиев, Яшар Иманов, Азад Aлиeв и ныне — заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков. Все они внесли немалый вклад в формирование высокопрофессионального музыкального коллектива, сыгравшего огромную роль в культурной жизни страны.

Об этом говорил и открывший торжественный вечер директор телеканала «Mяdяniyyяt» Рамиль Гасымов, особо подчеркивая, что в исполнении оркестра были записаны многие сочинения азербайджанских композиторов, его обширный репертуар включает различные произведения национальной и мировой классической музыки. Знаменитая оперетта великого Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» в 1945-1946 годах исполнялась этим оркестром. Среди его солистов в разные годы были такие прославленные мастера, как Бюльбюль, Шовкет Мамедова, Рашид Бейбутов, Фирангиз Ахмедова, Сона Асланова, Лютфияр Иманов, Мобиль Ахмедов, Агакерим Aлиeв, Беюкага Садигбейли, Мамед Оруджев, Ягуб Гаджиев.

Были в истории оркестра и сложные времена. Но, несмотря на все трудности переходного периода, Азербайджану, в отличие от многих постсоветских государств, благодаря поддержке национального лидера Гeйдapа Aлиeва и нынешнего президента Ильxама Aлиeва удалось сохранить все музыкальные коллективы, симфонический оркестр Азтелерадио в том числе. Сегодня он достойно продолжает путь, начавшийся 85 лет назад, чему и стал подтверждением концерт, восторженно встреченный слушателями.

Его по традиции открыла увертюра из оперы Узеира Гаджибейли «Кероглу». В концерте приняли также участие народные артисты Азербайджана — Бриллиант Дадашева, Фидан Гаджиева, Самир Джафаров (вокал) и Рамиз Гулиев (тар), народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, заслуженные артисты — Анар Шушалы, Наргиз Керимова, Гюльназ Исмайлова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Ширзад Фатaлиeв (балабан), заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, таланливый исполнитель Талех Яхьяев, а также лауреат международных конкурсов Наталья Архипова (Россия). Оркестр выступил под управлением известных дирижеров, заслуженных деятелей искусств Назима Гаджиалибекова, Исмаила Гаджиева, Фахраддина Атаева, Яшара Иманова.

А завершился торжественный вечер песней Муслима Магомаева «Азербайджан» в блистательном исполнении Натальи Архиповой и Джахангира Гурбанова.

Симфоническому оркестру имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио исполнилось 85 лет. Юбилейный вечер одного из старейших музыкальных коллективов Азербайджана собрал на сцене Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева ведущих дирижеров и исполнителей страны, а также гостей из Грузии и России, а в программу концерта вошли лучшие произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.Как и многое в музыкальном мире страны, симфонический оркестр при тогдашнем Государственном комитете радио Азербайджана создавался по инициативе Узеира Гаджибейли. Но была еще одна причина для появления в Баку нового музыкального коллектива. Она напрямую связана с получившим стремительное развитие радиовещанием в СССР. Музыкальные программы, составлявшие значительную часть радиотрансляций, нуждались в открытии самостоятельных, не связанных с гастролями и концертами оркестров, симфонических, способствовавших пропаганде классической музыки в массах в том числе. И Азербайджан одним из первых в Союзе поддержал этот курс. Если Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио был создан в 1930-м, то уже следующий год, 1931-й, стал годом рождения нашего прославленного коллектива.Его первым главным дирижером и художественным руководителем по рекомендации Узеира Гаджибейли стал один из ведущих преподавателей Бакинского музыкального училища Александр Семенович Шварц, затем по приглашению Узеирбека в течение нескольких лет оркестр возглавлял и австрийский дирижер Отто Штрассер. Впоследствии художественное руководство симфоническим оркестром осуществляли Ашраф Гасанов, народный артист Рамиз Мелик-Асланов, заслуженные деятели искусств Исмайыл Гаджиев, Яшар Иманов, Азад Aлиeв и ныне — заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков. Все они внесли немалый вклад в формирование высокопрофессионального музыкального коллектива, сыгравшего огромную роль в культурной жизни страны.Об этом говорил и открывший торжественный вечер директор телеканала «Mяdяniyyяt» Рамиль Гасымов, особо подчеркивая, что в исполнении оркестра были записаны многие сочинения азербайджанских композиторов, его обширный репертуар включает различные произведения национальной и мировой классической музыки. Знаменитая оперетта великого Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» в 1945-1946 годах исполнялась этим оркестром. Среди его солистов в разные годы были такие прославленные мастера, как Бюльбюль, Шовкет Мамедова, Рашид Бейбутов, Фирангиз Ахмедова, Сона Асланова, Лютфияр Иманов, Мобиль Ахмедов, Агакерим Aлиeв, Беюкага Садигбейли, Мамед Оруджев, Ягуб Гаджиев.Были в истории оркестра и сложные времена. Но, несмотря на все трудности переходного периода, Азербайджану, в отличие от многих постсоветских государств, благодаря поддержке национального лидера Гeйдapа Aлиeва и нынешнего президента Ильxама Aлиeва удалось сохранить все музыкальные коллективы, симфонический оркестр Азтелерадио в том числе. Сегодня он достойно продолжает путь, начавшийся 85 лет назад, чему и стал подтверждением концерт, восторженно встреченный слушателями.Его по традиции открыла увертюра из оперы Узеира Гаджибейли «Кероглу». В концерте приняли также участие народные артисты Азербайджана — Бриллиант Дадашева, Фидан Гаджиева, Самир Джафаров (вокал) и Рамиз Гулиев (тар), народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, заслуженные артисты — Анар Шушалы, Наргиз Керимова, Гюльназ Исмайлова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Ширзад Фатaлиeв (балабан), заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, таланливый исполнитель Талех Яхьяев, а также лауреат международных конкурсов Наталья Архипова (Россия). Оркестр выступил под управлением известных дирижеров, заслуженных деятелей искусств Назима Гаджиалибекова, Исмаила Гаджиева, Фахраддина Атаева, Яшара Иманова.А завершился торжественный вечер песней Муслима Магомаева «Азербайджан» в блистательном исполнении Натальи Архиповой и Джахангира Гурбанова. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 83

