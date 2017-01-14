 
    Сделать стартовой    Добавить в избранное   Главная   Архив номеров   Пишите нам!  
Разделы
 
Меню
 
Инфо-партнеры
















 
RSS / РСС
 
 


 
 
Обмен кнопками
получить код:
 
Новости » Культура
Введите слово для поиска :
Культура Имени маэстро


Симфонический оркестр Азербайджанского телевидения и радио
внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры страны



Симфоническому оркестру имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио исполнилось 85 лет. Юбилейный вечер одного из старейших музыкальных коллективов Азербайджана собрал на сцене Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева ведущих дирижеров и исполнителей страны, а также гостей из Грузии и России, а в программу концерта вошли лучшие произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.



Сабина ГАСАНОВА

Как и многое в музыкальном мире страны, симфонический оркестр при тогдашнем Государственном комитете радио Азербайджана создавался по инициативе Узеира Гаджибейли. Но была еще одна причина для появления в Баку нового музыкального коллектива. Она напрямую связана с получившим стремительное развитие радиовещанием в СССР. Музыкальные программы, составлявшие значительную часть радиотрансляций, нуждались в открытии самостоятельных, не связанных с гастролями и концертами оркестров, симфонических, способствовавших пропаганде классической музыки в массах в том числе. И Азербайджан одним из первых в Союзе поддержал этот курс. Если Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио был создан в 1930-м, то уже следующий год, 1931-й, стал годом рождения нашего прославленного коллектива.
Его первым главным дирижером и художественным руководителем по рекомендации Узеира Гаджибейли стал один из ведущих преподавателей Бакинского музыкального училища Александр Семенович Шварц, затем по приглашению Узеирбека в течение нескольких лет оркестр возглавлял и австрийский дирижер Отто Штрассер. Впоследствии художественное руководство симфоническим оркестром осуществляли Ашраф Гасанов, народный артист Рамиз Мелик-Асланов, заслуженные деятели искусств Исмайыл Гаджиев, Яшар Иманов, Азад Aлиeв и ныне — заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков. Все они внесли немалый вклад в формирование высокопрофессионального музыкального коллектива, сыгравшего огромную роль в культурной жизни страны.
Об этом говорил и открывший торжественный вечер директор телеканала «Mяdяniyyяt» Рамиль Гасымов, особо подчеркивая, что в исполнении оркестра были записаны многие сочинения азербайджанских композиторов, его обширный репертуар включает различные произведения национальной и мировой классической музыки. Знаменитая оперетта великого Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» в 1945-1946 годах исполнялась этим оркестром. Среди его солистов в разные годы были такие прославленные мастера, как Бюльбюль, Шовкет Мамедова, Рашид Бейбутов, Фирангиз Ахмедова, Сона Асланова, Лютфияр Иманов, Мобиль Ахмедов, Агакерим Aлиeв, Беюкага Садигбейли, Мамед Оруджев, Ягуб Гаджиев.
Были в истории оркестра и сложные времена. Но, несмотря на все трудности переходного периода, Азербайджану, в отличие от многих постсоветских государств, благодаря поддержке национального лидера Гeйдapа Aлиeва и нынешнего президента Ильxама Aлиeва удалось сохранить все музыкальные коллективы, симфонический оркестр Азтелерадио в том числе. Сегодня он достойно продолжает путь, начавшийся 85 лет назад, чему и стал подтверждением концерт, восторженно встреченный слушателями.
Его по традиции открыла увертюра из оперы Узеира Гаджибейли «Кероглу». В концерте приняли также участие народные артисты Азербайджана — Бриллиант Дадашева, Фидан Гаджиева, Самир Джафаров (вокал) и Рамиз Гулиев (тар), народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, заслуженные артисты — Анар Шушалы, Наргиз Керимова, Гюльназ Исмайлова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Ширзад Фатaлиeв (балабан), заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, таланливый исполнитель Талех Яхьяев, а также лауреат международных конкурсов Наталья Архипова (Россия). Оркестр выступил под управлением известных дирижеров, заслуженных деятелей искусств Назима Гаджиалибекова, Исмаила Гаджиева, Фахраддина Атаева, Яшара Иманова.
А завершился торжественный вечер песней Муслима Магомаева «Азербайджан» в блистательном исполнении Натальи Архиповой и Джахангира Гурбанова.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 83

Архив материалов
Выбрать год
Выбор месяца
« Янв.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Новости партнеров

С макияжем и без него: невероятные перевоплощения

Убийцы романтики: какие продукты стоит исключить до и во время свидания

Арестован один из 100 наиболее опасных преступников Италии

Волшебные свойства лаврового листа, о которых ты наверняка не знал

В России подросток изрубил топором отца, сестру и бабушку

Рецепт, который заставит вас забыть об аптеках раз и навсегда!

Опубликованы фото юноши, упавшего с башни "Москвы-Сити"

Израильская молодежь обучается древнейшему азербайджанскому искусству - мугаму

Рухнул истребитель ливийских ВВС

Создатели "Шерлока" обратились к русскоязычным зрителям

Американку убила супербактерия, устойчивая к 26 антибиотикам

15 леденящих кровь историй о домашних питомцах, съевших своих хозяев

A

Муфтий Саудовской Аравии назвал кинотеатры "моральным разложением"

В Баку автобус и внедорожник устроили цепную аварию

Аномальные морозы убивают людей в Сербии

Очевидец заснял, как в Индии пошла на дно лодка с 50 людьми

В Нью-Йорке боксер почти нокаутировал судью во время титульного боя

Bak

Азербайджан сыграет с Ираном в Санкт-Петербурге

Жан-Франсуа Мансель: Ислам – религия мира и, как отметил Президент Ильхам Алиев, религия солидарности

Яркая старость: самые стильные бабушки Instagram

Соцсети бурно отреагировали на утечку новой серии "Шерлока"

Самолет Eurowings срочно посадили из-за сообщений о бомбе

"Нефтчи" пройдет в Турции албанский экзамен
 

© 2017 www.azerizv.az. Powered by Danneo

Адрес редакции: г.Баку, ул. Шарифзаде, 3. Телефон для справок: 4973424. Тел./факс: 4973125. E-mail: izvestia@azeurotel.com