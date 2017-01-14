Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Пламенный заступник



Особое место в формировании национальной идеологии

принадлежит Джалилу Мамедгулузаде







В Вильнюсе при поддержке посольства Азербайджана в Литве издан сборник произведений выдающегося журналиста-просветителя, представителя азербайджанской классической литературы, основателя критического реализма и сатирической печати Мирзы Джалила Мамедгулузаде «Беспокойство». Пока это первая книга азербайджанского классика, вышедшая в свет в странах Балтии.







Галия AЛИEВА



Ведущий исследователь творчества Джалила Мамедгулузаде вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли готовит к изданию и другие произведения мастера слова, в том числе — рассказ «Почтовый ящик» с предисловием на 25 языках, фотографии и иллюстрации (рисунки). А в нынешний сборник, помимо знаменитого рассказа, включены часть из повести «События в селении Данабаш», рассказы «Игра в Кишмиш», «Цирюльник», «Петух Пирверди», «Тетя Фатьма», «Гурбанали бек», «Ягненок», «Беспокойство», «Мясник», «Идиот», «Русская девушка», «Бородатый ребенок», «Лед», «Носильщики», «Может, вернут», «Два мужа», фельетон «Почему меня бьете?» и пьеса «Камчатка».



Пробуждение мусульманского мира



На литовский язык эти произведения перевели лауреат Литовской государственной премии, член Союза писателей Литвы, профессор Ирена Алексаите и проживающий в Литве известный литературовед, публицист и переводчик Махир Гамзаев. В предисловии к книге академик Иса Габиббейли знакомит литовских читателей с основными вехами биографии писателя-демократа, важными идейно-художественными особенностями его творчества.

Книга богато иллюстрирована рисунками видных мастеров карикатуры — Азима Азимзаде, Оскара Шмерлинга, Роттера, а также художника-гравюриста Эльтурана. На обложке «Беспокойства» — картина Оскара Шмерлинга «Пробуждение мусульманского мира», написанная специально для изданного в 1906 году первого номера журнала «Молла Насреддин».

По словам академика Габиббейли, наша национальная идеология, несомненно, должна быть связана с нашим историческим прошлым, традициями, особенностями нашей нации, настоящим и будущим нашего народа, государства. «С этой точки зрения, — отмечает ученый, — главные темы и мысли, отображающиеся в творчестве Джaлила Мамедгулузаде, национальные особенности Азербайджана и одновременно общечеловеческие ценности являются основой национальной идеологии. В то время, когда творил наш великий литератор, привязанность к национальной сути, а также оценка мировых, общечеловеческих ценностей, их отображение в своем творчестве и попытки поднять общий уровень нашего народа требовали большого гражданского мужества, и мы всегда должны ценить это. Именно поэтому творчество Мамедгулузаде и сегодня оказывает неоценимую помощь в деле формирования нашей национальной идеологии и подготовки на научном уровне ее концепции».

Академик Габиббейли, по праву считающийся самым известным в нашей стране исследователем творчества Джалила Мамедгулузаде, считает творчество писателя «национальным пробуждением и настоящим художественным манифестом эпохи Возрождения», называя писателя мощным последователем идеологии азербайджанства.



В одном ряду

с «Тартюфом»



На заре XX столетия азербайджанская литература вступает в период революционно-демократического развития, связанного в первую очередь с именами Джалила Мамедгулузаде и Мирзы Алекпера Сабира, и в этот период появились высокохудожественные образцы прозы, поэзии, драматургии; были начаты издания десятков журналов и газет.

В 1905 году Мамедгулузаде и его товарищи приобрели типографию в Тифлисе, а год спустя приступили к изданию сатирического журнала «Молла Насреддин». Литературоведы полагают, что журнал явился наибольшим вкладом писателя в азербайджанскую культуру, оказав помощь развитию в образованных азербайджанских кругах критического реализма. В нем с точностью описывалась бытовая и экономическая обстановка на Кавказе начала XX века и высмеивались отсталость и мракобесие. Восемь номеров журнала были изданы в Тебризе, так как «Молла Насреддин» был запрещен русской цензурой в 1917 году.

Это печатное издание было известно во всем мире, но в жизни нашей страны оно занимает особое место. Учитывая тогдашнюю ситуацию с грамотностью, Мамедгулузаде издавал журнал на таком доступном уровне, что его могли читать все. Во многом благодаря тому, что наряду со статьями, почти в таком же объеме, в журнале печатались рисунки и карикатуры известных художников. Народный писатель Азербайджана Эльчин в своем литературно-критическом эссе «Поле притяжения» назвал журнал «пламенным заступником и мудрым ревнителем трудового народа не только Закавказья, но и всех народов Востока… колыбелью и родоначальником целой идейно-эстетической школы, сыгравшей выдающуюся роль в национальной литературе и вообще в азербайджанской общественной мысли».

На протяжении всего своего творчества писатель обращался к драматургии, создав пьесы «Кяманча», «Школа в селении Данабаш», «Сборище сумасшедших», «Мертвецы». Последняя пользовалась наибольшей популярностью, она была поставлена известным актером и режиссером Гусейном Араблинским в апреле 1916 года и имела небывалый успех. По силе своего воздействия на умы и сердца, обличительной мощи и драматургической выразительности современники ставили эту бессмертную пьесу в один ряд с «Тартюфом» Мольера и гоголевским «Ревизором».



Его истории —

сплошь и рядом



Джалил Мамедгулузаде вошел в историю Азербайджана и как великий демократ. Своим творчеством он приближал обретение Азербайджаном независимости. Стараясь разбудить народ, формируя его национальное самосознание и усиливая национальное пробуждение, писатель призывал его к борьбе за национальную свободу, прокладывал путь к независимости и видел это исключительно на основе демократических принципов.

Не случайно его деятельность на этом поприще высоко оценена азербайджанским государством и лично Гeйдapом Aлиeвым, который не раз подчеркивал, что творчество великого драматурга демонстрирует миру духовность, культуру, литературу Азербайджана и талант его народа.

В 1981 году по инициативе общенационального лидера было принято постановление о создании Дома-музея Джалила Мамедгулузаде в Баку, а спустя 13 лет, в 1994 году, после его возвращения к власти, наконец, в его родном Нахчыване был создан Дом-музей классика азербайджанской литературы. Через десять лет, продолжая линию Гeйдapа Aлиeва, Ильxам Aлиeв подписал несколько важных документов — распоряжения об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой, опубликовании произведений писателя в четырех томах, а также — о проведении в 2006 году на государственном уровне двух знаменательных дат — 100-летнего юбилея «Моллы Насреддина» и 140-летия со дня рождения Джалила Мамедгулузаде. Немногим более ста лет назад великий писатель-сатирик рассказал нам истории, которые и сегодня случаются сплошь и рядом. Сколько боли, трагедии, любви и ненависти сквозит сквозь переплеты старых книг, а пожелтевшие листы говорят устами давно ушедших людей. Много еще чего можно прочитать в его бесценных, полных юмора и сарказма, а также боли за свой народ, рассказах, которые спокойно и органично интегрируются в нашу сегодняшнюю жизнь.

В Вильнюсе при поддержке посольства Азербайджана в Литве издан сборник произведений выдающегося журналиста-просветителя, представителя азербайджанской классической литературы, основателя критического реализма и сатирической печати Мирзы Джалила Мамедгулузаде «Беспокойство». Пока это первая книга азербайджанского классика, вышедшая в свет в странах Балтии.Ведущий исследователь творчества Джалила Мамедгулузаде вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли готовит к изданию и другие произведения мастера слова, в том числе — рассказ «Почтовый ящик» с предисловием на 25 языках, фотографии и иллюстрации (рисунки). А в нынешний сборник, помимо знаменитого рассказа, включены часть из повести «События в селении Данабаш», рассказы «Игра в Кишмиш», «Цирюльник», «Петух Пирверди», «Тетя Фатьма», «Гурбанали бек», «Ягненок», «Беспокойство», «Мясник», «Идиот», «Русская девушка», «Бородатый ребенок», «Лед», «Носильщики», «Может, вернут», «Два мужа», фельетон «Почему меня бьете?» и пьеса «Камчатка».На литовский язык эти произведения перевели лауреат Литовской государственной премии, член Союза писателей Литвы, профессор Ирена Алексаите и проживающий в Литве известный литературовед, публицист и переводчик Махир Гамзаев. В предисловии к книге академик Иса Габиббейли знакомит литовских читателей с основными вехами биографии писателя-демократа, важными идейно-художественными особенностями его творчества.Книга богато иллюстрирована рисунками видных мастеров карикатуры — Азима Азимзаде, Оскара Шмерлинга, Роттера, а также художника-гравюриста Эльтурана. На обложке «Беспокойства» — картина Оскара Шмерлинга «Пробуждение мусульманского мира», написанная специально для изданного в 1906 году первого номера журнала «Молла Насреддин».По словам академика Габиббейли, наша национальная идеология, несомненно, должна быть связана с нашим историческим прошлым, традициями, особенностями нашей нации, настоящим и будущим нашего народа, государства. «С этой точки зрения, — отмечает ученый, — главные темы и мысли, отображающиеся в творчестве Джaлила Мамедгулузаде, национальные особенности Азербайджана и одновременно общечеловеческие ценности являются основой национальной идеологии. В то время, когда творил наш великий литератор, привязанность к национальной сути, а также оценка мировых, общечеловеческих ценностей, их отображение в своем творчестве и попытки поднять общий уровень нашего народа требовали большого гражданского мужества, и мы всегда должны ценить это. Именно поэтому творчество Мамедгулузаде и сегодня оказывает неоценимую помощь в деле формирования нашей национальной идеологии и подготовки на научном уровне ее концепции».Академик Габиббейли, по праву считающийся самым известным в нашей стране исследователем творчества Джалила Мамедгулузаде, считает творчество писателя «национальным пробуждением и настоящим художественным манифестом эпохи Возрождения», называя писателя мощным последователем идеологии азербайджанства.На заре XX столетия азербайджанская литература вступает в период революционно-демократического развития, связанного в первую очередь с именами Джалила Мамедгулузаде и Мирзы Алекпера Сабира, и в этот период появились высокохудожественные образцы прозы, поэзии, драматургии; были начаты издания десятков журналов и газет.В 1905 году Мамедгулузаде и его товарищи приобрели типографию в Тифлисе, а год спустя приступили к изданию сатирического журнала «Молла Насреддин». Литературоведы полагают, что журнал явился наибольшим вкладом писателя в азербайджанскую культуру, оказав помощь развитию в образованных азербайджанских кругах критического реализма. В нем с точностью описывалась бытовая и экономическая обстановка на Кавказе начала XX века и высмеивались отсталость и мракобесие. Восемь номеров журнала были изданы в Тебризе, так как «Молла Насреддин» был запрещен русской цензурой в 1917 году.Это печатное издание было известно во всем мире, но в жизни нашей страны оно занимает особое место. Учитывая тогдашнюю ситуацию с грамотностью, Мамедгулузаде издавал журнал на таком доступном уровне, что его могли читать все. Во многом благодаря тому, что наряду со статьями, почти в таком же объеме, в журнале печатались рисунки и карикатуры известных художников. Народный писатель Азербайджана Эльчин в своем литературно-критическом эссе «Поле притяжения» назвал журнал «пламенным заступником и мудрым ревнителем трудового народа не только Закавказья, но и всех народов Востока… колыбелью и родоначальником целой идейно-эстетической школы, сыгравшей выдающуюся роль в национальной литературе и вообще в азербайджанской общественной мысли».На протяжении всего своего творчества писатель обращался к драматургии, создав пьесы «Кяманча», «Школа в селении Данабаш», «Сборище сумасшедших», «Мертвецы». Последняя пользовалась наибольшей популярностью, она была поставлена известным актером и режиссером Гусейном Араблинским в апреле 1916 года и имела небывалый успех. По силе своего воздействия на умы и сердца, обличительной мощи и драматургической выразительности современники ставили эту бессмертную пьесу в один ряд с «Тартюфом» Мольера и гоголевским «Ревизором».Джалил Мамедгулузаде вошел в историю Азербайджана и как великий демократ. Своим творчеством он приближал обретение Азербайджаном независимости. Стараясь разбудить народ, формируя его национальное самосознание и усиливая национальное пробуждение, писатель призывал его к борьбе за национальную свободу, прокладывал путь к независимости и видел это исключительно на основе демократических принципов.Не случайно его деятельность на этом поприще высоко оценена азербайджанским государством и лично Гeйдapом Aлиeвым, который не раз подчеркивал, что творчество великого драматурга демонстрирует миру духовность, культуру, литературу Азербайджана и талант его народа.В 1981 году по инициативе общенационального лидера было принято постановление о создании Дома-музея Джалила Мамедгулузаде в Баку, а спустя 13 лет, в 1994 году, после его возвращения к власти, наконец, в его родном Нахчыване был создан Дом-музей классика азербайджанской литературы. Через десять лет, продолжая линию Гeйдapа Aлиeва, Ильxам Aлиeв подписал несколько важных документов — распоряжения об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой, опубликовании произведений писателя в четырех томах, а также — о проведении в 2006 году на государственном уровне двух знаменательных дат — 100-летнего юбилея «Моллы Насреддина» и 140-летия со дня рождения Джалила Мамедгулузаде. Немногим более ста лет назад великий писатель-сатирик рассказал нам истории, которые и сегодня случаются сплошь и рядом. Сколько боли, трагедии, любви и ненависти сквозит сквозь переплеты старых книг, а пожелтевшие листы говорят устами давно ушедших людей. Много еще чего можно прочитать в его бесценных, полных юмора и сарказма, а также боли за свой народ, рассказах, которые спокойно и органично интегрируются в нашу сегодняшнюю жизнь. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 84

