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От правильного выбора обоев зависит

не только дизайн, но и атмосфера дома







Сегодня на отечественном рынке можно найти огромный ассортимент обоев с разнообразной поверхностной текстурой, эксплуатационными особенностями и всевозможными тональными вариациями. Но, выбирая их, важно ориентироваться не только на свои эстетические предпочтения. Покрытие для стен должно в полной мере соответствовать и своему практическому назначению в зависимости от того, какую часть квартиры ему предстоит украшать и защищать.





Самира КЯЗИМОВА



Разные обои —

разное предназначение



Итак, прежде всего определимся, где хотите поменять обои. Если на кухне, то советуем приобрести покрытия, обладающие влагостойкостью. Обои винилового типа содержат бумажную основу, сверху которой нанесен слой, который покрывается каким-то изображением либо иллюстрацией. Их основным достоинством следует назвать высокую прочность и легкость в эксплуатации. Прослужат они вам долго. Но процесс их монтирования требует определенного навыка и опыта, а посему это дело лучше доверить мастеру.

Жидкий тип обоев удобен и практичен. Смесь порошка необходимо правильно развести с водой и аккуратно нанести на поверхность стены. После высыхания образуется особое покрытие нужного тона и фактуры. Оно, к слову, позволяет легко спрятать всякий изъян. В его структуру входят разнообразные элементы: хлопковые или целлюлозные волокна, красители.

Обои бумажные — наиболее общедоступные и популярные. Их невысокая стоимость и легкость в клейке привлекают клиентов. Вместе с тем срок их эксплуатации не превышает семи лет, впрочем, цена целиком соответствует времени службы.

Так называемые обои-шелкография могут быть гладкими или рельефными. Шелкография комбинирует ключевые плюсы виниловых обоев и привносит высокую выносливость к обесцвечиванию. Это один из видов виниловых обоев, при производстве которых должны применяться специальные шелковые пряди, за счет них плоскость материи приобретает определенный глянец.

Текстильные обои считаются дорогими и элитными. Как правило, они предназначены для формирования дизайна спальной комнаты. Полная экологичность, превосходная звукоизоляция, улучшенная износоустойчивость — далеко не полные их преимущества. Однако весьма высокая цена и потребность в особом ежедневном уходе способны несколько уменьшить их покупательную привлекательность. Ключевым достоинством флизелинового типа обоев считается возможность их перекраски, что можно делать до пятнадцати раз, используя акриловую, водоэмульсионную или же модную латексную краску. Стоимость флизелина, правда, кусается, однако если учитывать длительность эксплуатирования, она в полной мере оправдана.



Выбор обоев

по внешнему виду



Переходим к непосредственным практическим советам и рекомендациям о том, как выбирать обои правильно, чтобы, придя в магазин, вы составили у себя в голове четкую схему того, что вам нужно из всего обойного многообразия. Прежде всего в глаза бросается их внешний вид, а именно фактура, рисунок и цвет обоев. Яркие, сочные и насыщенные цвета возбуждают и раздражают, с ними нужно соблюдать баланс и гармонию, пастельные, нежные и светлые тона, наоборот, успокаивают, дарят умиротворение и расслабление, создают атмосферу уверенности. В светлых комнатах предпочтительны холодные тона — серые, серебристые, розовые, глубокие темные тоже подойдут — бордовые, сиреневые, фиолетовые, синие, терракотовые и так далее.

Рисунок выбирайте ненавязчивый, нейтральный, избегайте эффекта ряби в глазах. Мелкий рисунок выгоден для малогабаритных комнат, а крупный рисунок — для просторных и больших. Вертикальная полоса визуально приподнимет стены, но сузит их, а горизонтальная, наоборот, расширит стены, но понизит потолок. Зрительный объемный рисунок или узор и внешний блеск обоев создадут иллюзию расширения габаритов комнаты. Также для этих целей можно воспользоваться бликовыми эффектами обоев под разным освещением. А для увеличения глубины комнаты дальнюю стену оклеивают темными обоями с активным рисунком, а остальные однотонными гораздо светлее. Не рекомендуется брать обои одного цвета с мебелью, они сольются. Если вы планируете дополнительно декорировать стены картинами, фотографиями, панно и растениями, отдайте предпочтение однотонным, светлым, гладким обоям с едва заметным узором или орнаментом.



Цвет, текстура, декор



С точки зрения дизайна интерьера, один из самых сложных вопросов — это оформление маленьких квартир, с большими помещениями проблем намного меньше. Существуют некие общие положения, и они известны многим, а именно: в маленькой комнате обои должны быть только светлыми, желательно без рисунка, в крайнем случае он должен быть очень мелким и расположенным по вертикали. Согласитесь, это порядком ограничивает свободу в оформлении. Однако даже в очень маленькой комнате есть много степеней свободы, нужно только знать, как ее использовать.

Базовые цвета. Не должно быть действительно очень темных оттенков, они однозначно «украдут» около 40% пространства. Но и белыми стены тоже быть не должны. Лучше ориентироваться на кремовый, светло-бежевый, светло-желтый, песочный, светло-розовый, персиковый, серый, серо-голубой, серо-зеленый, светло-зеленый, светло-голубой, голубовато-зеленоватый цвета. При этом учитывают и освещение комнаты. Если она темная, то выбирать нужно теплые оттенки, если хорошо освещена — холодные. А дальше — исходя из цвета мебели, ковров, крупных аксессуаров.

Хорошо увеличивают пространство любые фактурные обои, даже с незначительным рельефом, например «рогожка». Они создают необходимый перепад объема и игру теней. На тот же результат «работают» и обои с некоторым блеском.

Узоры. Если вы оклеиваете одним видом обоев всю комнату, лучше выбрать мелкий узор. А вот если у вас не самые низкие потолки, то декор лучше горизонтальный, а не вертикальный — именно он дает зрительное расширение пространства. Но если на стенах планируется много картин или будет очень яркий ковер, тогда все же следует выбрать однотонные обои.

Прием «разные стены» также поможет увеличить пространство и привнести оригинальность в дизайн комнаты. Скажем, три стены оклеиваются однотонным обоями или с неброским геометрическим рисунком покрытием, а одна стена — более ярким, в том числе и с достаточно крупным рисунком. Но такая стена должна быть одна. Какую именно стену так оклеить, выбираете вы сами, в зависимости от того, что вы хотите выделить: телевизор, изголовье кровати, оригинальные полки, светильник или любую функциональную зону, которая около этой стены находится: рабочий уголок, уголок отдыха.

Прием чередования. Если комната очень маленькая (8-10 кв. м), используются два вида обоев, если больше — то даже три. Но они должны быть похожими по цвету и узору или хорошо сочетаться, словом, быть аналогом «тканей-компаньонов» в одежде. Их нужно наклеивать обычным образом, вертикально, но чередовать с каким-то интервалом. Например, для самой маленькой комнаты можно наклеить два рулона обоев одного вида, затем рулон второго вида, затем снова два рулона первого вида и рулон второго и так далее.

Прием разделения позволяет использовать в одной комнате обои одного цвета, но разной насыщенности. Нижние части стен оклеиваются более темными, а верхние — более светлыми. Бордюр при этом выбирается самый тонкий из возможных, так как широкие бордюры зрительно снижают высоту комнаты.



Наши советы



Теперь вы знаете все о том, как выбрать обои правильно, чтобы они подходили по цвету, фактуре, рисунку, а также назначению оклеиваемого помещения. Лучше предварительно заняться обдумыванием этого вопроса и с определенными набросками у себя в голове идти в строительный магазин. Для расчета количества рулонов обоев руководствуйтесь фактической площадью стен помещения, учитывайте наличие дверных и оконных проемов, а также позаботьтесь о небольшом запасе на всякий случай и стыковке рисунка при необходимости. Тщательно придерживайтесь инструкции по оклеиванию обоями, рекомендаций по времени выдержки и необходимому клею. Не бойтесь экспериментов, воплощения фантазий и творческих идей, ведь сегодня как никогда выбор богат и разнообразен, ассортимент обоев удовлетворит любые вкусы и финансовые возможности покупателей.

Сегодня на отечественном рынке можно найти огромный ассортимент обоев с разнообразной поверхностной текстурой, эксплуатационными особенностями и всевозможными тональными вариациями. Но, выбирая их, важно ориентироваться не только на свои эстетические предпочтения. Покрытие для стен должно в полной мере соответствовать и своему практическому назначению в зависимости от того, какую часть квартиры ему предстоит украшать и защищать.Итак, прежде всего определимся, где хотите поменять обои. Если на кухне, то советуем приобрести покрытия, обладающие влагостойкостью. Обои винилового типа содержат бумажную основу, сверху которой нанесен слой, который покрывается каким-то изображением либо иллюстрацией. Их основным достоинством следует назвать высокую прочность и легкость в эксплуатации. Прослужат они вам долго. Но процесс их монтирования требует определенного навыка и опыта, а посему это дело лучше доверить мастеру.Жидкий тип обоев удобен и практичен. Смесь порошка необходимо правильно развести с водой и аккуратно нанести на поверхность стены. После высыхания образуется особое покрытие нужного тона и фактуры. Оно, к слову, позволяет легко спрятать всякий изъян. В его структуру входят разнообразные элементы: хлопковые или целлюлозные волокна, красители.Обои бумажные — наиболее общедоступные и популярные. Их невысокая стоимость и легкость в клейке привлекают клиентов. Вместе с тем срок их эксплуатации не превышает семи лет, впрочем, цена целиком соответствует времени службы.Так называемые обои-шелкография могут быть гладкими или рельефными. Шелкография комбинирует ключевые плюсы виниловых обоев и привносит высокую выносливость к обесцвечиванию. Это один из видов виниловых обоев, при производстве которых должны применяться специальные шелковые пряди, за счет них плоскость материи приобретает определенный глянец.Текстильные обои считаются дорогими и элитными. Как правило, они предназначены для формирования дизайна спальной комнаты. Полная экологичность, превосходная звукоизоляция, улучшенная износоустойчивость — далеко не полные их преимущества. Однако весьма высокая цена и потребность в особом ежедневном уходе способны несколько уменьшить их покупательную привлекательность. Ключевым достоинством флизелинового типа обоев считается возможность их перекраски, что можно делать до пятнадцати раз, используя акриловую, водоэмульсионную или же модную латексную краску. Стоимость флизелина, правда, кусается, однако если учитывать длительность эксплуатирования, она в полной мере оправдана.Переходим к непосредственным практическим советам и рекомендациям о том, как выбирать обои правильно, чтобы, придя в магазин, вы составили у себя в голове четкую схему того, что вам нужно из всего обойного многообразия. Прежде всего в глаза бросается их внешний вид, а именно фактура, рисунок и цвет обоев. Яркие, сочные и насыщенные цвета возбуждают и раздражают, с ними нужно соблюдать баланс и гармонию, пастельные, нежные и светлые тона, наоборот, успокаивают, дарят умиротворение и расслабление, создают атмосферу уверенности. В светлых комнатах предпочтительны холодные тона — серые, серебристые, розовые, глубокие темные тоже подойдут — бордовые, сиреневые, фиолетовые, синие, терракотовые и так далее.Рисунок выбирайте ненавязчивый, нейтральный, избегайте эффекта ряби в глазах. Мелкий рисунок выгоден для малогабаритных комнат, а крупный рисунок — для просторных и больших. Вертикальная полоса визуально приподнимет стены, но сузит их, а горизонтальная, наоборот, расширит стены, но понизит потолок. Зрительный объемный рисунок или узор и внешний блеск обоев создадут иллюзию расширения габаритов комнаты. Также для этих целей можно воспользоваться бликовыми эффектами обоев под разным освещением. А для увеличения глубины комнаты дальнюю стену оклеивают темными обоями с активным рисунком, а остальные однотонными гораздо светлее. Не рекомендуется брать обои одного цвета с мебелью, они сольются. Если вы планируете дополнительно декорировать стены картинами, фотографиями, панно и растениями, отдайте предпочтение однотонным, светлым, гладким обоям с едва заметным узором или орнаментом.С точки зрения дизайна интерьера, один из самых сложных вопросов — это оформление маленьких квартир, с большими помещениями проблем намного меньше. Существуют некие общие положения, и они известны многим, а именно: в маленькой комнате обои должны быть только светлыми, желательно без рисунка, в крайнем случае он должен быть очень мелким и расположенным по вертикали. Согласитесь, это порядком ограничивает свободу в оформлении. Однако даже в очень маленькой комнате есть много степеней свободы, нужно только знать, как ее использовать.Базовые цвета. Не должно быть действительно очень темных оттенков, они однозначно «украдут» около 40% пространства. Но и белыми стены тоже быть не должны. Лучше ориентироваться на кремовый, светло-бежевый, светло-желтый, песочный, светло-розовый, персиковый, серый, серо-голубой, серо-зеленый, светло-зеленый, светло-голубой, голубовато-зеленоватый цвета. При этом учитывают и освещение комнаты. Если она темная, то выбирать нужно теплые оттенки, если хорошо освещена — холодные. А дальше — исходя из цвета мебели, ковров, крупных аксессуаров.Хорошо увеличивают пространство любые фактурные обои, даже с незначительным рельефом, например «рогожка». Они создают необходимый перепад объема и игру теней. На тот же результат «работают» и обои с некоторым блеском.Узоры. Если вы оклеиваете одним видом обоев всю комнату, лучше выбрать мелкий узор. А вот если у вас не самые низкие потолки, то декор лучше горизонтальный, а не вертикальный — именно он дает зрительное расширение пространства. Но если на стенах планируется много картин или будет очень яркий ковер, тогда все же следует выбрать однотонные обои.Прием «разные стены» также поможет увеличить пространство и привнести оригинальность в дизайн комнаты. Скажем, три стены оклеиваются однотонным обоями или с неброским геометрическим рисунком покрытием, а одна стена — более ярким, в том числе и с достаточно крупным рисунком. Но такая стена должна быть одна. Какую именно стену так оклеить, выбираете вы сами, в зависимости от того, что вы хотите выделить: телевизор, изголовье кровати, оригинальные полки, светильник или любую функциональную зону, которая около этой стены находится: рабочий уголок, уголок отдыха.Прием чередования. Если комната очень маленькая (8-10 кв. м), используются два вида обоев, если больше — то даже три. Но они должны быть похожими по цвету и узору или хорошо сочетаться, словом, быть аналогом «тканей-компаньонов» в одежде. Их нужно наклеивать обычным образом, вертикально, но чередовать с каким-то интервалом. Например, для самой маленькой комнаты можно наклеить два рулона обоев одного вида, затем рулон второго вида, затем снова два рулона первого вида и рулон второго и так далее.Прием разделения позволяет использовать в одной комнате обои одного цвета, но разной насыщенности. Нижние части стен оклеиваются более темными, а верхние — более светлыми. Бордюр при этом выбирается самый тонкий из возможных, так как широкие бордюры зрительно снижают высоту комнаты.Теперь вы знаете все о том, как выбрать обои правильно, чтобы они подходили по цвету, фактуре, рисунку, а также назначению оклеиваемого помещения. Лучше предварительно заняться обдумыванием этого вопроса и с определенными набросками у себя в голове идти в строительный магазин. Для расчета количества рулонов обоев руководствуйтесь фактической площадью стен помещения, учитывайте наличие дверных и оконных проемов, а также позаботьтесь о небольшом запасе на всякий случай и стыковке рисунка при необходимости. Тщательно придерживайтесь инструкции по оклеиванию обоями, рекомендаций по времени выдержки и необходимому клею. Не бойтесь экспериментов, воплощения фантазий и творческих идей, ведь сегодня как никогда выбор богат и разнообразен, ассортимент обоев удовлетворит любые вкусы и финансовые возможности покупателей. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 88

