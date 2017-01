Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Манат ждет свободное плавание?





В Центробанке Азербайджана состоялась встреча с руководителями банков







В минувшую среду состоялась встреча руководства Центробанка Азербайджана с представителями коммерческих банков страны. По сообщению информационных агентств, глава ЦБА Эльман Рустамов поделился с участниками заседания предстоящими планами по переходу курса национальной валюты — маната на полностью плавающий режим.





Ильгар РАГИМОВ



Итак, Центробанк поставил в известность банковский сектор страны о своей готовности к переводу на полноценный плавающий режим курса национальной валюты. Речь, прежде всего, идет об отмене установленного ЦБА четырехпроцентного коридора (маржи) при проведении банками операций по купле-продаже валюты. Таким образом, с учетом спроса и предложения на рынке банки самостоятельно будут определять курсовые значения при обмене валюты.

Между тем точное время перехода на режим полного плавающего курса пока неизвестно. Во всяком случае Центробанк оговорил некоторую отсрочку в связи с необходимостью отработки ряда деталей механизма перехода на свободный курсовой режим. ЦБА объявил также о внесении некоторых изменений в порядок проведения валютных аукционов. В частности, судя по поступающим сведениям, отныне аукционы будут проводиться не два раза в неделю, как это практикуется сейчас, а трижды. Кроме того, предполагается несколько усилить фактор присутствия рыночных условий в механизме проведения аукционов.

Как ранее отмечалось в заявлении Центрального банка об основных направлениях денежной политики на 2017 год, макроэкономическая стабильность является базисным условием для восстановления экономического роста и перехода национальной экономики на новую модель роста и развития. Обеспечение макроэкономической стабильности в первую очередь требует эффективной координации монетарной и бюджетно-налоговой политики, а в целом сбалансирования экономики, платежного баланса и валютного рынка, а также реализации комплексных мер для перехода на режим полностью плавающего курса маната. Именно на такой маневр и направлен план мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в 2017 году и в среднесрочный период, который поручено реализовать Совету финансовой стабильности, говорится в заявлении ЦБА. При этом в качестве важной составной части данного маневра Центробанк берет на себя оказание необходимой поддержки реализации программы макроэкономической стабильности.

Поддержка ЦБА будет осуществлена посредством проведения жесткой монетарной политики, носящей антиинфляционный характер. «Согласно плану мероприятий Совета финансовой стабильности по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в 2017 году и в среднесрочный период и Стратегической «дорожной карте» по перспективам национальной экономики, Центробанк предпримет все необходимые меры для перехода на полностью плавающий курс маната», — подчеркивается в заявлении ЦБА.

















НАША СПРАВКА



Плавающий валютный курс, или колеблющийся валютный курс (англ. floating rate of ex) — режим валютного курса, при котором значению валюты разрешено колебание в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке. Плавающий курс валюты — это полный отказ государственной власти от процесса регулирования национальной денежной единицы относительно валют других мировых государств. Направление движения валютного курса формируется исключительно на основе рыночных законов предложения и спроса. На данный момент лишь немногие страны успешно практикуют подобный формат политики по отношению к своему денежному знаку. Плавающие валютные курсы были узаконены в 1944 году, после того как были замечены явные недостатки фиксированного курса. Основной минус — это строгие границы в аспекте развития внутренней экономики государства и жесткие рамки для выхода на мировую арену. Второй явный недостаток данной политики — это необъективность котировок по отношению друг к другу. Это имеет прямую связь со спецификой индивидуального развития каждого государства. Так, одна страна может испытывать сильные экономические трудности, в то время как для другой будет характерно сильное и крепкое финансовое здоровье. В свою очередь система плавающих курсов, которая полностью исключает все вышеуказанные минусы, также характеризуется рядом недостатков. Стоит сказать о высокой волатильности рынка, которую многие трейдеры очень быстро превратили в преимущество и основу своего заработка. Резкие колебания валютных курсов накладывают негативный отпечаток только на экспортно-импортные операции международного рынка.

В минувшую среду состоялась встреча руководства Центробанка Азербайджана с представителями коммерческих банков страны. По сообщению информационных агентств, глава ЦБА Эльман Рустамов поделился с участниками заседания предстоящими планами по переходу курса национальной валюты — маната на полностью плавающий режим.Итак, Центробанк поставил в известность банковский сектор страны о своей готовности к переводу на полноценный плавающий режим курса национальной валюты. Речь, прежде всего, идет об отмене установленного ЦБА четырехпроцентного коридора (маржи) при проведении банками операций по купле-продаже валюты. Таким образом, с учетом спроса и предложения на рынке банки самостоятельно будут определять курсовые значения при обмене валюты.Между тем точное время перехода на режим полного плавающего курса пока неизвестно. Во всяком случае Центробанк оговорил некоторую отсрочку в связи с необходимостью отработки ряда деталей механизма перехода на свободный курсовой режим. ЦБА объявил также о внесении некоторых изменений в порядок проведения валютных аукционов. В частности, судя по поступающим сведениям, отныне аукционы будут проводиться не два раза в неделю, как это практикуется сейчас, а трижды. Кроме того, предполагается несколько усилить фактор присутствия рыночных условий в механизме проведения аукционов.Как ранее отмечалось в заявлении Центрального банка об основных направлениях денежной политики на 2017 год, макроэкономическая стабильность является базисным условием для восстановления экономического роста и перехода национальной экономики на новую модель роста и развития. Обеспечение макроэкономической стабильности в первую очередь требует эффективной координации монетарной и бюджетно-налоговой политики, а в целом сбалансирования экономики, платежного баланса и валютного рынка, а также реализации комплексных мер для перехода на режим полностью плавающего курса маната. Именно на такой маневр и направлен план мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в 2017 году и в среднесрочный период, который поручено реализовать Совету финансовой стабильности, говорится в заявлении ЦБА. При этом в качестве важной составной части данного маневра Центробанк берет на себя оказание необходимой поддержки реализации программы макроэкономической стабильности.Поддержка ЦБА будет осуществлена посредством проведения жесткой монетарной политики, носящей антиинфляционный характер. «Согласно плану мероприятий Совета финансовой стабильности по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в 2017 году и в среднесрочный период и Стратегической «дорожной карте» по перспективам национальной экономики, Центробанк предпримет все необходимые меры для перехода на полностью плавающий курс маната», — подчеркивается в заявлении ЦБА.Плавающий валютный курс, или колеблющийся валютный курс (англ. floating rate of ex) — режим валютного курса, при котором значению валюты разрешено колебание в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке. Плавающий курс валюты — это полный отказ государственной власти от процесса регулирования национальной денежной единицы относительно валют других мировых государств. Направление движения валютного курса формируется исключительно на основе рыночных законов предложения и спроса. На данный момент лишь немногие страны успешно практикуют подобный формат политики по отношению к своему денежному знаку. Плавающие валютные курсы были узаконены в 1944 году, после того как были замечены явные недостатки фиксированного курса. Основной минус — это строгие границы в аспекте развития внутренней экономики государства и жесткие рамки для выхода на мировую арену. Второй явный недостаток данной политики — это необъективность котировок по отношению друг к другу. Это имеет прямую связь со спецификой индивидуального развития каждого государства. Так, одна страна может испытывать сильные экономические трудности, в то время как для другой будет характерно сильное и крепкое финансовое здоровье. В свою очередь система плавающих курсов, которая полностью исключает все вышеуказанные минусы, также характеризуется рядом недостатков. Стоит сказать о высокой волатильности рынка, которую многие трейдеры очень быстро превратили в преимущество и основу своего заработка. Резкие колебания валютных курсов накладывают негативный отпечаток только на экспортно-импортные операции международного рынка. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 87