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Новый механизм оплаты труда учителей способствует

повышению их социального имиджа







В Азербайджане вдвое повысилась заработная плата около 38 тысяч учителей общеобразовательных школ и лицеев. Соответствующее распоряжение президента страны Ильxама Aлиeва вступило в силу с 1 января этого года. При повышении зарплат будут приняты во внимание учебная нагрузка педагогов, их стаж и прочие факторы.







Ирада АГАЕВА



Повышение зарплаты касается учителей региональных школ, прошедших тестирование на выявление знаний по предметам и профессиональным навыкам. Диагностическое оценивание состоялось в конце минувшего года: в ноябре и декабре в 26 городах и районах страны была проведена очередная плановая диагностическая оценка знаний и способностей педагогов. В частности, эти мероприятия состоялись в Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязаньском, Хызинском, Шамкирском, Гядабейском, Самухском и ряде других районов, входящих в Западную и Центрально-Аранскую зоны.

Таким образом, повышенные зарплаты сегодня получают порядка 100 тысяч учителей, что составляет около 70% педагогического состава государственных школ.

Процесс диагностического оценивания преподавателей в системе образования начался с 2014 года, когда впервые данную процедуру прошли учителя бакинских школ. На последующих этапах тестирование охватило другие регионы страны. Проверяются знания учителей по предметам, методике преподавания, оцениваются их профессиональные навыки по организации учебного процесса и использованию современных информационных технологий.

В настоящее время в национальной системе образования насчитывается около 170 тысяч педагогов, которые в рамках реформирования школьного образования должны пройти диагностическое оценивание. В результате этих мер средняя зарплата прошедших диагностическую оценку учителей повысилась до 450 манатов. С учетом трудового стажа, тарификации и государственных наград немалое число педагогов получают 500 и выше манатов.

Результаты экзаменов обсуждаются как в самом министерстве, так и в региональных отделах образования. Выясняется, какие предметы и на каком уровне преподаются, кто и как применяет инновационные технологии, современные методы преподавания и т.д. К примеру, сопоставляются не только знания городских и сельских учителей, но и их знания по отдельным предметам. Скажем, почему у преподавателей английского языка и географии лучшие показатели, а вот учителя по математике особо не блещут владением педагогической методики.

Замминистра образования Джейхун Байрамов считает, что результаты диагностического оценивания могут учитываться при определении учебной нагрузки учителей. Эти оценки являются дополнительной информацией для руководства школ о компетентности их кадров. Основываясь на этих данных, школьные менеджеры видят «слабые звенья» в организации учебного процесса в школе, выясняют причины, влияющие на успеваемость отдельных классов, промахи педагогов. Кроме того, сами учителя видят недостатки в своей деятельности и работают над собой.

В прошлом году в республиканском конкурсе по приему на работу учителей приняло участие рекордное количество — 32 тысячи претендентов. Эта цифра в два раза превышает число тех, кто в 2013 году хотел стать преподавателем. Политика, проводимая по повышению общественного статуса профессии учителя, содействует тому, чтобы эту профессию выбирали более образованные и подготовленные люди. По итогам конкурса 2413 молодых учителей получили назначения в различные городские и сельские школы.

Процесс диагностического оценивания будет продолжен и в этом году. Зарплата оставшейся части сельских учителей будет повышена с 1 января 2018 года. После завершения этих реформ будет обсуждена эффективность дифференцированной системы заработной платы, основанной на профессиональных навыках учителей, трудовом стаже и других критериях.

В Азербайджане вдвое повысилась заработная плата около 38 тысяч учителей общеобразовательных школ и лицеев. Соответствующее распоряжение президента страны Ильxама Aлиeва вступило в силу с 1 января этого года. При повышении зарплат будут приняты во внимание учебная нагрузка педагогов, их стаж и прочие факторы.Повышение зарплаты касается учителей региональных школ, прошедших тестирование на выявление знаний по предметам и профессиональным навыкам. Диагностическое оценивание состоялось в конце минувшего года: в ноябре и декабре в 26 городах и районах страны была проведена очередная плановая диагностическая оценка знаний и способностей педагогов. В частности, эти мероприятия состоялись в Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязаньском, Хызинском, Шамкирском, Гядабейском, Самухском и ряде других районов, входящих в Западную и Центрально-Аранскую зоны.Таким образом, повышенные зарплаты сегодня получают порядка 100 тысяч учителей, что составляет около 70% педагогического состава государственных школ.Процесс диагностического оценивания преподавателей в системе образования начался с 2014 года, когда впервые данную процедуру прошли учителя бакинских школ. На последующих этапах тестирование охватило другие регионы страны. Проверяются знания учителей по предметам, методике преподавания, оцениваются их профессиональные навыки по организации учебного процесса и использованию современных информационных технологий.В настоящее время в национальной системе образования насчитывается около 170 тысяч педагогов, которые в рамках реформирования школьного образования должны пройти диагностическое оценивание. В результате этих мер средняя зарплата прошедших диагностическую оценку учителей повысилась до 450 манатов. С учетом трудового стажа, тарификации и государственных наград немалое число педагогов получают 500 и выше манатов.Результаты экзаменов обсуждаются как в самом министерстве, так и в региональных отделах образования. Выясняется, какие предметы и на каком уровне преподаются, кто и как применяет инновационные технологии, современные методы преподавания и т.д. К примеру, сопоставляются не только знания городских и сельских учителей, но и их знания по отдельным предметам. Скажем, почему у преподавателей английского языка и географии лучшие показатели, а вот учителя по математике особо не блещут владением педагогической методики.Замминистра образования Джейхун Байрамов считает, что результаты диагностического оценивания могут учитываться при определении учебной нагрузки учителей. Эти оценки являются дополнительной информацией для руководства школ о компетентности их кадров. Основываясь на этих данных, школьные менеджеры видят «слабые звенья» в организации учебного процесса в школе, выясняют причины, влияющие на успеваемость отдельных классов, промахи педагогов. Кроме того, сами учителя видят недостатки в своей деятельности и работают над собой.В прошлом году в республиканском конкурсе по приему на работу учителей приняло участие рекордное количество — 32 тысячи претендентов. Эта цифра в два раза превышает число тех, кто в 2013 году хотел стать преподавателем. Политика, проводимая по повышению общественного статуса профессии учителя, содействует тому, чтобы эту профессию выбирали более образованные и подготовленные люди. По итогам конкурса 2413 молодых учителей получили назначения в различные городские и сельские школы.Процесс диагностического оценивания будет продолжен и в этом году. Зарплата оставшейся части сельских учителей будет повышена с 1 января 2018 года. После завершения этих реформ будет обсуждена эффективность дифференцированной системы заработной платы, основанной на профессиональных навыках учителей, трудовом стаже и других критериях. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 85

