Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Игорь КОВАЛЕВ, региональный менеджер Visa International:«В Азербайджане имеется хорошая инфраструктура для развития безналичных платежей»



Региональный менеджер международной платежной системы Visa International в Азербайджане, Беларуси и Молдове Игорь КОВАЛЕВ дал интервью агентству Report, которое предлагаем вниманию читателей «Азербайджанских известий».







— Хотелось бы начать нашу беседу с отношений Visa с банковским сектором Азербайджана. Со сколькими местными банками в настоящее время вы сотрудничаете и планируете ли увеличить их количество?

— Visa International в настоящее время сотрудничает с 27 коммерческими банками Азербайджана. Мы довольны этим партнерством и готовы расширить сферу сотрудничества. Естественно, это также зависит от планов и стратегий банков.

— Как вам известно, в 2015 году азербайджанский манат дважды подвергся девальвации, около 10 местных коммерческих банков закрыто. Имеется ли у каких-либо из закрытых или действующих в настоящее время банков долг перед Visa International?

— Первоочередная цель компании Visa в работе с банками — это развитие безналичных платежей в Азербайджане. За последние 3 года соотношение электронных платежей к общему объему платежей в стране выросло с 7% до 11%. В настоящее время расчеты между Visa и банками-партнерами в Азербайджане проходят в рабочем порядке и у меня нет информации о наличии долга какого-либо банка перед компанией Visa.

— С какими проблемами сегодня сталкиваются клиенты, получившие карты Visa в банках Азербайджана?

— В связи с увеличением объема безналичных платежей в Азербайджане наблюдаются позитивные перемены. За последние 3 года объем безналичных платежей в долларах вырос на 15%. За этот же период количество операций посредством карт Visa на торговых предприятиях Азербайджана выросло более чем в 2 раза, или на 102%. Думаю, что банки, объединившись, могут еще больше расширить деятельность в этом направлении. В целом в мире удельный вес безналичных платежей составляет выше 50%. Возвращаясь к достижениям Азербайджана, хочу отметить, что в стране отмечается высокая степень проникновения чиповых карт. На сегодня их доля приближается к 100%. Это очень хороший показатель. Чип важен с точки зрения безопасности, он играет роль своего рода мини-компьютера. На чипе мы можем разместить сразу несколько видов приложений. Для примера скажу, что мы с нашим партнером в Азербайджане Kapital Bank разместили сразу два платежных приложения на чипе платежной карты Visa. В Азербайджане также имеется необходимая инфраструктура для использования такого типа карт. Сегодня в стране возможно использовать карты Visa в 72,5 тыс. различных торговых точек, которые оснащены терминалами для оплат. Сегодня 9 тыс. из этих 72,5 тыс. терминалов готовы принимать бесконтактные карты. К тому же эти терминалы уже готовы к обработке бесконтактных платежей, совершаемых с мобильных телефонов. Эта инновация вскоре придет на местный рынок.

— Правительство Азербайджана проявляет заинтересованность в увеличении объема безналичных платежей в стране. Министерство налогов даже заявило, что могут быть определенные уступки в НДС при безналичных платежах. И все же начатые несколько лет назад процессы пока не дали желаемого эффекта. Как вы думаете, что мешает развитию безналичных платежей в Азербайджане?

— Это очень хороший вопрос, так как одних только усилий частного сектора для развития безналичных платежей недостаточно. Здесь важны совместные усилия как банков, платежных систем, торговых предприятий, ассоциаций, так и государства. В настоящее время мы ведем активный диалог с Центробанком Азербайджана. Продолжаем также обсуждения с Палатой надзора за финансовыми рынками для стимулирования безналичных платежей. Могу сказать, что в Азербайджане имеется очень хорошая инфраструктура для развития безналичных платежей. Просто надо активно работать с заинтересованными сторонами, чтобы это направление дополнительно развивать.

Безналичные платежи имеют также массу преимуществ по сравнению с наличными. Во-первых отмечу, что наличные средства очень дорого печатать. Во-вторых, на их подсчет расходуется много времени: сначала деньги считает клиент в магазине, потом кассир, затем бухгалтер. Также перевозка наличных средств и утилизация старых денег обходятся очень дорого. Исследования показывают, что от 1% до 2% ВВП расходуется именно на обеспечение наличного денежного оборота. Именно во время финансовой турбулентности не следует расходовать 1-2% ВВП на это, а, наоборот, нужно экономить. Эти средства можно направить на такие сферы, как здравоохранение, образование, инфраструктура и т.д.

— Visa International запустила проект «нулевой ответственности» совместно с Международным банком Азербайджана. Если возможно, расскажите об этом сотрудничестве. От кого поступило первое предложение и почему вы решили запустить данный проект именно с МБА?

— Платежную систему Visa и МБА связывает взаимовыгодное долговременное сотрудничество. Могу даже сказать, что во многих вопросах Международный банк становился первым банком, с которым мы запускали новые инициативы. В результате именно этого сотрудничества мы приступили к запуску политики «нулевой ответственности» в стране. Политика «нулевой ответственности» надежно защищает держателей карт от мошеннических операций.

Региональный менеджер международной платежной системы Visa International в Азербайджане, Беларуси и Молдове Игорь КОВАЛЕВ дал интервью агентству Report, которое предлагаем вниманию читателей «Азербайджанских известий».— Visa International в настоящее время сотрудничает с 27 коммерческими банками Азербайджана. Мы довольны этим партнерством и готовы расширить сферу сотрудничества. Естественно, это также зависит от планов и стратегий банков.— Первоочередная цель компании Visa в работе с банками — это развитие безналичных платежей в Азербайджане. За последние 3 года соотношение электронных платежей к общему объему платежей в стране выросло с 7% до 11%. В настоящее время расчеты между Visa и банками-партнерами в Азербайджане проходят в рабочем порядке и у меня нет информации о наличии долга какого-либо банка перед компанией Visa.— В связи с увеличением объема безналичных платежей в Азербайджане наблюдаются позитивные перемены. За последние 3 года объем безналичных платежей в долларах вырос на 15%. За этот же период количество операций посредством карт Visa на торговых предприятиях Азербайджана выросло более чем в 2 раза, или на 102%. Думаю, что банки, объединившись, могут еще больше расширить деятельность в этом направлении. В целом в мире удельный вес безналичных платежей составляет выше 50%. Возвращаясь к достижениям Азербайджана, хочу отметить, что в стране отмечается высокая степень проникновения чиповых карт. На сегодня их доля приближается к 100%. Это очень хороший показатель. Чип важен с точки зрения безопасности, он играет роль своего рода мини-компьютера. На чипе мы можем разместить сразу несколько видов приложений. Для примера скажу, что мы с нашим партнером в Азербайджане Kapital Bank разместили сразу два платежных приложения на чипе платежной карты Visa. В Азербайджане также имеется необходимая инфраструктура для использования такого типа карт. Сегодня в стране возможно использовать карты Visa в 72,5 тыс. различных торговых точек, которые оснащены терминалами для оплат. Сегодня 9 тыс. из этих 72,5 тыс. терминалов готовы принимать бесконтактные карты. К тому же эти терминалы уже готовы к обработке бесконтактных платежей, совершаемых с мобильных телефонов. Эта инновация вскоре придет на местный рынок.— Это очень хороший вопрос, так как одних только усилий частного сектора для развития безналичных платежей недостаточно. Здесь важны совместные усилия как банков, платежных систем, торговых предприятий, ассоциаций, так и государства. В настоящее время мы ведем активный диалог с Центробанком Азербайджана. Продолжаем также обсуждения с Палатой надзора за финансовыми рынками для стимулирования безналичных платежей. Могу сказать, что в Азербайджане имеется очень хорошая инфраструктура для развития безналичных платежей. Просто надо активно работать с заинтересованными сторонами, чтобы это направление дополнительно развивать.Безналичные платежи имеют также массу преимуществ по сравнению с наличными. Во-первых отмечу, что наличные средства очень дорого печатать. Во-вторых, на их подсчет расходуется много времени: сначала деньги считает клиент в магазине, потом кассир, затем бухгалтер. Также перевозка наличных средств и утилизация старых денег обходятся очень дорого. Исследования показывают, что от 1% до 2% ВВП расходуется именно на обеспечение наличного денежного оборота. Именно во время финансовой турбулентности не следует расходовать 1-2% ВВП на это, а, наоборот, нужно экономить. Эти средства можно направить на такие сферы, как здравоохранение, образование, инфраструктура и т.д.— Платежную систему Visa и МБА связывает взаимовыгодное долговременное сотрудничество. Могу даже сказать, что во многих вопросах Международный банк становился первым банком, с которым мы запускали новые инициативы. В результате именно этого сотрудничества мы приступили к запуску политики «нулевой ответственности» в стране. Политика «нулевой ответственности» надежно защищает держателей карт от мошеннических операций. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 90

