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Экономика и финансы Игорь КОВАЛЕВ, региональный менеджер Visa International:«В Азербайджане имеется хорошая инфраструктура для развития безналичных платежей»


Региональный менеджер международной платежной системы Visa International в Азербайджане, Беларуси и Молдове Игорь КОВАЛЕВ дал интервью агентству Report, которое предлагаем вниманию читателей «Азербайджанских известий».



— Хотелось бы начать нашу беседу с отношений Visa с банковским сектором Азербайджана. Со сколькими местными банками в настоящее время вы сотрудничаете и планируете ли увеличить их количество?
— Visa International в настоящее время сотрудничает с 27 коммерческими банками Азербайджана. Мы довольны этим партнерством и готовы расширить сферу сотрудничества. Естественно, это также зависит от планов и стратегий банков.
— Как вам известно, в 2015 году азербайджанский манат дважды подвергся девальвации, около 10 местных коммерческих банков закрыто. Имеется ли у каких-либо из закрытых или действующих в настоящее время банков долг перед Visa International?
— Первоочередная цель компании Visa в работе с банками — это развитие безналичных платежей в Азербайджане. За последние 3 года соотношение электронных платежей к общему объему платежей в стране выросло с 7% до 11%. В настоящее время расчеты между Visa и банками-партнерами в Азербайджане проходят в рабочем порядке и у меня нет информации о наличии долга какого-либо банка перед компанией Visa.
— С какими проблемами сегодня сталкиваются клиенты, получившие карты Visa в банках Азербайджана?
— В связи с увеличением объема безналичных платежей в Азербайджане наблюдаются позитивные перемены. За последние 3 года объем безналичных платежей в долларах вырос на 15%. За этот же период количество операций посредством карт Visa на торговых предприятиях Азербайджана выросло более чем в 2 раза, или на 102%. Думаю, что банки, объединившись, могут еще больше расширить деятельность в этом направлении. В целом в мире удельный вес безналичных платежей составляет выше 50%. Возвращаясь к достижениям Азербайджана, хочу отметить, что в стране отмечается высокая степень проникновения чиповых карт. На сегодня их доля приближается к 100%. Это очень хороший показатель. Чип важен с точки зрения безопасности, он играет роль своего рода мини-компьютера. На чипе мы можем разместить сразу несколько видов приложений. Для примера скажу, что мы с нашим партнером в Азербайджане Kapital Bank разместили сразу два платежных приложения на чипе платежной карты Visa. В Азербайджане также имеется необходимая инфраструктура для использования такого типа карт. Сегодня в стране возможно использовать карты Visa в 72,5 тыс. различных торговых точек, которые оснащены терминалами для оплат. Сегодня 9 тыс. из этих 72,5 тыс. терминалов готовы принимать бесконтактные карты. К тому же эти терминалы уже готовы к обработке бесконтактных платежей, совершаемых с мобильных телефонов. Эта инновация вскоре придет на местный рынок.
— Правительство Азербайджана проявляет заинтересованность в увеличении объема безналичных платежей в стране. Министерство налогов даже заявило, что могут быть определенные уступки в НДС при безналичных платежах. И все же начатые несколько лет назад процессы пока не дали желаемого эффекта. Как вы думаете, что мешает развитию безналичных платежей в Азербайджане?
— Это очень хороший вопрос, так как одних только усилий частного сектора для развития безналичных платежей недостаточно. Здесь важны совместные усилия как банков, платежных систем, торговых предприятий, ассоциаций, так и государства. В настоящее время мы ведем активный диалог с Центробанком Азербайджана. Продолжаем также обсуждения с Палатой надзора за финансовыми рынками для стимулирования безналичных платежей. Могу сказать, что в Азербайджане имеется очень хорошая инфраструктура для развития безналичных платежей. Просто надо активно работать с заинтересованными сторонами, чтобы это направление дополнительно развивать.
Безналичные платежи имеют также массу преимуществ по сравнению с наличными. Во-первых отмечу, что наличные средства очень дорого печатать. Во-вторых, на их подсчет расходуется много времени: сначала деньги считает клиент в магазине, потом кассир, затем бухгалтер. Также перевозка наличных средств и утилизация старых денег обходятся очень дорого. Исследования показывают, что от 1% до 2% ВВП расходуется именно на обеспечение наличного денежного оборота. Именно во время финансовой турбулентности не следует расходовать 1-2% ВВП на это, а, наоборот, нужно экономить. Эти средства можно направить на такие сферы, как здравоохранение, образование, инфраструктура и т.д.
— Visa International запустила проект «нулевой ответственности» совместно с Международным банком Азербайджана. Если возможно, расскажите об этом сотрудничестве. От кого поступило первое предложение и почему вы решили запустить данный проект именно с МБА?
— Платежную систему Visa и МБА связывает взаимовыгодное долговременное сотрудничество. Могу даже сказать, что во многих вопросах Международный банк становился первым банком, с которым мы запускали новые инициативы. В результате именно этого сотрудничества мы приступили к запуску политики «нулевой ответственности» в стране. Политика «нулевой ответственности» надежно защищает держателей карт от мошеннических операций.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 90

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